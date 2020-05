I protagonisti del giorno. Top e Flop del 8 maggio 2020

Top e Flop. I protagonisti della giornata appena conclusa. Per capire meglio cosa ci attende nelle prossime ore

TOP

MARCELLO PIGLIACELLI

La Camera di Commercio ha varato i contributi a fondo perduto deliberati la settimana scorsa per sostenere le imprese. Va sottolineato soprattutto il primo bando, che va a coprire una parte delle spese sostenute per chiedere i prestiti alle banche in questo periodo di lockdown.

Marcello Pigliacelli, presidente della CCIAA di Frosinone

Vengono rimborsati i costi per le spese di istruttoria, interessi, oneri accessori sui finanziamenti erogati in base al decreto Cura Italia. (leggi qui Contributi a fondo perduto: le date, i bandi, gli importi).

Il contributo erogato dalla Camera di Commercio è a fondo perduto. A disposizione ci sono 500.000 euro e ogni ditta avrà la possibilità di un contributo fino a un massimo di 1.500 euro. Fra tante chiacchiere, specialmente a livello nazionale, il presidente dell’ente camerale Marcello Pigliacelli ha dimostrato che c’è un solo modo, semplice, per aiutare le imprese: il fondo perduto.

Concreto e rapido.

BARBARA DI ROLLO

Su tutti i fronti. Con la barra dritta su Cassino. Barbara Di Rollo, presidente del consiglio comunale di Cassino, nell’intervista ad Alessioporcu.it, non ha dimenticato nulla. (leggi qui «Enzo Salera può fare il presidente della Provincia»).

Barbara Di Rollo con Nicola Zingaretti

A partire dalla candidatura alla presidenza della Provincia: «Sì, Enzo Salera (ndr: sindaco di Cassino) potrebbe essere l’uomo giusto. Ha tutti i requisiti richiesti per far bene. Soprattutto ha competenze non comuni. E, contrariamente a quanto alcuni vorrebbero far credere, ha capacità di dialogo. Sa confrontarsi, ascoltare. Ma mi pare presto per parlarne ora. E c’è poi un gioco ad incastro tutto da vedere». Ma il paletto è fissato.

Poi il Pd di Zingaretti. Di Rollo: «Mi auguro che sia un Pd capace finalmente di non emarginare l’espressione di nessun territorio. Che non ostacoli l’affermazione di alcuni solo per miopi calcoli di futuri posizionamenti elettorali. Sono fiduciosa in un cambio di passo rispetto ad alcuni discutibili momenti del passato».

È un monito. Addolcito, ma un monito. Quindi l’emergenza Covid-19. Ha detto la Di Rollo: «La città di Cassino ha reagito in maniera perfetta. C’è stata una osservanza scrupolosa e puntuale delle prescrizioni». Orgoglio cassinate.

Cinquanta sfumature di Barbara.

FLOP

NICOLA OTTAVIANI

Il Partito Democratico lo ha attaccato sulla convocazione delle sedute di consiglio comunale a Frosinone. Lui, Nicola Ottaviani, naturalmente ha risposto per le rime. Anche contrattaccando. Lo hanno difeso in molti, dal vicesindaco Antonio Scaccia al presidente del consiglio comunale Adriano Piacentini. E tanti altri.

Nicola Ottaviani Foto: © Giornalisti Indipendenti

Ma non i consiglieri della Lega, quelli cioè del suo stesso Partito. Neppure si sono viste prese di posizione dei vertici regionali (Francesco Zicchieri) e provinciali (Francesca Gerardi) del Carroccio.

A dimostrazione che il sindaco di Frosinone con la Lega continua ad avere un rapporto non proprio di simbiosi.

Corpo estraneo.

MATTEO RENZI

Il dato politico è quello descritto dall’Huffington Post: «Un documento con le priorità del governo, su quel che si ha intenzione di fare nelle prossime settimane. E una deadline, scelta non a caso: la data della mozione di sfiducia che il centrodestra ha presentato nei confronti di Alfonso Bonafede. E’ stato questo il piatto forte messo sul tavolo da Italia viva nel suo incontro con Giuseppe Conte. Ma quella data, sempre non a caso, al momento non c’è».

Matteo Renzi Foto © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi continua a minacciare di far cadere il Governo. Ma poi non affonda mai il colpo. Sa benissimo che fuori da questo Governo non avrebbe un ruolo e le elezioni anticipate, con i sondaggi che corrono, potrebbero rappresentare la deadline per lui.

Pistola scarica.