Top e Flop, i protagonisti di giovedì 8 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026.

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TRA TOP E FLOP

FRANCO CARFAGNA

Fino all’ora del pranzo tutti marcivano spediti verso la stazione indicata dal sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli: un passo indietro collettivo per compierne uno concreto in avanti individuando il nuovo Presidente del Consiglio Comunale, sul quale da quattro mesi ci si sta impantanando. All’ora del digestivo, il vicesindaco Antonio Scaccia ed i capigruppo civici più intransigenti come Mani Libere, lavoravano per garantire i numeri e salvare la consiliatura.

Poco prima dell’aperitivo serale è sceso in campo il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Franco Carfagna, ponendo un veto politico non negoziabile: fuori dalla Giunta il vicesindaco e tutti gli esponenti di Futuro Nazionale, la formazione di Roberto Vannacci. Una linea condivisa dal coordinatore regionale, Paolo Trancassini che ha una valenza molto più grande di Frosinone: significa chiudere le porte all’alleanza con il movimento di Vannacci nel Capoluogo, in Regione, in Italia. (Leggi qui: Frosinone, Fratelli d’Italia sgancia la bomba: fuori Vannacci dalla Giunta).

Fin qui la chiarezza politica: che non è mai un male. Ma c’è poi anche l’altra lettura.

L’altra faccia della medaglia

(Foto © Stefano Strani)

Il sospetto è che quello di Fratelli d’Italia non sia solo una levata di scudi identitaria ed un no ai nuovi fascismi. Ma un sabotaggio della maggioranza Mastrangeli fatto da dentro le linee. Perché?

Mentre tutti marciavano in direzione di un accordo, Carfagna calava sul percorso un nome: Paolo Fanelli, da mesi su posizioni critiche verso l’amministrazione al punto di chiedere l’intervento del Prefetto. Puzza di provocazione calcolata. Così come la chiusura sui Consiglieri Marco Ferrara e Sergio Crescenzi fuoriusciti da FdI. Che, indispettiti, hanno negato il proprio appoggio e senza i loro voti nessun candidato del centrodestra raggiunge il numero necessario.

L’iniziativa di Franco Carfagna ha due facce. Sul piano politico fa chiarezza. Chiude le porte a Roberto Vannacci, dice senza giri di parole che per FdI centrodestra tradizionale e vannacciani non possono stare nella stessa giunta, e traccia un solco che non si fermerà a Frosinone. Ma la chiarezza politica si paga in moneta amministrativa, e il conto lo riceve il Comune.

Intanto il sindaco Riccardo Mastrangeli ha fissato la scadenza a venerdì alle 18, poi le dimissioni diventeranno irrevocabili. Il quadro politico non è mai stato così nitido. Per l’amministrazione, la strada appare chiusa. Da FdI. Che lascia le impronte di Vannacci.

Operazione da False Flag.

TOP

NADIA PROIETTI FARONI

Nadia Proietti Faroni

Uno scaffale bianco, due ripiani, un cartello appeso al muro: «Lo prendo… e lo rendo!». In calce una firma sola: «Grazie, Nadia». Così si presentano Le Librerie di Nadia, che il Gruppo INI inaugura nelle proprie sedi: martedì 13 ottobre a INI Canistro, mercoledì 14 a Villa Alba Fonte Nuova, giovedì 15 a INI Città Bianca / Villa Alba Veroli, ogni volta alle 11.30.

L’iniziativa è della signora Nadia Proietti. Parte da una constatazione semplice: un libro può fare compagnia, accendere la curiosità, far viaggiare con la mente e rendere diverso il tempo trascorso in una struttura sanitaria. Lo scopo è incentivare la lettura e offrire a pazienti e ospiti un’opportunità in più per dedicarsi a sé stessi, attraverso le storie e le pagine di un libro.

Nadia Faroni è la moglie del compianto professor Delfo Faroni, padre del Gruppo INI: scienziato dalle intuizioni non comuni, personaggio che ha attraversato un intero secolo di storia lasciando da più parti il proprio segno, mai abbastanza celebrato. Ai suoi medici diceva che non bastava curare il corpo: andava curato, parallelamente, anche lo spirito.

Il principio di Delfo

Delfo Faroni con la signora Nadia ed i figli Jessica e Christopher

Le librerie sono l’attuazione concreta di quel principio, in un gesto piccolo: uno scaffale dove il libro si prende e si restituisce. Non una dichiarazione d’intenti, ma un oggetto che sta in un corridoio o in una sala d’attesa, a portata di mano di chi aspetta, si cura o accompagna qualcuno.

Perché prendersi cura delle persone significa guardare alla loro salute, ma anche creare ambienti più accoglienti e umani. Nelle sedi del Gruppo INI, da martedì, ci sarà uno scaffale in più. Per opera di Nadia. Nel nome di Delfo.

Un libro cura l’anima.

FLOP

FLORIANO DELLA BELLA

Floriano Della Bella

Ci risiamo. Questa volta da Pontedera. A cascarci è stato Floriano Della Bella, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale: nel pieno di un dibattito incentrato sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto: «Siamo davanti veramente a una ciociara, nella maniera più dispregiativa». L’intento è esplicito: fare di un’identità territoriale e storica un insulto.

C’è cascato lui e ci sono cascati quelli che nel tentativo di contestarlo gli sono andati appresso: su tutti il vicepresidente della Commissione Industria della Regione Lazio Daniele Maura (FdI) e lo stesso Segretario Provinciale Pd di Frosinone Achille Migliorelli. Che per ribattere a Floriano La Bella gli hanno ricordato che la Ciociaria ha dato i natali a Cicerone, a Vittorio De Sica, a Marcello Mastroianni, a Nino Manfredi. Colpevoli come lui.

L’abito mentale più della geografia

Achille Migliorelli

Nelle parole del Capogruppo Pd di Pontedera c’è l’offesa a una terra intera. C’è il pregiudizio culturale, c’è la deriva di un confronto legittimo sulle scelte del governo Meloni, scivolato in insulti territoriali gratuiti e discriminatori.

È proprio l’abito mentale indossato da La Bella a stupire, non sono tanto le parole. Un capogruppo dovrebbe essere tra i migliori in campo, e invece ragiona per schemi precostituiti. Gli stereotipi, i luoghi comuni, sono la cosa peggiore per la politica, perché significano ragionare con idee prêt-à-porter e non di fronte a dati di fatto.

Sta esattamente qui la pochezza del ragionamento di Della Bella: avrebbe potuto contestare qualsiasi scelta presa dalla premier mettendola di fronte a numeri e risultati. Non lo ha fatto. Ha usato un luogo comune: basato sul pregiudizio. Lui che appartiene ad un Partito che nel suo Dna dovrebbe avere la lotta ai pregiudizi. I dati di fatto, in questo caso, avevano nomi e cognomi. E Floriano Della Bella non li ha saputi usare. E come lui, nemmeno Maura e Migliorelli che ne hanno fatto una questione di natali: come se sul luogo dove si nasce e chi ci nasce potessimo farci qualcosa.

Fuori luogo.