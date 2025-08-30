Top e Flop, i personaggi di sabato 30 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 30 agosto 2025.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 30 agosto 2025.

*

TOP

IACOPO SCASCITELLI

Iacopo Scascitelli

Ci sono verità che si dicono sottovoce. E altre che si gridano dal palcoscenico. Iacopo Scascitelli ha scelto la seconda via. Ma non per egocentrismo, non per smania di protagonismo. Lo ha fatto da clown – e dunque da filosofo –, con un naso rosso in mano e la sincerità negli occhi. Lo ha fatto per raccontare che il dolore, quando lo si attraversa a testa alta, può diventare dono. E che la fragilità, se accolta, può insegnare molto più della forza ostentata .

Nel cuore del Festival del Teatro Medievale di Anagni, prima che si alzasse il sipario sull’Amleto, Iacopo ha messo in scena la più nobile delle tragedie: la propria. Non ha interpretato ruoli, non ha recitato copioni. Ha messo a nudo la propria esistenza, con le sue freddure da corsia, i silenzi da paziente, le armoniche stonate che diventano ancora di salvezza per chi teme l’ultimo respiro.

Per quasi un decennio, Scascitelli è stato un clown d’ospedale. Una di quelle figure invisibili ma preziose, capaci di strappare sorrisi dove tutto sembra ostile. Poi, un giorno, quella stessa porta che aveva varcato per portare sollievo si è aperta per lui, non più come dottor Ciappotto, ma come Iacopo, malato tra i malati. Linfoma. Diagnosi senza applausi. Inizio di un nuovo atto, dove la paura non è finzione.

Il secondo atto

Iacopo Scascitelli sul palco di Anagni con Giacomo Zito e Gaetano D’Onofrio

La lezione che ne è venuta sta in una parola: esserci. Non per risolvere. Non per distrarre. Ma per dire: “Ti vedo. E non sei solo”. È questo, alla fine, il cuore della vera terapia, e forse anche della politica, dell’educazione, della civiltà: saper rimanere, saper ascoltare, saper sorridere anche quando dentro tutto trema.

Il naso rosso, simbolo buffo di una maschera leggera, nelle mani di Iacopo è diventato un vessillo. Non più solo suo, ma di chiunque abbia capito che si può combattere anche ridendo . E che la dignità non sta nell’invulnerabilità ma nella scelta di non fuggire dalla propria verità.

In un mondo urlato, Iacopo ha sussurrato con grazia ed ha ricordato che a volte l’eroismo si nasconde nel silenzio di una stanza d’ospedale, in una battuta detta per caso, o nel suono stonato di un’armonica.

Il naso rosso e il coraggio della verità.

MATTEO SALVINI

Matteo Salvini durante l’incontro con Papa Leone XIV

C’è una sorta di giustizia poetica – di quelle che solo la politica sa offrire – nell’immagine di Matteo Salvini, rosario in tasca e figli al seguito, ricevuto in Vaticano da Leone XIV, a lungo atteso e a lungo… scansato. Dopo anni di imbarazzi, scomuniche mediatiche e vespri polemici, l’ex Capitano padano è stato accolto nel rispetto del protocollo apostolico. Non dal Francesco che lo guardava con diffidenza ma dal suo successore, Leone, che invece ha mostrato spirito ecumenico e sorriso cordiale.

L’incontro, durato venti minuti, è stato preceduto da uno sguardo solenne tra i due e seguito dal solito scambio di doni, fotografi compresi. Nulla di inedito, se non fosse per il dettaglio teneramente fuori protocollo della figlia Mirta in abito bianco: tecnicamente un privilegio solo per regine ma nessuno ha fiatato, men che meno il Pontefice. Perché l’aria, ora, è cambiata.

Sovranista feticista

Matteo Salvini a colloquio con Papa Leone XIV

L’uomo che per anni fu definito dai pulpiti “sovranista feticista“, colpevole di brandire rosari e respingere migranti, ha così ottenuto la benedizione fotografica. E non ha perso occasione per redimersi, almeno a parole: “Costruire ponti, non muri”. Simbolici, s’intende. Nessun riferimento al Ponte sullo Stretto.

In un momento storico in cui la politica italiana si muove tra il sacro e il profano con l’agilità di un acrobata, Salvini ha mostrato che anche le fratture più ostinate possono essere limate, se non guarite. Basta il tempo, un cambio di clima in Vaticano e – perché no – una piccola Mirta vestita da regina.

La pacificazione tra Lega e Santa Sede, a ben vedere, non segna solo un gesto personale, ma un passaggio simbolico della Lega dal barricadero al salottiero, dalla ruspa alla diplomazia. È l’eterno ritorno del potere che cerca il sacrario. E stavolta, miracolosamente, lo trova spalancato.

Il redento padano.

PIETRO MORELLI

Pietro Morelli

Quando la squadra non gira, a pagare è sempre l’allenatore. Vale nel calcio, vale nella politica, vale anche nelle Forze dell’Ordine. Ma sarebbe ingeneroso, oltre che semplicistico, collegare l’avvicendamento del questore di Frosinone Pietro Morelli con gli spari contro il Caffè Minotti avvenuti proprio poche ore prima dell’annuncio. La coincidenza dei tempi è suggestiva certo ma la decisione non è legata direttamente a quell’episodio, perché in quel caso saremmo davanti a un errore. Grave. La sostanza dice che i fatti sono diversi: per Pietro Morelli la strada si è spianata verso Palazzo Chigi.

Nell’anno trascorso a Frosinone è stato chiamato ad un lavoro sull’orlo della disperazione. Perché anche Pep Guardiola, Xabi Alonso o Carlo Ancelotti farebbero fatica a giocare una Champions League con appena sette undicesimi della squadra in campo, due portieri schierati come esterni e nemmeno un centrocampista a impostare il gioco. È, mutatis mutandis, la condizione in cui si trova oggi la Questura di Frosinone: sotto organico, con risorse risicate e un territorio sempre più esposto a fenomeni criminali preoccupanti.

Nell’ultimo anno Frosinone ha visto una raffica di incendi dolosi, bombe artigianali, estorsioni, una sparatoria con morti e feriti, e adesso anche l’ennesimo agguato notturno in pieno centro. Non è più questione di “percezione della sicurezza”: qui la sicurezza manca davvero.

L’ora di Caruso

L’arrivo del dottor Stanislao Caruso porta con sé qualche motivo di fiducia. Non è un burocrate da salotto. È un “uomo di strada”, uno che ha fatto esperienza vera nei commissariati del Napoletano e ha servito per anni nella Direzione Investigativa Antimafia. È, insomma, uno che i criminali li conosce a vista e li riconosce al passo.

Come funzionò con Domenico Condello, un altro “sbirro di periferia” che seppe tenere a bada i fuochi che montavano in città, anche Caruso potrebbe trovare nella sua esperienza il grimaldello giusto. Ma non si faccia l’errore di pensare che basti lui, da solo. Servono più uomini, più mezzi, più attenzione da parte del Viminale. E una politica che, almeno per una volta, non resti in silenzio e lasci gli altri a lavorare. Ma si faccia sentire assicurando la propria copertura lì dove occorre.

Altrimenti, tra sei mesi, a cambiare sarà solo un altro nome sul citofono. E la criminalità continuerà a bussare.

Invertendo l’ordine degli addendi il risultato non cambia.

FLOP

PILATO E TARANTINO

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

La piscina, si sa, non ammette distrazioni. È un luogo severo, dove il cronometro detta legge e il talento si misura al millesimo. Ma il mondo fuori dall’acqua segue regole più sottili, impalpabili, dove spesso l’equilibrio tra immagine e sostanza è questione più di etica che di stile. Ne sanno qualcosa Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, due delle promesse del nuoto italiano, finite loro malgrado — o, almeno, così pare — nel più imbarazzante dei cortocircuiti mediatici: fermate a Singapore per un presunto furto di boccette di oli essenziali asiatici.

Ora, l’episodio in sé, se fosse una fiction, sembrerebbe la brutta copia di un film adolescenziale: due atlete di ritorno da un mondiale (e che mondiale: con tanto di medaglie) colte dalle telecamere mentre — secondo le accuse — infilano profumi esotici in una borsa, senza passare dalla cassa. Roba da fare impallidire anche le sceneggiature più creative. Ma qui siamo nella realtà, e la realtà pretende conseguenze.

Non basta l’azzurro

Le autorità locali, com’è ovvio, non hanno fatto sconti: passaporti ritirati, interrogatori, e solo l’intervento tempestivo della Farnesina ha permesso il rientro delle ragazze. Poi, la versione di Pilato: “Non sapevo nulla, sono stata coinvolta a mia insaputa“, dice. E se fosse vero, come molti auspicano, resterebbe comunque l’amara lezione sulla scelta delle persone che si frequentano e sulla leggerezza con cui si affronta un mondo sempre connesso, sempre sotto sorveglianza.

Perché non basta nuotare bene per rappresentare un Paese. Serve disciplina anche fuori vasca. Serve un’etica impeccabile, soprattutto quando si ha il privilegio – e l’onere – di indossare il tricolore. E se Chiara Tarantino, atleta delle Fiamme Gialle, avrà modo di chiarire la sua posizione nelle sedi opportune, sarà comunque compito della Federnuoto (e forse anche delle istituzioni militari) dare un segnale netto. Non punitivo, ma educativo.

Non si tratta di crocifiggere due ragazze, né di negare la possibilità dell’errore umano. Si tratta, come sempre nello sport, di rispetto: delle regole, delle aspettative, del simbolo che si rappresenta. L’oro si conquista in vasca, ma si mantiene fuori. Anche — e forse soprattutto — davanti a una scintillante vetrina di oli essenziali.

L’eleganza smarrita al duty free.

GIORGIO MULE’

Giorgio Mulé (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Sfortunato quel mondo che ha bisogno di un calendario costellato di “Giornate Internazionali o Nazionali dedicate a…”. Sfortunato perché un mondo a cui servano tutti questi bisogni retorici di commemorare una tantum non sarà mai un mondo militante tutti i giorni nell’affermare quei valori celebrati vuotamente una volta all’anno.

Ovviamente è un’iperbole e che ci siano giornate dedicate appositamente a temi delicati o aberrazioni storiche da non bissare è cosa giusta e didattica. Un po’ meno quando questa mania di “battezzare” un giorno del calendario con un tema “a caso” prende politici e membri delle istituzioni. E che li prende al punto tale che servirebbe un calendario di supporto tattico per inserire tutte quelle date celebrative.

Calendario affollatissimo

Giorgia Meloni

Attenzione, da questo punto di vista il governo guidato da Giorgia Meloni ed i suoi occasionali annessi (è il caso di dire) nelle sedi parlamentari non sono secondi a nessuno. Perciò, tanto per non essere secondo tra i primi della sua stessa “parrocchia”, Giorgio Mulè si è messo in testa di battezzare la ‘Giornata nazionale del silenzio’.

La data sarebbe quella del prossimo 17 settembre. Perché? Perché, nella ardita liaison del fautore, il 17 settembre è la giornata ricordata dalla Chiesa (molto tardivamente) come quella delle stimmate di San Francesco d’Assisi.

Insomma, il vicepresidente della Camera, non si è fatto scappare l’occasione ed ha chiesto al Parlamento “il via libera a iniziative nelle scuole e nelle istituzioni repubblicane, per promuovere, valorizzare e diffondere nella società italiana la consapevolezza del silenzio come risorsa umana, culturale, educativa e spirituale“.

Il “rumore di fondo”

Piccolo inciso: Mulè è in “squadra” con gente del calibro di Matteo Salvini, Daniela Santanché e Claudio Borghi, gente cioè che, per ridurla al “silenzio” (anche social), la devi insonorizzare come si faceva con la cabine delle radio libere anni 70/80, con le confezioni maxi delle uova. E la motivazione “official”? Nobile, ma imprecisa ed eterea. Mulè l’ha spiegata, solenne, all’AdnKronos.

“Viviamo in un’epoca caratterizzata da un costante rumore di fondo: non solo acustico, ma anche informativo, psicologico, visivo”. “La sovrabbondanza di stimoli esterni e la velocità con cui scorrono contenuti, giudizi e sollecitazioni compromettono progressivamente la nostra capacità di attenzione”. E con essa “la qualità dell’ascolto, l’equilibrio emotivo, la creatività e, in ultima istanza, il benessere mentale”.

Perciò celebrare il silenzio sarebbe “un atto intenzionale di rallentamento e ascolto, uno spazio interiore in cui recuperare la propria identità, rafforzare l’autoregolazione, ritrovare il senso delle relazioni e l’unità mente-corpo“.

Slow and easy

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

Due piccole obiezioni: al di là dell’intento scolasticamente lodevole era davvero il caso? E poi: il Parlamento deve ancora – tanto per fare un esempio tra cento – legiferare in maniera compiuta dal 2019 sul fine vita.

Non sarebbe il caso di utilizzare le Camere di più e per fini più immanenti? E lui, Mulè, non aveva proprio niente di meglio da fare?

Inizi lui a celebrarla, subito.