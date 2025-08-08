Top e Flop, i personaggi di venerdì 8 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 8 agosto 2025

TOP

VINCENZO FORMISANO

Vincenzo Formisano

Il disegno è silenzioso ma insistente. Aleggia nei corridoi del potere bancario. Punta a ridurre le banche popolari italiane ad una manciata di grandi organismi, ben pettinati ma lontani anni luce dai campanili e dai mercati rionali. È la logica del “più è grande e meglio è”, che spesso tradotto significa: più distante, più impersonale, più scollegato dal territorio.

Eppure, mentre i grandi tavoli discutono di fusioni e accorpamenti, la Banca Popolare del Cassinate ha scelto un’altra strada: crescere restando sé stessa. L’ingresso nel capitale della Banca di Credito Popolare non è solo un’operazione societaria: è una risposta pratica e orgogliosa a chi vorrebbe trasformare le popolari in una specie in via d’estinzione. (Leggi qui: Cosa c’è dietro l’operazione di BpC sul Credito Popolare).

Poco a tanti e non tanto a pochi

Il professor Vincenzo Formisano al CdA della Banca Popolare del Cassinate (Foto © Roberto Vettese)

È la difesa dell’antico concetto di Luzzatti, padre delle Popolari in Italia: “Poco a molti anziché molto a pochi”. Per Formisano la banca non è solo un mezzo per produrre utili ma ha una funzione sociale enorme. Sono ragazzi che possono pagare la loro rata all’università, sono giovani che possono comprare casa, famiglie che possono ritinteggiare l’appartamento. E tutti, senza essere schiavi di un algoritmo: perché il vantaggio di essere banca del territorio sta nel fatto che un affidamento si può fare se le carte sono a posto e se ci si guarda negli occhi stringendosi la mano, nonostante l’algoritmo dica che è sarebbe meglio non rischiare.

Qui non c’è la smania di scalare graduatorie nei ranking internazionali: c’è la volontà di difendere uno spirito. Quello per cui la banca non è solo un fornitore di servizi finanziari ma un pezzo vivo della comunità, capace di sostenere l’impresa che investe, il giovane che apre una partita IVA, la famiglia che mette su quattro mura.

La Cassinate ha scelto la via della collaborazione tra pari, creando un ponte, un’operazione che rafforza entrambe le realtà senza snaturarle, dimostrando che la forza non viene dalla dimensione ma dall’identità. Creando le basi per la nascita di un gruppo. E dimostrando che in banca puoi trovare numeri, modelli e algoritmi… ma se vuoi trovare anche un cuore devi sapere dove cercare.

L’antidoto ai colossi senz’anima.

ALIOSKA BACCARINI

Alioska Baccarini

I problemi possono essere anche opportunità, le eredità pesanti anche slanci verso il futuro. A Fiuggi sta accadendo. L’iniziativa è quella di Alioska Baccarini, sindaco con un concetto fuori dai canoni: il rilancio non arriva dall’alto, non si attende un nuovo miracolo di un altro Andreotti; il rilancio si costruisce.

Negli ultimi anni ha preso per mano la municipalizzata Acqua e Terme Fiuggi, salvandola dal baratro del fallimento e accompagnandola fino all’ingresso nel gruppo finanziario di Leonardo Maria Del Vecchio. Un’operazione complessa, che non solo ha evitato la fine di un simbolo cittadino ma lo ha rilanciato su basi solide, con nuovi investimenti e prospettive industriali. Non si è fermato. Ha aperto, finalmente, il Centro Benessere, avviandone la trasformazione in struttura medica; ha rigenerato il Teatro Comunale; ha affidato la gestione della piscina olimpionica a un operatore di peso nel mondo dello sport – delegato provinciale del Coni e rappresentante regionale di Federnuoto – riportando un impianto di prestigio al servizio della comunità e degli atleti.

Fiuggi si veste di nuovo

L’ingresso delle terme

E ora un nuovo colpo: Fiuggi si veste di nuovo. Dopo anni di critiche all’austerità del cuore di Fiuggi Fonte, l’amministrazione, in sinergia con la gestione dei parchi termali, ha restituito colore e vita alla piazza principale. Fioriere nuove e la storica Fonte Anticolana tornata a brillare grazie al lavoro dei suoi giardinieri: un restyling che non è solo un’operazione estetica, ma un segnale di rinascita, di orgoglio e di attenzione al dettaglio.

Fiuggi non si limita alla bellezza ed al turismo. Anche la cultura porta fiori: per il secondo anno consecutivo la città ha vinto il bando “Città che legge” del Ministero della Cultura, unica del Lazio nella sua categoria, con un progetto che fonde lettura e intelligenza artificiale. Laboratori, incontri, percorsi digitali e attività scolastiche: un ponte tra tradizione e innovazione che parla alle nuove generazioni. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 5 agosto 2025).

Il risultato? Una città che, passo dopo passo, si sta scrollando di dosso la polvere degli anni difficili e sta tornando a credere nelle proprie possibilità. Perché il rilancio, a Fiuggi, non è uno slogan elettorale: è un cantiere aperto, guidato da chi sa che la competenza è il vero motore del cambiamento.

L’arte del fare.

KELLY DUALLA

Kelly Dualla

Non aspetta, non si guarda indietro, non perde tempo a chiedere permesso: semplicemente parte, esplode dai blocchi, e lascia agli altri il compito di inseguire. È l’Italia dei giorni nostri che ha il sorriso contagioso, le treccine che danzano al vento, e le gambe di una quindicenne capace di coprire i 100 metri in 11 secondi e 56. Si chiama Kelly Doualla, vive a Pavia, è figlia di due genitori originari del Camerun ed è italiana. Italiana come la bandiera che stringe sul petto , come l’inno che conosce e canta, come la maglia azzurra che indossa con orgoglio.

Kelly non è solo la primatista europea under 18: è un manifesto vivente di ciò che potremmo essere se smettessimo di inciampare nei pregiudizi di basso spessore. Lei ha tre anni in meno delle avversarie che affronterà nella finale europea under 20 a Tampere. Cinque anni in meno del limite di categoria. Ma ha una maturità atletica e mentale che mette in fila avversarie più esperte e una tranquillità disarmante: “Per ora non sento nessuna pressione” ha detto dopo la semifinale, vinta come se fosse un allenamento di rifinitura.

Senza etichette

Pista di atletica

Kelly è una risposta semplice e definitiva ad un’Italia che troppo spesso si accapiglia sulle etichette. Conta quello che fai, non da dove vengono i tuoi genitori. Conta come corri, come ti impegni, come rappresenti un Paese. E Kelly, in pista, rappresenta il meglio di noi: disciplina, talento, grinta e quella leggerezza che permette di correre per un oro europeo pensando già, a fine gara, al premio più bello: hamburger e patatine.

Oggi alle 19.40 la vedremo schierata in corsia contro rivali come la britannica Mabel Akande e l’ucraina Uliana Stepaniuk. Non sarà una passeggiata ma poco importa. Perché Kelly ha già vinto: è entrata nel cuore di chi sogna un’Italia veloce, inclusiva, sicura di sé. Un’Italia che guarda avanti e non si fa superare dai propri fantasmi.

Il futuro non arriva in punta di piedi. A volte, indossa scarpini chiodati, piega la testa e ti passa accanto a 36 chilometri orari.

L’Italia che corre più veloce dei pregiudizi.

FLOP

RUSPANDINI – PULCIANI – MATTIA

da sinistra: Aldo Mattia, Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani

La prima volta che l’uomo andò sulla Luna, i giornali strillarono la notizia su tutte le nove colonne della prima pagina. La seconda volta, lo sbarco finì in una spalla a tre colonne. Al terzo allunaggio, la notizia già languiva all’interno. Esattamente come la comunicazione, flebile e tardiva, con cui tre deputati della provincia di Frosinone di Fratelli d’Italia – Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani ed Aldo Mattia – si sono finalmente accorti che la loro premier ha incluso Umbria e Marche nelle zone Zes, lasciando fuori Frosinone e Latina, che hanno parametri economici ben peggiori. (Leggi qui: Il Sud Lazio isolato nella mappa Meloni: Zes ovunque, tranne dove servono).

Ora annunciano che andranno a parlare con il ministro Tommaso Foti. Peccato che a parlare con lui, subito, ci sia già andato un altro deputato della stessa provincia, ma della Lega: Nicola Ottaviani, ottenendo pure la disponibilità a esaminare la questione . (Leggi qui: Zes, ora tocca al Lazio? Ottaviani rompe il fronte e rilancia Frosinone e Latina).

Ed al terzo giorno…

La mappa delle Zes

Per tre giorni, mentre il mondo politico, economico e industriale si infiammava, i nostri tre parlamentari sono rimasti in un imbarazzante silenzio. Nessuna presa di posizione, nessuna difesa del territorio, nessuna spiegazione ai cittadini. Poi, come nei film di serie B, l’entrata in scena fuori tempo massimo: la pezza a colori cucita malamente su uno strappo che resta ben visibile. E qui: Zes, dopo lo sgarbo in Umbria e Marche la politica del Lazio si sveglia

Il risultato è un déjà vu politico: quando il proprio governo fa una scelta discutibile, prima si aspetta che passi la tempesta, poi si cerca di apparire vigili e determinati. Ma così si perde l’occasione di fare ciò che la politica dovrebbe fare: rappresentare, proteggere, rivendicare. Non vale la scusa del “stavamo valutando”: in tre giorni, di tempo per valutare, ce n’era abbastanza per un’analisi industriale, un’interrogazione parlamentare e magari anche un sopralluogo in azienda.

La verità è che, sul dossier Zes, il Lazio meridionale rischia di restare ancora una volta il fanalino di coda di un Paese che distribuisce incentivi e opportunità altrove. Che vantaggio può avere Stellantis nel restare a Piedimonte San Germano quando a 98 chilometri ha Pomgliano d’Srco in zona Zes? E che questa sveglia tardiva non suona come un segnale di battaglia ma come il rumore di una porta che si chiude mentre il treno è già partito.

In certi casi, come diceva Flaiano, “il coraggio uno non se lo può dare”. Ma almeno, quando si arriva in ritardo, sarebbe elegante ammetterlo e tacere.

I tre moschettieri in ritardo.