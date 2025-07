Top e Flop, i protagonisti di giovedì 10 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 10 luglio 2025

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 10 luglio 2025.

*

TOP

PIER SILVIO BERLUSCONI

Piersilvio Berlusconi (Foto. Canio Romaniello © Imagoeconomica)

Pier Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se entrerà in politica. Ma, a dirla tutta, neanche ne ha bisogno. Perché dentro ci è già. Da tempo. E non per un cognome pesante come un’eredità dinastica, ma per ciò che in questi anni ha dimostrato di sapere fare: prendersi sulle spalle un’azienda simbolo, Mediaset, e portarla – con metodo e istinto – fuori dal Novecento berlusconiano senza mai rinnegarne l’anima.

Sotto la sua guida l’azienda di famiglia non è diventata una fondazione commemorativa ma un’impresa moderna, con i conti in attivo, il palinsesto in equilibrio tra intrattenimento intelligente e approfondimento pop, e un’identità ben più solida di tante reti “all news” che promettono il mondo e poi inciampano sul battibecco.

Purché parli

Pier Silvio Berlusconi (Foto via Imagoeconomica)

Pier Silvio non ha bisogno di apparire, basta che parli. Ed è subito notizia. Come l’altra sera, quando, tra una carota e un pezzo di parmigiano, ha sussurrato – a modo suo – la frase che ha acceso il Palazzo: «Oggi no, ma guardando al futuro… perché no?». Una mezza frase. Sufficientemente vaga da non compromettere nulla. Sufficientemente netta da scatenare il totonomi.

Del resto, il padre – quello che “scese in campo” nel ’94 – aveva 58 anni. Pier Silvio ne ha 56. A Cologno si è già presentato come il miglior prodotto della scuola berlusconiana: popolare ma disciplinato, comunicativo ma prudente, sorridente ma determinato. E quel mix, nella politica di oggi, sarebbe oro puro.

Anche le sue dichiarazioni sanno di strategia più che di svago. L’elogio alla Meloni – «una donna venuta dal nulla che guida il miglior governo d’Europa» – è una carezza piena di calcolo. Così come l’ombra proiettata su Forza Italia: «Serve nuova linfa, nuovi leader». Un suggerimento? Un avviso? Un’offerta?

La discesina in campo

Pier Silvio Berlusconi (Foto: Daniele Schiavello © Imagoeconomica)

Quando parla dello Ius Scholae, lo fa senza ambiguità: «Sono più contro che a favore». Una linea chiara, identitaria, destinata a far felice Salvini e a far sbandare i forzisti. Ma perfettamente allineata con un’idea di conservatorismo rassicurante, da imprenditore che bada alla stabilità prima che al consenso. Che poi Renzi, toccato nell’orgoglio (e nel portafoglio), abbia deciso di rompere con Mondadori è solo un effetto collaterale. Un segno che le parole di Pier Silvio non rimbombano solo nei corridoi di Mediaset, ma scuotono anche i palazzi della politica, le redazioni e i salotti.

Ha capito da tempo che il tempo giusto non si forza: si prepara. E intanto costruisce: reputazione, relazioni, consensi. Nel frattempo, ha già fatto sapere di essere capace di comunicare, di saper “stare” in mezzo alla gente. Quando racconta delle signore che lo baciano a Portofino, sembra uscito da un film italiano degli anni Sessanta. Eppure funziona. Pier Silvio non è un clone. È un’eco, ma lucida. Una versione aggiornata 5.0. Senza bunga bunga, senza cravatte colorate, senza frasi sopra le righe. Ma con lo stesso fiuto.

Se un giorno dovesse davvero scendere in campo, non sarà un’imitazione. Sarà un remake ben scritto. E, come suo padre, farà notizia. Anche senza volerlo.

L’imitazione perfetta (ma senza trucco).

GIUSEPPE SACCO

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

C’è chi difende il territorio con le parole, e chi lo fa con i ricorsi. Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, appartiene alla seconda categoria. Non fa rumore, non cerca riflettori, ma da anni combatte con costanza e pervicacia contro un avversario: la discarica provinciale dei rifiuti realizzata alla periferia del suo territorio, in località Ortella.

Chiusa da tre anni per scelta aziendale, l’impianto è tornato al centro delle manovre per una possibile riapertura. Ma Sacco – come sempre – era già pronto. E mentre in molti pensavano che la battaglia fosse archiviata, lui e il suo Comune continuavano a vigilare. In silenzio, dice. Ma con i fatti. (Leggi qui: Roccasecca, terra contesa: la discarica tra l’assalto dei colossi e il niet politico di Ottaviani).

Uno degli invasi della discarica di Roccasecca

Ora arriva l’ennesimo risultato: il TAR del Lazio ha accolto l’istanza presentata dal Comune e ha sospeso l’AIA, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria alla riattivazione dell’impianto. Una vittoria parziale ma cruciale, ottenuta grazie a un sopralluogo, un verbale, e tanta determinazione amministrativa.

Sacco non canta vittoria, perché sa che la strada è lunga. Ma ogni chilometro conquistato è un pezzo in meno di discarica e un pezzo in più di futuro per Roccasecca. Non serve altro per definire la politica: difendere chi non ha voce, anche quando sembra che nessuno ascolti.

La lunga marcia di Roccasecca (e del suo sindaco ostinato)

FLOP

LUIGI DI MAIO

Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica

Ricordate “Parlateci di Bibbiano”? Lo slogan lanciato come una clava, urlato nei comizi, stampato sulle felpe, infilato in ogni talk show come un jolly buono per tutti i populismi? Ecco, adesso parliamone davvero. Ma per mettere la parola fine su una delle pagine più tossiche della recente storia politico-giudiziaria italiana.

Il tribunale di Reggio Emilia ha assolto 11 imputati su 14. E i tre condannati non sconteranno pene detentive. Dopo cinque anni di sospetti, campagne diffamatorie, crociate morali e politici che giocavano alla caccia alle streghe con lo zelo di chi ha più da vendere che da capire.

Angeli, Demoni e… fregnacce

Luigi Di Maio

Il caso Bibbiano, figlio di un’inchiesta intitolata “Angeli e Demoni” (manco fosse stato un blockbuster), è stato un laboratorio dell’horror mediatico: una narrazione cucinata con ingredienti semplici – bambini, affidi, mostri, il PD – e servita calda all’elettorato con contorno di indignazione prêt-à-porter. Fu Luigi Di Maio il gran cerimoniere di quella messinscena. Allora vicepremier e gran fustigatore di “poteri marci”, guidò il corteo dei giustizieri da tastiera col dito puntato verso il centrosinistra: “Quelli là rubano i bambini”, si lasciò intendere, tra le righe e anche fuori dalle righe.

E così, la politica – quella con la P maiuscola ma pure quella delle Pagine Facebook – scoprì che l’indignazione rende bene, soprattutto se te la porti dietro come uno zainetto leggero che non costa niente. Il garantismo? Roba da parrucconi. Il rispetto per le sentenze? Solo quando piacciono. E intanto, reputazioni distrutte, famiglie ridotte a nomi sui titoli dei telegiornali, amministratori messi all’angolo come colpevoli prima che potessero dire “non colpevole”.

L’assoluzione

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

Oggi, con l’assoluzione arrivata, si leva il sipario. E si scopre che quella che è andata in scena era solo una caricatura della giustizia. C’è un grande silenzio, però. Nessun “scusateci” da parte di chi fece della gogna un atto politico. Nessuna assunzione di responsabilità da parte di chi soffiò sul fuoco del sospetto. E, come sempre, nessuno pagherà pegno per aver rovinato vite con leggerezza.

Chi ha gridato allo scandalo – i Cinque Stelle su tutti, ma anche molti nella Lega – ha alimentato un clima da stadio, convinto che l’inchiesta fosse verità in diretta, non una fase delicata da maneggiare con cautela. E qui sta il punto. L’errore giudiziario, se c’è, può capitare. Ma la colpa politica, quella sì che resta: è l’aver usato la giustizia come clava, la sofferenza come spot, i minori come carne da propaganda.

Che dire, poi, della sinistra? Allora silente, intimidita, incapace di difendere se stessa e i suoi uomini. Il PD di Bibbiano fu lasciato solo, mentre veniva travolto dal fango. Un Partito che, invece di ribaltare il tavolo e rivendicare la propria buona fede, si rifugiò nell’ambiguità e nei distinguo. Una timidezza che fece il gioco degli urlatori.

La fine

Luigi Di Maio al Bristol (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Ora che tutto è finito (per quanto possa finire qualcosa che ha bruciato anni di vita a chi ci è finito dentro), ci si accorge di un’altra verità: quando la giustizia prende i tempi della tortura, anche l’innocenza assoluta non salva. Cinque anni per tornare a respirare. E intanto i sospetti, i titoli, le etichette restano. Chi paga per questo?

La lezione dovrebbe essere semplice: un’indagine non è una sentenza, un PM non è un oracolo, una felpa con su scritto “Bibbiano” non è un programma politico.

Ecco, parlateci di Bibbiano. Ma fatelo oggi. Con voce bassa. Con rispetto. E con la dignità di chi ha sbagliato e trova il coraggio di ammetterlo. Anche Luigi Di Maio, che nel frattempo hai cambiato pelle più volte di un serpente in crisi d’identità. Le scuse non restituiranno il tempo rubato. Ma sarebbero almeno un atto umano, prima ancora che politico. La giustizia – quella vera – arriva tardi, ma arriva. La memoria, purtroppo, ancora più tardi.

Parlateci di Bibbiano (e scusatevi, ora)

QUELLI DELLA VALLE DEI VELENI

La Valle del Sacco

A volte un titolo forte, una frase ad effetto uno slogan che fa presa, sono utilissimi per cavalcare l’onda di un’emergenza, vendere una copia di giornale in più o incollare allo schermo un telespettatore, per accendere polemiche o per costruirsi una visibilità facile. Così nacque, anni fa, l’infelice definizione di “Valle dei Veleni” per indicare l’area industriale del SIN Valle del Sacco. Ma oggi, alla luce di analisi sempre più puntuali e riscontri concreti, è tempo di dire la verità, facendo anche autocritica: quel titolo sensazionalistico ha fatto più danni che bene.

Lo ha dimostrato nelle settimane scorse, carte alla mano, il presidente di Unindustria Corrado Savoriti. Con evidenze talmente forti che a settembre chiederà in maniera ufficiale la revisione del perimetro in cui da anni non si può né coltivare né mettere una fabbrica. (Leggi qui: Oltre i numeri annunciati ieri: è tempo di ridefinire il perimetro Sin. E leggi anche: “Addio Sin, bentornata Ciociaria”: Savoriti smonta la Valle dei Veleni).

La conferma

Corrado Savoriti

La conferma arriva dal caso dell’ex stabilimento Carlsberg di Ceccano, oggi oggetto di una riconversione virtuosa da parte della “Hp Invest Srl”. Dimostra chiaramente che non tutto il territorio è contaminato, che non tutta la valle è una ferita aperta. I più recenti test effettuati da Arpa Lazio mostrano falde, terreni senza sostanze inquinanti, e un potenziale enorme per un rilancio industriale e ambientale che non solo è possibile, ma è già in atto.

“Valle dei Veleni”? No. È stata, semmai, una valle dimenticata, paralizzata da una narrativa tossica, da vincoli rigidi imposti in nome di un rischio generalizzato che spesso non ha trovato riscontro nei fatti. Una valle dove il sospetto ha sostituito la verifica, dove si è preferito fermare tutto invece che distinguere tra ciò che andava bonificato e ciò che poteva ripartire.

La sfida di Ceccano, come quella di tante altre aree del SIN, dimostra che serve un cambio di paradigma. Che le regole devono essere fondate su dati reali, non su leggende nere. E che serve il coraggio di ripensare la perimetrazione dei terreni vincolati per non condannare all’abbandono zone dove oggi si possono attrarre investimenti, creare lavoro, innovare in modo sostenibile.

Chi ha creato e alimentato il marchio “Valle dei Veleni” dovrebbe oggi fare i conti con le sue responsabilità: ha rallentato la rinascita di un territorio che, invece, ha dimostrato di saper reagire, quando lo si lascia respirare.

“La valle dei Veleni” non esiste.