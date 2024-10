Top e Flop, i protagonisti di giovedì 10 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 10 ottobre 2024

TOP

NICOLA ZINGARETTI

Nicola Zingaretti

Ospite ieri mattina da remoto a L’Aria che Tira condotta da David Parenzo ha letteralmente sbranato le argomentazioni di un claudicante Andrea Crippa sul caso Matteo Salvini-processo Open Arms. Nicola Zingaretti ci ha messo meno di due minuti e mezzo netti per mettere in chiaro alcune cose fondamentali. Cose che attengono il tipo di lessico e le priorità dell’esecutivo in carica.

Il core è emerso in occasione delle affermazioni, a dire il vero un po’ da “martirologio” del leghista, in ordine a quel che la sua condizione di imputato nel processo per il caso Open Arms potrebbe fare allo stato d’animo del vicepremier, ministro di Trasporti ed Infrastrutture e segretario della Lega che (per ora) porta il suo nome in simbolo.

Il “polpaccio” Crippa

Andrea Crippa

A Zingaretti certi polpacci glieli devi solo additare, poi fa tutto lui, e se non ha la museruola dell’aplomb istituzionale allora lui morde. E forte. “Mi fa piacere che Crippa sia preoccupato per la psiche di Salvini perché rischia sei anni di galera. Peccato che questo governo ha aumentato le pene per tutti gli italiani, compreso chi manifesta pacificamente”. Qual è il punto che Zingaretti intelligentemente ha voluto sottolineare? L’errore-reato commesso (ipoteticamente) da Salvini illo tempore?

Certo che no, lui ha preso la geremiade singola di Crippa e ci ha imbastito sopra un discorso sistemico. Difficilmente confutabile nel suo merito. “C’è tanta ipocrisia e c’è il riproporsi in maniera abbastanza discutibile di una maggioranza di governo che aumenta le pene per tutti in maniera giustizialista in questo Paese. Poi però pretende l’impunità per i potenti, per i ministri. Che non devono essere processati”.

E ancora: “Questo è grave da un punto di vista culturale, ed è un danno per l’Italia non affrontare il problema alla radice. Perché mentre questo Paese ha problemi di crescita, di sviluppo, di rapporto con l’Europa, da circa un anno e mezzo noi parliamo di altro”. A cosa alludeva l’ex presidente della Regione Lazio e Segretario del Pd? “(Noi parliamo) del caso Salvini, del caso Sgarbi, del caso Sangiuliano e del caso Santanchè“.

Casi che però sono solo giudiziari

Matteo salvini con Victor Orban (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Zingaretti ha proseguito, sul limite dell’implacabilità. “Questa è una gigantesca distrazione verso un’agenda di Governo che non dovrebbe includere questi temi nella sua cronaca politica”.

La chiosa: “Questo dovrebbe appartenere ad una cronaca giudiziaria con i suoi percorsi. E la maggioranza attuale questo non lo garantisce”. Poi è suonato il gong e Zinga è andato al suo angolo, decisamente soddisfatto.

Quasi knock-out.

MARTINO – PETRICCA – PALLONE

Il Gruppo FutuRa con l’ex assessore Sardellitti

Concretezza. Costruita sui fatti. Hanno sollevato un problema, individuato una possibile soluzione, avviato le misure per verificarla, portato la questione in Aula. Giovanbattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone sono Consiglieri comunali civici eletti con il sindaco di centrodestra Riccardo Mastrangeli di Frosinone. Stanno all’interno di un’Assise che nei primi due anni è riuscita a mettere in ombra tutte le opere che lei stessa ha progettato, appaltato, realizzato. Piccole polemiche e veleni sono riuscite a mettere in secondo piano tutto il resto.

Una delle polemiche è il progetto voluto con convinzione dal sindaco per un Bus Rapid Transit. È il bus elettrico a corsia preferenziale con cui abbattere il traffico e l’inquinamento e che collegherà la Stazione di Frosinone con piazzale De Matthaeis. I 3 Consiglieri del gruppo FutuRa sospettano che le conseguenti modifiche al traffico stiano aumentando lo smog in alcune zone della città: siccome due di loro sono medici specializzati in Ambiente hanno elaborato un questionario e l’hanno proposto ai cittadini per verificare i loro sospetti.

Foto © Massimo Scaccia

Il che rappresenta un esempio di scuola da insegnare, su come si possa fare opposizione ad una amministrazione. L’opposizione vera e di contenuti: costruttiva. Confutare l’iniziativa, coinvolgere i cittadini, elaborare documenti seri e non filosofici, renderli disponibili a chi deve prendere le decisioni. Per, eventualmente, rivederle.

Un meccanismo perfetto, senza alcuna sbavatura. Peccato solo che lo abbia fatto un gruppo di maggioranza. Non di opposizione.

Per questo il sindaco Mastrangeli deve preoccuparsi ancora di più.

L’arrivo della sostanza.

ANDREA ORLANDO-MARCO BUCCI

Andrea Orlando

Elezioni regionali in Liguria, cioè come trasformare l’ennesima, singola Regione in laboratorio nazionale. I due contendenti “golden” sono Andrea Orlando, espressione del centrosinistra con tanto di “campo largo monco” e Marco Bucci, uomo totem del centrodestra e sindaco di Genova della tragedia del Ponte Morandi. Ce n’è abbastanza da mettere a massa la solita polarizzazione italiana ed inalberare vessilli di campo, ma i due hanno fatto cose più sottili.

E con la saggezza e l’arguzia che, nel loro caso, è denominatore comune. Il fattore chiave non è l’uscita brutale di Nicola Morra sulla malattia di Bucci o il litigio comaresco tra i due su cene elettorali ripreso in diretta. No, il fattore chiave è Italia Viva, cioè la formazione di Matteo Renzi. Vale a dire il Partito che il centrosinistra a trazione contiana non ha voluto in team. E che invece è incappato nelle lusinghe della fazione avversa, memore del fatto per cui Italia Viva è ideologicamente multitasking: un po’ prog socialdemocratico, un po’ Dc alla Sbardella.

Un Partito conteso e multitasking

Marco Bucci

Partiamo da Orlando, che ha fatto la cosa più ovvia ma con parole sagge, pesate una ad una. Cosa? Ricucire lo strappo con Iv che per mezzo di Raffaella Paita si era sfilata in mood “chi non ci cerca non ci merita”. E Orlando ha detto: “Una delle parole d’ordine che più spesso mi sento ripetere quando giro, quando incontro le persone nelle piazze, negli appuntamenti elettorali è unità”.

Poi il branding su una cosa che molti vogliono in vetta ma che lui attribuisce prioritariamente alla base. “Questo è l’appello che arriva dal basso, lo voglio girare al campo largo, ai suoi dirigenti che in questo momento hanno momenti di tensione, di frizione. E lo voglio rafforzare non solo perché. Lo voglio dire con molta chiarezza, andiamo incontro a una tornata importante dal punto di vista amministrativo in Liguria, poi in Umbria e in Emilia-Romagna”.

Il precedente alle Amministrative 2021

Matteo Renzi

E Bucci? Furbo come una faina ha messo il piede nella porta e si sa, con Italia Viva le porte non sono mai di quelle a cardini forti ed ermetici. Ecco perché proprio mentre gli elettori renziani stanno provando a capire cosa fare e con chi farlo, Bucci ha lanciato una camola grassa. C’è un precedente ed è quello del sostegno di Italia Viva all’epoca delle comunali di Genova del 2021.

Ecco perché il primo cittadino della Città con la Lanterna “si è detto orgoglioso che in passato già tanti elettori renziani lo abbiano scelto”. E si è messo a guardare il tremolio del galleggiante: “Ho visto un comunicato in cui consigliano ai propri elettori di andare a votare e di votare dalla parte giusta. Noi abbiamo molti elettori di Italia Viva che voteranno dalla nostra parte. Di questo sono contento e orgoglioso”.

Se la giocano.

FLOP

LAURA BOLDRINI

Laura Boldrini (Foto: Livio Anticoli © Imagoeconomica)

La morale è un valore, valore rispetto al quale si è sempre nel pieno diritto di invocare una condotta che rimetta l’etica a servizio della Cosa Pubblica. Un diritto che, per certi versi, ed in alcune situazioni, si fa dovere. Il dovere di capire che in Medio Oriente si sta schiacciando una popolazione per includere sotto il tacco una fetta terrorista della stessa. Tutto lecito, tutto giusto, tutto doveroso. Ci sono però circostanze obiettive in cui la leve della geopolitica non possono muoversi d’impeto ed in sintonia con la giustezza delle cose che la società richiede.

Non funziona così perché se abbiamo deciso, in democrazia, di dare un potere di delega che non è concrezione di noi ma rappresentanza, dobbiamo accettare che chi agisce in nostra vece lo faccia secondo protocolli che non sono i nostri. Si chiama realpolitik ed a volte è dura da capire, specie se si è “semplici” cittadini. Ed è dura da capire anche se si è rappresentati della politica di rango ed ex delle istituzioni.

La realpolitik e cosa implica

Giorgia Meloni

Solo che nel secondo caso questa comprensione, per quanto ostica, dovrebbe arrivare prima e meglio. Soprattutto senza cavalcare l’onda emotiva che equalizza il popolo ai suoi governanti. Qualche tempo fa Laura Boldrini, parlamentare dem ed ex Presidente della Camera, scriveva cose come questa. “L’astensione dell’Italia all’assemblea generale dell’Onu è l’ennesima scelta vigliacca”.

Una scelta “basata su motivazioni inesistenti. La risoluzione non fa che affermare quanto stabilito dalla Corte Internazionale di giustizia. L’occupazione dei territori in Cisgiordania e a Gerusalemme Est è illegale e deve cessare prima possibile”. E a chiosa: “Negare questo e astenersi significa rendersi complici dei crimini di Netanyahu e del suo governo di ultradestra il cui obiettivo è annientare il popolo palestinese”.

Know-how da ex N° 1 della Camera

Ursula von der Leyen

Tutto semplicemente perfetto, perché quello era un parere di rango, anche se lardellato da una vena ideologica più forte della sua stessa bontà concettuale. La Laura Boldrini di oggi è stata un po’ meno “sul pezzo”. Soprattutto meno obiettiva su cose che dovrebbe conoscere a menadito. “Chiediamo a Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen di fare quello che non è stato fatto finora per fermare la strage in Palestina e bloccare l’escalation in tutto il Medioriente”.

Concettualmente ci sta. Quello che ci sta molto poco è il seguito: “Basta armi a Israele, sanzioni per Netanyahu e i suoi ministri e sospensione dell’accordo di associazione tra Israele e l’UE”. E a chiosa bis: “Le esortazioni non funzionano, bisogna fare cose concrete per fermare i crimini di guerra e le violazioni del diritto internazionale e del diritto umanitario”.

Non funziona così, e Boldrini lo sa, perciò può anche dirlo, ma non deve provare a convincere qualcuno che sia possibile. E che semplicemente non lo si voglia fare. Perché non è così.

La morale senza la pratica.