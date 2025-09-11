Top e Flop, i protagonisti di giovedì 11 settembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 11 settembre 2025.

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 11 settembre 2025.

TOP

SERGIO MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con Nataša Pirc Musar durante la visita in Slovenia

C’è un filo che attraversa il Novecento e arriva fino a noi. Un filo che unisce Sarajevo a Kiev, Lubiana a Gaza, la polvere dei Balcani al fumo dei droni russi caduti in Polonia. Sergio Mattarella lo ha colto con la consueta lucidità, evocando il 1914 non come un artificio retorico ma come la più realistica delle ipotesi .

Il Capo dello Stato conosce bene la lezione di quel luglio: nessuno voleva davvero la guerra, eppure la guerra scoppiò. Bastarono imprudenze, malintesi, arroganze reciproche a trascinare l’Europa nel baratro. Mattarella ci ricorda che la storia non è un archivio polveroso ma un manuale d’uso per il presente. E che il crinale su cui camminiamo oggi somiglia pericolosamente a quello di centodieci anni fa .

Non è la prima volta che il Presidente pesca nel repertorio della memoria collettiva per illuminare il presente. Lo aveva fatto parlando della Resistenza come argine democratico, lo ripete ora richiamando la leggerezza dei governi di allora, incapaci di vedere i segni di un’escalation. È un invito non solo alle cancellerie europee ma anche a un’opinione pubblica distratta, che tende a metabolizzare come routine persino i raid missilistici.

Denuncia complessiva

La stretta di mano tra Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar

Non sfugge, in questo quadro, la condanna netta a Israele per Gaza e per il raid in Qatar. Mattarella non indulge a bilanciamenti equidistanti: denuncia senza ambiguità una popolazione ridotta alla fame, l’ipotesi di espulsioni, l’occupazione della Cisgiordania. Un linguaggio che restituisce all’Italia una postura di chiarezza morale, spesso smarrita nella diplomazia di questi tempi.

Il Quirinale, con poche frasi, è tornato a dare alla politica estera italiana una bussola. Non servono proclami roboanti: bastano richiami storici e parole pesate. Nel 1914 furono sottovalutati i segnali. Oggi, dice Mattarella, sarebbe irresponsabile ripetere lo stesso errore.

Da Lubiana a Capodistria, tra pioggia battente e inaugurazioni di scuole restaurate, il Presidente indica due strade possibili: quella che porta al conflitto incontrollato e quella che apre alla convivenza e alla speranza. Tocca alle classi dirigenti scegliere. E la storia, che Mattarella non si stanca di evocare, insegna che la differenza tra l’una e l’altra può costare milioni di vite.

Saggezza lungimirante.

LEODORI – MANCINI

Nella lunga tradizione del Partito Democratico, le Direzioni regionali hanno spesso somigliato a liturgie stanche, più utili a segnare la distanza tra le correnti che a cercare un terreno comune. Stavolta no. Stavolta, sotto la guida di Daniele Leodori e con il benestare di Claudio Mancini, si è vista un’operazione politica vera: lucida, pragmatica, tatticamente calibrata.

Leodori non ha usato giri di parole: ha riconosciuto che le regionali del 2023 sono state perse per errori interni e divisioni insanabili e che i progressisti non hanno avuto fiducia in un Pd incapace di fare sintesi. Ha voltato pagina con una freddezza quasi matematica ma non per rassegnazione: per indicare la rotta. È la scelta del “realismo come premessa alla speranza”, il marchio di fabbrica di chi non vuole restare prigioniero della nostalgia zingarettiana ma neppure delle continue faide interne.

Il colpo d’occhio della nuova Segreteria è, in questo senso, eloquente. Claudio Mancini, l’uomo che ha costruito il profilo politico di Roberto Gualtieri, siede accanto ad Antonio Pompeo, l’ex renziano che guida Energia Popolare nel Lazio. Leodori ha rimesso insieme pezzi che altrove continuano a combattersi, disegnando una cabina di regia che fotografa un Partito finalmente unito. È qui che si coglie la mano di Mancini: visione strategica, capacità di tessere alleanze interne, pragmatismo da regista.

Chiave locale e nazionale

Claudio Mancini e Daniele Leodori

È un’operazione che va letta anche in chiave nazionale. Nel momento in cui il Pd cerca un’identità sotto la guida di Elly Schlein, il Lazio offre un modello alternativo: non un partito gioioso ma un Partito macchina, compatto, disciplinato, pronto a misurarsi su Roma, sulle politiche e – più avanti – sulle Regionali. Una “macchina da guerra” non più affidata all’entusiasmo effimero ma alla geometria degli equilibri interni.

L’unità dichiarata ora dovrà essere dimostrata nei territori: nelle province, nei grandi comuni, nel confronto con un centrodestra che, almeno nella Regione, ha già mostrato i limiti della sua rivoluzione annunciata. Ma la fotografia di ieri sera racconta che il Pd del Lazio ha imparato la lezione: senza compattezza non si vince. Con essa, forse, si può tornare a giocare la partita.

Leodori ha avuto il coraggio di dire la verità, Mancini l’abilità di costruire il contenitore per tradurla in azione. Non è poco, in un Partito abituato a disperdere energie. Ed è forse il segnale che, almeno in questa regione, il Pd ha deciso di smettere di litigare con se stesso e cominciare, finalmente, a fare politica.

Alleanza strategica.

RICCI – RENNA – TAGLIABOSCHI – MARANDOLA

da sinistra Sonia Ricci (Presidente Anbi lazio), Giancarlo Righini (Assessore Agricoltura del Lazio), Daniele Maura (Consigliere regionale), Andrea Renna (Direttore Anbi Lazio)

Il nubifragio che ieri ha colpito la provincia di Frosinone non ha solo messo a dura prova la resistenza dei cittadini, ma ha offerto – suo malgrado – una lezione di metodo e di politica. Una pioggia torrenziale, 120 millimetri caduti in sei ore, ha trasformato le strade del capoluogo in fiumi, ha allagato garage, messo in panne auto e bloccato sottopassi. Scene che raccontano di una città vulnerabile, segnata da anni di manutenzione insufficiente e da tombini trasformati in trappole.

Eppure, lo stesso temporale che a Frosinone ha mostrato il lato peggiore dell’incuria, altrove ha prodotto effetti assai meno drammatici. A partire dalla stessa periferia del capoluogo. È accaduto nelle zone in cui i consorzi di bonifica di Anbi Lazio e hanno svolto lavori di prevenzione e manutenzione. Dove i canali erano stati ripuliti, le caditoie controllate, gli argini rinforzati, l’acqua è defluita senza lasciare dietro di sé il solito bollettino di guerra. Una differenza che non si spiega con la fortuna ma con la programmazione: lì dove si è investito, i danni non ci sono stati.

Un lavoro compiuto in silenzio dalla struttura guidata dal commissario Sonia Ricci, dal direttore generale Andrea Renna, dai direttori provinciali Aurelio Tagliaboschi e Remo Marandola.

Il banco di prova

Aurelio Tagliaboschi

Il punto è tutto qui: non siamo di fronte a un destino ineluttabile ma a un bivio politico e amministrativo. Da un lato l’abitudine a correre dietro alle emergenze, a convocare centri operativi comunali e a transennare strade. Dall’altro la scelta, più faticosa ma più lungimirante, di investire in prevenzione.

Il maltempo di ieri, dunque, è stato anche un banco di prova. Ha dimostrato che gli strumenti ci sono e funzionano, se usati con continuità. Ha mostrato che la differenza tra una città in tilt e un territorio resiliente si gioca su decisioni prese mesi prima, lontano dai riflettori. E ha ribadito che il costo della prevenzione, sempre invocata e troppo spesso rinviata, è infinitamente minore rispetto al prezzo dei danni e delle polemiche.

Forse è arrivato il momento di cambiare paradigma: dalla gestione del disastro al governo della normalità. Ieri, in mezzo alle strade allagate e alle scuole chiuse, questa verità è apparsa con chiarezza lampante.

Prevenire è più economico che riparare.

FLOP

MELONI – SALVINI – TAJANI

Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

C’è qualcosa di paradossale nello stallo che ieri ha segnato il vertice di Palazzo Chigi. La coalizione di governo più solida degli ultimi anni inciampa non su un voto di fiducia, non su una crisi economica, ma sulla scelta dei candidati alle regionali. È l’ennesima conferma che, in politica, le fragilità emergono spesso nei dettagli.

Matteo Salvini aveva scelto la strada dell’azzardo. Nelle ore che precedevano l’incontro, aveva lasciato intendere che sarebbe arrivata la “fumata bianca”. Non solo per l’autonomia differenziata – cavallo di battaglia della Lega – ma anche per l’indicazione dei candidati. È rimasto con un pugno di mosche. Giorgia Meloni è stata gelida: «Non è il momento». Antonio Tajani le ha fatto da sponda, Maurizio Lupi ha confermato. Si rinvia, ancora una volta.

Il leader leghista può vantare uno schema sulla carta: Veneto alla Lega, Puglia a Forza Italia, Campania a Fratelli d’Italia. Ma sono proprio i dettagli a incrinare il disegno. In Veneto pesa il dopo-Zaia, in Campania la scelta del candidato resta un rebus, con Meloni che non intende sacrificare un pezzo pregiato del governo come Edmondo Cirielli. Quanto al Carroccio, non basta avere tolto di mezzo la lista Zaia: resta la richiesta di FdI sulla Lombardia, segno che la partita è tutt’altro che chiusa.

Lo specchio della questione

Giorgia Meloni

La questione dell’autonomia differenziata è lo specchio di queste tensioni. Salvini e Calderoli premono per accelerare, approvando subito le pre-intese, soprattutto con il Veneto, da esibire sul palco di Pontida. Ma Meloni e Tajani frenano: prima i Lep, poi le intese. Una divergenza non marginale, perché rivela due strategie opposte: quella del consenso immediato, di marca leghista, e quella dell’attesa calcolata, tipica della premier e del ministro degli Esteri.

È in questo incrocio che il centrodestra mostra il suo lato debole. Non nei numeri parlamentari, ma nella capacità di gestire le ambizioni interne. Salvini, che deve anche fronteggiare le turbolenze in casa sua (le dimissioni del direttivo a Viareggio sul caso Vannacci ne sono un segnale), ha bisogno di rivendicare vittorie identitarie. Meloni, che governa e rappresenta l’Italia nei dossier internazionali, non può permettersi fughe in avanti.

La fotografia di ieri è chiara: la coalizione regge, ma senza una vera regia rischia di logorarsi nei dettagli. Come nel 1914 evocato da Mattarella per altre questioni, anche qui non sono i grandi disegni a spaventare, ma l’accumulo di piccole imprudenze. E un’alleanza che governa non può permettersi di cadere su un nome in lista o su un’intesa rinviata.

Questione di dettagli.