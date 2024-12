Top e Flop, i protagonisti di giovedì 12 dicembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 12 dicembre 2024

PASQUALE GANDOLFI

Pasquale Gandolfi

Alla fine è stato scelto, proprio in queste ore, per un ruolo cruciale: quello di Presidente dell’Upi, l’Unione delle Province italiane. Ed è stato scelto in un momento decisamente cruciale, a tener conto delle recenti parole di Matteo Salvini ad un summit romano con i quadri laziali della Lega. Momento in cui si prevede entro un anno la fine dell’era “Delrio” e delle “Città metropolitane” i cui decisori erano eletti col voto ponderato ed il ritorno alle Province che furono. Che costano come le attuali o poco più ma che sono più funzionali e soprattutto “democratiche”. (Leggi qui: Salvini annuncia ai suoi: “Nel 2026 tornano le Province”).

Ad ogni modo è un bel risultato per Pasquale Gandolfi, attuale presidente della Provincia di Bergamo che da ieri è alla guida guida dell’Associazione delle Province, eletto dagli oltre duecento delegati, Presidenti di Provincia e consiglieri provinciali provenienti da tutta Italia.

Elezione in Campidoglio

Sergio Mattarella durante il discorso di Capodanno

La location era quella, cruciale, dell’Assemblea Congressuale nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Il tutto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gandolfi è colui che succederà a Michele de Pascale, che ha vinto le elezioni regionali in Emilia Romagna. Ma chi è Gandolfi? E’ nato nel 1975 ed è Presidente della Provincia di Bergamo nel dicembre 2021.

Ed a valle dell’elezione ha detto: “E’ davvero un onore per me ricevere l’incarico di guidare una associazione come l’UPI che dal 1908 rappresenta un punto di riferimento per gli amministratori provinciali e per i territori“. E ancora: “Oggi questa Assemblea mi ha dato un mandato chiaro: di riportare al centro del dibattito politico il tema della riforma delle Province. E’ un mandato per cui inizierò a lavorare da subito, aprendo un confronto con Governo e Parlamento”.

La mission non è dunque solo probabile e ventilata dai grandi decisori del governo, ma è quella che proprio in seno all’Upi sta nella parte alta dell’agenda, alta e sottolineata.

La riforma prima di tutto

Gandolfi ha fatto tutta la gavetta e questo lo rende un “rifomatore” (o restauratore) ideale: nel 2009 diventa Consigliere del Comune di Treviolo, poi Sindaco dal 2014, oggi al terzo mandato. “Dal 2010 al 2013 è Responsabile Provinciale per il Partito Democratico delle tematiche inerenti il territorio, la mobilità e le infrastrutture, dal 2011 è parte della Segreteria e della Direzione Provinciale del Partito Democratico e dal 2013 al 2015 è Responsabile Provinciale per il lavoro e Vicesegretario Provinciale del Partito Democratico“.

Ed oggi si propone come “benevolo killer” del legiferato di un alto dem ma di “altro ceppo”. Quel Graziano Delrio che battezzò il nuovo format delle Province. Decisamente non con un successo strepitoso.

Quasi rottamatore.

MAURO BUSCHINI

Mauro Buschini (Foto © Gianluca Franconetti)

Non si occupa di letteratura, non si appassiona alla macroeconomia. Da quando ha lasciato l’Aula del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini ha concentrato la sua attenzione sulle tematiche Ambientali. Mettendole a sistema con la sua conoscenza dei meccanismi legislativi e burocratici e facendone così un ‘mestiere’. Che lo ha portato ad essere il candidato più adeguato per la guida degli Egato dei rifiuti (poi soppressi per scelta politica dal nuovo governo regionale di Centrodestra a guida di Francesco Rocca) ed il più competente nelle file Dem per il CdA della Saf.

Ma è la politica il vero terreno di gioco naturale per Mauro Buschini. E la sua capacità di visione non è consueta. Come dimostra il fatto che non si occupi abitualmente di letteratura e nemmeno si appassioni alla macroeconomia.

Quel giorno da Ubik

Ernesto Maria Ruffini con Mauro Buschini da Ubik

Per capirla dobbiamo riportare gli orologi allo scorso aprile e sfogliare l’album degli eventi nella libreria Ubik a Frosinone. Quel giorno è proprio Mauro Buschini a farsi promotore di un evento molto particolare: la presentazione del libro scritto da Ernesto Maria Ruffini “Uguali per Costituzione” con prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Leggi qui: Buschini, non solo libri per il “cugino nobile”).

Chi era Ernesto Maria Ruffini quel giorno di aprile del 2024 in cui Mauro Buschini lo incita a Frosinone? Il direttore nazionale dell’Agenzia delle Entrate: nominato dal Governo Gentiloni, richiamato dal Governo Conte, confermato da Mario Draghi ed ancora da Giorgia Meloni. È il padre delle rottamazioni, della fatturazione elettronica e della riforma di Equitalia.

Chi è oggi Ernesto Maria Ruffini? L’uomo che il professor Romano Prodi ha indicato per competenza, conoscenza, capacità tecnica e politica, come colui che ha tutte le doti necessarie per cucire insieme i piccoli e grandi brandelli di un centrosinistra lacerato e finito in pezze proprio con la fine dell’Ulivo.

Il dibattito è aperto. E già questo significa che il nome sta a galla. Il seguito dipenderà dal centrosinistra e dalla sua innata indole al masochismo suicida. Ma nel frattempo c’è un’evidenza: che pur non occupandosi di Letteratura e non appassionandosi alla macroeconomia, Mauro Buschini in quell’aprile del 2024 aveva visto lontano.

Sguardo lunghissimo.

FLOP

ANTONIO TAJANI-MAURIZIO CASASCO

Antonio Tajani (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

A voler giocare di iperbole sembrano le reincarnazione in scala ridotta di Silvio Berlusconi e Gianni Letta quando si mettevano in testa di lasciare le impronte digitali sull’economia di scala del Paese. Impronte latenti, si badi bene, e rilevabili solo con il Luminol dagli investigatori più scafati. Antonio Tajani è il segretario di un Partito che da peso light della bilancia di Governo è diventato piombo da piatto abbassato.

E Maurizio Casasco è colui al quale Tajani ha affidato il restyling economico di un Partito che, come Forza Italia, alla contabilità spiccia ha sempre puntato. Ecco, questa combo inattesa e micidiale sta lavorando ai fianchi Giorgia Meloni e lo zoccolo duro di Fratelli d’Italia in ordine alla Manovra di Bilancio che dovrà diventare legge entro poco più di due settimane.

Con delle “migliorie” che faranno massa e testo innanzitutto per gli equilibri futuri e per l’appeal sugli elettori. Ma che sono destinate a medio-breve termine a diventare il totem della battaglia tutta interna che Forza Italia si appresta a combattere per le Regionali in Campania.

Le migliorie “natalizie” degli azzurri

Edmondo Cirielli (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Il che è un bene perché alla fine ognuno si gioca la partita sotto il suo vessillo, ma sa un po’ troppo di “fronda” in un momento delicato per l’Esecutivo come questo. L’impressione è che Tajani e i suoi “fidi” stiano cercando, forse un po’ troppo, di cavalcare la “tigre” dei guai di Matteo Salvini per aggirare l’ostacolo più grosso. quello di Via delle Scrofa.

Battaglia, quella campana dove Fratelli d’Italia sta puntando su Edmondo Cirielli per scalzare Vincenzo De Luca mentre gli azzurri hanno un solo nome in mente: Fulvio Martuscello. E’ una questione prospettica e di strategia di logorio, ma Tajani in questo sembra essersi rivelato molto più che un “delfino” del Cav.

Il dato cardinale è quello per cui fino alla fine Forza Italia punta a “migliorare” per il suo elettorato la Legge di Bilancio e che lo start lo vuole dare con la riduzione dell’Irpef per i redditi fino a 50/60mila euro. Terreno difficile su cui camminare, ma il clima prenatalizio potrebbe contribuire al successo dell’azione di logoramento.

L’esecutor del segretario di FI

La sede Rai di Viale Mazzini (Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica)

Dal canto suo Casasco, che è deputato responsabile economico del Partito, ha seguito un copione quasi perfetto. ”Sarà il segretario nazionale Tajani a definire la strategia e le nostre priorità. Certamente Forza Italia ha una grande attenzione al ceto medio che è stato dimenticato nel passato troppe volte”. Il senso è chiaro a tutti, “Ronzulliani” inclusi: lo scopo è non solo ribadire la leadership del segretario che è anche vicepremier e ministro degli Esteri, ma far intendere che a seguire quella leadership il partito ci guadagna. Una sorta di “ukase” muscolare che magari è troppo iperbolico.

“Puntiamo all’abbattimento dell’aliquota dell’Irpef fino a 60mila euro dal 35 al 33% nel rispetto delle risorse disponibili, considerato il concordato preventivo ed eventualmente il ravvedimento operoso di marzo”. E c’è un altro piano di azione su cui in queste ore Casasco andrà nel nome di Tajani a trattare: quello sulla web tax, per cui gli azzurri esigono “l’esenzione per la Rai”, chiedendo di tenerla solo per i cosidetti giganti del web e di resettarla “anche per tv radio e testate giornalistiche online”.

Rai, Web tax e Decreto fiscale

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

Il il Decreto fiscale che a Palazzo Madama si era arenato grazie ad un emendamento della Lega? Il Carroccio chiede di confermare la riduzione di 20 euro del canone annuo Rai mantenendolo a 70 euro annuo. E Tajani ha mobilitato Casasco per far capire che sic stantibus rebus ci sarebbe un emendamento-trappola. E risponde con una controtrappola, encomiabile da un punto di vista politico ma pericolosa sul piano della compattezza generale di fine anno.

Emendamento che graverebbe sulle casse dello Stato per 430 milioni di euro. Una lettura sorniona che va a toccare Giorgia Meloni esattamente dove è più sensibile: sul nervo scoperto di fare agli italiani un “regalo nero” con un aumento del prelievo fiscale per compensare quell’ammanco.

Attenti a quei due.