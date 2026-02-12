Top e Flop, i protagonisti di giovedì 12 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026.

*

TOP

MAURIZIO FEDERICO

I presidenti Maurizio Federico e Geronimo La Russa

Cento anni possono essere un traguardo. Oppure un punto di partenza. Non ha avuto dubbi il presidente Maurizio Federico: nell’aprire le celebrazioni per il primo secolo dell’Automobil Club di Frosinone ha lanciato un messaggio: “Da qui ripartiamo”.

Perché un centenario non è solo una torta con le candeline. È una prova di identità. È memoria ma soprattutto direzione. Significa chiedersi che cosa è stato l’Automobile Club per questo territorio e che cosa può diventare adesso, mentre la mobilità cambia pelle: non più solo Bollo e Pra ma transizione, sicurezza stradale, nuove abitudini, nuove fragilità. E proprio qui sta l’intuizione politica e associativa di Federico: aprire il Centenario non come una passerella nostalgica ma come un ponte tra storia e futuro.

A rendere la giornata ancora più densa di significati è la visita del presidente dell’Automobil Club d’Italia, Geroniomo La Russa. Non in un giorno qualsiasi ma in quello del suo insediamento formale al vertice dell’Aci. Un passaggio istituzionale di peso, che ha dato all’evento una luce particolare. Come se, per un giorno, il baricentro dell’ACI si fosse spostato simbolicamente qui: non in astratto ma dentro una sala piena di volti, strette di mano, parole misurate e messaggi chiari.

E il messaggio, alla fine, è semplice: Frosinone non celebra per guardarsi allo specchio, celebra per contare di più.

Non museo ma leva

Federico, nel suo ruolo, ha fatto la cosa più intelligente che si possa fare quando si maneggiano anniversari importanti: non ha trasformato il passato in un museo ma in una leva. Perché cento anni di storia non servono a dire “quanto siamo stati bravi”, ma a ricordare che un’istituzione dura un secolo solo se resta utile. E restare utili, oggi, significa stare accanto alle persone: nelle scuole con l’educazione stradale, sulle strade con la prevenzione, nelle scelte pubbliche con una cultura della mobilità che non sia improvvisazione.

Cent’anni non si festeggiano tutti i giorni. Ma soprattutto non si inaugurano tutti i giorni con questa idea precisa: fare del Centenario non un traguardo ma un nuovo punto di partenza.

Nuovi traguardi dopo l’arrivo.

GERMANO CAPERNA

Germano Caperna (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

C’è qualcosa di affascinante nel vedere un borgo antico parlare la lingua del futuro. Veroli, con le sue mura millenarie e le sue piazze cariche di storia, per due giorni sceglie di sedersi al tavolo dell’innovazione globale. E lo fa non per moda, ma per visione. (L’AI scende in piazza: a Veroli la tecnologia smette di fare paura).

L’intuizione del sindaco Germano Caperna è semplice solo in apparenza: portare l’Intelligenza Artificiale fuori dai laboratori, dalle università d’élite e dalle grandi metropoli, e metterla dentro la Sala Trulli. Dentro un luogo riconoscibile, accessibile, familiare. “Veroli e l’AI, l’Intelligenza Artificiale per tutti” non è uno slogan: è un programma politico e culturale.

Non un convegno per addetti ai lavori, ma una sfida aperta. Inserire il tema dell’AI nel palinsesto del Festival della Filosofia è una scelta intelligente. Significa dire che la tecnologia non è solo codice e algoritmi, ma pensiero critico, responsabilità, creatività. Che parlare di rischi e opportunità non è un esercizio tecnico, ma una riflessione sul nostro modo di vivere, lavorare, decidere .

Convivere con l’algoritmo

Domani si ascolta, si scopre, si sperimenta. Demo live, talk divulgativi, esempi concreti. Studenti e curiosi potranno capire cosa significa davvero convivere con un algoritmo. Non una creatura fantascientifica, ma uno strumento che già oggi incide sulla sanità, sull’industria, sull’agricoltura, sui trasporti, sul marketing. L’AI non è il futuro: è il presente che bussa.

Sabato, invece, spazio al pragmatismo. Le imprese al centro. Casi studio reali, applicazioni concrete, competitività sui mercati globali. Qui si misura la maturità di un territorio: non nel timore del cambiamento, ma nella capacità di governarlo. Se l’Intelligenza Artificiale può ottimizzare la produzione o analizzare i suoli per migliorare le rese rispettando l’ambiente, allora non è un nemico. È un alleato da capire.

L’idea più forte, però, è un’altra. Veroli non resta a guardare. Non subisce il dibattito nazionale sull’AI: si candida a farne parte. E lo fa aprendo le porte gratuitamente a studenti, professionisti, imprenditori, semplici cittadini. Democratizzare l’innovazione è questo: togliere la tecnologia dal piedistallo e rimetterla nelle mani delle persone.

C’è un filo invisibile, sì. Parte dalle pietre antiche e arriva ai server di ultima generazione. Se quel filo reggerà, dipenderà dalla continuità dell’impegno. Ma l’innesco c’è stato. E non è poco. Perché il vero salto di qualità non è parlare di Intelligenza Artificiale. È farlo in un borgo che ha deciso di non essere periferia del futuro.

Il sindaco nel futuro.

FLOP

FRANCESCA ALBANESE

Francesca Albanese (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Il caso di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi, brucia non tanto per ciò che accade sul campo ma per le parole che sono state usate. Perché quando il linguaggio si fa militanza, il confine tra analisi e propaganda diventa sottile. E pericoloso.

Il punto non è negare la tragedia mediorientale, né mettere tra parentesi il dramma palestinese. Il punto è il ruolo. Una funzionaria delle Nazioni Unite non è un’attivista da corteo, non è una star dei social, non è una sacerdotessa di una causa. È, o dovrebbe essere, una mediatrice. E la mediazione richiede misura, equilibrio, responsabilità.

Quando Israele viene definito “nemico comune dell’umanità”, quando il lessico si riempie in modo ossessivo di parole assolute come “genocidio”, quando la complessità viene compressa dentro categorie morali totali, non si sta componendo un conflitto. Lo si sta irrigidendo. E irrigidire un conflitto significa allontanare la pace.

Il culto Albanese

Il cosiddetto “culto albanese” non nasce nei palazzi dell’Onu. Nasce nelle università militanti, nei cortei identitari, nella semplificazione emotiva che trasforma una guerra in un derby morale. Il problema è che quel linguaggio, una volta adottato da una figura istituzionale, cambia peso specifico. Non è più opinione. È timbro internazionale.

Non è un caso che diversi Paesi abbiano preso le distanze, che Israele le abbia precluso l’ingresso, che ora la Francia chieda apertamente le dimissioni per parole giudicate oltraggiose. Non è censura. È una questione di coerenza istituzionale. L’Onu è già attraversata da una crisi di credibilità. Può permettersi funzionari percepiti come parte in causa?

C’è poi un tema italiano. Il nostro Paese si muove con prudenza sullo scacchiere mediorientale, cercando di tenere aperti canali, di favorire la convivenza, di evitare estremismi. Ogni parola incendiaria pronunciata con il sigillo Onu pesa anche sul clima interno, alimenta polarizzazioni, accende sentimenti che non aiutano nessuno.

Il linguaggio delle istituzioni internazionali dovrebbe essere chirurgico. Non può permettersi slogan. Non può permettersi sarcasmi pubblici verso chi ricorda le vittime del 7 ottobre. Non può permettersi di liquidare con leggerezza la voce di una sopravvissuta come Liliana Segre. Non è solo una questione di forma. È sostanza diplomatica. Comporre, non dividere. Mediare, non incendiare. Il resto appartiene alla politica. Non alla diplomazia.

L’elogio del vuoto.