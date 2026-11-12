Top e Flop, i protagonisti di giovedì 12 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 12 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 12 novembre 2026.

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GUIDO CROSETTO

di GIOVANNI LANZI

Guido Crosetto

Nessuno è perfetto, ci mancherebbe. Ma almeno Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, meloniano doc e ministro della Difesa del governo di centrodestra in carica dall’autunno 2022, dall’alto della sua imponenza fisica ed apertura mentale prova ad esserlo. Senza frasi fatte, senza ricorrere ad alchimie verbali, senza arrampicarsi sugli specchi. Senza strabuzzare gli occhi come se di fronte avesse il gastroenterologo già pronto per una colonscopia. Sia chiaro, il ministro della Difesa ancora ci deve spiegare cosa stesse facendo a Dubai mentre gli iraniani bombardavano il lusso sfrenato del paradiso emiratino ma a Crosetto si può perdonare (quasi) tutto. Anche la gita fuori… porta ad insaputa dei Servizi da parte di un ministro tutt’altro che invisibile.

Ma ieri mattina – allo scoccare dell’ora X che ha mandato in tilt i computer delle Segreterie di 6.000 Istituti scolastici della Penisola inondati dalla mail ‘avviso di pericolo’ inviata da un tale Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan, che annunciava terrore e morte per alunni, insegnanti e giusto per non farsi mancare niente anche per la premier Giorgia Meloni – sono tornate d’attualità le parole che lo stesso Crosetto disse esattamente il 4 novembre 2025:

“La guerra ibrida non si combatte solo con le armi tradizionali o i soldati sul campo, ma attraverso strumenti invisibili e non convenzionali come attacchi informatici (cyberattacchi), propaganda, disinformazione, manipolazione cognitiva e azioni mirate a colpire infrastrutture critiche come ospedali, reti elettriche, catene di distribuzione…”.

La rotta già individuata

Il ministro Guido Crosetto con il Presidente Sergio Mattarella

Crosetto aveva letteralmente in pugno il polso della situazione. Quelle parole erano una sferzata a muoversi in una certa direzione. Il problema è che dal 4 novembre 2025, il Parlamento italiano evidentemente ha discusso di altro. Perché uno scatto in avanti non è mai stato compiuto concretamente, se è vero che da una settimana, arrivano mail dal tenore terroristico non si sa bene da chi e da dove. E, restando ai fatti del Bel Paese, c’è stato il crescendo rossiniano di una strategia del terrore della quale il nemico è ammantato dal mistero. Russi? Iraniani? Yemeniti? Criminali di casa nostra al soldo di chi?

Come spiegava nell’edizione di ieri il Corriere della Sera, tra il 2025 e tra gennaio e settembre del 2026 erano stati riscontrati esattamente 6.000 cyberattacchi tondi tondi (2.729 nel 2025 e 3.271 fino a settembre scorso) rilevati dal Csirt dall’Agenzia della Cybersicurezza nazionale. Di questi 1.922 nel 2026 e 615 per il 2025 classificati come incidenti.

Nei primi 9 mesi del 2026 i numeri fanno riflettere sulle parole di Crosetto di un anno fa: 3.259 asset sono potenzialmente compromessi sui 44.835 a rischio e ci sono stati 71.848 comunicazioni di allertamento da parte del Csirt (Computer Security Incident Response Team) dell’Agenzia. Fatti due conti, ci sono 177 asset strategici sotto attacco in Italia ogni giorno.

Non è ordinaria

La pubblicazione della Difesa sulla Strategia Digitale

Crosetto è passato nel giro di 13 ore dall’attacco incassato per il nuovo pacchetto (il 13esimo) a favore dell’Ucraina, all’attacco sferrato per il ‘the D-day’ di ordinaria paura in casa nostra: “La fase che viviamo non è ordinaria, non è paragonabile a nessun altro periodo passato – ha avvertito il ministro della Difesa -. Non tutti hanno capito quanto un attacco cyber possa farci male”.

A chi si riferiva? Da più parti si è parlato di un confronto serrato tra Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Le solite malelingue? Un dissidio tutto interno a Fratelli d’Italia tra due titani del Partito?

Giusto per non farsi mancare niente, l’altro giorno erano circolate voci di una presunta violazione dal database della Dia. Subito smentite Fonti vicino al dossier Dia: “Nessun dato protetto è stato esfiltrato”.

Intanto a Palazzo Chigi la premier Meloni ha convocato una riunione d’urgenza con tutte le opposizioni: sul tavolo gli attacchi hacker. E’ auspicabile un clima da Prima Repubblica durante gli anni di piombo. Ma Crosetto va ascoltato.

Visione chiara.



GIANLUCA TADDEO

Gianluca Taddeo

La motivazione parla di dedizione, visione e impegno al servizio della comunità, parole di rito in ogni premio. Ma c’è un fattore che pesa e che non è scritto: la creatività della scelta. A luglio Formia aveva ospitato nell’Area Archeologica di Caposele il regista Francesco Cordio e l’attore Elio Germano, dentro la rassegna Krisis Summer 2026, tra radici, memoria e spopolamento delle aree interne. Quel film è poi arrivato a Roma. Una città che racconta sé stessa con il cinema, e non con l’elenco delle opere, fa una scelta originale.

I cinque borghi

Taddeo ha portato a Montecitorio l’identità dei cinque borghi e la sua idea di «una Formia unita», dove nessuna parte del territorio si senta ai margini. Un’identità, per diventare comune, ha bisogno di una storia da raccontare, e a Formia hanno scelto di farlo con le immagini.

Un’idea originale, a volte, fa più strada di un’asfaltatura.

Idee da premio.

CARLO MARINO

Carlo Marino

Ieri sera ha pubblicato un aggiornamento sulla sua bacheca Facebook per prendere posizione a proposito del sito Anagni.info . Nella nota dell’assessore Carlo Marino non c’è un solo punto esclamativo: niente urla, nessuna insinuazione, una sola concessione al colore. Il resto è l’invito a leggere gli atti, a capirli, a fare domande. (Leggi qui: Anagni, a chi danno fastidio gli atti in chiaro).

Contro un titano come l’ex sindaco Franco Fiorito il riflesso condizionato è scendere sul suo terreno ed è lì che i titani vincono. Invece Marino fa l’opposto: il terreno lo impone. Il tono basso, che altrove passerebbe per timidezza, diventa un’arma. Non fa nemmeno un nome, il che è già uno stile. E non chiede silenzio ai critici: ricorda che gli atti devono poter essere criticati da tutti, purché prima li abbiano letti.

È il moderato per eccellenza, un prodotto ideale per gli elettori italiani: cresciuti nella Democrazia Cristiana e in fondo, ammettiamolo, un po’ nostalgici. Chi ha visto la balena bianca da vicino ne riconosce al volo la grammatica: parlare piano, dire poco, farsi trovare pronti.

Mentre i Partiti discutono su chi dovrà essere il prossimo candidato sindaco, lui si comporta già da possibile candidato. Senza annunciarlo, che è il modo più sicuro di non essere bocciato. I democristiani lo chiamavano pazienza; oggi lo chiamano comunicazione.

Il moderato.

ENZO SALERA

Enzo Salera (Foto © Stefano Strani)

«Io non contesto AreaDem, ma su questo punto non sono d’accordo»: lo ha detto il sindaco di Cassino, Enzo Salera e in quel «ma» c’è tutta la faccenda. Perché chi come lui non si è formato in una sezione del Pd ma alla scuola allievi ufficiali di Cesano, ha imparato che si dice l’opposto di ciò che si intende fare.

A Pontecorvo, a giugno, Annalisa Paliotta, medico dell’ospedale Santa Scolastica, ha portato circa mille voti al sindaco uscente di centrodestra Anselmo Rotondo e non a Giacinto Carbone, il candidato del circolo Pd, che ora ne chiede l’uscita dal Partito. Salera la difende e contesta al Segretario provinciale Achille Migliorelli la gestione del caso, ricordandogli San Giorgio a Liri: lì governò con Francesco Lavalle di Forza Italia e che aveva in squadra uomini di centrodestra. Migliorelli replica con la decisione unanime della Direzione provinciale: stop ai rapporti politici con il centrodestra nei Comuni.

La regola è chiara. Solo che, a guardare dove viene applicata, ha l’aria di valere per alcuni più che per altri: più per quelli della componente opposta Rete Democratica che per i propri.

Una sfida di fatto

Andrea Vizzaccaro, Enzo Salera, Alessandro Onorato

E Salera, da settimane, contrappone la sua posizione a quella ufficiale della componente, su un tema serio: le intese civiche con raggruppamenti dove siedono anche esponenti del centrodestra. Enzo Salera ieri ha messo a nudo questa ipocrisia e nelle ore scorse ha preso nuovamente posizione in favore della dottoressa Annalisa Paliotta. In questo modo, poco alla volta, sta creando una corrente di pensiero che sta aggregando chi sta in AreaDem ma non sta con il leader territoriale Francesco De Angelis, presidente Pd del Lazio.

Non è ancora una sfida aperta. Ma è una sfida di fatto. Ed in politica il «di fatto» arriva sempre prima del «di diritto».

Il «ma» di Salera.