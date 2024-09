Top e Flop, i protagonisti di giovedì 12 settembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 12 settembre 2024

TOP

ENRICO COPPOTELLI

Enrico Coppotelli

L’ultimo fronte in ordine di tempo è delle ore scorse. Ha affiancato il Segretario di Categoria nell’issare la bandiera nera con cui esprimere delusione per la trattativa romana e laziale sulla rimodulazione della tariffa dei trasporti pubblici. Il biglietto per le migliaia di pendolari che si spostano sui bus Cotral ed Atac deve essere adeguato: l’aumento sarà importante. La Cisl si è messa di traverso chiedendo che “l’aumento delle tariffe Tpl non penalizzi chi vive e lavora a Roma”. Ha preteso che la politica ci metta la faccia e si schieri dicendo se è a favore o contro quella clausola di salvaguardia. Che scaricherebbe buona parte degli aumenti sui turisti e non su tutti i passeggeri.

È solo l’ultimo dei fronti sui quali dall’inizio del mese ha schierato la sigla sindacale il suo Segretario Generale del Lazio e Commissario di Roma e Rieti Enrico Coppotelli. Nelle ore precedenti alla fumata nera nell’incontro in Regione per l’aumento delle tariffe Cotral ed Atac, Coppotelli aveva attestato la Cisl su un serrato confronto con cui salvare i posti di lavoro alla Ircs Santa Lucia. Posizione che ha contribuito martedì alla soluzione individuata a palazzo Piacentini e cioè la procedura di amministrazione straordinaria.

Nei giorni precedenti Coppotelli aveva sollevato con forza la questione Automotive, ricordando che senza un progetto unitario che coinvolga azienda, istituzioni e lavoratori difficilmente si andrà da qualche parte. E prima ancora aveva inchiodato la politica nazionale e regionale, di destra e di sinistra, alle proprie responsabilità sul mancato inserimento del Lazio nelle Zone ad Economia Speciale. Scelta che determina un doppio danno: esclusione delle imprese che investono nel Lazio dai finanziamenti e dagli sconti sulle tasse, rischio che gli imprenditori sbullonino gli impianti e si spostino di appena pochi chilometri perché la regione è circondata da territori che invece sono Zes.

Di lotta e di proposta

(Foto Hongqi / Imagoeconomica)

Alla Regione Lazio aveva anche proposto una soluzione. Creare cioè una zona cuscinetto, con agevolazioni su misura e snellimento delle procedure per le imprese che investono nelle zone che avevano tutti i requisiti per essere Zes, ma che non sono state inserite perché i dati su Roma hanno fatto sballare tutto il calcolo. (Leggi qui: Cisl Lazio: «Cara Politica ecco come puoi fare le Zes»).

Su quella scia si stanno muovendo le articolazioni territoriali, sollevando un dibattito che difficilmente resterà inascoltato. Al punto che anche gli industriali di Unindustria sono molto interessati a quella possibile via d’uscita, pur preferendo una soluzione nazionale che concepisca le Zes non su base geografica ma sulla base del settore produttivo al quale l’azienda appartiene a prescindere dal posto in cui si trova. (Leggi qui: Coppotelli a Regione e Governo: “Se volete salvare il Lazio è ora di agire”).

È questa formula ‘di lotta e di proposta‘ a rendere più credibile l’azione della Cisl. Perché a protestare accarezzando la pancia dei lavoratori e dei pensionati sono abili tutti. Dare una possibile via d’uscita che economicamente sta in piedi e risolve buona parte del problema non è dovuto. La Cisl del Lazio lo sta facendo, ridisegnando anche il ruolo del sindacato. Sganciandolo dai gloriosi Anni 70 ma che ormai sono alle spalle da oltre mezzo secolo.

Di lotta e di proposta.

PIERGIANNI FIORLETTA

Piergianni Fiorletta

Mettere le mani nelle tasche della gente non è mai operazione simpatica. Soprattutto perché gli italiani sono disposti a perdonarti tutto: non se gli tocchi il portafogli. Piergianni Fiorletta è sindaco di lungo corso ed è stato tra gli ostetrici del Partito Democratico nel Lazio: amministrazione e politica frequentate da tempo. Solo uno con questo mix poteva annunciare ai suoi elettori che avrebbe lanciato una campagna di lotta all’evasione fiscale sulle tasse comunali che a Ferentino non vengono pagate.

I meno esperti se ne sarebbero ben guardati. Perché nella loro mistica sono i poveracci a non pagare: perché i soldi non li hanno e devono prima pensare a mangiare, vestire i figli, riscaldare la casa. Uno più navigato come Fiorletta invece s’è messo a leggere i numeri ed ha scoperto che questa narrazione è vera solo fino ad un certo punto.

La realtà è che a non pagare le tasse comunali molte volte sono quelli che potrebbero farlo senza troppi problemi. Mentre la ‘povera gente’ dignitosamente, poco alla volta, paga. Chi potrebbe senza battere ciglio non lo fa. Un po’ perché non pagano nemmeno gli altri, un po’ per non sentirsi per questo dei fessi manco fossero dei furbi quelli che evadono.

Così, il sindaco ha deciso di varare la campagna di lotta all’evasione. Una parte degli incassi servirà ad alimentare un fondo che permetterà di tagliare le tasse comunali a quelli che sono in difficoltà. Ma per farlo occorre che paghino tutti. Soprattutto i furbetti.

Pagare meno ma pagare tutti.

FLOP

GENNARO SANGIULIANO

Gennaro Sangiuliano (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Certo, il caso Boccia, le dimissioni “con scorno”, l’imbarazzo per sé e per il Governo e tutto il carico successivo di mediocrità hanno il loro peso. Però una cosa va chiarita: l’ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva un bersaglio grosso così disegnato sulla schiena. Sia chiaro: il numero ed il merito di “cappellate” di cui il fu ministro si era reso protagonista negli ultimi 20 mesi quel target lo motiva abbondantemente.

Tuttavia il discorso è più sottile e rimanda ad un mood italiano che non ammorba solo questo ministero e questo titolare. Quello per cui ovunque ci sia un varco di privilegio qualche potente ci infila amic*/sodali/famigli. E questa cosa ovviamente mette legittimamente i media in allarme.

Leggere tutto come “strafalcione”

Lo strafalcione di Sangiuliano su Colombo e Gallilei

Ora, con Sangiuliano succede questo: che i suoi scivoloni personali fanno curriculum anche per le vicende in cui lui è in odor di scivolone. E la somma diventa roba di ghisa. Roba che ad esempio fa passare in secondo piano o “inquina” di fumus una vicenda che il ministro ha gestito in combo. E che potremmo definire il penultimo atto del ministro Sangiuliano. L’ultimo invece è un’altra delle sue perle: la polemica sulle nomine fatte ‘dalla scaletta‘ mentre saliva sull’aereo che lo portava via dal Ministero, un po’ come fece Re Umberto con l’ultima infornata di Conti decretata mentre saliva sul velivolo per l’esilio di Cascais.

Il penultimo atto ha innescato polemiche ma non era così male. Lo aveva messo a punto assieme al Direttore generale dei Musei Massimo Osanna (che oggi è anche direttore ad interim del Mann).

Dal Museo archeologico nazionale di Napoli partirà, diretto all’isola artificiale di Yumeshima, ad Osaka, il Titano Atlante. Si tratta di una meravigliosa scultura in marmo del II secolo d.C. raffigurante Atlante che sorregge il globo. L’opera verrà esposta ad “Expo 2025” in Giappone e qualcuno ha storto il naso. Perché?

Osanna: “Superare frontiere e barriere”

Interni del Museo Centrale Montemartini Foto © Paolo Cerroni / Imagoeconomica

Perché la statua potrebbe danneggiarsi tra viaggio, spostamenti ed allocazione. Il che è vero e possibile, ma sono vere anche altre due cose. La prima: si dà per scontato che il Ministero e le autorità coinvolte abbiano qualcosa di più del sentore della vulnerabilità dell’opera. E che quindi facciano quel che va fatto per scongiurare problemi. La seconda. Se l’Italia è faro di arte e di cultura del mondo e se Sangiuliano fino a ieri era il Primo Alfiere di questo ruolo, o gli si faceva fare il suo lavoro illo tempore oppure lo si cazzia oggi ex post ad ogni fiata e per ogni cosa . E neanche così va benebene.

Il problema è che anche quando fai le cose fatte per bene e che meriterebbero, tutto viene inghiottito dalle ombre che in virtù del ruolo non dovevano essere create. Per dire: nell’infornata di nomine firmata prima di salutare ci saranno anche figure meritorie. Ma è inaccettabile che a decidere il futuro di un settore non sia il nuovo titolare mentre l’uscente deve prendere cappello proprio per una storia che dalle nomine ha preso origine.

Cose buone nell’azione di Sangiuliano, una volta abbassatosi il polverone, ne verranno trovate. Ma alla storia ci passerà per “una pompeiana esperta”.

Scelta giusta. Ma finita nell’ombra.

MATTEO SALVINI

Matteo Salvini

Obiettivamente sta migliorando ed obiettivamente le mezze scoppole elettorali (al netto di Vannacci) aiutano perfino lui. Tuttavia Matteo Salvini resta una bigia via di mezzo tra un governante di rango massimo ed un format pop. E tenendo conto della sua prima (ed auspicabilmente primaria) mansione non va poi così bene.

Non va bene perché bisogna ricordalo per iscritto, che Salvini è il ministro per Infrastutture e Viabilità della Nazione. Si deve fare perché, anche a fare netto con gli ambiti del suo mandato che in pubblicistica sono limitati, Salvini mette tutto se stesso su altro.

E bisogna perfino ricordare che lui è il segretario della Lega in senso istituzionale ed in un momento di forte fronda. Va fatto perché Salvini mette tutto se stesso su altro. Che in questo secondo caso sarà anche attinente alla mistica del Carroccio, ma non ha nulla a che vedere con l’azione politica di rigore.

Ministro, segretario leghista e criminologo

No, il Capitano spreme ogni sua risorsa di presenza, lessico e slogan sugli episodi della vita italiana che più colpiscono il lettore-telespettatore-utente social medio. E solo là va a parare, con un mood urticante che ha obiettivamente stancato. Mettiamo il caso di Moussa Sangare, il 31enne fermato per l’omicidio di Sharon Verzeni.

Come noto il presunto femminicida è agli arresti accusato “di omicidio con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi”. E come accade sempre in questo Paese ostaggio del “nerismo macellaio” da pomeriggio tv qualcuno ha buttato sul tavolo la solita ipotesi dell’infermità mentale.

Poteva Salvini mancare questo imprescindibile appuntamento con la Storia della cronaca nera? “Non fatelo passare per ’matto’, questo è solo un crudele assassino che merita il carcere a vita”.

Tutto, meno che quel che gli tocca

Matteo Salvini (Foto: via Imagoeconomica)

Dove ovviamente magari in punto di Articolo 21 della Carta Salvini avrebbe anche una mezza “ragione”. Questo posto che proceduralmente si arrivasse ad un profilo di lucidità.

Ma il dato-problema è un altro. Perché Salvini di tutto parla, meno che delle cose di cui dovrebbe parlare?

Sempre fuori dal bordo.