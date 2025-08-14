Top e Flop, i protagonisti di giovedì 14 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 14 agosto 2025.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 14 agosto 2025.

*

TOP

GIOVENTU’ NAZIONALE

La sede di Gioventù Nazionale di via Sommacampagna (Foto © Roma Today)

In politica, la memoria è un’arma a doppio taglio: serve per dare radici, ma può diventare un fardello quando si pretende di potarla come un bonsai per adattarla alle convenienze del momento. La vicenda della sede di via Sommacampagna a Roma ne è l’ennesima dimostrazione: lì non ci sono solo mura e infissi ma un pezzo di DNA della destra italiana, scolpito in pietra e ricordi.

Quando la segreteria romana di Fratelli d’Italia ha deciso di trasferire i ragazzi di Gioventù Nazionale alla Garbatella, la mossa è apparsa come un’operazione di ordinaria amministrazione. Ma la politica — soprattutto quella fatta di simboli e rituali — non tollera l’ordinario quando tocca luoghi che sono sacrari per una comunità. È stato come proporre di trasferire il Colosseo a Cinecittà: tecnicamente possibile, culturalmente inaccettabile.

Le barricate

Fabio Rampelli (Foto: Marco Ponzianelli © Imagoeconomica)

Da lì, la febbre. Una barricata vera, serrature cambiate, occupazione (parola tabù nel lessico di FdI, ma il vocabolario a volte è più sincero della linea ufficiale). Sullo sfondo, il sospetto velenoso: colpire Fabio Rampelli e i suoi “Gabbiani” in un gioco di correnti che scorre sotterraneo come una falda carsica, ma che ogni tanto emerge in superficie con la forza di una piena.

Il colpo di teatro è arrivato con Fabio Rampelli in persona, nella parte dell’uomo che “riporta la pace” consegnandosi custode delle chiavi. Non un gesto tecnico, ma un atto politico: ribadire che le “sedi storiche non si toccano” e, tra le righe, che certi simboli non sono merce di scambio né materia per progetti immobiliari creativi.

Linee invalicabili

A prescindere dal colore politico del caso, valga per qualunque situazione simile in qualsiasi latitudine politica: la vittoria dei ragazzi di Gioventù Nazionale non è soltanto la conquista del diritto a restare dove sono. È l’affermazione che, nella guerra delle correnti, esistono linee rosse invalicabili: e una di queste è la memoria militante. Il sospetto che dietro tutto ci fosse la volontà di depotenziare un’area interna è stato, alla fine, la benzina che ha trasformato una vertenza logistica in un caso politico.

Giorgia Meloni

Eppure, il paradosso resta. Nel Partito che governa il Paese, capace di imporre l’agenda a livello nazionale ed europeo, la vera scintilla polemica di agosto è nata non su un decreto o una legge, ma su un mazzo di chiavi e una serratura cambiata. Perché, nella politica fatta di simboli, la geografia è potere, e l’indirizzo di una sede diventa una bandiera .

I ragazzi hanno vinto. Rampelli ha consolidato la sua immagine di guardiano dell’identità. E la segreteria romana ha imparato, forse, che in certi luoghi della storia politica italiana, spostare una scrivania è più difficile che spostare una montagna.

Il valore della storia.

QUERQUI E MACCIOMEI

Andrea Querqui

Ci sono momenti, nella vita politica di una città, in cui il rumore di un passo indietro vale più di mille marce trionfali. E non perché manchi il coraggio di avanzare, ma perché serve la lucidità — e un certo istinto da giocatore di scacchi — per capire che, a volte, la mossa vincente è arretrare di una casella.

Andrea Querqui, sindaco di Ceccano, questa mossa l’ha fatta. E l’ha fatta bene. Non stiamo parlando di un retromarcia affrettata per paura del consenso che scivola, ma di una scelta chirurgica: allontanare l’impresa di famiglia da una partita amministrativa che rischiava di diventare terreno di sospetti e polemiche . Formalmente, lui con quella ditta non c’entra. Ma la politica vive anche — e soprattutto — di percezioni. E Querqui ha dimostrato di conoscere il mestiere: la prima regola è non offrire mai al tuo avversario il regalo di un’arma pronta all’uso. (Leggi qui: La Croce Verde che fa politica: Querqui chiude il caso).

È una lezione di igiene istituzionale che, nel panorama spesso opaco delle piccole e medie amministrazioni, vale doppio: non basta essere nel giusto, bisogna sembrare inattaccabili. E Querqui, con questo gesto, ha messo un lucchetto blindato alla porta delle insinuazioni.

L’opposizione che azzanna

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Sul fronte opposto, un applauso va ad Alessia Macciomei, che ha colto al volo la palla al balzo alzata dal Coordinatore cittadino FdI Rino Liburdi in una strategia che porta le impronte dell’ex assessore Riccardo Del Brocco. Non si è limitata a fare opposizione “di mestiere”, quella che si accontenta di registrare ogni inciampo della maggioranza. Ha impostato da subito il ritmo giusto: porre la questione, incalzare, pretendere spiegazioni. E lo ha fatto oggi che le minoranze consiliari sembrano impegnate a fare opposizione al calendario delle sedute più che sulla sostanza delle cose. L’opposizione consiliare di Ceccano non è fatta di sprovveduti ma di veterani che si sentono scippati del loro fortino. Per la maggioranza sarà un ottimo stimolo: mai abbassare la guardia perché loro sanno dove e quando piazzare il colpo.

Il risultato? La città ha visto in diretta un raro spettacolo di politica adulta. Un sindaco che si muove con intelligenza tattica per non lasciare zone d’ombra. Un’opposizione che, invece di urlare a vuoto, mette sul tavolo questioni concrete e costringe la maggioranza a fare chiarezza.

Non siamo ancora al Manuale Perfetto di Buona Amministrazione, ma il capitolo su “come si evita di trasformare una pratica in uno scandalo” e quello su “come si fa opposizione vera” sono già scritti. E chissà che, per una volta, da queste parti non si possa persino pensare di leggerli.

La città adulta.

EUGENIO GIANI

Elly Schlein ed Eugenio Giani (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Se c’è una cosa che Eugenio Giani ha imparato in questi anni di palazzi, corridoi e riunioni a porte chiuse, è che la politica non è l’arte del compromesso ma quella della resistenza. Resistenza alle pressioni, alle carezze interessate, alle bordate amiche e a quelle nemiche. In una parola: cocciutaggine.

Giani è il tipo che, se gli metti davanti una porta chiusa, non cerca la chiave: ci si pianta davanti finché qualcuno, sfinito, gliela apre. È così che, a dispetto di mugugni, distinguo e minacce di fuga, è riuscito a portare Pd e M5S sotto lo stesso ombrello della sua ricandidatura in Toscana. Ombrello grande, ma non impermeabile: dentro ci piove di tutto, dalle carezze ideologiche alla Sanità pubblica, fino all’acqua pubblica (che, almeno quella, è pioggia gradita).

Campo largo toscano

Francesco Bonifazi (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Il “campo largo” toscano, oggi, somiglia a quei mercati rionali dove trovi di tutto: il banco delle verdure bio della Schlein accanto alla ferramenta grillina, e più in là, il banchetto dei riformisti che ti vendono la stessa merce, ma con l’etichetta “premium”. Perché se il matrimonio Pd-M5S è stato celebrato, i cugini riformisti hanno già iniziato a litigare sul tavolo del buffet. Francesco Bonifazi, renziano di ferro, ha detto: “Una sola lista riformista per Giani”. Apriti cielo. Azione, +Europa, Psi e Pri hanno risposto piccati: “Chi ti credi di essere, il notaio della coalizione?”.

In mezzo a queste schermaglie da convento di suore irrequiete, Giani sorride. Non perché gli piacciano le divisioni ma perché sa che alla fine tutti, volenti o nolenti, arriveranno alla stessa conclusione: senza di lui, non si va da nessuna parte. È il vantaggio di essere il governatore uscente in una terra che, pur con qualche raffreddore politico, continua a sentirsi “rossa” nell’anima.

Il resto sono dettagli tattici: “lista del presidente” o “lista riformista”, cartelli elettorali o bandiere separate. Giani ascolta, annuisce, promette. Poi fa come ha sempre fatto: a modo suo. Perché in politica — e lui lo sa meglio di chiunque — il segreto non è piacere a tutti, ma farsi trovare già seduto alla scrivania quando gli altri decidono chi deve occuparla.

L’esempio di Fernandone

Fernando D’Amata © Archivio Teleuniverso

Come fece il compianto Fernando D’Amata quando il senatore Vincenzo Ignazio Senese da Sora venne nominato Sottosegretario al Commercio Estero: Antonio Cipriani di Campoli Appennino non mollò un solo passo il neo Sottosegretario attendendo la nomina a suo Caposegreteria mentre al loro arrivo al Ministero Fernandone si fece trovare già assiso nella stanza con la targhetta aggiornata.

E così, mentre a Roma il “Campo largo” resta un cantiere con lavori in perenne ritardo, in Toscana Giani ha già piantato le tende. Il laboratorio nazionale della sinistra, almeno per ora, ha un padrone di casa. E un padrone di casa, si sa, difficilmente rinuncia alle chiavi.

L’ostinato.

FLOP

CIMITERO MEDITERRANEO

C’è un’immagine che resterà: non quella dei corpi stesi in fila sul molo di Lampedusa — ne abbiamo viste troppe, rischiano di diventare un repertorio — ma quella di una madre che racconta di aver perso in acqua marito e figlia di un anno. Perché in quelle parole, spezzate dal sale e dalla fatica, c’è l’intera condanna di un’Europa che da un decennio sembra oscillare fra il cordoglio di circostanza e l’inerzia strutturale.

Ventisette morti, forse più. Due barche partite da Tripoli nella notte, la prima che imbarca acqua e si capovolge, la seconda che tenta un’impossibile salvataggio e finisce per rovesciarsi a sua volta. Il resto è cronaca già scritta: motovedette, elicotteri, soccorsi disperati, inchieste della Procura, dichiarazioni indignate dei ministri. Tutto esatto, tutto già visto.

E allora?

Il nodo

Foto: Rawpixel / The African Union Mission

Allora il nodo resta lo stesso: si continua a chiamare “emergenza” quella che, nei fatti, è una costante geografica e politica. Dal 2015 ad oggi, nel Mediterraneo centrale si muore con la regolarità di un calendario liturgico. I numeri delle Nazioni Unite e dell’Oim non sono cifre, sono la mappa di un fallimento collettivo: il 70% delle morti in mare avviene in questa rotta. Perché la Libia, da cui partono il 90% degli arrivi, è ancora lasciata al ruolo di dogana informale dell’Europa, un luogo in cui il diritto internazionale entra solo in teoria e mai in pratica.

Le reazioni, anche stavolta, sono in fotocopia. Le Ong parlano di “tragedia annunciata” e di “morti politiche”. Il ministro Piantedosi e la premier Meloni ribadiscono la necessità di fermare le partenze e colpire i trafficanti. Due verità parziali che, sommate, non fanno una soluzione. Perché la prevenzione, senza canali sicuri, è un concetto vuoto: serve a trattenere nei campi libici o tunisini persone che non smetteranno di partire, ma solo di arrivare vive.

Il confine dei valori

La verità, scomoda per tutti, è che il Mediterraneo è diventato il confine dove si misura la distanza tra i valori fondativi dell’Europa e la sua politica reale. Lì si celebra ogni settimana un processo sommario alla nostra capacità di tradurre “diritti” in atti concreti. E il verdetto, anche oggi, è di colpevolezza.

Fino a quando continueremo a separare “cordoglio” e “decisione”, continueremo a ripetere il rito macabro di un dolore che non insegna nulla. Fino a quando penseremo che il problema sia solo di chi parte, e non di chi decide, il mare continuerà a restituirci la stessa lezione: la geografia non perdona, e la memoria, a forza di essere annegata, smette di salvare.

Il mare che inghiotte la memoria