Top e Flop, i protagonisti di giovedì 15 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 15 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 15 ottobre 2026.

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TOP

FABIO DE ANGELIS

Fabio De Angelis

Prima, la pattumiera a cielo aperto degli Anni 80. Oggi, una tabella con quattro cifre: nel 2024 la Saf aveva fatturato ai Comuni 236,95 euro a tonnellata e la Regione ne ha validati 232,99; nel 2025 erano 239,53 contro 239,34. Con la determinazione del 30 settembre, la Regione ha approvato il Piano economico finanziario 2024-2025 dell’impianto di Colfelice senza una sola correzione, e la differenza tornerà ai 91 Comuni soci. Per la società pubblica formata dai 91 Comuni ciociari e dalla Provincia (tutti in parti uguali) governata dal presidente Fabio De Angelis è la prima volta in trent’anni che la tariffa scende invece di salire.

Dietro i numeri c’è un ciclo dei rifiuti governato. Da quasi due anni niente più discarica: tutti i rifiuti dei Comuni vengono avviati al 100% verso il recupero di materia ed energia, i costi operativi sono scesi da 23,6 a 22,2 milioni in un anno grazie ad una revisione della spesa e ad un efficientamento dei processi di lavorazione. Il ciclo dei rifiuti si può governare e non è ciò che troppi continuano ad immaginare: un immondezzaio.

Certo: tutto è migliorabile. Ed il presidente Fabio De Angelis è il primo a dirlo. C’è un finanziamento da 3 milioni dal Fesr Lazio 2021-2027 per il revamping tecnologico, cioè per aggiornare attrezzature il cui ultimo ammodernamento risale a circa vent’anni fa. Ma il risultato, ed è questo a renderlo straordinario, è arrivato con le attrezzature di ieri.

Altro che immondezzaio.

TRA TOP E FLOP

GIORGIA MELONI

di GIOVANNI LANZI

Giorgia Meloni

L’italiano medio preferisce il burro ai cannoni? Che domanda: meglio il burro, i cannoni mangiateli voi. Alla faccia di Benito Mussolini che nel 1938 chiese alla folla di Belluno se preferiva l’opzione dell’entrata in Guerra o continuare a vivere. Gli risposero con un boato che sì, era meglio gettarsi a capofitto nella Seconda Guerra mondiale. Ma nessuno avrebbe mai osato solo pensare il contrario, pur volendolo.

Però qualche volta, tra burro e cannoni bisogna trovare una via di mezzo. Non è facile, perché uno è commestibile e l’altro è indigesto anche a pezzi. E dalle nostre parti ancora siamo alle prese col dilemma: “To be or not to be, this’s the question”. Siamo, in sostanza, un po’ di bosco e un po’ di riviera.

Ieri Il Fatto Quotidiano, nell’articolo a pagina 3 firmato da Giacomo Salvini, aveva in un certo senso anticipato il succo del discorso fatto della premier Giorgia Meloni ieri in Parlamento (prima alla Camera e poi al Senato) per le comunicazioni alla vigilia del Consiglio Europeo. “L’intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa. Non siamo guerrafondai”. Sostanzialmente la Premier ha preso le distanze, ebbene sì, da Trump sulla vicenda dei 4.8 milioni di tonnellate di gasolio che verranno sbloccate dalla Russia e pagate all’amico Putin dal Comandante in Capo secondo un percorso perverso e graduale. (Leggi qui: Non più voltagabbana).

La mossa elettorale

Donald Trump al “Build the Red Wall” rally a Phoenix, Arizona. (Foto © Gage Skidmore)

Per Putin è ossigeno che serve a bombardare, a Trump serve per rimettere dollari pesanti nelle tasche degli americani e carburante nei serbatoi ed evitare le sabbie mobili delle elezioni di mid-term. Ma quella mossa ha innescato l’ira di Zelensky e dell’Europa che non sa la passa affatto bene.

Secondo gli osservatori (fonte: Corriere della Sera), il 40% dell’aumento del costo dei carburanti, lo si deve alla guerra in Ucraina. Anche in Italia. Ma se nel discorso alle Camere, la Meloni ha invece addebitato l’impennata “più alla guerra in Iran…”. Punti di vista.

L’ex amico Donald

Giorgia Meloni e Donald Trump al vertice di Évian-les-Bains

La Meloni non può aver dimenticato che un anno fa aveva lanciato la candidatura di Trump al Nobel per la Pace sostenendolo nel progetto Board of Peace (un flop), come non ha dimenticato le brutte parole del Presidente americano a lei rivolte lo scorso 7 luglio e non ha ignorato, senza però commentare, la giravolta spaziale del 3 ottobre scorso dello stesso Trump nei suoi confronti con un effluvio di parole al miele. Ma ha cercato di tenere il punto. Andando in direzione contraria anche rispetto alle parole del presidente di Confindustria, Orsini, che aveva rilanciato l’ipotesi di un riavvicinamento di natura prettamente economica più che politica al gigante russo, pronto a inondare l’Europa bisognosa del prezioso oro nero.

Per non marcare eccessivamente il divario dalla Lega e dal vice premier Matteo Salvini, la Presidente dovrebbe chiedere in sede di Consiglio Europeo la prosecuzione del “sostegno all’Ucraina, la pressione nei confronti della Russia per portare ad un cessate il fuoco, pieno, incondizionato ed immediato” sottolineando anche che le sanzioni (il numero dei pacchetti dall’inizio della guerra sfiorano i 30) “saranno contro il regime russo e non contro il popolo russo”.

L’arrampicata sugli specchi è il nuovo sport nazionale. Che Dio ce la mandi buona. In Europa. E nel mondo.

Di lotta e di governo.

FLOP

GIUSEPPE VIRGILI

Giuseppe Virgili

Paradossale. Inaffidabile sul piano politico non lo è da oggi: lo sanno bene i suoi elettori che qualche anno fa lo votarono come alternativa da contrapporre all’allora sindaco in carica Antonio Pompeo. Nel giro di pochi anni finì per fargli da assessore nella sua Giunta. Ora Giuseppe Virgili alza l’asticella e si lancia in un ragionamento che rischia di incendiare il Partito nel quale adesso milita: Fratelli d’Italia.

Commentando le anticipazioni del nostro Emiliano Papillo sull’imminente rimpasto di Giunta che riguarderà l’assessore che lui stesso aveva espresso, Giuseppe Virgili scrive “tutte le decisioni di natura politico-amministrativa riguardanti il Comune di Ferentino, comprese quelle relative a eventuali rimpasti di Giunta e alla composizione degli assetti amministrativi, sono e continueranno a essere assunte esclusivamente nell’ambito del gruppo consiliare ‘Uniti per Ferentino’, nel rispetto delle prerogative degli organi istituzionali. È fondamentale ribadire che le dinamiche e le valutazioni che riguardano l’Amministrazione comunale sono di natura esclusivamente civica e non partitica”. (Leggi qui: Ferentino, rimpastino in rosa).

La presa per il naso

Giuseppe Virgili

Per sostenere una cosa del genere bisogna avere i conti in ordine. E Virgili non li ha. Non quadrano nel momento in cui sostiene che la sua sia una formazione civica ma al tempo stesso la foto che campeggia su quel post lo ritrae accanto alla bandiera di Fratelli d’Italia. Partito del quale ha finanziato la riapertura del Circolo, ha governato l’elezione del vertice cittadino così come del movimento giovanile e non solo.

Che Virgili sia un civico e le sue dinamiche non tocchino la politica potrà farlo credere a Ferentino. Fuori è evidente che Uniti per Ferentino sia una foglia di fico con la quale giustificare il fatto che stia governando in una Giunta guidata da un sindaco che è tra i fondatori del Partito Democratico ed è anche il riferimento per la componente maggioritaria Pd in quell’area.

Una questione che fa venire l’orticaria a chi non accetta i compromessi e male tollera questo consociativismo da fine Prime Repubblica. Come il capo delegazione di Fratelli d’Italia nella Giunta Regionale del Lazio, Giancarlo Righini. Che ha in uggia le situazioni di Veroli, di Sora, di Isola del Liri, dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone: dove Pd e FdI governano insieme sventolando il vessillo civico. Quindi anche a Ferentino.

Ma Giuseppe Virgili non lo sa. E con un post su Facebook pretenderebbe che Righini e gli altri gli credessero. Talvolta, tacere è più vantaggioso. Come sarebbe stato in questo caso.

Ma c’è o ci fa?



