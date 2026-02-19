Top e Flop, i protagonisti di giovedì 19 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 19 febbraio 2026.

Enzo Salera

C’è un errore che in politica pesa più di una sconfitta: non capire chi comanda davvero la partita. Ed è esattamente questo l’azzardo compiuto da Enzo Salera nella vicenda delle Provinciali. (Leggi qui: Salera rompe l’equilibrio: dietro le Provinciali la resa dei conti nel Pd).

Il sindaco di Cassino ha scelto la linea dello strappo, provando a trasformare una candidatura in un braccio di ferro identitario. Ha evocato – implicitamente – la stagione della “rottamazione”, quella narrazione renziana contro i cacicchi, ripresa poi in chiave moralistica da Elly Schlein. Ma il tempo politico non è circolare: è crudele. E quella stagione è finita. Matteo Renzi è stato rottamato dalla sua stessa intuizione. Schlein, molto più pragmaticamente, ha compreso che il Partito Democratico è un equilibrio di correnti, territori, sensibilità. Non si abbatte: si governa.

Salera invece ha agito come se la lista delle Provinciali fosse il prodotto di un compromesso locale tra i big Francesco De Angelis e Sara Battisti. Non è così. La lista è stata costruita sotto l’egida del Segretario regionale Daniele Leodori e del responsabile regionale Enti Locali del Pd Claudio Mancini: le due figure organizzative apicali. E l’hanno fatta loro perché da 14 mesi a Frosinone mancano i dirigenti provinciali proprio a causa delle eterne discussioni di palazzo. Per questo sono stati Leodori e Mancini a decidere l’equilibrio. A chiudere il cerchio. Entrare in collisione con quella scelta significa mettersi frontalmente contro il vertice vero del Partito.

Questo è l’errore strategico.

Partita esistenziale

Claudio Mancini e Daniele Leodori

Perché ora la partita non è più solo provinciale. È esistenziale. Se Enzo Salera non stravince, se non dimostra una forza elettorale travolgente, se arriva secondo o – peggio – terzo, il messaggio sarà inequivocabile: ha aperto una guerra senza avere i numeri per vincerla. E nel Pd, chi sfida il livello regionale senza potenza sufficiente, viene archiviato. Non per vendetta. Per aritmetica.

C’è poi un paradosso quasi machiavellico. Ai suoi avversari interni e persino al centrodestra di Cassino potrebbe convenire sostenere Luca Fardelli. Perché ogni voto sottratto a Salera non è solo un voto provinciale: è un mattone tolto alla sua proiezione futura.

La politica è spesso una questione di tempo. Salera ha anticipato lo scontro senza aver prima blindato il consenso. E soprattutto ha sottovalutato un dettaglio decisivo: non sempre chi appare regista è l’autore della sceneggiatura.

Nelle Provinciali si eleggono consiglieri. Ma questa volta si misura qualcosa di più: la sopravvivenza politica di un leader locale che ha scelto di giocare una partita contro il proprio Partito. E nel Pd, quando sbagli l’avversario, difficilmente hai una seconda occasione.

Confusione ideologica.

Gerardo Stefanelli

Alcune lettere che nascono per costruire ponti. Altre tradiscono la necessità di farsi sentire, quando il rumore intorno è diventato troppo forte. Come avvenuto con quella inviata nelle ore scorse dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli al suo collega di Santi Cosma e Damiano Franco Taddeo. In apparenza un gesto di cortesia istituzionale sul tema del Carnevale, in realtà tutto fuorché un atto di diplomazia. È stato un segnale politico. E, a ben guardare, un segnale di debolezza.

Stefanelli ha scritto piccato a Taddeo perché sperava di riattivare un gemellaggio carnevalesco tra i loro due Comuni fermo al 2019. Chiedeva di compiere una sfilata dei carri allegorici di Santi Cosma anche sul litorale di Scauri. Morale della favola: niente carri e niente sfilata.

In scadenza

Siamo agli ultimi giorni del doppio incarico che ha visto il primo cittadino minturnese vestire anche i panni di presidente della Provincia. La politica, soprattutto nei territori, vive di relazioni informali prima ancora che di atti protocollari. Se si arriva allo “scambio epistolare”, vuol dire che il dialogo diretto si è inceppato. E quando il dialogo si inceppa tra amministrazioni confinanti, la questione non è folkloristica: è un indicatore di peso politico.

Il Carnevale, in questa vicenda, è solo il pretesto. La posta in gioco è un’altra: la capacità di incidere, di orientare, di essere riconosciuti come punto di riferimento. Scrivere oggi, alla vigilia della fine di un mandato provinciale, appare più come il tentativo di lasciare un segno che come l’espressione di un’autorevolezza consolidata.

In politica il potere si misura da ciò che si ottiene senza doverlo chiedere. Se occorre una lettera per rammaricarsi di un gemellaggio respinto e di una collaborazione rifiutata, significa che quella autorevolezza si è assottigliata.

Riflesso difensivo.

TOP

SERGIO MATTARELLA

Sergio Mattarella

In alcuni momenti il silenzio è una scelta. In altri il silenzio è complicità. L’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura non era previsto, non era rituale, non era neutro. È stato un gesto deliberato e come tutti i gesti del Presidente, calibrato al millimetro.

In oltre un decennio al Quirinale non era mai accaduto che il Capo dello Stato presiedesse una seduta ordinaria del Csm con una presenza così esplicitamente “segnaletica”. Non una commemorazione, non una crisi formale, non uno strappo procedurale. Ma un clima. Un’atmosfera diventata tossica. Un livello di tensione che aveva oltrepassato la soglia della fisiologica dialettica tra poteri dello Stato.

Mattarella, che ama definirsi “arbitro”, è sempre stato fedele a una regola: l’arbitro non entra in campo finché i giocatori restano entro le linee. Questa volta, però, la linea era stata superata. Quando un organo costituzionale come il Csm viene accostato a logiche “para-mafiose”, non siamo più nel terreno della critica politica ma in quello della delegittimazione istituzionale. E quando, sul fronte opposto, si insinua che un orientamento referendario sia appannaggio di “indagati” e “massoneria deviata”, il confronto scivola pericolosamente verso la caricatura morale dell’avversario.

Messaggio chiaro

Foto © Saverio De Giglio / Imagoeconomica

Il Presidente non ha citato nomi. Non ne aveva bisogno. Il messaggio era chiaro: il conflitto politico è legittimo, lo scontro tra poteri è previsto dalla Costituzione ma il rispetto reciproco è un limite invalicabile. Senza quel limite, l’equilibrio si spezza.

La sua non è stata una reprimenda ma un’ammonizione. Un cartellino giallo mostrato senza teatralità. E proprio per questo più incisivo. Perché Mattarella non ama i blitz, non interviene “a caldo”, non rincorre la cronaca. Se ha scelto di farlo, significa che la temperatura aveva raggiunto un livello che il Quirinale considera pericoloso.

C’è un dato politico da non sottovalutare: il referendum sulla giustizia rischia di trasformarsi in un referendum sui giudici. O peggio, in un referendum contro un organo costituzionale. È questo lo slittamento che il Colle vuole evitare. Non per proteggere una corporazione ma per preservare l’architettura istituzionale. Il Capo dello Stato non prende posizione nel merito della riforma. Resta arbitro. Ma ricorda a tutti che senza regole condivise non c’è partita, c’è solo rissa.

E quando l’arbitro è costretto a entrare in campo prima del tempo, significa che il gioco ha già smesso di essere gioco.