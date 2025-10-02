Top e Flop, i protagonisti di giovedì 2 ottobre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025.

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025.

TOP

ANTONIO CORSI

Un crescendo. C’è qualcosa di profondamente musicale – e perfino lirico – nella parabola di Antonio Corsi, neoeletto presidente del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Un ritorno, sì, ma in grande stile. Nel 1975 sedeva tra i banchi, con una tromba in mano e un diploma da conquistare. Ieri è tornato nello stesso Auditorium Daniele Paris, non come musicista, non solo come sindaco di Sgurgola, ma come guida di un’istituzione che ha fatto parte della sua vita e che ora è chiamato a far crescere.

Corsi conosce il Conservatorio come pochi altri. Lo ha vissuto con lo sguardo dell’allievo, lo ha osservato da amministratore e ora lo abita con la responsabilità di chi ha un mandato chiaro: aprire le finestre, spalancare le porte, mettere il Refice in dialogo con i territori e spingerlo oltre i confini provinciali.

La cerimonia d’insediamento ha avuto il tono giusto: sobria, sentita, con la giusta dose di ambizione. A sottolinearne il valore è arrivato persino il messaggio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha richiamato il ruolo della musica come motore di sviluppo e identità. È un concetto che Corsi fa suo con naturalezza, evocando bande, cori, gruppi folkloristici: “strumenti” di coesione sociale prima ancora che musicali.

Lo spartito di Corsi

Antonio Corsi

Il direttore Mauro Gizzi, dal canto suo, ha indicato una rotta senza giri di parole: il Conservatorio deve diventare la casa della cultura e Frosinone non può più permettersi l’assenza di strutture stabili per lo spettacolo dal vivo. Non è un auspicio: è una sfida operativa.

Corsi non parte da zero. Ha il consenso dei sindaci, la fiducia della Provincia e un bagaglio di amministratore già rodato. Ma ha soprattutto la credibilità di chi la musica non l’ha solo governata: l’ha studiata, suonata, amata.

La tromba ora è appesa al chiodo. Ma la musica, quella, continua. E Corsi – da presidente – è chiamato a dirigere un’orchestra ben più ampia: quella dei territori, delle istituzioni, delle nuove generazioni che al Conservatorio cercano, come fece lui, il loro suono nel mondo.

Sul podio.

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli

Con una risposta che sa più di affondo che di replica, il sindaco di indicazione leghista del Comune di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha preso atto — senza piagnistei — della chiusura del senatore Claudio Fazzone al rientro di Forza Italia nella maggioranza comunale. Ma lo ha fatto a modo suo: col tono di chi non mendica sostegni, ma mette sul tavolo un concetto chiaro. “Auguri”, ha detto al coordinatore regionale azzurro, con quella freddezza garbata che fa più rumore di mille polemiche.

Il punto vero, però, arriva subito dopo: «Io continuerò a lavorare con serietà e determinazione, convinto che la coerenza e la lealtà verso la città debbano venire prima di tutto». Ecco, Mastrangeli torna a tracciare quel solco tra chi amministra e chi fa politica da remoto. Tra chi vive Frosinone e chi, parole sue, dovrebbe almeno imparare ad amarla o quantomeno rispettarla.

Laboratorio o pedina?

È la solita, antica questione: la città come laboratorio, oppure come pedina? Il sindaco non si limita a difendere la sua amministrazione ma rilancia un messaggio preciso: le scelte locali non possono essere ostaggio di equilibri romani o di strategie da Segreteria.

La città ha bisogno di concretezza, Mastrangeli alza la voce ma non perde l’equilibrio. Parla di unità, non di veti. Di coerenza, non di calcoli. E in fondo è questo il messaggio più politico che potesse mandare: Frosinone non ha bisogno di gelo. Ma di chi ci mette la faccia, e magari anche il cuore.

Orgoglio e amarezza.

FLOP

GIUSEPPE SACCO

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Per anni ci hanno raccontato la chiusura della discarica di Roccasecca come una vittoria della politica e delle comunità locali. Una conquista ambientalista, uno spartiacque per il territorio, un esempio di come Davide possa sconfiggere Golia. Ora abbiamo la prova che non è andata proprio così.

Niente proclami, niente delibere irrevocabili: quella chiusura del 2021 è stata, in sostanza, una decisione volontaria dell’azienda proprietaria. Un ritiro strategico, non ideologico. Altro che vittoria dei cittadini: è stato un colpo da manuale di finanza industriale. Perché mentre la politica locale si beava del risultato, altrove si facevano i conti. E oggi quei volumi — gli stessi che parevano morti e sepolti — valgono dieci volte tanto.

L’invaso è sempre lì, pronto all’uso, come ha confermato il Tar di Latina. Il contesto, però, è cambiato radicalmente: il Lazio è alle strette, Viterbo è satura, le province fanno scena muta, e la Regione — parole di Francesco Rocca — è costretta a procedere da sola. E guarda caso, l’unico sito che ha già tutte le carte in regola è proprio Roccasecca. (Leggi qui: La rabbia di Rocca: “Sulle discariche le Province ci hanno voltato le spalle”).

La cessione dell’impianto

Nel frattempo, sullo sfondo, si consuma la trattativa privata per la cessione dell’impianto tra l’attuale proprietario Valter Lozza e l’imprenditore Rosettano Navarra. Affare che, ironia della sorte, potrebbe concludersi proprio quando il TAR deciderà di chiudere l’ultimo cavillo legale. E lì il cerchio si chiude: impianto autorizzato, venduto, rivalutato, operativo. Peccato per i sindaci: avrebbero potuto comprarlo attraverso la Saf e lo avrebbero gestito loro.

La Regione, dal canto suo, fa spallucce: non può bloccare operazioni tra privati. E in effetti è vero. Ma il paradosso resta: quella che doveva essere la chiusura definitiva di un capitolo si rivela oggi un perfetto caso di moltiplicazione del valore grazie all’attesa.

Non era una fine, era un pit stop. Un’interruzione tattica che nella realtà ha prodotto una sola, solida certezza: in questo affare, l’unico a vincere davvero è chi l’ha giocato da imprenditore. Non da politico.

Il preavviso di Rocca.