Top e Flop, i protagonisti di giovedì 20 giugno 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 20 giugno 2024.

TOP

MICHELE DE PASCALE

Michele De Pascale (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Come sindaco di Ravenna Michele De Pascale sta tristemente sul pezzo in ordine a quel che Roma deve fare per le zone colpite un anno esatto fa dalla tremenda alluvione. Come presidente dell’Unione delle Province d’Italia è di fatto uomo totem di un mondo che in Italia funziona oltre ogni ragionevole dubbio.

È quello dove si incontrano le istanze del territorialismo e dei bisogni di fette di Paese ed il Paese come sistema complesso. Ecco perché quando De Pascale parla ed emette note stampa in ordine a ciò di cui egli parla di solito non scoppia un caso mediatico. No, succede molto di più: all’improvviso l’attenzione mainstream su cose che noi releghiamo al ruolo di letteratura del dolore o “gancio” politico diventa cura del già fatto.

Ed indice puntato su quello che invece non si è fatto ancora. La chiave di lettura delle ultime esternazioni di De Pascale è esattamente quella legata a questo secondo scenario.

Solo 120 famiglie indennizzate

Giorgia Meloni

Ed è chiave con robusta polpa di merito, a leggere una nota sul tema. “Era il 7 giugno 2023, quando a Palazzo Chigi incontrammo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Poi il racconto si verticalizza. “E quando fece ai Romagnoli la famosa promessa ‘100% degli indennizzi’ per chi ha subito i danni dell’alluvione in Romagna. Oggi, solo 120 delle 23 mila famiglie colpite hanno ricevuto un parziale indennizzo: siamo allo 0,5%”.

Il dato è drammatico, e parrebbe incontrovertibile, anche a contare che tutti i numeri hanno una cosa in politica. “Chi non ha potuto anticipare con risorse proprie ha ancora le case nelle stesse condizioni di allora”.

La chiosa è essa stessa concimata con i fosfati di un certo viraggio di parte, ma il merito è difficilmente oppugnabile. “La Romagna è una terra libera non accetta minacce, non accetta ricatti e pretende che le promesse fatte vengano mantenute”. E dare torto al sindaco di Ravenna a questo punto diventa cosa davvero difficile. O impunita a volerglielo dare comunque.

Le cose come stanno davvero.

ADAMO PANTANO

Adamo Pantano

Con la nomina dell’avvocato Gino Ranaldi a vicesindaco di Cassino si innesca un effetto Domino. Il neo assessore deve dimettersi (per Statuto) da Consigliere Comunale della sua città ed in questo modo viene meno il titolo fondamentale per poter stare in Provincia. Nel palazzo di Piazza Gramsci a Frosinone entrerà al suo posto il sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano. E qui le riflessioni politiche sono due.

La prima. Il Campo Largo è l’unica strada che ha il centrosinistra per essere forza di governo e solo dove si sta insieme c’è spazio per tutti. Come dimostra il caso di Adamo Pantano, Segretario provinciale dei Renziani in Ciociaria ed autore di un’alleanza con il Pd che alle scorse Provinciali l’aveva portato ad un passo dall’elezione. Al primo posto liberatosi ha avuto ora pure lui la sua soddisfazione politica ed amministrativa.

Con questa operazione, intelaiata dal sindaco di Cassino Enzo Salera e dal Presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis viene spedita una cartolina illustrata a Carlo Calenda e Matteo Renzi. Schiavi del proprio ego, intrappolati nel proprio istrionismo, sono riusciti nell’impresa di portare al massacro i loro due Partiti nelle recenti Europee: lasciando senza un rappresentante a Bruxelles oltre 7 milioni di italiani che avevano creduto in loro. Avessero imboccato invece la strada presa da Pantano alle Provinciali di Frosinone oggi staremmo parlando di un’altra storia. (leggi qui: La Giunta Salera II è solo un pezzo del nuovo accordo).

Orizzonti ampi

Enzo Salera (Foto: Michele Di Lonardo)

La seconda riflessione. Anche il Segretario nazionale Pd Elly Schlein ha di che riflettere su quanto è accaduto a Frosinone. Perché Adamo Pantano come il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini sono usciti dal Pd per giocarsi una carta che altrimenti nel loro Partito non avrebbero avuto. Questa follia di eliminare ruoli, amputare poltrone, cancellare spazi di espressione politica ed amministrativa ha portato a risparmiare meno del becco d’un quattrino. Ma ha impedito di sviluppare tante energie. Come quelle di Pantano e di Quadrini.

Vengono dal Pd, dialogano con il Pd, vincono quando si alleano con il Pd. Chiaro che un’azione di avvicinamento vada costruita. Perché ha ragione il leader socialista Gian Franco Schietroma quando dice che non si recupera in cinque giorni ciò che non è stato costruito in cinque anni.

Segnali dal Campo Largo.

FLOP

GIULIA BONGIORNO

Giulia Bongiorno (Foto: Carlo Lannuti / Imagoeconomica)

Ci sono cose che dovrebbero appartenere ad uomini e donne del Diritto più della loro appartenenza alla Politica che il Diritto lo vorrebbe declinare secondo la sua specifica sensibilità ed opportunità. In questo meccanismo è molto difficile tenere una rotta, specie quando di mezzo ci sono casi giudiziari estesi da una cronaca brutale. Tuttavia il senso del Diritto e del suo Massimo Strumento, la Norma, è proprio quello.

Non derogare mai dall’applicazione della stessa solo perché i massimi sistemi ci impongono di fare grancassa a cose come dolore, rabbia, indignazione. Quelle sono cose che solo le vittime dell’aberrazione umana hanno il diritto di provare. Gli altri dovrebbero solo equalizzare, specie se hanno incarico istituzionali di apice e sono chiamati a rappresentare un modello di austera credibilità.

“Le leggi ci sono, però…”

In cosa ha “sbagliato”, solo nella forma, ovviamente, Giulia Bongiorno secondo questo difficile ma fondamentale format? “Non conosco il processo: da quel che leggo sui giornali esistevano dei precedenti e la procura aveva chiesto la misura del carcere. Poi però non è stata accolta questa richiesta”. E ancora: “Non posso dire cosa abbia determinato questa scelta e non me la sento di giudicare un giudice su un caso che non conosco. Mi limito a sottolineare l’importanza dei precedenti per una corretta valutazione”. Ecco, il senso è questo: questo urticante loop per cui “non si entra nel merito ma ci si entra comunque”.

E lo si fa per additare una categoria come libera sì, ma libera di fare errori. “Di certo le leggi ci sono, quindi non è certo un problema di lacuna normativa”. Ma a cosa si riferiva la Bongiorno? Ai recenti e gravi sospetti per cui lo stupratore Simone Borgese possa avere violentato “almeno altre due ragazze a Roma nei mesi scorsi”. Questo prima dell’8 maggio 2024, quando ha aggredito sessualmente una studentessa a via della Magliana.

Caso ostico, ma serve serenità

Le scarpe rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne

Attenzione: è evidente che il caso è ostico e che con questo paradigma è difficile non pensare alla leggerezza procedurale, ma per l’ennesima volta non si tiene conto di un fatto. La norma ha nella sua sola applicazione il suo limite, ma anche la sua affidabilità. Che significa? Che ex post siamo tutti buoni a deprecare come un possibile “mostro” sia stato messo in condizioni di esserlo ancora, ma anche che in Italia non esiste una sorta di “Precog” alla Minirity Report.

E che attaccare velatamente il sistema quando, come Bongiorno, di quel sistema fai parte, non è stato, non è e non sarà mai la soluzione.

Brava Giulia (si fa per dire).