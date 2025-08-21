Top e Flop, i protagonisti di giovedì 21 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 21 agosto 2025.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 21 agosto 2025.

*

TOP

PASQUALE TRIDICO

Pasquale Tridico (Foto: Paolo Cerroni © Imagoeconomica)

Se ne è stato buono buono, in attesa mezza silente che i media e la politica di superficie sciogliessero il rebus della competitività del Movimento Cinquestelle alle Regionali in Calabria. Ed attendendo con la calma serafica dei grandi boiardi di Stato che il nome di Vittoria Baldino decantasse tra le colonne dei quotidiani, fino ad essere probabilmente bruciato.

Poi si è fatto avanti lui. Ed il fatto che Pasquale Tridico abbia accettato di uscire allo scoperto come candidato pentastellato al governatorato calabro dopo che tutte le caselle Pd-M5s erano state sistemate la dice lunga sulle sue skill attendiste. È pronto a correre per il centrosinistra in Calabria. Dopo alcuni giorni di riflessione, l’europarlamentare del M5s ieri sera ha sciolto le riserve confermando la propria disponibilità alla coalizione: l’ufficializzazione della candidatura alle Regionali potrebbe arrivare venerdì, quando si riunirà la direzione regionale del Pd.

Tridico ha prima atteso un “disco verde” ufficioso di Giuseppe Conte, che in questi giorni ha perfezionato gli accordi con il Nazareno di Elly Schlein in ogni casella regionale di interesse del movimento. E alla fine è uscito allo scoperto.

Pasquale allo scoperto

Il presidente Inps Pasquale Tridico © Alessia Mastropietro / Imagoeconomica

Una svolta? Forse. Una mossa finalmente nitida? Sicuramente. Che il campo largo fosse un concetto più evocativo che operativo si era capito da tempo. Ma che potesse concretizzarsi, almeno in un angolo d’Italia, attorno a una candidatura unitaria e potenzialmente forte, era ipotresi rara. Tridico, ex presidente dell’Inps, ex architetto del Reddito di cittadinanza, volto noto in Europa ma ancora “nuovo” in Calabria, si è detto pronto. Non con i fuochi d’artificio, ma con quella frase che, detta bene, fa curriculum politico: «Se tutte le forze progressiste ci sono, io ci sono».

Tradotto: se il Pd non si incarta, se Conte non si gira dall’altra parte, se Avs smette di alzare il ditino morale, se Renzi non decide che il vero avversario è la sinistra e non Occhiuto… allora sì, la partita si può giocare. E addirittura provare a vincere.

Il giorno in cui Conte ha smesso di cincischiare

Giuseppe Conte

La sterzata decisiva è arrivata poche ore dopo una nota di Giuseppe Conte in cui il leader M5s, quasi con tono paterno, ha spiegato che no, non si trattava di una “candidatura fittizia”. Che Tridico era davvero in campo. Insieme ad altre due figure “autorevoli”, giusto per non deludere le altre correnti.

Conte si è ritrovato, un po’ per destino un po’ per disperazione, nel ruolo del federatore silenzioso. E ha capito una cosa semplice che spesso sfugge alla sinistra: i tempi della politica reale non sono quelli dei congressi o dei comunicati, ma quelli delle elezioni. Il tempo stringe, la Calabria vota il 5 e 6 ottobre, e aspettare ancora avrebbe significato regalare la campagna a Occhiuto e alla sua macchina.

Il Pd si muove (persino)

Elly Schlein

Certo, il vero miracolo è che il Partito Democratico non si sia paralizzato. Da mesi le federazioni provinciali chiedevano una candidatura “credibile e unitaria”, sapendo benissimo che solo una figura spendibile a livello nazionale avrebbe potuto rompere il ciclo dell’irrilevanza. E allora ecco il nome di Tridico, che ha il pedigree, il volto pulito e l’esperienza nei gangli dello Stato. Un nome difficile da impallinare.

Venerdì, salvo sorprese di scuola dem, la direzione regionale ratificherà la scelta. E questa volta pare che si voti. Non per litigare, ma per costruire.

Naturalmente, non è tutto rosa. Italia Viva resta alla finestra. Calenda già annuncia tempeste in Toscana, dove Giani ha osato firmare un accordo con il M5s. Perché ogni volta che una coalizione di centrosinistra prova a salire sul treno della compattezza, c’è un leader centrista che scende dal vagone, sbuffando per il profumo troppo intenso del populismo.

Prova di maturità

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Ma, nel frattempo, in Calabria qualcosa si muove. Mimmo Lucano benedice la scelta. Le province tacciono, che per il Pd è già una forma di entusiasmo. Il Movimento 5 Stelle scopre che forse si può candidare qualcuno che non sia stato sindaco di un paesino o parlamentare per tre minuti.

E Tridico, dal canto suo, ha già cominciato a parlare alla regione con parole che pesano: «È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria».

Parole giuste, al momento giusto. Ora serve la parte più difficile: convincere i calabresi che la politica può ancora essere qualcosa di serio. E che tra una Calabria in bilico e un presidente in carica c’è, per una volta, un’alternativa vera. Se il centrosinistra reggerà, si vedrà. Ma almeno, in questa partita, ha finalmente deciso di presentarsi.

Campo Largo con la ‘nduja.

JAGO

Sarebbe da ridere, se non fosse l’ennesimo atto di una lunga, inquietante commedia digitale dove l’arte soccombe all’algoritmo, e il David — in questo caso, La David — finisce ancora una volta con le parti coperte. Jago, artista di fama internazionale nato ad Anagni, si è visto punire da Meta per “contenuti espliciti” legati alla sua nuova scultura. Una figura femminile ispirata al celebre David di Michelangelo, ma evidentemente meno fortunata: i seni scoperti hanno fatto scattare la scure automatica della censura.

Per i guardiani della moralità algoritmica, una tetta scolpita è pornografia, non cultura. Poco importa che le linee guida di Meta dicano chiaramente che il nudo artistico è ammesso. Poco importa che esista una cosa chiamata storia dell’arte. E meno ancora conta che la scultura in questione sia frutto del lavoro di un artista riconosciuto a livello globale. Quello che conta è l’occhio cieco dell’intelligenza artificiale, che intelligente non è affatto: vede un seno e lancia l’allarme, incapace di distinguere tra Michelangelo e un sito per soli adulti.

Shadowban

Il risultato? Shadowban. Una sorta di purgatorio digitale, in cui i contenuti esistono ma nessuno li vede: la punizione peggiore per chi crea e condivide. Jago denuncia che non è nemmeno la prima volta. Ha scritto, chiesto, spiegato. Silenzio. Perché l’algoritmo decide ma l’umano che dovrebbe correggerlo non risponde mai. La libertà d’espressione finisce in un modulo di segnalazione, e l’estetica soccombe alla policy.

Ma non è solo un problema di tecnologia sbagliata. È un problema culturale. Viviamo in un’epoca in cui un bacio gay scandalizza più di una fake news, e una statua nuda — per quanto scolpita — deve essere nascosta sotto il tappeto del decoro virtuale. Ci sono precedenti illustri: Canova, Raffaello, persino il piccolo Gesù bambino sono stati già “bannati” da chi, nella smania di proteggere, ha finito per offendere il buon senso.

La domanda, allora, è semplice: chi decide cos’è arte e cos’è oscenità? Un algoritmo addestrato a segnalare capezzoli senza sapere che differenza c’è tra un’opera e un contenuto esplicito? Una policy ambigua che si piega all’isteria collettiva ma ignora la storia della bellezza?

Il paradosso digitale

Ambrogio Spreafico con Jacopo Jago Cardillo

Siamo al paradosso: le piattaforme che hanno promesso di democratizzare la cultura oggi si comportano come vecchi censori ottocenteschi, incapaci di riconoscere ciò che non rientra nei parametri asettici del loro codice. Ecco perché il caso di Jago non riguarda solo lui. Riguarda tutti noi, che affidiamo ogni giorno la nostra comunicazione, le nostre immagini, le nostre idee a piattaforme che non sono neutre. Che decidono cosa mostrare, cosa nascondere, cosa silenziare. Che credono di poter gestire la libertà con un filtro automatico.

L’arte, per fortuna, sopravvive anche alla censura digitale. Ma la civiltà rischia di perdere qualcosa, se continua a scambiare un seno di marmo per una violazione dei termini di servizio.

E allora, a questo punto, diciamolo chiaramente: se La David di Jago è un problema per l’algoritmo, il problema non è l’opera. È l’algoritmo stesso.

Stupidità artificiale.

FLOP

ANTONIO TAJANI

Antonio Tajani (Foto: Angelo Carconi © Ansa)

Ma tu guarda: Antonio Tajani ha parlato. Sul serio. E per giunta ha detto qualcosa che pesa. Non una foto sorridente tra le bandiere, non un tweet sull’importanza del dialogo, non la replica a un comunicato. No: un giudizio. Politico. Netto. Persino giusto. E per una volta, non è neanche una gaffe. Il Ministro degli Esteri italiano, quello noto per la sua abilità nel non disturbare nessuno, ha scritto su X (non più Twitter, ma sempre l’altare dei comunicati senza interviste): “La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile, contraria al diritto internazionale…”

Fermi tutti. Si può discutere il contenuto (anche se difficilmente) ma non la portata simbolica: Tajani ha detto “inaccettabile”. Una parola che, nelle sue dichiarazioni usuali, ha la stessa probabilità d’uso di “rivoluzione” in una riunione del Concilio Vaticano II. Si potrebbe definire un outing diplomatico. O, più semplicemente, un raro slancio di coraggio lessicale.

Diplomazia del pastello

Benjamin Netanyahu

Certo, il contesto aiuta. Israele ha approvato l’insediamento E1, quel piccolo dettaglio urbanistico che, guarda caso, smonta definitivamente l’idea stessa di uno Stato palestinese. I più coraggiosi lo definiscono una mossa “provocatoria”. I più onesti: un’impresa di sabotaggio geopolitico a cielo aperto. Ma ciò che sorprende, o forse lascia interdetti, è che ad alzare la voce — prima di molti — sia stato proprio il nostro ministro degli Esteri, notoriamente più incline alla neutralità da parrocchia che alle stilettate internazionali.

Fino a ieri, Tajani era il custode della diplomazia pastello, colui che davanti ai conflitti evocava “l’importanza del dialogo tra le parti” con la convinzione di chi recita un manuale di educazione civica. Il suo è stato finora un mandato all’insegna della sopravvivenza comunicativa, cercando di dire il meno possibile, con il tono più pacato possibile, nel momento meno rischioso possibile.

E invece eccolo lì, a schierarsi, con convinzione. A parlare di “due Stati”, “diritto internazionale”, e addirittura a esortare Israele a collaborare con l’Autorità Palestinese. Avrà sbagliato il filtro del social media manager? Oppure si tratta di una reale presa di posizione? In entrambi i casi, c’è da brindare. Anche solo per la novità.

Il coraggio di parlare. Chiaro.

Antonio Tajani

Perché, va detto, ci vuole del coraggio a parlare chiaro quando tutti sussurrano. Anche quando lo si fa tardi e con toni da nota diplomatica. Anche quando si è parte di un Governo che sull’equidistanza ha costruito la sua cartella colori. E anche se — dettaglio non trascurabile — tra gli alleati europei e americani il clima è diventato ormai incandescente.

Certo, non illudiamoci: non è la svolta di politica Estera, non è l’Italia che si erge a paladina dei diritti internazionali. Non ancora. Però è un timido sussulto di dignità, in un momento in cui la politica italiana si limita troppo spesso a parlare di Esteri con il piglio di chi racconta le vacanze degli altri.

Benvenuto al ministro Tajani nel mondo reale. Continui pure così. Con giudizio. Ma soprattutto: con parole che contano.

Finalmente dice qualcosa.

MATTEO SALVINI

L’avevano promesso: mai più scorciatoie. Mai più finanza creativa, furbizie contabili, trucchetti da Prima Repubblica. Avevano giurato di rimettere l’Italia in piedi con “la verità”, quella parola asciutta, ruvida, che Giorgia Meloni brandiva in campagna elettorale come una spada, contro i compromessi e i compromissari.

Poi, come sempre accade nei governi del giorno dopo, è arrivato il bilancio. E anche questa volta, la rivoluzione è stata rimandata per mancanza di fondi.

Mentre il cantiere della legge di bilancio è ancora una bozza di intenzioni, Matteo Salvini riparte da dove la politica smette di osare e inizia a rassicurare: dai condoni, ribattezzati con garbo “pace fiscale”. Un’operazione facile, vecchia come il debito pubblico, ma sempre utile: azzera le cartelle, fa cassa veloce, e manda un messaggio al Paese reale – e soprattutto al proprio elettorato – che nessuno è davvero irrecuperabile, nemmeno con l’Agenzia delle Entrate.

La V Rottamazione

La rottamazione, la quinta in dieci anni, diventa così la “priorità assoluta” della Lega. “Per noi, ma anche per tutto il governo”, assicura il vicepremier. Tradotto: o si fa, o si litiga. E il pressing è tale da oscurare ogni altra agenda, a partire da quella ufficiale della premier, che vorrebbe – almeno in teoria – concentrarsi sulla riduzione del cuneo fiscale per il ceto medio.

La dinamica, in fondo, è sempre la stessa. Quando le coperture non si trovano, si torna a battere la via più breve per far quadrare i conti. Un tempo erano le accise su benzina e sigarette: tasse silenziose, progressive, indolori. Oggi si preferisce la cartella rottamata: meno impopolare, più comunicabile, e soprattutto redditizia nell’immediato.

Foto © Sergio Oliverio / Imagoeconomica

Ma l’effetto collaterale è sempre lo stesso: una politica fiscale senza memoria e senza giustizia, dove il contribuente onesto guarda stupito l’amnistia mascherata per chi non ha pagato. Una politica in cui chi rispetta le scadenze resta spettatore di un’ennesima sanatoria, e chi spera in un fisco equo si ritrova ancora una volta con una promessa dimezzata.

La verità è che anche questo governo si rifugia nelle soluzioni semplici. Quelle che per anni ha contestato, demonizzato, e usato come argomento polemico contro “il sistema”. Ma il sistema, si sa, è resistente. E soprattutto è comodo, quando ti serve. Intanto, la riforma fiscale strutturale rimane un cantiere senza fondamenta, e il principio di equità viene rispolverato solo nelle dichiarazioni di facciata.

È la legge del bilancio. Ma è anche, tristemente, la legge della continuità che non osa dirsi tale.

È sempre l’Italia del condoni.