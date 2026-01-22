Top e Flop, i protagonisti di giovedì 22 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026.

*

*

MATTEO PIANTEDOSI

Matteo Piantedosi

Lo stadio è la sua curva, un panino avvolto nella carta, una bandiera annodata al polso e un urlo liberatorio che si perde nel cielo. Ma le cronache degli ultimi anni hanno detto che è anche il posto nel quale si annidano affari poco leciti, interessi criminali, storie che nulla hanno a che vedere con lo sport ma ne sfruttano solo la notorietà. Per questo, ora, il ministro Mattteo Piantedosi ha deciso che per entrare negli stadi, servirà quasi il curriculum vitae. Telecamere a ogni tornello, riconoscimento facciale, control room che vedono tutto, dal generale al particolare. Il Viminale riscrive le regole e lo fa con la penna pesante della sicurezza totale.

Non è una svolta improvvisa, sia chiaro. È l’effetto collaterale di un’epoca che ha smesso di fidarsi. Europei 2032 alle porte, scadenze Uefa che incombono e l’Italia che vuole presentarsi elegante, ordinata, impeccabile. Così lo stadio diventa una piccola città ipercontrollata: curve da diecimila posti, settori compartimentati, pronto soccorso ogni diecimila spettatori, piani anticendio.

La parola chiave è una sola: prevenzione. Gli stadi italiani, se vogliono l’Europeo, dovranno adeguarsi in fretta. Ma la vera sfida non è tecnica, è culturale: trasformare il calcio in un grande evento sicuro senza sterilizzarlo. Perché uno stadio può essere perfetto, accessibile, illuminato a giorno. Ma se smette di vibrare, di sudare, di tremare, allora non è più uno stadio. È solo un grande monitor con 60mila sedie attorno. E questo si evita solo se lo stadio torna ad essere un posto sicuro. per tutti.

Il fischietto del ministro.

FRANCESCO ROCCA

Francesco Rocca e Roberta Angelilli

Far avanzare davvero un investimento da 2,3 miliardi di euro non è questione di annunci ma di metodo, credibilità e tempi rispettati. Tre parole che, nel Lazio, non sempre hanno camminato insieme. Questa volta sì. Il risultato porta la firma del presidente della regione Francesco Rocca: non per personalismo ma per funzione.

Da presidente della Regione e commissario straordinario dell’operazione, Rocca ha scelto una strada precisa: correre più veloce delle scuse. Nessun alibi burocratico da offrire a una multinazionale che, se vuole, può guardare altrove. Nessun rallentamento “tecnico” dietro cui nascondersi. Solo una macchina amministrativa messa in assetto da gara.

La Conferenza dei Servizi non è stata una liturgia. È stata una prova di forza silenziosa: tempi rapidi, istruttoria avanzata, soddisfazione unanime degli enti coinvolti. Tradotto: il Lazio ha dimostrato di saper fare sistema. Regione, Comune di Anagni, Governo, strutture tecniche. Tutti allineati, tutti consapevoli che qui non si stava autorizzando un capannone qualunque, ma uno dei pilastri futuri della farmaceutica europea. (Leggi qui: Anagni alla prova: Novo Nordisk e la credibilità industriale del Lazio).

Luci ed ombre

Rocca ha fatto ciò che spesso manca alla politica italiana: ha capito che la vera sovranità oggi è affidabilità. Mostrare ai danesi che il territorio è pronto, collaborativo, prevedibile. Che non esistono veti nascosti, né trappole procedurali. È anche per questo che Novo Nordisk ha ribadito la centralità strategica di Anagni.

Certo, restano le ombre sollevate dal sindacato, i timori occupazionali, le fisiologiche tensioni industriali. Ma intanto il campo è stato messo in sicurezza. E senza campo non si gioca nessuna partita.

In una Regione abituata per anni a inseguire, questa volta si è guidato il gruppo. Rocca non ha fatto miracoli: ha fatto politica industriale. Che, oggi, è già qualcosa.

Nessuna medicina amara.

FLOP

BRUNO VESPA

Bruno Vespa (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Porta a Porta è stata a lungo la Terza Camera italiana. Non per scherzo, non per iperbole giornalistica: lì si decidevano carriere, si consumavano abiure, si firmavano tregue politiche davanti a un plastico. Ieri sera, però, quel tempo è sembrato lontano come la Prima Repubblica.

Lo speciale per i 30 anni di Bruno Vespa si è fermato a 945 mila spettatori, 7,1% di share. Un numero freddo, impietoso. Soprattutto se messo accanto ai quattro milioni della fiction di Canale 5 o alla solidità di format che parlano un linguaggio più sintonizzato con l’oggi. Non è un incidente: è un segnale.

Il paradosso è che c’era tutto. Tutti. Da Meloni a Schlein, da Conte a Salvini, da Renzi a Tajani. E poi il caravanserraglio televisivo: conduttori, cantanti, band, memorie. Una rimpatriata di sistema che, però, non ha più fatto sistema. Perché la politica non passa più da uno studio, e l’autorità non si costruisce più con il rito.

La Camera sciolta

Silvio Berlusconi in collegamento con Porta a Porta di Bruno vespa

Vespa resta un monumento del giornalismo italiano, nessuno lo discute. Ma i monumenti si visitano, non si abitano. Oggi la politica corre sui social, vive di frammenti, di scontri rapidi, di narrazioni emotive. Il talk paludato, lento, solenne rischia di sembrare una lingua morta.

Porta a Porta nasceva per spiegare il potere. Ora il potere non ha più voglia di spiegarsi: vuole imporsi, occupare, polarizzare. E il pubblico, nel bene e nel male, lo segue lì dove sente pulsare il presente, non dove si celebra il passato.

Non è una sconfitta personale di Vespa. È il segno che la Terza Camera è stata sciolta senza votazione. E che la politica, cambiando pelle, ha lasciato indietro anche il suo salotto più famoso.

Senza pubblico.