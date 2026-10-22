Top e Flop, i protagonisti di giovedì 22 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 22 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 22 ottobre 2026.

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MARCO DELL’ISOLA

Marco Dell’Isola

Una coda di auto fino alle porte di Piedimonte San Germano, per un solo distributore alla porta nord di Cassino: mercoledì la carenza di carburante ha bloccato la città. In quelle ore l’Università di Cassino ha deciso che oggi, giovedì 22, e domani, venerdì 23 ottobre, le lezioni potranno svolgersi anche a distanza, per aiutare gli studenti pendolari alle prese con i distributori chiusi.

La decisione è arrivata dopo una richiesta formale dell’associazione Primavera Studentesca. Il rettore Marco Dell’Isola ed i vertici dell’ateneo si sono attivati tempestivamente: per le lauree triennali e magistrali i docenti possono fare lezione a distanza in modo sincrono o in presenza, secondo le esigenze organizzative. La misura vale per due sole giornate.

In genere ci si arrocca su quanto ha sempre funzionato, e i cambiamenti repentini, a una certa età, non piacciono. Il rettore ha invece dimostrato rapidità di comprensione e di azione, e soprattutto immedesimazione nei problemi dei ragazzi.

Ha aperto ai docenti la possibilità di adattarsi, è così che si porta il sole della cultura a tutti i giovani, dando anche l’esempio di come si debba essere capaci di ascoltare, capire ed agire in fretta.

Sol per noctem.

MARCO COLUCCI

Marco Colucci

“Scansatevi, che vicino la motosega non deve esserci nessuno”: giaccone in GoreTex indosso, bagnato fradicio da testa a piedi, il sindaco di Ceprano Marco Colucci ieri ha affrontato con gli operai del Comune e con la Protezione Civile l’emergenza maltempo che ha coinvolto anche la sua città. E lo ha fatto a modo suo.

Altri, in altri Comuni, hanno presidiato il Centro Operativo Comunale coordinando gli interventi. Lui invece è andato in strada per vedere le cose in prima persona ed agire subito. È stato così che ha spostato ruspe, fatto intervenire pompe ed idrovore, liberato strade, consolidato muri. Poi, il crollo che ha segnato la giornata.

Il maltempo ha buttato giù un albero che ha ostruito una delle strade principali di accesso a Ceprano. Il sindaco Colucci e gli operai comunali sono arrivati sul posto e c’era una sola cosa da fare: chiamare i Vigili del Fuoco e far liberare la strada da quel grosso tronco che la ostruiva. Troppo tempo.

“Scansatevi, che vicino la motosega non deve esserci nessuno”: ha imbracciato una motosega, fatto allontanare chiunque e si è messo a segare il tronco in pezzi che potessero essere spostati agevolmente. Nonostante l’acqua e nonostante il ruolo. A chi guardava stupito un sindaco in azione con la motosega, Colucci ha risposto “I so i figl d’i carbunar” ricordando le umili origini della sua famiglia nella quale il papà produceva il carbone per poter sfamare tutti in maniera onesta.

In meno di venti minuti la strada è tornata libera. E Ceprano ha avuto l’esempio di quanto si possa essere orgogliosi di venire dal basso. Ma in modo onesto.

Scansatevi.

FLOP

VALERIA CAMPAGNA

Valeria Campagna

Centosettanta millimetri di pioggia in poche ore, contro i cinquanta previsti: nella notte tra martedì e mercoledì Latina, insieme a Pontinia, Sezze e Terracina, ha ricevuto quanto di solito cade in settimane. Strade diventate torrenti, case e negozi allagati, canali tracimati, infiltrazioni nelle scuole, centinaia di interventi di Protezione civile, volontari e Vigili del fuoco.

La sindaca Matilde Celentano aveva attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi già nel pomeriggio precedente e ora avvia la procedura per chiedere alla Regione lo stato di calamità naturale. Il presidente del Consorzio di Bonifica, Lino Conti, spiega che le idrovore lavoravano a pieno regime pompando 125mila litri al secondo, e che sui corsi d’acqua, dall’Amaseno all’Ufente, la manutenzione è continua. Per Conti era un evento che «non si poteva contrastare» in termini assoluti. La potenza massima delle pompe quella è.

Matilde Celentano

In questo quadro Valeria Campagna, capogruppo del Partito Democratico, chiede le dimissioni dell’amministrazione. Precisa di non attribuire la pioggia alla sindaca, ma l’impreparazione, e aggiorna il vecchio detto: «piove, governo impreparato». È il «Piove, governo ladro» con un aggettivo diverso: la stessa logica che cerca un colpevole dove c’è un evento eccezionale.

Chiedere dimissioni perché è piovuto più del triplo del previsto non è controllo politico: è una caccia alle streghe, e per di più inutile. Sulle scuole rimaste aperte parla di una «leggerezza col senno di poi»: la decisione di tenere aperto è stata presa con un’allerta arancione e 50 millimetri previsti: ne sono caduti più di 170.

La pioggia, come dice la stessa Campagna, non si può fermare. Le streghe, a quanto pare, nemmeno.

Piove, Governo impreparato.

MATTEO SALVINI

di GIOVANNI LANZI

(Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Ci sono stati giorni migliori. Il Papeete è un pallido ricordo come pure le adunate oceaniche di Pontida, il rito dell’ampolla dell’acqua prelevata alla sorgente del Po, il motto “Roma ladrona” e via discorrendo. Roba di 30 anni fa, la preistoria. Matteo Salvini andava a ruota del Senatur Umberto Bossi. La Lega era un’enclave. Cassano Magnago, il Varesotto, qualche pezzo di Lombardia. Malpancisti arrabbiati. Ma Bossi aveva capito che per evitare di rimanere confinato nel recinto della politica e classificato come ‘fenomeno locale’, doveva guardare oltre.

Salvini lo seguiva, gli ‘rubava’ i segreti del mestiere, copiava le formule da leader del Terzo Millennio avanzato. Poi la Lega arriva al Governo, anzi ai Governi. Il ponentino di Roma è dolce, Napoli è ‘nu babà, Palermo è u cannolu. Il vento in poppa, il Verde che avanza, che occupa, che comanda. Ma non è tutto miele e zucchero caramellato.

Per farla breve, avanzando il nastro, oggi sono giorni complicati per il Ministro delle Infrastrutture, preso tra più fuochi. Sempre pronto a rispondere colpo su colpo ma quasi accerchiato. Un po’ come accade alle sacche di resistenza ucraina in quel 20% di Donbass che manca a Putin per chiudere la partita di una guerra infinita. (Leggi qui: Il cerchio e le firme).

Grandine a pallettoni

Massimo Garavaglia (Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica)

E così una dietro l’altra, arrivano le dimissioni da Segretario della Lega Salvini (“un atto dovuto in vista del Congresso”) e la richiesta di alcuni parlamentari della Lega Salvini su presunte irregolarità nei rimborsi e nel 2X1000 facenti capo alla Lega Nord. Nelle ultime ore, come se venisse giù grandine a pallettoni, la questione nazionale degli autotrasportatori e ‘last but not least’, nella giornata di ieri 21 ottobre, su iniziativa della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sul Ponte dello Stretto, l’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink.

Salvini non si è perso d’animo. Il dossier della protesta dei Tir l’ha affrontato di petto. Dichiarando anche che “non ha nessuna intenzione di farsi prendere alla gola…”. Il problema è che il miliardo promesso convince poco o niente gli autotrasportatori. Il ministro è partito da 430 milioni, ‘allungati’ con ulteriori 50 milioni ma tutti come crediti di imposta. Soldi che dovevano essere sbloccati già da maggio e riguardano le domande presentate fino ad agosto. Quindi soldi già tirati fuori dalle tasche.

Metà posta in palio è già vecchia. Suddivisa per i 32.000 trasportatori che circolano su gomma dentro lo Stivale comprese le isole, fanno 15.000 euro di media che dovrebbero raggiungere tutti entro la fine di novembre. Ai quali vanno aggiunti 100 milioni per il rinnovo del parco macchine. Le domande sorgono spontanee: e quelli che i mezzi nuovi li hanno già? E quelli che non intendono rinnovarli? Restano 400 milioni che dovrebbero finanziare il credito di imposta da gennaio 2027. Niente di strutturale, comunque.

Mancia o mancetta?

Pochi, giusti o tanti i soldi promessi? Mancia, mancetta o cosa? La risposta al momento è quella che stanno dando i camionisti: il fronte si è frazionato in Sicilia ma è rimasto compatto sull’intera penisola. E l’altra risposta si vede dai tam-tam della gente sui social: correre a fare carburante là piuttosto che qua, correre a fare scorta ai supermercati là perché gli scaffali sono ancora pieni, correre al mercato per i ‘freschi’. Correre. Un’economia di guerra, fatta di promesse rimescolate. W l’ItaGlia.

Del diman non c’è certezza e chi vuol esser lieto sia.

Sotto assedio.

