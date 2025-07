Top e Flop, i protagonisti di giovedì 24 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 24 luglio 2025

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 24 luglio 2025.

*

TOP

GIANCARLO RIGHINI

Giancarlo Righini

I rapporti tra centro e periferia sono fatti spesso di silenzi, deleghe e disattenzione. La provincia di Frosinone si è sentita trattata molte volte come la pattumiera dove Roma gettava le sue immondizie. Una realtà, giustificata con l’emergenza rifiuti nella Capitale.

Mai nessuno che facesse notare come la Ciociaria, ai tempi di Francesco Scalia, fosse stata capace di dotarsi degli impianti che servivano per assicurarsi un futuro ambientale. Mentre la Roma di Virginia Raggi continuava a sostenere che la provincia doveva essere lo scendiletto dell’Urbe perché ogni giorno migliaia di pendolari ci andavano a lavorare e sporcavano.

È per questo che quanto accaduto ieri alla Saf di Colfelice non è solo un trasferimento di 13,8 milioni di euro. È un atto politico. Un risarcimento. Non solo a chiacchiere ma a soldi veri. (Leggi qui: Il conto lo paga la Regione: 13,8 milioni ai Comuni della Saf)

Il risarcimento di Righini

(Foto © Massimo Scaccia)

L’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha fatto quello che nessuno, finora, aveva avuto il coraggio o la lucidità di fare: riconoscere il debito morale e materiale che la Capitale ha contratto con la provincia di Frosinone. La discarica provinciale di Roccasecca che doveva durare altri 20 anni dopo il IV ampliamento è stata esaurita in poche stagioni. Un debito morale scavato da altri ma l’assessore che è in carica oggi non ha voluto sconti, non ha trattato. Ha preso atto di un torto — e lo ha saldato. Tutto e subito. A fondo perduto.

Non è solo una questione di bilancio: è una questione di rispetto. La Mad era a misura di Ciociaria e le varie inchieste ambientali non hanno mai trovato irregolarità gravi. Ma a riempirla in tempi record sono stati soprattutto i rifiuti di chi a Roma non si è mai saputo organizzare. E quando il IV invaso si è chiuso, nessuna gratitudine.

Quello di Righini non è un gesto scontato, né dovuto. È una scelta politica netta. È come dire: sappiamo cosa avete sopportato, e per una volta non ci giriamo dall’altra parte. È un segnale che rompe decenni di centralismo romano che ha usato la provincia come retrobottega: per i rifiuti, per gli impianti scomodi, per gli scarichi di responsabilità. Senza mai una parola di riconoscimento. Fino ad oggi.

I debiti ed il buon senso

Giancarlo Righini (Foto © Massimo Scaccia)

La Ciociaria non ha dovuto supplicare, né svendersi. Ha ottenuto quello che le spettava, senza interessi e senza colpa, perché — come ha chiarito Righini — quei soldi erano frutto di un arretrato che risaliva al 2007: il conguaglio con tutti i costi veri di smaltimento. La Regione ha tardato a calcolarlo e tutti hanno sperato di riuscire prima o poi a compensarlo. Ma a parole.

Senza l’intervento di ieri, i Comuni sarebbero andati al dissesto. O sarebbero stati costretti a vendere il credito a una banca che avrebbe fatto profitti sulla loro pelle. Questo scenario è stato evitato da un gesto amministrativo tanto sobrio quanto radicale. (Leggi qui il caos del conguaglio: Rifiuti e conguagli dal 2007: una bomba da 14 milioni pronta a scoppiare. E qui quella che fino ad ieri sembrava la soluzione: Rifiuti, salvataggio da 14 milioni: la Regione ci mette la faccia (e i soldi)).

È difficile, in questi tempi, trovare in un atto contabile una lezione politica. Ma stavolta c’è. E riguarda il rapporto tra Roma e il resto della Regione, tra il potere e i territori che lo sorreggono. Il messaggio è chiaro: non esistono province di serie B, e se si chiede a un territorio di fare un sacrificio, allora va riconosciuto, non dimenticato.

Giancarlo Righini ha firmato un impegno che altri, prima di lui, hanno evitato di sottoscrivere. Non ha lasciato la Ciociaria sola con i suoi rifiuti. L’ha trattata da interlocutore vero, non da discarica istituzionale. Ed è questo, più dei 13,8 milioni, che segna la differenza.

Per una volta, il centro non ha fatto finta di niente. Ha guardato negli occhi la periferia, ha ascoltato, e ha pagato il conto.

Il risarcimento degli altri.

FABIO DE ANGELIS

Fabio De Angelis (Foto © Massimo Scaccia)

Una società pubblica che non è un carrozzone. Addirittura è uno spiderino. La Saf, società che appartiene in parti uguali ai 91 comuni ciociari ed alla Provincia per gestire il ciclo dei rifiuti ha chiuso il bilancio in attivo. Senza debiti. Con soldi in cassa. E con una performance che colloca Frosinone ai vertici nazionali.

I numeri portati ieri in Assemblea parlano chiaro: Frosinone, come Brescia. Come Milano: solo lo 0,46% dei rifiuti prodotti finisce in discarica. Tutto il resto viene recuperato, riciclato o trasformato in CSS, combustibile solido secondario che alimenta il termovalorizzatore di San Vittore e quelli di Brescia e Milano.

Nel frattempo, mentre Roma non ha ancora risolto il rebus della propria gestione rifiuti, la Ciociaria lavora i propri scarti e quelli altrui, guadagna sul trattamento, investe sull’efficienza e riduce i costi. Nel 2024, lo stabilimento di Colfelice ha lavorato il 32% in più rispetto al 2023. Manutenzioni giù del 55%, costo del lavoro giù del 15%, lavorazioni esterne ridotte del 29%. Sono numeri, ma raccontano una direzione nuova.

La strada in salita

Non è stato facile. De Angelis si è trovato alla guida di una società pubblica con il destino appeso ai conguagli e senza impianti fondamentali come il biodigestore e la discarica. Ha messo ordine, rivisto la spesa, riorganizzato i processi, ma soprattutto ha riportato la SAF al suo senso originario: un’azienda pubblica al servizio dei Comuni, non una zavorra da tenere in piedi per inerzia.

Oggi si parla di “obiettivo inquinamento zero” e riduzione delle bollette. Non è uno slogan: è il naturale sviluppo di un lavoro già avviato, che passa per la modernizzazione dell’impianto di Colfelice e per il controllo pubblico sul biodigestore di Anagni, con l’acquisto del 55% della società che detiene il progetto.

Mai più pattumiera

Fabio De Angelis (Foto © Massimo Scaccia)

La Ciociaria ha smesso di essere la pattumiera del Lazio. E questo è anche merito di Fabio De Angelis. Non ha acceso riflettori su di sé, ma ha acceso una strada. Quella di una gestione pubblica dei rifiuti che funziona, che produce risultati e che può diventare un modello replicabile.

E oggi, finalmente, la SAF è tornata a essere non un problema, ma un valore.

Non più una pattumiera.

FLOP

ELLY SCHLEIN

Elly Schlein e Giuseppe Conte (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La notizia non è che Giuseppe Conte abbia chiesto le carte dell’inchiesta su Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alle regionali nelle Marche. La notizia è che il Partito Democratico gliele ha date. Subito. In silenzio. Con le buone maniere di chi bussa e chiede permesso anche a casa propria.

Nel frattempo, il tempo scorre: tra due settimane si chiudono le liste ma tutto è congelato. Perché Conte deve valutare. Analizzare. Decidere. Come un giudice di un tribunale morale degli Ayatollah. Anzi, come il capo di un culto che deve stabilire se Ricci è degno di ascendere al rango di alleato. Una sorta di battesimo etico nella piscina sacra della moralità a 5 Stelle.

Il Pd con la coda tra le gambe

(Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il Pd? Non fiata. Attende il verdetto. Elly Schlein è lì, immobile come una statua di cera, seduta in corridoio fuori dallo studio di Conte, cartellina stretta al petto e sguardo rivolto al pavimento, mentre chiede all’usciere se il presidente si è degnato di dire qualcosa. Una scena che più che da politica, è da commedia tragica.

Ecco, questo non è più un rapporto politico, è sudditanza relazionale. È il Pd che recita il ruolo della comparsa nel film dei 5 Stelle. Neanche Di Maio nei suoi giorni peggiori era riuscito a trattare il Partito Democratico con tanta efficacia pedagogica. Perché Conte fa politica. Il Pd, no.

Il leader M5s aggredisce, marca il territorio, detta condizioni. A Torino, a Milano, alle Marche. Ovunque ci sia un’inchiesta, lui si fa paladino dell’etica e il Pd si fa bersaglio mobile, sacrificabile e, se serve, umiliabile. Ad Elly Schlein i silenzi durante la tempesta di fango scatenata al nome di Bibbiano ed anche alla successiva assoluzione non hanno insegnato niente.

Lento decadimento

Elly Schlein ed Eugenio Giani (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

E nel frattempo che succede? In Toscana, Elly Schlein sta correggendo il programma di Eugenio Giani per farlo piacere ai grillini: via gli inceneritori, avanti col reddito, più ambientalismo, più partecipazione, più tutto. Basta che vada bene a Conte. Basta che dica sì. Basta che non alzi il sopracciglio.

Nel frattempo a Roma, i 5 Stelle votano con Meloni e Salvini in Commissione Affari Europei, dando un colpo secco alla riforma Rai e al Media Freedom Act. E il Pd? Si astiene. Letteralmente e metaforicamente. Si astiene da qualunque reazione, da qualunque pensiero autonomo, da qualunque azione politica degna di questo nome. Sicché alla fine viene da pensare che abbia ragione Conte a trattare il Pd come lo tratta. È la nuova “alleanza progressista”: da una parte chi decide e dall’altra chi chiede scusa per esistere.

Dì qualcosa da Pd

La verità è che il Pd non sa più nemmeno da che parte sta. Né con i grillini, né contro. Né riformista, né populista. Né con Falcone (se serve), né con chi ne ricorda davvero le idee. Né con Sala né con i pm, né con la Nato né con il pacifismo. Una volta era il Partito del pensiero. Ora è quello dell’inciampo.

E la colpa sta all’origine: nello Statuto di un Partito che si fa eleggere il Segretario da chi non è iscritto. Il dramma è dover pensare che Wanna Marchi avesse torto nei metodi, ma non nella sostanza: i gonzi vanno spennati. E Conte lo sta facendo con pazienza svizzera e metodo da televendita. Altro che alleanza.

Un Pd da gonzi.

NICOLA ZINGARETTI

Nicola Zingaretti (Foto © Imagoeconomica)

C’era una volta una norma regionale sulla qualità dell’aria che sembrava scritta da chi l’aria buona non la respirava da un pezzo. Era il 2022, e nel Lazio governava ancora Nicola Zingaretti, impegnato più a far quadrare i conti di coalizione che quelli della logica. Sul finire del suo secondo mandato, forse per lasciare un segno (o meglio: una cambiale), firmò un piano ambientale che sembrava uscito da un laboratorio ideologico dei 5 Stelle.

In teoria si doveva tutelare l’ambiente. In pratica, si punivano i territori più colpiti dall’inquinamento. Come? Semplice: se volevi aprire un’attività industriale nuova — magari ambientalmente impeccabile, magari con emissioni zero — in provincia di Frosinone, dovevi pagare una penale. Una sorta di tassa karmica per le colpe altrui. Il ragionamento era: lì si è già inquinato abbastanza, ora chi arriva deve espiare.

Risultato? Investitori scoraggiati, imprenditori scappati a qualche chilometro di distanza — verso Roma o Latina, dove la stessa identica azienda non pagava un euro. Una norma da manuale: quello del sabotaggio territoriale. Un capolavoro di distorsione amministrativa. Un disincentivo firmato con l’inchiostro dell’ideologia.

Il prezzo dell’alleanza

Roberta Lombardi e Nicola Zingaretti (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

E perché tutto questo? Perché Zingaretti doveva tenere in piedi l’alleanza coi 5 Stelle, arrivata al suo quarto anno di convivenza. Voleva lasciare un’eredità politica per un “Campo Largo 2.0”. Invece è finita nel suicidio politico di Giuseppe Conte nel Lazio: che da 10 è sceso a 5 consiglieri, ha spaccato l’alleanza consegnando il Lazio alle destre (sia chiaro: il Pd ci si è messo d’impegno nel fare la propria parte) dopo avere candidato una signora mai vista prima e mai più vista dopo le sue comparsate elettorali.

La nuova norma

Elena Palazzo

Poi, fortunatamente, arriva la realtà. E con essa un po’ di buonsenso. La giunta Rocca, con l’assessora Elena Palazzo, ha messo mano al Piano della Qualità dell’Aria e lo ha fatto con l’atteggiamento più rivoluzionario che ci sia oggi in politica: quello concreto.

Stop alla “tariffa d’uso” per i veicoli: non esiste che inquini solo chi non può permettersi di pagare. Stop al principio medievale delle penitenze industriali: chi vuole aprire un’azienda pulita non può essere punito per l’aria sporca lasciata da qualcun altro. Via le rigidità senza logica. Dentro la flessibilità, le compensazioni, i dati scientifici.

In parole povere: il Lazio torna a ragionare, non a reagire per riflesso ideologico. Si proteggono l’ambiente e la salute, ma senza affossare territori già penalizzati, senza farli diventare i paria dello sviluppo.

Ora, finalmente, si può parlare di transizione ecologica senza trasformarla in punizione collettiva. Si investe su mobilità sostenibile, incentivi per le caldaie, infrastrutture verdi. Si guarda a Ostia e Acilia senza imporre divieti assurdi fino al Gra. Soprattutto, si smette di scrivere norme per compiacere alleanze e si torna a scrivere leggi per i cittadini.

Il risanamento dell’aria è importante. Ma ancor più urgente era il risanamento della logica politica. E con questo aggiornamento, almeno su questo fronte, si può tornare a respirare.

Aria nuova.