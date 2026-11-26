Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 26 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 26 novembre 2026.

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ANTONIO TAJANI

Antonio Tajani

«Caro ministro, Caro Johann». Due aperture in una riga sola: prima il protocollo, poi il nome proprio, come se la diplomazia avesse bisogno di schiarirsi la voce prima di dire quello che conta davvero. Comincia così la nota che Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha fatto partire ieri sera dal Protocollo della Farnesina verso Berlino, indirizzata a Johann Wadephul, ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania. (Leggi qui: Henkel conferma la chiusura di Ferentino, Tajani chiama il suo collega a Berlino).

Tajani è nato a Roma, ma sua madre, Augusta Nardi, insegnante di greco e latino, era originaria di Ferentino: la città dove la multinazionale tedesca Henkel ha appena confermato la chiusura dello storico stabilimento. Non è un dettaglio da biografia, è la chiave di lettura dell’intera vicenda: chi scrive a Berlino conosce quella città non solo per i fascicoli del ministero ma per la trafila familiare che ci passa in mezzo. Ed ha una sensibilità in più. Quale?

Quella delle famiglie che hanno un nome, un cognome, un volto, una storia: spesso legata a quella fabbrica. Non sono numeri, non sono statistiche su un fascicolo. Quei volti e quelle storie, spesso non sono estranee a chi oggi guida la diplomazia del Paese. E proprio questo spinge a scrivere con quella passione in più che deriva dall’affetto per un territorio. È la stessa molla che l’allora abate di Montecassino dom Bernanrdo D’Onorio riuscì a far scattare in Gianni Agnelli quando andò a Torino per chiedergli di salvare lo stabilimento di Cassino.

I numeri dietro la cortesia diplomatica

La manifestazione di ieri al Ministero

Henkel ha confermato al Ministero delle Imprese la chiusura dello stabilimento di Ferentino al 30 giugno 2027 e il taglio di 102 dipendenti, con solo 15 addetti destinati a restare per la logistica. Le produzioni di detersivi in polvere e liquidi verranno trasferite tra Germania, Serbia, Spagna e Austria. I sindacati stimano altri 200 posti a rischio nell’indotto, per un totale di circa 300 famiglie coinvolte. Il Mimit ha già fissato un nuovo incontro con la casa madre tedesca per il 13 gennaio.

Nel testo inviato a Wadephul, Tajani si muove su due piani insieme: quello istituzionale, che riconosce «l’autonomia delle scelte imprenditoriali del gruppo», e quello personale, che chiede al collega di «favorire un’interlocuzione con i vertici del gruppo Henkel».

La formula di cortesia finale, «nello spirito della nostra amicizia e collaborazione», è il punto in cui il ministro smette di scrivere da ministro e scrive da uomo che ha un paese con cui fare i conti.

L’uomo oltre il ministro

FRANCESCO ROCCA

Francesco Rocca

Sette giorni lavorativi. Non uno di più. È il tempo massimo che la Regione Lazio si dà per valutare le richieste di accesso a un farmaco che un malato di tumore al pancreas in fase metastatica non può permettersi di aspettare secondo i tempi ordinari della burocrazia sanitaria.

Il Lazio è la prima regione in Italia ad aprire ai pazienti l’accesso gratuito al Daraxonrasib (Rasonque), il farmaco mirato contro la proteina Ras che ha ottenuto il via libera dell’ente regolatorio americano lo scorso 26 agosto.

In Italia il farmaco non è ancora disponibile: manca il via libera dell’Aifa alla rimborsabilità e la definizione del prezzo. Francesco Rocca non aspetta che quell’iter nazionale si chiuda: approva oggi la delibera che recepisce il documento tecnico-scientifico della Commissione regionale del farmaco e apre la terapia ai pazienti ancora prima.

Il protocollo dietro la gratuità

La macchina messa in piedi ha paletti precisi: valutazione delle richieste entro sette giorni lavorativi, rivalutazioni cliniche e strumentali ogni otto settimane, segnalazione delle reazioni avverse entro due giorni, valutazione geriatrica rafforzata per i pazienti sopra i 75 anni. La somministrazione avverrà in centri oncologici selezionati, con supporto dermatologico e nutrizionale per gestire gli effetti collaterali.

Non è solo un annuncio di gratuità: è un protocollo che prova a reggere il peso di una malattia che non concede margini di errore.

Il governatore Francesco Rocca rivendica la decisione come un dovere istituzionale di fronte a una patologia che non lascia tempo: le istituzioni, dice, devono dare risposte rapide e fondate sulle evidenze scientifiche. Il Lazio, nelle sue parole, si dota di «un protocollo trasparente che non lascia soli né i pazienti né i clinici». È una scelta che anticipa lo Stato invece di aspettarlo, e che scommette sul fatto che un sistema regionale possa muoversi più in fretta di uno nazionale quando di mezzo c’è il tempo di un malato oncologico.

Sette giorni per la speranza.

PASQUALE CIACCIARELLI

Quattro poltrone in prima fila, a Roma, non a Frosinone. Mai un dettaglio di geografia è stato così politico. Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale alle Politiche abitative, ha convocato la sua platea più pesante lontano dal suo territorio naturale, come chi smette di farsi presentare in paese e si organizza da solo il battesimo in città.

L’assessore ha messo sul tavolo due numeri — 54 milioni per riqualificare il patrimonio edilizio, 123 milioni per l’Housing — e ha scelto tre parole per raccontarli: diritto all’abitare, riqualificazione, semplificazione urbanistica. Non è la prima volta che Ciacciarelli incassa un riconoscimento, e probabilmente non sarà l’ultima. Ma ottenere nella stessa sala il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, il vicesegretario nazionale Claudio Durigon ed il segretario regionale Davide Bordoni è un salto di categoria diverso dagli altri.

Il genitore ingombrante

Pasquale Ciacciarelli con Matteo Salvini

Perché quella platea — Matteo Salvini, Claudio Durigon, Davide Bordoni, insieme a Felice Squitieri e Alan Rizzi — certifica anche altro: che Ciacciarelli si è definitivamente affrancato dalla figura di Mario Abbruzzese, il suo ingombrante genitore politico, a cui lo stesso Ciacciarelli riconosce di dovere moltissimo in termini di riconoscenza. I tempi erano maturi per quell’affrancamento: un percorso meno traumatico, probabilmente, sarebbe stato più utile a entrambi.

Sul piano amministrativo, a Ciacciarelli la consacrazione l’aveva già data Francesco Rocca, il governatore del Lazio che non lo ha voluto sostituire nonostante Forza Italia, forte dei propri numeri in maggioranza, insistesse per ottenerne le deleghe.

Quella di Roma è la consacrazione politica che mancava: la presenza degli Ordini professionali e delle Ater di tutto il Lazio dà credito all’operato, quella dei vertici del Carroccio lo certifica come figura autonoma. Ciacciarelli stesso la racconta come la ricerca di «una visione strategica e una collaborazione concreta tra Governo, Regione ed enti locali».

Il consacrato.