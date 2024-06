Top e Flop, i protagonisti di giovedì 27 giugno 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 27 giugno 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 27 giugno 2024.

TOP

ANDREA PELLICINI

Andrea Pellicini (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Dovremmo “odiare” benevolmente i momenti in cui personaggi politici legati a lessico e mainstream non proprio nelle nostre corde dicono cose sensate. Lo dovremmo fare perché siamo italiani, partigiani parteggianti per indole e propensi allo schieramento a prescindere. Ma siamo gente di informazione e sì, anche popolo moderatamente cartesiano.

Lo siamo malgrado tutto, e quindi quel che ha detto il deputato varesotto di FdI Andrea Pellicini delle esternazioni recenti di Ilaria Salis non ci lascia indifferenti. Stavolta perciò diamo ragione ad una linea politica che prima ancora di cose di parte spiega cose evidenti. E tutto sommato per nulla sbagliate.

Cose come questa: “Ilaria Salis, eletta con Avs al Parlamento Europeo, conferma di essere stata attivista del ‘Movimento di lotta per la casa’ (quei collettivi che violano domicilio e proprietà altrui e si introducono in case private, abitate o sfitte, per occuparle)”. Lo storico di “cazzimma” ma pare inoppugnabile prosegue. “E che sedici anni fa si trovava all’interno di quell’abitazione durante i controlli della municipalizzata Aler che ora le chiede di versare 90mila euro come indennità di occupazione”.

L’assist facile facile

Ilaria Salis (Foto Facebook via Imagoeconomica)

Pellicini ha poi proseguito: “La parlamentare, difesa a spada tratta da Fratoianni, per il quale occupare non è reato, rivendica la sua azione e dice di sostenere con grande orgoglio il movimento lotta per la casa”.

Qui parliamo di un assist che a non coglierlo di testa in schiacciata si rischia la radiazione anche dall’ultimo dei campetti parrocchiali. “Peccato che la casa da lei occupata sia stata sottratta a qualcuno che era in graduatoria Ale”.

Mica è finita eh? “E che quindi aveva il diritto di andarci ad abitare. La sua non è una battaglia per i diritti delle persone, ma un atto di violenza contro soggetti più deboli”.

Ovvio come i concetti espressi da Pellicini siano (anche) strumentali, ma difficile pensare che quella strumentalità faccia abdicare il buon senso della sua veridicità.

Ragione facile.

GIOVANNI IORIO

Giovanni Iorio

Con Giulio Andreotti ha condiviso la bandiera politica: entrambi si erano formati ed avevano militato sotto lo Scudocrociato. Sicuramente con il pluri presidente del Consiglio dei Ministri non condivide una delle sue massime più note: “Il potere logora chi non lo ha”. Perché Giovanni Iorio al potere non è rimasto attaccato, nonostante i suoi 39 anni di amministrazione. Anzi: ha fatto di tutto per liberarsene.

Sindaco di Villa Santo Stefano, figura di spessore provinciale nella Dc prima, nella Margherita poi, nel Partito Democratico ancora oggi: Giovanni Iorio ha iniziato a muovere i primi passi in politica nel 1985. Cercando di uscirne presto per cedere il passo alle nuove generazioni. Con un duplice risultato: uno voluto ed uno non. Il primo: ha scoperto e lanciato tanti giovani amministratori nel suo comprensorio a cavallo tra le province di Frosinone e Latina. Il secondo: tutti continuavano a chiedergli di restare per trasmettere l sua esperienza.

Ce n’è soprattutto un terzo. Che è il combinato disposto dei primi due: ha creato negli anni una rete di sindaci ed amministratori vasta e ramificata, conseguenza di una non comune capacità di condivisione.

La cena del passaggio

Giovanni Iorio (al centro con la giacca nera) con i sindaci del comprensorio

Ora, dopo 39 anni, ha detto basta. Ieri sera, nel corso di una cena c’è stato l’ideale passaggio di testimone con il suo successore, indicato dalle urne l’8 e 9 giugno scorsi. Con una soddisfazione particolare per Giovanni Iorio: passa la fascia tricolore di Villa Santo Stefano a Paolo Petrilli che è il più giovane sindaco della provincia di Frosinone.

Ma a dare il segno di quanto Iorio sia stato capace di seminare nel corso di questi anni è stato altro: a fare da testimoni di quell’ideale passaggio erano presenti a cena i sindaci di Giuliano di Roma, Amaseno, Castro dei Volsci e Prossedi. Gente di colore politico diverso ma unita nel suo nome e nel suo insegnamento.

È questo il vero segno che si lascia in politica. Non come, sbagliando, pensano molti: quello delle natiche sulla poltrona.

Il potere non logora ma crea.

FLOP

ILARIA SALIS

Ilaria Salis (Foto: AdnKronos)

Le premesse sono odiose ma in alcuni casi necessarie. Diciamo che nel caso di Ilaria Salis non farne significherebbe andare dritti nella bocca di un Kraken onnivoro e retoricheggiante. Ergo, chiariamo subito che qualunque cosa abbia commesso la Salis a suo tempo per cadere nelle maglie della magistratura ungherese, di certo la serenità di giudizio su quel qualcosa era compromessa. In termini di cautele pre-dibattimento e forse perfino di merito dello stesso. Chiarito questo però non bisogna cadere nell’errore opposto, che sarebbe quello di considerare le neo europarlamentare di Avs come una sorta di oracolo pop a cui tutto è permesso.

Sul passato, per il presente ed in registro con un futuro che, giocoforza, la vede in un ruolo istituzionale altissimo la cui natura l’onorevole Salis dovrebbe decrittare meglio. E soprattutto far vedere di aver decrittato, sennò il senso del ruolo pubblico in nome e per conto dell’Italia se ne va in vacca. “Vivere in una casa occupata non è una svolta, non è qualcosa da ‘furbetti’. E’ logorante”.

Ieri per lei è stato il “primo giorno di scuola”, accompagnata da Nicola Fratoianni e Mimmo Lucano. Un giorno in cui, presso il Pirellone a Milano, passava una mozione di maggioranza per sollecitare l’Aler ad esigere il debito di 90mila euro maturato da Salis per presunta morosità sull’Erp.

Il “logorio” degli occupanti abusivi

Ora, anche a contare che i toni della Salis di ieri sono stati più morbidi, c’è qualcuno sull’orbe terracqueo-fronte democrazie occidentali avanzate che sarebbe disposto a considerare un’affermazione del genere come degna di una rappresentante del Parlamento di Bruxelles? Davvero la cosa da mettere in rilievo su un tema così tremendo come quello di chi “trova casa” occupata da altri è lo stesso di chi è dovuto, sia pur per motivi basici e forti, arrivare ad occupare? Non crediamo. Né crediamo che davvero un ragionamento del genere possa trovare proseliti convinti a ring politico decantato.

Salis gioca anch’essa di domande retoriche, ma retoriche assai. “Davvero è tutta colpa degli occupanti? Innanzitutto si sappia che le case occupate – circa tremila (dati Confedilizia, sett. 2023) – rappresentano solo una piccola parte delle case sfitte, un numero di gran lunga inferiore a quello di abitazioni lasciate vuote. L’abbandono è letteralmente ovunque”.

Gli occhi ed i paraocchi

Un po’ come dire che essendo un fenomeno massivo ha basi sociali e legittimazioni in quello stesso ambito. “Tutti abbiamo gli occhi per vedere, ma non tutti hanno l’onestà intellettuale di ammettere questa verità, triste e scomoda per chi è incaricato di gestire l’edilizia pubblica”. Cosa ha inteso, esattamente, l’onorevole Salis nel parlare di onestà intellettuale? Quell’iperbole scema per cui se una cosa è così le sue aberrazioni eziologiche sono ammesse in uno Stato di Diritto?

“Quando viene occupata una casa non assegnata, che generalmente si trova in condizioni fatiscenti ed è abbandonata da anni l’accusa di sottrarre il posto ad una persona in lista d’attesa semplicemente non regge”. E invece regge e come, cara onorevole Salis, e chi scrive ne ha avuto contezza amarissima solo tre lustri fa.

Prendere senza togliere, davvero?

“Chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket o ai palazzinari”. No, affatto: chi entra in una casa disabitata moltissime volte spezza i sogni di chi a quella casa puntava dopo aver scorso caselle in graduatoria e mangiato affettati da discount per mesi. Questo allo scopo di trovare mobilia da rigattiere per farla assomigliare ad una magione.

Salis conclude: “Affermare il contrario, è bassa retorica politica volta a mettere gli uni contro gli altri, affinché nulla cambi”. No, onorevole Salis, se le cose non cambiano non è solo per colpa del malaffare che vorrebbe additare come unico sacello di questo sconcio, ma anche per colpa dei legittimatori dell’illegittimabile ammalati da buona fede. Come lei che ieri ha giustificato i suoi “errori” con l’anagrafe ormai remota: “Avevo 24 anni, oggi ne ho 40…”.

No, non ci siamo.