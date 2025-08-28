Top e Flop, i protagonisti di giovedì 28 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 28 agosto 2025.

TOP

GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani (Foto: Daniele Scudieri © Imagoeconomica)

C’è chi compra per business, chi per status, chi per capriccio. E poi c’è Giorgio Armani, che compra per nostalgia. Ma non quella zuccherosa e un po’ polverosa dei soprammobili di famiglia: la sua è una nostalgia produttiva, fatta di memoria attiva, di bellezza che torna a pulsare, viva. Così, mentre molti sfilano in passerella cercando nuove luci, Re Giorgio accende un riflettore su un luogo antico, iconico, mitico: La Capannina di Franceschi, cuore danzante di Forte dei Marmi. E lo fa con il gesto più elegante di tutti: riportandola a casa.

Non è una semplice operazione commerciale. Se volesse profitto, Armani potrebbe disegnare altri 200 abiti da sogno. Se cercasse visibilità, basterebbe un post. Ma qui c’è altro. C’è un uomo che torna nei luoghi dove tutto è cominciato, dove conobbe Sergio Galeotti, il sodale con cui creò un impero. C’è il mare della Versilia, che non abbaglia come i riflettori di Parigi, ma sa restituirti il sapore della tua storia. Armani non acquisisce solo un locale, ma una memoria collettiva, un punto fermo nel vortice delle mode.

Non solo musica

La Capannina di Franceschi

La Capannina non è solo legno e musica: è Gino Paoli, è Ray Charles, è Sapore di mare e Jerry Calà che urla “Libidine!”. È l’Italia che balla, che si guarda allo specchio e si scopre bella, viva, e anche un po’ frivola. È il punto di contatto tra l’eleganza e il disimpegno, tra la dolce vita e l’identità. Armani questo lo sa. E infatti non ha parlato di rilancio, ma di tributo.

Un gesto affettivo, sì, ma anche profondamente politico nel senso alto del termine: prendersi cura di un simbolo nazionale, non lasciarlo alla decadenza ma donargli nuova linfa senza snaturarlo. È la stessa filosofia che applica alla moda: cambiare tutto, ma con discrezione. Innovare ma rispettare.

Nel gesto di Armani c’è tutto: l’imprenditore visionario, l’uomo dei sentimenti, l’italiano che sa che i luoghi, come gli abiti, hanno un’anima. Forte dei Marmi gliene sarà grata, e buona parte degli italiani anche. Perché ha ricordato che si può fare business col cuore, che il passato non è zavorra ma radice. E che un’icona nazionale, nelle mani giuste, può continuare a raccontare la nostra voglia di bellezza. Con classe, come sempre.

Sapore di Armani.

VALERIA CAMPAGNA

Valeria Campagna

Non ha fatto finta di niente. Non ha commesso l’errore di considerare di poco conto la cosa. La denuncia pubblica di Valeria Campagna, consigliera comunale e vicesegretaria del Pd Lazio, è una boccata d’aria pulita in una fogna digitale che ogni giorno affoga pezzi di dignità. Ha denunciato, pubblicamente e senza ambiguità, di essere finita suo malgrado all’interno del sito Phica.eu, un portale a luci rosse che raccoglie e diffonde foto personali — rubate dai social, scattate in spiaggia, o carpite in strada — corredandole con commenti osceni, sessisti, quando non violenti. (Leggi qui: Il corpo delle donne non è un forum. Valeria Campagna non è sola.).

Campagna non è l’unica ma è tra le poche ad aver avuto il coraggio di rompere il muro dell’omertà 2.0. Ha messo la sua faccia, il suo nome e la sua voce contro una cultura predatoria che non ha più bisogno del buio dei vicoli per colpire : le basta una tastiera e una connessione. In un’Italia ancora largamente anestetizzata davanti alla violenza digitale — quella subdola, vigliacca, mimetizzata sotto il paravento della “goliardia” o del “materiale già pubblico” — la sua denuncia squarcia il velo dell’assuefazione.

Perché no, non è normale che ci siano forum dove donne vengano catalogate con tag come se fossero bestiame alla fiera. Non è normale che basti un nome per accedere a una galleria di immagini rubate. E non è normale che ci siano ancora uomini (e donne) convinti che chiunque pubblichi una foto su Instagram stia rinunciando automaticamente al diritto alla privacy e al rispetto.

La rivoluzione di Valeria

Foto: TheDigitalArtist / Pixabay

Valeria Campagna ha fatto una cosa rivoluzionaria: ha chiamato le cose con il loro nome. Ha usato parole dure, vere, necessarie: “violenza”, “paura”, “diritto a vivere libere”. E lo ha fatto non per ottenere visibilità ma per rompere un silenzio che favorisce sempre e solo i predatori .

Il caso è diventato nazionale. Ed è giusto così. Perché nessuna società sana può accettare che esistano archivi della vergogna alimentati dal furto d’immagine e dal piacere altrui. Le autorità devono intervenire con decisione, la rete deve diventare davvero un luogo sicuro, e il Parlamento — già troppo distratto su questi temi — ha il dovere di colmare in fretta i vuoti legislativi.

Ma tutto questo oggi comincia da un post. Quello di Valeria. Che ha avuto il coraggio che molti non hanno. Il coraggio di non tacere.

Il coraggio di metterci la faccia.

FLOP

GIANLUCA QUADRINI

Gianluca Quadrini

C’è una forma di velocità politica che si paga sempre, prima o poi. Gianluca Quadrini correva, da anni. Correvano le sue campagne elettorali, le sue interviste, i comunicati, le cene, le chat, le deleghe, i convegni, le strette di mano, le amicizie folgoranti e le polemiche improvvise. Correvano le sue segretarie, anche quelle che dovevano stare altrove. Correvano perfino le macchine della Comunità Montana e della Provincia, con le schede carburante sempre piene. Correva tutto. Ora, invece, è fermo. E non per scelta. (Leggi qui: L’esilio di Quadrini).

Il divieto di dimora a Frosinone e Latina non è solo una misura cautelare: è un colpo al cuore del suo habitat naturale. È come togliere la nebbia a Londra. Quadrini non si muove più nella sua provincia come il re in una scacchiera. Non può esserci. Non può toccare. Non può stringere mani, né spingere leve. E per uno come lui, che della presenza ha fatto metodo, è un esilio più duro della cella.

L’elenco delle accuse che ora dovranno passare al vaglio dei giudici è un compendio di tutto ciò che nel peggiore dei casi può combinare un amministratore pubblico troppo “creativo”: truffa, peculato, uso distorto di personale pubblico a fini privati, rimborsi gonfiati, auto usate per motivi elettorali. È un mosaico di piccole e grandi furbizie che, sommate, diventano una montagna giudiziaria.

La caduta narrativa

(Foto © AG IchnusaPapers)

Eppure, a colpire più di tutto è la caduta narrativa di un personaggio che sembrava inarrestabile. Un campione della politica da Prima Repubblica ma 2.0, fatta di social, selfie, bollicine e visibilità. Quadrini è un professionista dell’occupazione scenica: sempre il primo a commentare, sempre presente, sempre con un titolo addosso.

Alla fine, Quadrini è caduto nella trappola che si era costruito da solo: quella del troppo. Troppa fretta, troppa esposizione, troppa bulimia di ruoli, troppa fiducia nel fatto che bastasse essere dappertutto per non dover poi rispondere di nulla. Ma la Giustizia, a differenza della politica, non si fa incantare dai post né dai post-it. E quando arriva, non mette “mi piace”. Mette sigilli.

L’esiliato.

MATTEO LEPORE

Matteo Lepore

Premessa necessaria: Matteo Lepore, sindaco di Bologna, è stato scelto come il primo cittadino “numero uno” in una speciale classifica dedicata agli amministratori territoriali; dietro di lui Roberto Gualtieri, che secondo quel report “tiene” il Campidoglio con molta efficienza. Premessa due, altrettanto necessaria: al di là dei sondaggi la figura di Lepore si è imposta da sempre con naturalezza come quella di un responsabile di vertice amministrativo oculato e mai sopra le righe.

Premessa tre, questa tecnica: Lepore è, come Gualtieri, del Pd. Cioè è un sindaco le cui azioni, ove eclatanti, offrono il fianco ai contrattacchi di opposizioni che però nel Paese sono maggioranza.

Adesso, fatte le debite premesse, ragioniamo sulla new del giorno. Una notizia che ha avuto bisogno di innumerevoli verifiche, da quanto era obiettivamente eclatante, e decisamente incomprensibile per cert versi. Quale notizia? Quella, riportata dalle principali testate nazionali senza smentite, secondo cui il Comune di Bologna è pronto a disribuire “circa 300 pipe gratuite per il crack ai consumatori della sostanza”. E sarebbe pronto a farlo “in un’ottica di riduzione del danno” (fonte Sky Tg24).

Il lancio di Repubblica

Matteo Lepore con Vasco Rossi

A lanciare per prima la new Repubblica, che cita una sorta di “sperimentazione iniziata un anno e mezzo fa: a distribuire la pipa in alluminio per inalare la droga saranno gli operatori di strada di Asp ma si potrà anche richiederlo in via Carracci, negli spazi di ‘Fuori binario’“.

Primo step dubitativo: ma è davvero successo? Cioè, un Comune, per quanto ammantato di venature prog che in altri ambiti hanno prodotto cose splendide, davvero si sta proponendo come “pusher tecnico” su una sostanza su cui non esiste alcun aggiustamento normativo? Sostanza illegale quindi, e la cui pericolosità è accertata oltre ogni ragionevole dubbio?

A dare menzione dell’iniziativa è stata la componente di giunta Matilde Madrid. Che ha spiegato, a questo punto anche in nome e per conto di Lepore, che“l’utilizzo di strumenti adeguati consente di ridurre il consumo e le patologie secondarie come sanguinamenti, tracheiti, infezioni derivate dall’utilizzo di materiali improvvisati e condivisi, per questo la estendiamo”.

L’esperimento di Zurigo

Di per sé il discorso non fa una grinza, spesso i dipendenti da crack utilizzano supporti improvvisati. Tuttavia è davvero sufficiente a giustificare che sia il Comune a dare ai tossicodipendenti gli strumenti con cui continuare ad uccidersi?

Trenta anni fa un esperimento simile venne testato in un parco di Zurigo con l’eroina ed il Comune avviò la distribuzione di siringhe. Andò male, malissimo, e soprattutto allora c’era lo spettro dell’Hiv e dell’Epatite. Le 300 pipette costeranno circa 3.500 euro ma il problema non è economico (anche se di fatto si tratta di soldi dei contribuenti tra i quali non tutti sono d’accordo con questo metodo di spendita dei loro soldi), ma è etico.

Può un Comune, andrebbe chiesto a Lepore, venire incontro la bisogno di morte di chi non ha più coscienza di quanto la morte sia vicina?

E’ una cantonata, inutile girarci intorno.