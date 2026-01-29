Top e Flop, i protagonisti di giovedì 29 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 29 gennaio 2026.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 29 gennaio 2026.

*

TOP

ANNA TERESA FORMISANO

Senza tamburi, senza fanfare. Fosse stato per lei, nemmeno avrebbe fatto il Comunicato Stampa. Ma il nome della nuova Garante dei Disabili del Lazio Anna Teresa Formisano è carico di storia, denso di significati: per questo s’è ritrovata subito catapultata al centro di un braccio di ferro politico già ieri sera al momento della sua elezione. Scontata come l’alba al mattino ed il tramonto alla sera, sono state necessarie 5 votazioni per poter stappare lo spumante. Non a causa della candidata ma proprio per l’evidenza della sua persona e del frastuono nell’inviare un segnale al Governatore Francesco Rocca.

Un’elezione che ha parlato più tra le righe che nei verbali. Ma quando torna una figura come Anna Teresa Formisano conviene sempre fermarsi un attimo a capire cosa sta succedendo davvero.

Non è una scoperta dell’ultima ora. È una che la politica l’ha fatta quando contava la sostanza più della comunicazione, i dossier più dei post. Assessore regionale ai Servizi Sociali negli anni di Storace, parlamentare per due mandati, punto di riferimento silenzioso ma solido nell’Udc di Pierferdinando Casini in stagioni politiche complesse. Poi la decisione di compiere il passo indietro, senza tentennamenti e senza indecisioni: dieci anni di lavoro lontano dai riflettori, dentro il mondo delicato e concreto della disabilità e della sanità.

Senza nostalgia

(Foto: Regione Lazio Press Service)

Il suo ritorno non ha nulla di nostalgico. Non è un revival. È una scelta di metodo: Formisano come Garante della Disabilità manda un messaggio chiaro e cioè che su certi temi non si improvvisa ma si dialoga. E lei, per quanto spigolosa, ha sempre posseduto la sostanza della concretezza: un tavolo di confronto non è un terreno di scontro ma una situazione nella quale individuare una sintesi. Pragmatica.

Per questi non è stata una passeggiata. Cinque votazioni non sono un incidente tecnico, sono un segnale politico. Non contro di lei ma attraverso di lei. Un avvertimento gentile, ma fermo, al governatore e alla maggioranza: l’Aula esiste, ragiona, a volte si mette di traverso. Anche quando poi converge.

Formisano, dal canto suo, è una figura che non scalda le curve ma tiene insieme mondi diversi. Dialoga con il centrodestra e con il centrosinistra, non cerca l’applauso facile, non smussa gli angoli per piacere. È ruvida, se serve. Coerente, sempre. Ed è forse per questo che il suo nome pesa più del ruolo che va a ricoprire. Perché il Garante della Disabilità non è una poltrona di potere. È una trincea istituzionale. Serve esperienza, credibilità, autonomia. Tutte qualità che non si costruiscono in una legislatura. Formisano le porta con sé, senza bisogno di rivendicarle.

Il ritorno sicuro alla saggezza.

MARCO DELL’ISOLA

Il rettore Marco Dell’Isola

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale nella Top 500 del QS Europe 2026 non è un colpo di fortuna, né un regalo calato dall’alto. È il risultato di un percorso lungo, silenzioso, spesso sottovalutato. E proprio per questo vale doppio.

Misuriamo tutto in base alle dimensioni e con questo metro Cassino dimostra che la qualità non sempre fa rumore. Non è Oxford, non è Zurigo, non è Milano. Ma è un ateneo che ha imparato a stare nelle reti giuste, a muoversi con intelligenza, a puntare su sostenibilità, apertura internazionale, mobilità degli studenti. Parole che altrove ion questi anni a Cassino sono diventate numeri.

Il dato interessante non è il 491° posto. È ciò che c’è dietro: studenti stranieri che arrivano, rapporti di ricerca che crescono, attenzione all’impatto ambientale, una struttura che funziona senza bisogno di effetti speciali. In un territorio che per anni ha vissuto di rendita industriale, spesso senza alternative, l’università diventa una delle poche infrastrutture che guarda davvero avanti.

L’ascensore per competere

Questo risultato dice anche altro. Dice che il Sud, quando smette di aspettare e inizia a costruire, può competere. Senza complessi di inferiorità e senza vittimismi. Dice che non servono capitali faraonici ma continuità, metodo e scelte coerenti. Quelle messe in campo dal rettore Marco Dell’Isola e dai suoi predecessori.

Non è un punto di arrivo: è un passaggio. Uno di quelli che, se non viene accompagnato da politiche adeguate e da un territorio capace di fare sistema, rischia di restare isolato.

Sol per Noctem.

ANGELILLI e TREQUATTRINI

L’assessore Roberta Angelilli ed il commissario Raffaele Trequattrini

Il dato è semplice, quasi brutale: il Lazio cresce più dell’Italia. E lo fa non per un colpo di fortuna ma per una combinazione di fattori che, messi insieme, iniziano finalmente a somigliare a un metodo. Un successo che corre più veloce della media nazionale e che ha un motore chiaro: l’industria, responsabile di quasi il 60% dell’aumento del Pil regionale.

Sarebbe però un errore intestarsi meriti individuali. Questa crescita è figlia di un lavoro collettivo: delle istituzioni, degli imprenditori che investono, dei lavoratori che tengono in piedi le fabbriche ed i servizi anche nei passaggi più difficili. Ma dentro questo gioco di squadra ci sono ruoli che sono più in ombra di altri nonostante reggano lo stesso peso.

I minatori silenziosi

Il primo è quello del professor Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio Industriale del Lazio. Sta mettendo in asse i conti di un Ente che paga la fusione tra cinque realtà differenti e ciascuna con i suoi pregi ma anche le sue criticità, si sta muovendo in un settore dove spesso si annunciano visioni senza terra sotto i piedi. Trequattrini ha lavorato su governance, semplificazione e attrattività, restituendo alle aree industriali una funzione concreta. Meno slogan, più cantieri amministrativi.

Prima di lui, il ruolo dell’assessore e vicepresidente Roberta Angelilli. La crescita non si improvvisa e non nasce nei comunicati: serve continuità politica, capacità di dialogo con il mondo produttivo e una direzione chiara sullo sviluppo. Angelilli ha tenuto insieme queste variabil i, contribuendo a rendere credibile il “piano Lazio” anche fuori dai confini regionali.

I numeri raccontati da Unindustria, per voce del presidente Giuseppe Biazzo, sono eloquenti: Pil in crescita quasi doppia rispetto al dato nazionale, export manifatturiero che corre, occupazione industriale che sale, appeal crescente per multinazionali e catene alberghiere di fascia alta. Non è solo Roma che traina: è una struttura economica più equilibrata , dove industria e servizi avanzati iniziano a parlarsi davvero.

Il 2026 sarà un anno spartiacque, con l’uscita dal Pnrr e la necessità di camminare con una strategia propria. La buona notizia è che oggi il Lazio non parte da zero. Parte da un metodo che funziona.

Attenti a quei due.