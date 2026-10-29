Top e Flop, i protagonisti di giovedì 29 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 29 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 29 ottobre 2026.

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SERGIO MATTARELLA

Sergio Mattarella

Al Quirinale, davanti ai vertici dell’Airc e ai ministri Schillaci e Bernini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto una cosa che non porta voti: occorre contrastare l’opera di chi cerca di avvelenare l’opinione sui vaccini. Lo ha detto all’indomani del voto della Camera sul reintegro dei medici No vax. Una scelta dei tempi che non è casuale.

La politica, per vocazione, ascolta la pancia: la pancia vota, commenta, risponde ai sondaggi. Mattarella parla alla testa e sa che la testa spesso è meno applaudita. Per lui l’opposizione pregiudiziale ai vaccini è tra i «sintomi più sconcertanti» di un tempo in cui credenze irrazionali e fake news inchiodano nella paura una parte di popolazione. Non cerca consenso: cerca la verità, e la dice con il garbo di chi non ha bisogno di alzare la voce. (Leggi qui: Uno non vale l’altro: parola di Presidente).

E non si ferma ai vaccini. Difende il Servizio sanitario nazionale e ricorda che il diritto alla cura non può dipendere dal luogo in cui si vive né dal portafoglio.

Le verità scomode

Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica

Sono verità scomode, perché chiamano in causa le istituzioni e la società intera. Nessun politico trova il coraggio di dirle, proprio perché sono scomode: c’è il rischio di scontentare qualcuno, fare appendere il muso a qualcun altro e così perdere voti. La politica non lo dice, lo dice lui.

Lo spessore di un uomo delle istituzioni si misura così: nella distanza tra ciò che conviene dire e ciò che va detto. La pancia di un Paese si riempie di consensi. La testa, di verità. Mattarella ha scelto di parlare ad entrambe.

Il coraggio di dispiacere.

DOMENICO BECCIDELLI

Ci sono tanti modi di rappresentare un’associazione datoriale: leggere le dinamiche del mondo produttivo, tutelare le imprese, suggerire o contestare posizioni. Come i sindacati tutelano i lavoratori, le associazioni di categoria difendono le imprese piccole o grandi che siano. Ma nello spazio tra chi produce e chi lavora si genera un cono d’ombra spesso dimenticato: lì dentro stanno gli ultimi.

Federlazio, con il Comando Provinciale dei carabinieri di Frosinone, ha deciso di accendere una luce proprio in quel punto. Contro i falsi avvocati, i finti tecnici delle utenze, le telefonate che annunciano incidenti e chiedono denaro o gioielli. Chi ha più anni, e a volte nessuno accanto, è più esposto agli sciacalli che puntano ai risparmi di una vita. Il consiglio è semplice: prendere tempo, richiamare il familiare a un numero conosciuto, non aprire subito la porta.

Il segnale

Combattere quegli sciacalli non è compito solo dei Carabinieri: è questo il segnale che il presidente di Federlazio Domenico Beccidelli ha volto mandare in queste ore. È un compito sociale, cioè di tutti: perché chi oggi non ha più le forze o l’età per stare davanti ad una linea di produzione non va lasciato solo ma messo al centro. In che modo?

La risposta di Beccidelli e di Federlazio è stata in cinquemila opuscoli e duecento locandine con cui avvertire i pensionati e spiegargli a cosa devono stare attenti e come devono reagire. Non fermeranno da soli i truffatori ma sono un segnale: dire a chi è più fragile che non è solo.

Un tesserino può essere falso. Una mano tesa, in genere, no.

La luce nel cono d’ombra

FRANCESCO ROCCA e GIANCARLO RIGHINI

Giancarlo Righini e Francesco Rocca

870.471.398 euro. Per intero, perché certi numeri vanno letti con tutte le cifre. È l’utile d’esercizio che il Consiglio regionale ha certificato approvando il bilancio consolidato 2025 della Regione Lazio.

Il documento mette insieme i conti della Regione e quelli di enti, società controllate e partecipate: da Cotral agli ospedali e alle Asl. Come ha spiegato l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, è stato necessario riconciliare i debiti e i crediti reciproci e togliere le partite infragruppo. Non è un’operazione di facciata: è la fotografia dell’intero gruppo Regione, e un bilancio di gruppo non si può truccare con un solo capitolo. Il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci ha parlato di una gestione «solida, seria e responsabile».

Un percorso lungo

Il percorso comincia ai tempi di Francesco Storace e passa per Marrazzo, Polverini, Zingaretti. Ognuno di loro lo ha avuto davanti come un obiettivo da raggiungere. Per tutti era un auspicio, un sogno, un bilancio senza controllo al quale mettere le briglie, un cratere grande oltre 10 miliardi di euro che bisognava riempire; con Francesco Rocca è diventato un risultato certificato dall’Aula. Va dato atto a chi ha trasformato una speranza in un voto.

Un bilancio in attivo non è un trofeo: è un punto di partenza. Restituisce credibilità, libera risorse, consente di guardare avanti senza contare i debiti alle spalle. I numeri non votano ma raccontano meglio dei comizi.

Ottocentosettanta milioni sono tanti. Il vero attivo è un altro: la prova che certi sogni, in politica, si possono anche approvare in Aula.

Conti in ordine.

MARTINA INNOCENZI

Martina Innocenzi

Un titolo lungo quanto un comizio: «Il sistema previdenziale tra sostenibilità e solidarietà intergenerazionale. Profili e prospettive». A discuterlo, nelle ore scorse, è stata Martina Innocenzi, che di politica ne ha fatta tanta.

Già amministratrice comunale a Fiuggi, già Segretaria Politica Regionale dei Giovani Democratici del Lazio, Martina ha dedicato alla politica una parte importante della vita e ne ha pagato il prezzo: poco tempo per gli studi. Come spesso accade. Perché la passione richiede impegno e l’impegno è contatto quotidiano con gli elettori, con le persone che hanno bisogno, con chi cerca una risposta e spesso non sa nemmeno articolare la domanda.

È nel mancato incontro tra quei due mondi che nasce la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ed è nel ponte costruito giorno dopo giorno da chi fa politica che sta il successo elettorale. Ma il ponte toglie tempo. Martina è riuscita a ritagliarsene, poco alla volta, fino alla discussione della tesi ed alla Laurea in Scienze Politiche.

Il segnale

Martina Innocenzi con Sara Battisti

La laurea non è una chiave verso il successo. È un criterio per dare ordine a ciò che si conosce, una strada per approfondirlo, un metodo per svilupparlo. Più un percorso su cui incamminarsi che un traguardo.

E farlo da lavoratrice è un segnale che Martina ha voluto dare a tutte le donne lavoratrici e agli uomini come lei: non bisogna mai rinunciare a inseguire i propri sogni.

La previdenza insegna che il futuro si costruisce versando un po’ alla volta. Anche una laurea.

La bravura e l’orgoglio.