Top e Flop, i protagonisti di giovedì 30 maggio 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 30 maggio 2024.

MASSIMO RUSPANDINI

Massimo Ruspandini

Di questi tempi c’è chi, in Fratelli d’Italia Frosinone, lo accusa di una malcelata propensione al depretismo. A quell’attitudine diplomatica assai cioè a limare gli estremi e cercare soluzioni politiche che snaturerebbero la vocazione fortemente identitaria del Partito.

Sarà anche vero ma resta il dato per cui Massimo Ruspandini, da leader provinciale dei meloniani, sta calando briscole. E sono tutte briscole che permetteranno a Fdi di tenere ben salda la presa sugli spot di governo di molte città di Frusinate e Cassinate. Qualche esempio?

Gli esempi di Cassino e Veroli

Arturo Buongiovanni ed Antonio Cardillo

A Cassino e per le elezioni amministrative Ruspandini ha evitato le impronte digitali del Partito sul candidato sindaco ed ha scelto di puntare sul civico Arturo Buongiovanni. In questo modo se vincesse Enzo Salera la sconfitta non avrebbe il brand di Fdi. Se invece vincesse Buongiovanni a Piazza De Gasperi salirebbero comunque esponenti del Partito.

A Veroli Ruspandini ha puntato tutto sulla piattaforma civica di Germano Caperna ritenendo che abbia le migliori chanches di “conquistare” Piazza Mazzoli. Il tutto malgrado una fronda che riconduce direttamente all’altro candidato sindaco, Cristiano Papetti: al quale ha proposto inutilmente di convergere, portare una massa importante di voti tale da giustificare la delega a vicesindaco . Due sere fa Ruspandini era in un noto ristorante ernico a suggellare il patto con Caperna.

A San Vittore del Lazio poi Ruspandini sembra voler occupare la nicchia lasciata momentaneamente da Mario Abbruzzese per concentrarsi sulla corsa europea e si appresta a tenere un incontro presieduto dalla sindaca uscente Nadia Bucci, in corsa per la terza conferma d’urna.

Funzionalismo? Magari sì, e magari funziona pure.

Dio, Patria e famiglie.

FRANCESCO DE ANGELIS

Francesco De Angelis

Una lunga intervista ad Alessioporcu.it ripresa e rilanciata dall’agenzia Ansa: Francesco De Angelis indossa la giubba da presidente del Partito Democratico del Lazio e manda segnali a chi sta sul ponte di comando nazionale. Per dire che Elly Schlein è il suo Segretario anche se non l’ha votata e che intorno a lei qualche problema di visione d’insieme lo manifestano. (Leggi qui: Pd, De Angelis: “Nuova alleanza per tornare a vincere”).

Non è un avvicinamento: è il rasserenamento di un clima politico fatto di veleni e divisioni che dal Lazio il presidente ed il Segretario regionale del Partito Daniele Leodori vorrebbero bonificare. Mettendo in chiaro che le differenze di visione sono una risorsa e l’avversario da battere non sta dentro ma fuori dal Partito.

Ha invitato ad un cambio di passo verso una direzione precisa: la ricostruzione del dialogo a sinistra. Che non chiama ‘Campo largo‘ ben sapendo che innescherebbe inutili discussioni. Chiede il recupero dei rapporti con i Socialisti di Schietroma ed i pentastellati di Conte, ribadendo che sono i numeri a dettare le alleanze. Al tempo stesso chiede al Pd di non dimenticare mai qual è la sua forza: i territori, i sindaci, la classe dirigente strutturata e ramificata che conosce ogni singola area. Ma nonostante questo, in Parlamento con la scomparsa del compianto senatore Bruno Astorre non ci sono più rappresentanti dei territori del Lazio bensì solo romani.

È la voce dell’esperienza, unita a quella del Segretario regionale che lo scorso settimana da Pico aveva lanciato a sua volta chiari messaggi al Pd. Per evitare nuove divisioni. Ed approfittare di un vento che – è convinto – sta già cambiando. (Leggi qui I due messaggi di Leodori dal fresco di Pico).

Padre nobile.

GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni

“Presidente De Luca piacere, quella stronza della Meloni“. E giù di letture fra siparietto apparecchiato con scherano pronto col cellulare e spontaneismo grezzo. In realtà non conta molto, perché le cose istituzionali non sono come le faccende di Diritto. Attenzione: c’è il meraviglioso calcio all’ipocrisia che Meloni ha dato è c’è, appaiata, la clamorosa scoppola che la stessa ha sventagliato in faccia al bon ton. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 29 maggio 2024).

E contano entrambi, quindi nessuno ci accusi di bipolarismo: semplicemente prendiamo ogni fatto da ogni angolatura possibile.

Quindi il distinguo tra premeditazione ed impeto conta molto meno. Quello che invece conta, e tanto, è il fatto empirico per cui Giorgia ed il Presidente Meloni sono due persone completamente differenti.

E la seconda proprio non ci riesce, a fagocitare la prima in un rassicurante bozzolo di aplomb istituzionale. La cosa piace agli elettori in perenne ricerca di totem pop e terragni? Poco cale, perché quando sei a Palazzo Chigi non rappresenti un partito ed il suo spleen. No, in quel momento Giorgia Meloni rappresentava una Nazione ed il suo Decoro, due cose appiccicare alle quali la parlesia di una Masaniella amatriciana è impossibile.

Dare l’esempio piuttosto

Vincenzo De Luca “se l’è cercata”? Forse, ma con due dati: il primo è quello per cui De Luca aveva dato della “stronza” alla Meloni in un ormai celeberrimo fuori onda poi carpito e diffuso. Il secondo è talmente elementare che anche il solo denunciarlo sa di pappina. Decotta ma a questo punto necessaria.

Il fatto che un rappresentante delle Istituzioni di secondo livello sia stato verbalmente scostumato non autorizza affatto una rappresentante delle Istituzioni di rango massimo ad esserlo a sua volta.

Anzi, dovrebbe esser vero il contrario, con una premier che dà l’esempio. Meloni invece ha preferito dare la solita libbra di carne ai suoi supporters, ed ha sbagliato.

Triviale.