Top e Flop, i protagonisti di giovedì 4 settembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 4 settembre 2025.

TOP

ALDO MATTIA

Aldo Mattia (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Non sempre la politica è chiamata a spegnere incendi. Talvolta serve solo equilibrio, misura e autorevolezza. È esattamente per questo che Giorgia Meloni ha scelto Aldo Mattia come commissario della Federazione Provinciale di Firenze di Fratelli d’Italia.

Nessuna bega interna da ricomporre, nessuno scandalo da archiviare: l’attuale coordinatore Claudio Gemelli si prepara a correre alle prossime Regionali in Toscana e dunque occorreva un profilo in grado di garantire continuità senza forzature. Chi meglio di Mattia?

Per decenni ha guidato Coldiretti nelle aree più difficili del Paese – dalla Sicilia alla Sardegna, dal Lazio alla Basilicata – mostrando doti di equilibrio e fermezza che pochi possono vantare. Poi l’approdo alla politica, con lo stesso stile: concreto, pragmatico, alieno alle sceneggiate.

La sua nomina a Firenze è il riconoscimento di una carriera fatta di radicamento e serietà. In genere i Commissari vengono paracadutati a gestire emergenze, Mattia sarà invece il custode degli equilibri che garantiscono la normalità. Che, a ben vedere, è la virtù più rara.

L’equilibrato.

MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE DI CASSINO

Enzo Salera (Foto: Michele Di Lonardo)

Chi conosce l’Aula consiliare di Cassino sa che non è mai stata un tempio della diplomazia. Negli ultimi anni la presidente del Consiglio comunale Barbara Di Rollo ha dovuto fronteggiare di tutto: risse verbali, accuse incrociate, interruzioni di seduta al grido di reciproci improperi. Un’arena più che un consesso.

Eppure, questa volta, qualcosa è cambiato. Nella riunione dei capigruppo, maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di convergenza: un documento unitario per convocare un Consiglio comunale straordinario sulla Sanità, con la presenza del direttore generale della Asl Arturo Cavaliere e – se accolta la richiesta dei civici – anche del governatore del Lazio Francesco Rocca. (Leggi qui: Cassino, la Sanità unisce tutti: fumata bianca per il Consiglio straordinario).

Un miracolo? No. Piuttosto un segnale di maturità politica. Perché di fronte alla crisi del Santa Scolastica – Pronto Soccorso in affanno, reparti sotto organico, cittadini costretti a pellegrinaggi sanitari – nessuno può più rifugiarsi dietro cavilli o giochi di parte.

Niente inciuci

Giuseppe Sebastianelli

Certo, le posizioni restano diverse: Silvestro Petrarcone (FdI) vuole ribadire che la sua Regione non è rimasta immobile, Giuseppe Sebastianelli chiede di non far passare in cavalleria gli allarmi che il suo Gruppo civico aveva lanciato ormai da mesi, Enzo Salera difende il suo centrosinistra. Ma, stavolta, le divergenze non hanno prodotto lo stallo. Hanno portato a un compromesso che avrà un solo punto all’ordine del giorno: la salute dei cittadini.

È un precedente importante. Perché la politica ha perso di credibilità per la sua incapacità di fare squadra, superare gli ostacoli, trovare una sintesi. Invece Cassino dimostra che l’unità non è un miraggio. Certo, nessuno si illuda: il dibattito in Aula non sarà privo di scintille. Ma il messaggio che passa è forte: quando il diritto alla salute è in gioco, il colore politico si può mettere da parte.

La vera sfida, però, inizia adesso. Perché la prossima fumata bianca, i cittadini del Cassinate, non la attendono dai capigruppo. La attendono dal Pronto Soccorso del loro ospedale. E lì, di compromessi politici, non c’è alcun bisogno: servono medici, infermieri, risorse e risposte.

I Maturi.

FLOP

GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

In democrazia le domande non si temono, si affrontano. E invece il Movimento 5 Stelle, nelle ultime ore, ha pensato bene di impedire a una giornalista de Il Tempo, Giulia Sorrentino, di assistere a una conferenza stampa in Senato. Non un bar di periferia, non un circolo privato: il Senato della Repubblica.

La giustificazione ufficiale? Un problema di accredito, come se fosse colpa di una mail non letta. Ma la verità è più semplice e più grave: il M5S aveva paura delle domande. Quelle vere, quelle scomode, quelle che fanno tremare i polsi quando si toccano temi delicati come i presunti legami con Hamas.

La democrazia, però, non funziona così. In democrazia ci si siede, si risponde, si contraddice, si argomenta. Non si caccia un giornalista dalla porta, non si chiudono le orecchie alla voce che disturba. Anche perché, come ha ricordato il direttore del Tempo, i contenuti della conferenza sono stati resi noti pochi minuti dopo da agenzie e comunicati ufficiali. Dunque, l’obiettivo era solo uno: evitare domande.

E allora, sì, Giuseppe Conte e i suoi hanno ottenuto il risultato peggiore: non il silenzio, ma il sospetto. Perché se davvero non c’è nulla da nascondere, la risposta migliore non è la porta sbattuta, ma uno sguardo negli occhi e un microfono aperto.

Comportamenti sospetti. Come le amicizie.

MARIO BACCINI

Mario Baccini (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

La sua maggioranza di centrodestra lo ha blindato: niente dimissioni. Ma intanto il sindaco Mario Baccini è finito sul registro degli indagati nell’inchiesta della Guardia di Finanza che sta facendo tremare Fiumicino. Al centro dell’indagine, coordinata dalla procura di Civitavecchia, ci sono una serie di finanziamenti comunali per l’organizzazione di eventi estivi a Fregene, Passoscuro, Torre Clementina, Aranova e per le luminarie natalizie.

Mario Baccini sarà ascoltato lunedì in procura alla presenza del suo avvocato Francesco Caroleo Grimaldi. «Risponderà a tutte le domande dei pm» , assicura il legale. Nell’indagine sono rimasti coinvolti anche due politici di peso della sua Giunta. A tutti viene contestato il reato di turbata libertà degli incanti.

A tirare in ballo Baccini è stato il super dirigente Massimo Guelfi, attualmente ai domiciliari, nel corso del suo interrogatorio. Guelfi, direttore artistico del comune di Fiumicino, in particolare avrebbe scaricato sul sindaco e sull’assessora ogni responsabilità in merito all’allestimento delle luminarie natalizie,uno degli affidamenti contestati dalla procura, diretta da Alberto Liguori.

A fronte alta

(Foto © DepositPhotos.com https://it.depositphotos.com/stock-photography.html)

Di fronte alle contestazioni la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco ieri ha respinto la richiesta di dimissioni avanzata dall’opposizione: «L’inchiesta riguarda soprattutto il periodo 2016-2023, anni in cui il comune di Fiumicino è stato governato proprio dalla sinistra».

Quando la squadra ha un problema è l’allenatore a rispondere. Mario Baccini si sarebbe potuto trincerare dietro al diritto che gli consente il codice: non rispondere e vedere dove vanno a parare i Finanzieri. Invece ha scelto la via della trasparenza e della collaborazione leale con lo Stato: non è la strategia che in genere i penalisti consigliano ma è quella che gli uomini delle Istituzioni devono percorrere. Per dimostrare che le loro mani sono pulite.

A fronte alta.

FRANCESCO DE ANGELIS

Francesco De Angelis

La politica è un mestiere per passionali ma non per animi facili all’ira. Men che meno quando a parlare è un leader navigato come Francesco De Angelis, presidente del Pd del Lazio e figura simbolo del Partito in Ciociaria. Proprio per questo, lo scivolone delle ultime ore pesa doppio.

Durante la distribuzione delle tessere congressuali, il clima si è surriscaldato attorno al circolo di Veroli. Una vicenda aperta da tempo, con il ricorso dell’area Battisti rimasto sospeso per un anno. Nel momento meno opportuno è riemerso, obbligando a chiudere le tessere in un plico sigillato e sotto supervisione di tutte le correnti. Un compromesso tecnico, certo non elegante. Ma nulla che giustificasse la fiammata verbale di De Angelis: «Evidentemente continuano a non esserci le condizioni per celebrare il congresso. Penso che prima o poi qualcuno ci farà votare. Gli italiani ci faranno votare». E meno ancora giustificasse il tono e la veemenza con cui questo ed altro è stato urlato in faccia ad una donna (per quanto con gli attributi politici) come Sara Battisti.

La freddezza di un leader

Francesco De Angelis

Francesco De Angelis è figlio della scuola di Natta, Reichlin, Giovanni Berlinguer. È una figura che per le prossime generazioni resterà insuperata. Ma un leader non può permettersi di perdere la freddezza. Perché la freddezza è sintomo di forza, mentre il nervosismo consegna un’immagine di fragilità. Soprattutto in una fase in cui il Pd, a Roma, si è ricompattato e la Federazione di Frosinone dovrebbe recepire quella “pax”. (Leggi qui: Rivoluzione nel Pd Lazio: tregua fatta, ora si marcia uniti (quasi)).

Il risultato, invece, è stato l’opposto: la sensazione che si vada verso una legittima resa dei conti, con la conta interna al posto della distensione. La camomilla la distribuiranno i risultati del Congresso: la forza di quei numeri definirà con precisione il perimetro di ciascuna componente e costruirà i confini del dialogo interno. A chi osserva da fuori peò, resta il dubbio che le tessere siano solo il pretesto e che il vero nodo sia la leadership.

De Angelis resta un riferimento imprescindibile per storia ed esperienza. Ma proprio questo lo obbliga a uno stile diverso. La politica non si misura sui toni alti di una riunione concitata, bensì sulla capacità di governare i conflitti. E di trasformare le tensioni in forza. Perché se un leader si fa trascinare dal nervosismo, non solo rischia di bruciarsi. Rischia di bruciare anche la sua Area.

Anche lui è umano.