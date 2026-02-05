Top e Flop, i protagonisti di giovedì 5 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 5 gennaio 2026.

*

*

TOP

ANTONIO TAJANI

Antonio Tajani

Ci sono materiali di cui non conosciamo il nome, ma senza i quali la nostra vita quotidiana si fermerebbe. Il litio che alimenta le batterie degli smartphone e delle auto elettriche. Il cobalto che rende stabili e sicuri i sistemi di accumulo energetico. Le terre rare che consentono il funzionamento di magneti, sensori, turbine, componenti essenziali per la difesa, l’aerospazio e l’elettronica avanzata. Invisibili, ma decisivi. Tecnici, ma ormai pienamente politici.

È da qui che bisogna partire per comprendere il significato del vertice sui Minerali Critici convocato a Washington dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Non un incontro per specialisti, ma un passaggio strategico che certifica una trasformazione ormai irreversibile: la sicurezza economica è diventata sicurezza nazionale. Chi controlla le catene di approvvigionamento dei materiali critici controlla la leadership tecnologica, la capacità industriale e, in ultima istanza, la sovranità strategica.

Non è un caso che il vertice sia stato aperto dal vicepresidente J. D. Vance. Il messaggio è chiaro: i minerali critici non sono più un tema settoriale, ma un pilastro della politica internazionale industriale. Dalla difesa alla transizione energetica, dalla manifattura avanzata ai semiconduttori, tutto dipende da filiere resilienti, diversificate e politicamente affidabili.

In questo quadro, la dipendenza strutturale dalla Cina rappresenta il punto più delicato. Pechino controlla la produzione o la lavorazione di 19 dei 20 materiali strategici chiave, con una quota media del 70% nella raffinazione globale. Un predominio costruito attraverso sussidi statali, controlli alle esportazioni e interventi diretti sul mercato, che trasforma l’interdipendenza industriale in leva geopolitica.

Il vertice di Washington e il ruolo italiano

Il ministro Antonio Tajani al vertice di Washington sui materiali rari

Dentro questo scenario si colloca il dato politicamente più rilevante: l’Italia è stata l’unico Paese europeo presente nella sessione inaugurale del vertice, con l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non una concessione di cortesia, ma un riconoscimento di ruolo. Roma è stata considerata interlocutore credibile in una partita che intreccia industria, sicurezza e alleanze.

Il protagonismo italiano va letto nel contesto di un coordinamento transatlantico da ricostruire. Dopo un anno di tensioni e diffidenze, il tavolo sui minerali critici offre una base concreta per riallineare interessi e strategie. Non su valori astratti, ma su interessi materiali condivisi.

La proposta emersa dal vertice è ambiziosa: un accordo commerciale preferenziale tra Paesi alleati, con soglie di prezzo coordinate per ridurre il predominio cinese. L’obiettivo è attrarre investimenti privati in estrazione e lavorazione, oggi penalizzati dalla concorrenza dei bassi costi cinesi, e riorganizzare le catene di approvvigionamento per settori chiave come veicoli elettrici, difesa e semiconduttori.

Il rischio è evidente: un aumento dei costi nel breve periodo e nuove tensioni con Pechino. Ma l’alternativa è continuare a dipendere da un sistema che può essere interrotto o manipolato per ragioni politiche. È una scelta tra stabilità apparente e autonomia strategica reale.

In questo quadro, la presenza di Tajani rafforza la posizione italiana come ponte tra Europa e Stati Uniti, capace di parlare il linguaggio dell’industria e quello della diplomazia.

Europa, Cina e la partita della sovranità industriale

L’assemblea di Washington

Il vertice di Washington si inserisce in una strategia più ampia, che negli Stati Uniti prende forma con iniziative come Pax Silica e con la creazione di una Riserva Strategica di Minerali Critici, sostenuta da finanziamenti pubblici e accordi di acquisto a lungo termine. È il passaggio da una gestione passiva dell’interdipendenza a un intervento diretto sulle catene del valore.

L’Europa, invece, procede più lentamente. Il Critical Raw Materials Act punta a diversificazione e riciclo, ma i dati restano impietosi: su 26 minerali prioritari, 10 dipendono interamente dalle importazioni e nessuno dei 17 elementi delle terre rare viene estratto nell’Unione europea. Senza accesso sicuro alle materie prime critiche, competitività, transizione verde e autonomia strategica rischiano di restare slogan.

Per questo il ruolo dell’Italia assume un valore aggiunto. Seconda manifattura d’Europa, il Paese ha un interesse diretto a filiere sicure per energia, digitale e difesa. Il Piano Mattei collega questa esigenza alla politica africana, puntando a rafforzare il ruolo italiano come partner politico, corridoio logistico e piattaforma industriale per le risorse africane.

Il vero obiettivo, però, resta un patto transatlantico più profondo, capace di trasformare il de-risking in coordinamento industriale: valutazioni comuni dei rischi, politiche allineate, scorte condivise. È una partita che richiede visione, risorse pubbliche e leadership politica.

La presenza di Tajani al tavolo di Washington segnala che l’Italia ha scelto di esserci, consapevole che in questa nuova fase la geopolitica passa anche da ciò che non si vede, ma senza cui nulla funziona.

Scelta strategica chiara.

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli

A Frosinone il Carnevale non finisce con una risata, ma con un fuoco. O meglio: dovrebbe finire con un fuoco. Quello che da sempre consuma il fantoccio del generale Championnet, rito conclusivo della Festa della Radeca, gesto liberatorio, teatrale, collettivo. Una tradizione antica, identitaria, visceralmente cittadina. E proprio per questo oggi fragile.

È partita una corsa contro il tempo per salvarla. La Commissione Ambiente del Comune ha chiesto all’Arpa Lazio una deroga che consenta il rogo del pupazzo, prevedendo una serie di prescrizioni tecniche: utilizzo di vernici e colle non tossiche, materiali a basso impatto, misure compensative come la piantumazione di alberi o l’istituzione di nuove giornate ecologiche. In altre parole, un tentativo di conciliare rito e regola, tradizione e ambiente.

Non è solo una questione tecnica. È un passaggio simbolico che riguarda il modo in cui una comunità difende i propri riti, adattandoli al presente senza rinunciarvi.

Quando la norma incontra la piazza

Il Carnevale di Frosinone (Foto © CiociariaTurismo)

Non è la prima volta che il Comune prova questa strada. La Regione Lazio aveva già respinto una richiesta analoga, presentata lo scorso autunno. Ma oggi si tenta l’ultima carta, consapevoli che qui non si discute soltanto di emissioni e parametri ambientali, ma di un equilibrio delicatissimo tra legalità e sentimento popolare.

Lo sa bene il sindaco Riccardo Mastrangeli. L’anno scorso, facendo rispettare la norma e spiegando dal palco del rione Giardino le ragioni ambientali del divieto, si ritrovò al centro di una durissima contestazione. Fischi, insulti, rabbia. La tensione fu tale da sfiorare la rivolta di piazza.

In quel clima incandescente, il fantoccio bruciò comunque, in viale Roma, in aperta violazione delle disposizioni. Il divieto rimase, la polemica anche. Per settimane. E a restare impresso non fu tanto il rogo abusivo, quanto la frattura tra istituzioni e cittadini in un giorno che avrebbe dovuto essere solo di festa.

Championnet non è solo un pupazzo

Il generale Championnet nel carnevale di Frosinone 2023 (Foto © Stefano Strani)

Quel giorno, più del fantoccio, bruciò l’idea che una tradizione potesse essere spenta con un atto amministrativo. E forse è questo il punto che oggi la Commissione Ambiente prova a rimettere al centro.

Le leggi servono, vanno rispettate. Ma le comunità non sono regolamenti. Sono fatte di simboli, riti, gesti che tengono insieme le generazioni. Il rogo di Championnet non è folklore vuoto: è una rappresentazione collettiva, un modo antico di chiudere un ciclo e ricominciare.

Ora si attende la risposta dell’Arpa Lazio. I radecari restano con il fiato sospeso. Perché a Frosinone Championnet non è solo cartapesta e fuoco, ma il modo con cui la città, una volta l’anno, brucia il passato per guardare avanti.

E certe fiamme, se le spegni, non si dimenticano.

Tradizione o niente.

FLOP

BRUNO VALENTINETTI

Il ritratto restaurato

Il rischio ora è che l’assenza possa diventare più eloquente della presenza, che un volto cancellato finisca per parlare più di uno esibito. L’angelo senza volto nella basilica di San Lorenzo in Lucina è diventato, suo malgrado, un piccolo apologo politico e culturale del nostro tempo.

La vicenda è nota: un angelo dipinto con le fattezze della presidente del Consiglio viene prima notato, poi contestato, infine rimosso. Non per vandalismo, ma per decisione condivisa tra Vicariato, Soprintendenza e Ministero della Cultura. La motivazione ufficiale è lineare: l’arte sacra non può essere piegata a usi impropri o strumentali. Lo ha chiarito il cardinale Baldo Reina, senza ambiguità. E quando il Vaticano parla, di solito, sceglie parole che durano più delle polemiche. (Leggi qui: Ho la sindrome del Diesel. Delusione politica a pieno carburante).

Il cortocircuito tra sacro e politica

Ma fermarsi alla spiegazione formale sarebbe riduttivo. Perché questa vicenda racconta il cortocircuito sempre più frequente tra politica, immagine e sacro. Tra il desiderio, talvolta ingenuo, di lasciare un segno e la necessità di rispettare luoghi che non tollerano il tempo breve del consenso. La Chiesa ragiona sul tempo lungo. I governi, per loro natura, no. Ed è inevitabile che prima o poi i due piani entrino in collisione. Qui non c’è censura, né persecuzione. C’è una linea di confine tracciata con nettezza: certi spazi non sono occupabili, nemmeno simbolicamente, nemmeno con buone intenzioni.

Il paradosso è che la cancellazione non ha spento la curiosità, l’ha amplificata. Oggi fedeli e turisti fotografano un volto che non c’è, trasformando una rimozione in un racconto collettivo. L’assenza diventa segno, discussione, metafora. In fondo, questa storia dice una cosa semplice e antica: la politica passa, i muri restano. E quando restano, chiedono rispetto. L’arte sacra non è un fondale, non è un manifesto, non è uno spazio neutro. È memoria sedimentata.

Ogni tanto, qualcuno deve ricordarlo. Anche cancellando.

Il tempo lungo vince.