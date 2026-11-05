Top e Flop, i protagonisti di giovedì 5 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 5 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 5 novembre 2026.

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TOP

DANIELA CARNEVALE

Daniela Carnevale

A Denver, all’ASN Kidney Week, considerato tra i più importanti appuntamenti mondiali della nefrologia, ha parlato una donna nata a Cassino. Daniela Carnevale è professore ordinario alla Sapienza di Roma e guida l’Unità di Ricerca Cuore-Cervello dell’IRCCS Neuromed. Era lì come relatrice invitata, davanti a una platea di oltre 14.000 partecipanti, a spiegare come il cervello e la milza dialoghino nel regolare la pressione e nel danno d’organo. Vive ancora a Cassino. Non ha dovuto traslocare per farsi ascoltare dal mondo.

La notizia non è che a Cassino ci sia un cervello. La notizia è che Cassino fa di tutto per non accorgersene. Il vizio è noto e si riconosce a occhio nudo: nessun territorio parla male di sé con la nostra puntualità. Se lo fa un forestiero ci si offende, ma in casa propria ci si denigra con zelo da funzionari. È una scaramanzia alla rovescia: si scongiura il successo evitando di nominarlo.

Visioni da superare

Foto © CanStockPhoto

Eppure la professoressa dice una cosa che vale anche per noi. Per capire le malattie bisogna superare la visione di organi come «entità isolate». Vale per il corpo, vale per un territorio. L’università, la ricerca, l’impresa e la cultura o si parlano o si ignorano, e un organismo che non fa dialogare i suoi organi si ammala prima di sfiducia che di altro.

Non serve diventare retorici, né smettere di vedere i problemi, che ci sono e restano. Basta una proporzione. Chi manda una sua figlia a parlare a Denver non ha motivo di raccontarsi come l’ultima provincia dell’impero.

Una cassinate a Denver, un complesso a Cassino.

GLI ANGELI DI FIRENZE

Dante e il suo poema, affresco di Domenico di Michelino nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze (1465)

Sessant’anni di polvere si tolgono con un paio di guanti e molta pazienza. Nei magazzini di Sant’Ambrogio, a Firenze, i ragazzi del liceo classico Michelangiolo e i volontari della BiblioteCaNova dell’Isolotto aprono opuscoli che nessuno toccava dal 1966, l’anno dell’alluvione.

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, diretta da Elisabetta Sciarra, ha ancora 120mila unità alluvionate da restaurare. Ha risposto come si fece allora: chiamando i giovani, nello spirito degli angeli del fango. Dieci universitari scelti con bando pubblico hanno studiato le maculature, i frammenti di manoscritti e stampati finiti nelle rilegature dei volumi antichi. Vennero alla luce perché dopo l’alluvione le coperte furono staccate per far asciugare i libri.

Il catalogo perduto

Elisabetta Sciarra

Tra i ritrovamenti c’è un raro frammento in volgare sardo. L’acqua che distrusse ha rivelato ciò che i secoli avevano nascosto.

Poi ci sono le miscellanee: trenta o quarantamila opuscoli, spesso unici al mondo, che nel caos dei soccorsi persero la segnatura. Esistono, ma senza il filo del catalogo non si trovano. Un libro che nessuno riesce a cercare, per il lettore, è come se non ci fosse. Il progetto Cura ha rimesso al lavoro studenti e cittadini, e un primo migliaio di pezzi è già nella sezione MIS.ALL.. Per finire servono fondi e catalogatori.

La memoria si tiene anche con le mani. Ma le mani, da sole, non bastano.

La memoria ha le mani

FLOP

ROBERTO VANNACCI

Roberto Vannacci a Bruxelles (Foto: Alexis Haulot © European Union)

Dai merli di un castello, quello Sforzini di Castellar Ponzano, partono in pochi giorni due comunicati che sembrano bollettini di guerra. Sul campo il generale dovrebbe arruolare. Nei comunicati gli si contano gli assenti.

Il 3 novembre Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, giudica «vergognose» le parole con cui Vannacci avrebbe irriso Antonio Scaccia, vicesindaco di Frosinone che, posto di fronte alla scelta tra l’incarico in giunta con il centrodestra e l’incarico da Coordinatore Provinciale di Futuro Nazionale fuori dal centrodestra, ha preferito fare l’assessore. Vannacci ha detto, nella sostanza, che nesdsuno sentirà la mancanza di Scaccia non avendo prodotto alcunché per il Partito. Invece per Sforzini era una risorsa preziosa e ha scelto di lavorare per l’unità del centrodestra.

Il 5 novembre arriva il bis, a Milano. Secondo una nota circolata in Futuro Nazionale, la maggioranza dei comitati milanesi chiede al coordinatore nazionale Massimiliano Simoni di fare chiarezza su Gabriele Corasaniti, ancora dirigente di Rinascimento Nazionale. Due casi diversi per un solo effetto: il partito finisce sui giornali per ciò che perde o per ciò che si sospetta.

Il mestiere del reclutatore

Antonio Scaccia

Va detto che la voce è una sola e di parte: tutto passa dai comunicati di Sforzini. Ma in politica conta anche ciò che si racconta e un movimento giovane vive di ingressi, non di verifiche sulle appartenenze.

Ogni giorno speso a spiegare chi sta con chi è un giorno sottratto al mestiere vero, che è allargare le fila. Il reclutatore che fa l’appello davanti allo specchio non vede la gente che passa in strada. Il generale conti pure. Ma conti chi entra. Se entra ancora qualcuno.

Il generale e l’appello

FABIO DI FABIO

Fabio Di Fabio

Il capogruppo di opposizione al comune di Alatri Fabio Di Fabio ha attaccato la maggioranza per l’esplosione dei costi di Segreteria, lievitati in maniera abnorme. Dal primo novembre è aumentato tutto in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale. Fino al 670%. (Leggi qui: Alatri, stangata sulle pratiche urbanistiche: aumenti fino al 670 %).

Tutto legittimo: il ruolo dell’opposizione è quello di sorvegliare l’azione della maggioranza. Ed indicare strade alternative, possibilmente più efficaci e meno costose per i cittadini.

Ecco, nella giusta iniziativa di Fabio Di Fabio è mancato questo: indicare una strada alternativa agli aumenti, in che modo coprire quei costi. A lui non sarebbero mancati gli strumenti: è stato vicesindaco per oltre dieci anni e conosce meglio di chiunque altro la macchina amministrativa.

Senza quell’aspetto, la critica rischia di apparire strumentale: un pretesto per iniziare ad attaccare i due candidati del centrodestra in vista delle imminenti elezioni Comunali.

La critica è efficace se è costruttiva. Altrimenti rischia di essere solo propaganda elettorale.

Obiettivo giusto, metodo incompleto.