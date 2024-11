Top e Flop, i protagonisti di giovedì 7 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di giovedì 7 novembre 2024

TOP

FRANCESCO ROCCA

Francesco Rocca

Non si ammettono insubordinazioni, non ci sono casi limite e le deroghe le lasciamo al Gran Mogol della Disney. Non è possibile perché quando ti ritrovi a presiedere un sistema complesso come la Regione Lazio e fiuti puzza di calderone politico allora devi togliere il pastrano. E mostrare i galloni, quelli più bordati di tutti.

E quelli che ti fanno ricordare a chi la sta buttando in caciara alcune cosette. Ecco, Francesco Rocca ha smesso di consultare l’agenda di una crisi che non vuole agende ed ha preso atto del fatto che, metaforicamente, conviene fare come George C. Patton. Cioè spiegare al cronista ruffiano e culo di pietra che no, quelle pistole non hanno il calcio “in madreperla”, ma in avorio.

Il che è tutta un’altra camminata, come avrebbe detto il Conte Tacchia. Il dato è bifido ma con matrice unica: il presidente della Regione Lazio finalmente ha messo gli anfibi sul terreno della crisi regionale in atto, quella che ha visto saltare il tavolo di risoluzione con Forza Italia che ha disertato la Commissione Bilancio. E ieri sera ha trovato la quadra. Nel corso di una telefonata con Arianna Meloni che ha dato – si sostiene – il suo decisivo contributo politico a superare una crisi che nulla ha di amministrativo.

Ricordare a tutti qualcosa

La vicenda è nota e trita al contempo: gli azzurri vogliono un riequilibrio in Giunta. Non fanno nomi e non indicano teste, come prevede il galateo della politica. Ma è chiaro che debbano essere in due a pagare il prezzo del raddoppio di Forza Italia passata da 3 consiglieri eletti a 7 voti in Aula (grazie all’adesione di 2 dal M5S e 2 dalla Lega) anzi 8 se si considera il patto con Noi Moderati. Ed i due sono il Gruppo della Lega scesa ad 1 solo Consigliere (l’assessore Pasquale Ciacciarelli ha dato la disponibilità a cedere l’Urbanistica mantenendo il resto delle deleghe) ed il Gruppo di Fratelli d’Italia (con l’adesione del Governatore si trova a detenere Presidenza e vice presidenza della Giunta più presidenza del Consiglio).

Forza Italia ha al timone un ammiraglio esperto nei mari della politica e sa bene come chiedere le cose, soprattutto quando gli altri non le vogliono concedere. Così, da luglio il senatore Claudio Fazzone ha bloccato l’approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale, fa camminare a singhiozzo le Commissioni. Così, tanto per ricordare il peso del suo Partito.

Giancarlo Righini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

E Rocca? Di fronte ad una crisi politica ha lasciato che fossero i Partiti a risolverla al loro interno, nell’alveo del centrodestra. Ma di fronte ad una matassa sempre più ingarbugliata, al suo ritorno dalla recente missione negli Usa alla fine ha serrato il morso. E nello spiegare che è pronto a ritirare ogni delega ha voluto ricordare qualche cosina. Lasciandolo capire. Senza dirlo. Cose come quella per cui anche lui è di Fratelli d’Italia e se c’è qualcuno che decide per FdI in Regione o è lui o deve passare per lui.

Sembra quasi un messaggio al potentissimo assessore Giancarlo Righini. Come a ricordargli che a lui spetta una compagnia, grande quanto si vuole, ma non il reggimento.

Perciò “George C. Rocca” ha dato l’ultimo messaggio alla truppa: o si accordano entro il fine settimana o la prossima è pronto a rimestare le deleghe e riassegnarle lui facendo di testa sua. Sulla base di un suo equilibrio che a quel punto andrebbe oltre i partiti. Oltre la crisi ed oltre quelli che questa crisi la stanno cavalcando. A briglia troppo sciolta.

Dest’ riga!

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Gian Domenico Caiazza (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Arruolato catodicamente e qualche tempo fa dall’onnipresente Tg4 (nel senso di presente quando si tratta di fare bordone al governo) Gian Domenico Caiazza si sgancia da ogni polarizzazione e dice la sua sulla vicenda Cpr albanesi immigrati rimpatriati in Italia con la coda dei giudicati romani e catanesi.

Ci sono alcune cose che vanno messe a preambolo con il già leader dei penalisti italiani. Ad esempio che è sempre stato diviso tra la passione per il Diritto e quella per i diritti, basculante tra toga e politica. Che è un classicista figlio di classicisti, e che, in barba ad una sua collocazione “radical”, è sempre stato persona più votata al buonsenso che al talebanesimo lessicale.

Basta con le “mistificazioni”

Giorgia Meloni

La sua posizione in merito alla vicenda Albania, che in queste ore fa registrare la presa in carico fascicolare della ricevuta sul ricorso annunciato da Palazzo Chigi in Ue, ha un valore pressoché didattico.

E soprattutto di reset di quelle che lo stesso Caiazza definisce “mistificazioni”. “Basta con le mistificazioni sulla vicenda Albania”: poi alcuni punti chiave confutare i quali appare difficile. “E’ lo stesso Governo italiano ad aver classificato Egitto e Bangladesh come Paesi sicuri. Ma ad eccezione che per alcune categorie di persone (dissidenti politici, omosessuali, etc)”.

La Corte di Giustizia Europea, “le cui statuizioni hanno forza superiore ad ogni norma (e anche ad ogni sentenza!) degli Stati nazionali, ha escluso ogni validità a queste definizioni ibride”. E Caiazza cita anche la sentenza: “Stabilendo (sent. 4.10.24) che in tali ipotesi quel Paese va comunque classificato non sicuro”. E le conclusioni? “I giudici italiani, semplicemente, non potevano fare altri che dichiarare non sicuri Egitto e Bangladesh. Questo perché non possono statuire in difformità alla Corte di Giustizia Europea”.

Il potere del giudice nazionale, “aberrante”

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Sì, ma il motivo? Qui scatta il Caiazza giurista di rango, quello che il TG4 avrebbe voluto fare abile arruolato in base ad un distinguo legittimo, non certo ad una linea cumulativa e filo-governativa. “Il problema è un altro, piuttosto: e cioè che la Corte di Giustizia ha stabilito che in ogni caso il Giudice nazionale ha il potere -ed anzi il ‘dovere’- di disapplicare le classificazioni Ministeriali nazionali”.

Questo “se esso Giudice non le riterrà conformi ai principi generali fissati dalla Corte”. La chiosa è saggia, da uomo di libero pensiero, pensiero complesso. “Questa è certamente – a mio avviso – una abnormità, che può e deve essere risolta, perché un giudice non può avere un simile potere. Tuttavia la soluzione non può che essere adottata a livello Europeo”. Non certo a livello nazionale con i ricorsi di tigna o i DL ad hoc “sottoscritti da” Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi.

Summa seria.

MADDALENA MIZZONI

Maddalena Mizzoni

«Credo che abbiamo trovato chi dovrebbe veramente essere l’ambasciatore americano in Italia»: applausi a scena aperta. E non nella Sala Ovale di Washington ma al gala organizzato dall’ambasciata degli Stati Uniti a Villa Miani a Roma in occasione delle elezioni americane. È lì che si è messa in evidenza Maddalena Mizzoni, universitaria di Boville Ernica iscritta a Sciences Po, l’Istituto di Parigi specializzato negli studi politici: è una delle scuole internazionali più prestigiose per chi vuole studiare l’arte della politica, l’erede della “Libera scuola di scienze politiche” nata nel 1872 dopo la guerra Franco-prussiana.

L’intervento di Maddalena Mizzoni

Lì l’ex liceale del Turriziani di Frosinone ora studia filosofia politica e relazioni internazionali. Studi grazie ai quali ha dialogato senza imbarazzi a Villa Miani con l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia in collegamento dagli Stati Uniti. Maddalena ha messo in evidenza un’abilità non comune di rappresentare una visione globale. In cui tutto è interconnesso ed ogni scelta genera una conseguenza in un altro lato del mondo.

Non è un caso che la studentessa di Boville Ernica sia stata scelta per essere protagonista di un podcast internazionale, in cui discuterà grandi temi globali ed il ruolo dei giovani in un mondo sempre più globale.

Radice locale, visione globale.

FLOP

MATTEO SALVINI

Matteo Salvini

Qui è un po’ come con lo slogan (falso) del Gratta e Vinci: succede che ci piace vincere facile. Talmente facile che quando si tira in ballo Matteo Salvini e quel che Matteo Salvini aveva detto su una cosa, quello che poi lo stesso è costretto a rimangiarsi non fa neanche tanto più notizia. Né curriculum per questa rubrica. Tuttavia ci sono casi limite in cui la scontatissima vulnerabilità del leader della Lega, vicepremier e ministro conserva il suo appeal primigenio.

Ieri in Question Time alla Camera Salvini ha annunciato il Piano Casa Italia, ma con un lessico più burocratico della burocrazia che lui condanna.

W Trump, ma i dazi?

Casi come il viva di Salvini all’elezione di Donald Trump malgrado la politica dei dazi del medesimo che metterà l’export italiano alle corde, quindi “prima gli italiani, ma dopo i meregani”. O quello delle pensioni e della Legge Fornero ad esempio.

Donald Trump (Foto © Gage Skidmore)

Si tratta di un caso scuola per due motivi, entrambi arcinoti ma qui espressi all’ennesima potenza. Il primo motivo è che Salvini ha l’abitudine di parlare di cose che non toccano il suo eventuale mandato istituzionale, ma di temi mainstream sui quali lui sa di poter agganciare l’elettorato sui social. Ergo, un ministro di Trasporti ed Infrastrutture oggi parla di sicurezza.

Ed un leader politico senza incarichi ma in predicato di riceverne si era buttato a capofitto nella giungla previdenziale italiana. Quando? Nel 2022, un mese esatto prima che Giorgia Meloni vincesse le elezioni anche per lui ed in piena campagna elettorale. In quel di Capitello, provincia di Salerno, il Capitano sparò uno dei suoi più fieri propositi e lo fece con lo stesso spirito del giuramento di Pontida.

“Cancellerò la Legge Fornero. Se tra un anno non avrò mantenuto l’impegno potete spernacchiarmi”. Dire che forse il momento di fargliele, quella pernacchia, è arrivato, non appare una forzatura di scena. In effetti Salvini prese “l’impegno” di azzerare la legge Fornero (“immorale e ingiusta”) e avviare quota 41. La prof è stata ospite da Giovanni Floris a Di Martedì e non ha avuto pietà delle supercazzole con calcolatrice della premier Meloni, ma non ha accennato la tema sollevato dal Capitano.

“Tra un anno ci rivediamo”

Elsa Fornero (Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Di cosa parliamo? Della finestra per lasciare il lavoro appena raggiunti i 41 anni di contributi. Attenzione: questo indipendentemente dall’età anagrafica. “Tra un anno ci rivediamo e ci avrete dato il voto, avremo vinto le elezioni e non l’avremo fatto siete titolati a spernacchiarmi”. Ed è successo dopo due anni netti? No, affatto, “checché”, diceva Totò che di pernacchie se ne intendeva (ricordate “signor tenèeente!?!”).

Di quota 41 non se ne è vista traccia nel 2023 e nel 2024 “l’impegno non è stato mantenuto: il governo Meloni si è limitato a introdurre Quota 103, che prevede sì i 41 anni di contributi. Tuttavia richiede in aggiunta di aver raggiunto i 62 anni di età e comporta il calcolo dell’assegno con il metodo contributivo che penalizza notevolmente i beneficiari”.

Lo aveva spiegato Il Fatto Quotidiano che con quella “pernacchia” si era portato avanti, decidendo di elargirla a Salvini già questa estate. Ma noi siamo precisi e corretti, e stiamo (solo simbolicamente ed in punto di satira quintilianea, per carità) gonfiando i polmoni adesso.

Siòr Capitànooo!?! (…)