Top e Flop, i protagonisti di lunedì 16 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di lunedì 16 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di lunedì 16 novembre 2026.

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TOP

FRANCO FIORITO

di CARLO ALBERTO GUDERIAN

Franco Fiorito (Foto: Valerio De Rose / Imagoeconomica)

Chi frequentava la Pisana ai tempi della governatrice Renata Polverini ricorda che Franco Fiorito non entrava in una stanza: la occupava. Con la sua irruenza e la sua competenza, la sua sfacciataggine e la sua abilità. Gli avversari di quegli anni gli hanno perdonato poco, meno di tutto il talento. Di politici capaci di tenere insieme voti, correnti e rancori ne nascono pochi per generazione, e il centrodestra laziale ne aveva uno che sapeva farlo senza chiedere il permesso.

Fu questo, il suo vero peccato originale. Nel 2012 arrivò la caduta: l’inchiesta (nata dall’esigenza di distrarre la piazza da ben altra vicenda interna al centrodestra: già sulla stampa nazionale ed improvvisamente scomparsa dai quotidiani e dalla memoria grazie alla creazione del ‘caso Fiorito‘), l’arresto, la condanna poi diventata definitiva.

La Giustizia ha fatto il suo corso e nessuno ne contesta l’esito. Ma è sempre rimasto il sospetto (che in Italia è l’unica forma di prudenza rimasta): nel Partito c’era chi non vedeva l’ora di liberarsi di un uomo che stava spostando gli equilibri regionali e il momento giusto non lo scelse certo lui.

La resurrezione

Roberto Vannacci (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Oggi ricompare con Roberto Vannacci, e chi parla di scelta d’opportunità non ha capito il personaggio. Fiorito è più vannacciano di Vannacci: la destra senza cerimonie, la parola secca, l’insofferenza per i salotti sono casa sua da sempre. Non chiede ospitalità, ritrova un indirizzo.

Il suo nemico, semmai, non abita al Palazzo. Abita nello specchio. La voglia di rivalsa è un ottimo carburante e una pessima bussola e Fiorito la conosce bene. Il motore ce l’ha ancora. Gli resta da capire dove sterzare.

Fiorito contro Fiorito.

ALESSANDRO CIOTOLI

Alessandro Ciotoli

Si va al bancone, si chiede una scatola, si cerca un tavolo libero. Non siamo in un circolo né in un oratorio ma alla Biblioteca comunale Filippo Maria De Sanctis di Ceccano, capofila del Sistema bibliotecario della Valle del Sacco. Il progetto presentato dal Comune si è piazzato quinto fra i venti premiati dal bando Giochiamo sul serio dell’Associazione italiana biblioteche, e il premio sono quindici giochi da tavolo.

Il bando nasce dal gruppo di lavoro sul gaming in biblioteca dell’Aib, nel quadro dell’International Games Month 2026, il mese in cui a novembre il mondo porta i giochi tra gli scaffali. A Ceccano ne sono arrivati per ogni età: dai classici ai party game, dalla strategia ai titoli per i più piccoli. Potranno sedersi bambini, ragazzi, adulti, famiglie e comitive. In biblioteca non si viene più solo a prendere: si viene a restare.

La striscia vincente

Per il sindaco Andrea Querqui il progetto porta tra i libri un’idea semplice: «ritrovarsi intorno a un tavolo». Il servizio, annuncia, lo condurranno insieme all’amministrazione i giovani di Ceccano. L’assessore Alessandro Ciotoli, delegato alle Politiche culturali e presidente del Sistema bibliotecario, fa i conti: sei bandi vinti in un anno e mezzo, oltre 115mila euro di finanziamenti, più il nuovo set di giochi. Nella partita dei bandi, la Biblioteca e il Sistema contano sei vittorie.

Magari, a questo punto, un sommesso consiglio: i Comunicati Stampa si mandano a tutti gli organi di informazione nello stesso momento. Non si invia prima ad una categoria e poi ai figli di un Dio minore alle 8 del mattino quando sono già apparsi sulle pagine dei quotidiani. Perché a quel punto rischiano di finire nel posto che meritano: la Posta Cestinata. Così come la considerazione per un lavoro alrimenti fatto benissimo.

Ogni cittadino deve trovare un posto a sedere. Il primo turno spetta a chi arriva al bancone. Ma solo se avrà letto un giornale cartaceo.

Giochi di biblioteca

FLOP

ROBERTO MANCINI

di GIOVANNI LANZI

Roberto Mancini (Foto: Marcin Kadziolka © DepositPhotos.com)

Dalla ‘femme fatal’ al ‘Belgio fatal’ è un attimo. E nel giro di 2 mesi le furie rosse di re Filippo I, dopo la sveglia mano aperta rifilataci all’Olimpico di Roma (0-2 all’esordio del ct Mancini di rientro dalla ricca parentesi in Arabia Saudita) , ci fanno tornare con i piedi per terra sul prato verde dello stadio ‘Re Baldovino’, l’ex tristemente noto Heysel.

Anzi nel giro di 26’ del primo tempo De Bruyne & soci ci strappano in faccia il biglietto di andata per i quarti di finale di Nation League. Le credenziali da testa di serie in vista delle qualificazioni agli Europei ci restano invece attaccate per un pelo. Una Caporetto (4-1 il finale, con 2 legni dei padroni di casa, parate a go-go di Donnarumma e un rigore sbagliato da Pio Esposito) davanti agli occhi del Commissario alla Figc, Giovanni Malagò, al presidente della Camera, on. Lorenzo Fontana e a tutti i vertici federali. Doveva essere una serata di festa, magari con un tassello in più per Malagò nella corsa alla presidenza Figc. E’ stata invece una serata gelida sotto tutti i punti di vista.

Tutto sbagliato

(Foto: Figc.it)

Il ct Mancini sbaglia praticamente tutto quello che avrebbe potuto toppare e va al ‘fronte’ – nella partita che si sapeva sarebbe stata decisiva – senza difesa (Bastoni e Scalvini da film dell’orrore, Calafiori tornato da sfilata in passerella, Kayode prima al minimo sindacale e poi in sciopero bianco), senza laterali (Pisilli e Koleosho impreparati come sui banchi di scuola), senza filtro a centrocampo (Barella, Fagioli e Tonali ‘topolini’ tra i leoni), senza gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, senza grinta, senza forze, senza idee, senza bussola.

Mancini ha provato ad aggrapparsi a San Pio Esposito che illude l’Italia pallonara con la zampata d’autore su assist di Kayode dopo che, appena 15” prima, c’erano stati 3 miracoli in fila di Donnarumma in una frazione di secondo. Troppo poco per resistere alla forza bruta del Belgio.

Una metamorfosi negativa che nel giro di 3 giorni ha cambiato i connotati ad una squadra che giovedi scorso aveva detronizzato i ‘cuginastri’ francesi. Nemmeno il mago Otelma sarebbe riuscito usando una decina di bacchette magiche. L’Italia del ‘Meazza’ che aveva fatto ritrovare lo spirito di Patria davanti ad un pallone è diventata un’allegra e scombussolata formazione di una nazionale qualsiasi di quarta fascia del ranking Fifa. Anche non necessariamente europea, soprattutto per il modo in cui si è fatta prendere a pallonate per lunghi e terribili tratti del match.

Non è un alchimista

La sfida tra Koleosho e Tielemans (Foto: Figc.it)

Adesso si dirà: tanti giovani in campo. Verissimo. Ma il ct c’ha messo tanto di suo. Il Belgio non gli porta bene ma soprattutto al selezionatore azzurro non gli portano bene i panni dell’alchimista, dell’inventore di formule, di massimi sistemi applicati al gioco più bello del mondo. Che è di una semplicità estrema se non lo fai diventare un trattato di Maastricht. Perché anche se nel calcio moderno il concetto di “ognuno al proprio posto” si scontra con l’evoluzione tattica degli ultimi anni, certe partite sconsigliano l’uso di miscele non testate in laboratorio.

Il post gara di Mancini a botta calda è il consueto frasario dell’allenatore-tipo, dal campionato di Serie A alla Terza Categoria, che si di aver perso una partita che non doveva perdere: “Abbiamo iniziato a soffrire ogni volta che la palla arrivava sugli esterni… Sono serate che possono capitare…. Anche in queste partite bisogna trovare spunti importanti… Avevamo la possibilità di andare avanti ma il Belgio è una squadra forte… Rivendico quanto di buono abbiamo fatto…”.

A marzo si riparte, destinazione Inghilterra per gli Europei 2028. In mezzo c’è l’elezione del presidente federale.

Che il Dio del pallone c’assista!

IL PD DI ALATRI

Fabio Di Fabio

In questa imminente campagna elettorale il Pd di Alatri ha una sola certezza: i suoi uomini faranno parte delle liste in opposizione all’attuale maggioranza di centrodestra. Ma questo è l’unico filo conduttore che riguarda un Partito che molti si aspettavano quantomeno protagonista nell’unire sotto il suo simbolo le tante anime dell’opposizione civica e non. Al contrario i cosiddetti big locali stanno andando ognuno verso una diversa direzione praticamente divisi su tutto.

Il Partito Democratico è completamente assente dal dibattito. In questi anni c’è stata la grande fuga di simpatizzanti e dirigenti. Inutile ricordare come il Circolo locale è paralizzato e ormai ininfluente tanto che nella Primavera scorsa era stato annunciato il Congresso ma ad oggi è scomparso dai radar. Ecco quindi che nelle varie strade civiche che si stanno percorrendo in queste settimane nessuno indica o cita il Pd. Anzi.

Questione di divisioni

Matteo Recchia

Il perché? Semplice. La conferma delle divisioni e assenza di dialogo la dimostrano le strategie. Mauro Buschini, ex assessore regionale di Alatri e figura di spicco di AreaDem di Francesco De Angelis sta sostenendo la candidatura dell’ex sostituto procuratore reggente di Frosinone Adolfo Coletta.

L’attuale capogruppo Pd Fabio Di Fabio (contro l’ipotesi Coletta) e da sempre vicino al vicesegretario regionale Pd Antonio Pompeo (Riformisti di Guerini), al contrario sta lavorando ad una coalizione civica e trasversale dove il simbolo del Pd nemmeno viene preso in considerazione.

C’è poi l’ex segretario provinciale Luca Fantini, di Rete Democratica (l’area di Sara Battisti) che non si sbilancia schiacciato da queste posizioni: cerca di tenere insieme i pezzi, con uno sforzo titanico che non si sa quanto sia possibile. Sta cercando di far capire che il vero problema sta prima delle formule: sta nel metodo con cui arrivare a definirle.

Risultato è che il Pd come Partito è fuori dai giochi è impantanato nelle sue divisioni e bizantinismi. Ma dimenticandosi che nel frattempo gli altri corrono e si organizzano. Con il rischio concreto di arrivare ultimi alle prossime comunali e cioè senza nemmeno riuscire a presentare la lista.

Nel solco della tradizione.



