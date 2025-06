Top e Flop, i protagonisti di martedì 10 giugno maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 10 giugno 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 10 giugno 2025.

TOP

ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri

I lavori per il termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba partiranno entro i prossimi 10/15 giorni e Roberto Gualtieri si gode il suo nuovo target centrato, anche e soprattutto nella sua veste di Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti nella Capitale.

Capitale che, da un po’ di anni ormai, sembra destinata ad una graduale, sofferta ma tangibile “renaissance”, specie in ordine ai suoi mali atavici. Il Giubileo 2025, di cui pure Gualtieri è figura commissariale, sembra aver fatto bene al Campidoglio e, in particolare, al suo attuale inquilino.

Due nodi, due scommesse

La pista da sci nel termovalorizzatore costruito in Danimarca

I nodi cruciali che Gualtieri doveva sciogliere era sostanzialmente due (anche se Roma ne ha a bizzeffe, sia chiaro): il termovalorizzatore ed i cantieri.

Dopo la procedura per aggiudicare la realizzazione dell’impianto al team di imprese guidato da Acea Ambiente assieme a Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini Lavori e Rmb l’attesa era per la fattiva apertura del cantiere in vista di un fine opera indicato nel 2027. Cioè esattamente quando a Roma di voterà per le amministrative ed a Gualtieri servirà una “coccarda di lusso” da esibire ai romani.

Poi c’erano i cantieri: quelli o li apri e li chiudi con celerità altrimenti i tuoi concittadini ti sbranano oppure non li apri proprio o ne apri pochini e con mansione di spot. Gualtieri ha scelto la via più complessa e, in coincidenza con il Giubileo, ha lanciato le fiches della sua potenziale damnatio memoriae. Ed ha vinto, a contare quel che di Roma e di lui aveva scritto la rivista tedesca Stern.

Roberto come Sigmund

Il termovalorizzatore di Copenhill

Cioè un autorevole organo di informazione del Paese più seguace dell’ordine a livello planetario, almeno secondo una certa vulgata. “Nello sfarzoso palazzo senatorio del Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri ricorda Sigmund Freud. Aveva la teoria che Roma non fosse un luogo. Era un’entità psichica in cui passato e presente esistevano contemporaneamente”. “Per lui, la città funzionava come il subconscio umano. Questa giustapposizione di epoche è probabilmente anche il punto di partenza del tipico carattere romano”.

E ancora: Roma “è attualmente sottoposta al più ambizioso programma di restauro e modernizzazione della sua storia recente. Nell’ambito del concetto ‘Roma si trasforma’ sono stati avviati più di 600 progetti. Gualtieri parla di una ‘terapia d’urto’ che si è resa necessaria perché molti problemi sono rimasti a lungo irrisolti”.

Che significa tutto questo? Che Gualtieri, autore di un secondo e recente valzer di nomine nel suo team, ha calato due briscole d’oro per il 2027. Quando serrerà i ranghi per provare un Gualtieri due in Campidoglio. (Leggi qui: Grandi manovre di Gualtieri e jolly Ruberti: per tenersi Roma nel 2027).

Tomo tomo…

MAURO GIZZI

Mauro Gizzi

Ci sono elezioni che parlano chiaro. E quella che ha confermato Mauro Gizzi alla guida del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone è una di queste. Non solo per il dato quasi plebiscitario – 118 voti favorevoli, appena 2 bianche, 6 nulle – ma per ciò che rappresenta: la fiducia, vera e convinta, di un’intera comunità accademica verso chi, in soli tre anni, è riuscito dove molti prima avevano fallito. (Leggi qui: Gizzi senza rivali: il “Refice” gli rinnova la bacchetta).

Gizzi, con la sua esperienza internazionale e la sua capacità di visione, ha fatto ciò che sembrava impossibile: ha invertito la curva delle iscrizioni, portando il Conservatorio da meno di 500 a oltre 700 studenti, con 480 nuove domande solo negli ultimi giorni. In un’Italia dove la cultura musicale arranca, Frosinone risponde con i numeri, ma soprattutto con la qualità.

Il segreto del maestro

Il segreto? Una squadra docente di primo livello, un’idea chiara di istituzione aperta al territorio ed un progetto concreto: un’orchestra stabile per il Basso Lazio, sostenibile economicamente, e culturalmente ambiziosa. Non è fumo: è metodo. A questo si aggiunge la battaglia – giusta e testarda – per il nuovo teatro mai realizzato ed un finanziamento da oltre 5 milioni per ampliare e rendere energeticamente autonomo l’istituto.

Mauro Gizzi

Gizzi guarda al futuro con la stessa lucidità con cui legge una partitura: ogni nota al posto giusto, ogni passo calibrato. La sua visione non si limita alla gestione dell’esistente, ma punta a creare un sistema culturale stabile e diffuso. Emblema di questo approccio è l’idea dell’orchestra stabile del Basso Lazio: 40 musicisti assunti a tempo pieno, finanziati da un contributo minimo dei Comuni della provincia. Una proposta semplice, sostenibile, rivoluzionaria nella sua concretezza. Non più eventi spot affidati all’improvvisazione, ma un’istituzione musicale capace di portare qualità, formazione e identità nei territori. Un’orchestra non per celebrare il Conservatorio, ma per metterlo davvero al servizio della sua comunità.

Mauro Gizzi non è solo un musicista, è un dirigente culturale con una visione. E oggi, più che mai, serve gente che sappia suonare. Ma anche dirigere.

Il direttore che dà ritmo al rilancio del Conservatorio

MARCO DELL’ISOLA

Marco Dell’Isola

Il Sol per Noctem che risplende questa volta non è quello della cultura irradiata dall’Università di Cassino. Ma quello dell’efficienza. Lo dice la Corte dei Conti, non una brochure promozionale, nel Referto sul sistema universitario 2025, dove Cassino non solo emerge, ma si impone come modello virtuoso di gestione e visione strategica. (Leggi qui: Corte dei Conti: il sistema universitario frusinate esempio virtuoso).

La pandemia e il PNRR hanno agito come acceleratori di cambiamento, costringendo gli atenei a ripensarsi. Molti hanno tentato. Cassino c’è riuscita. E lo ha fatto con la concretezza che fa la differenza: una nuova centrale di cogenerazioneha tagliato del 22% la spesa per il gas, un risultato superiore persino a quello di atenei più grandi e blasonati. Non è solo sostenibilità ambientale, è buon governo delle risorse pubbliche.

Efficienza ed inclusione

Ma non è tutto. La vera notizia è che Cassino ha saputo combinare efficienza e inclusione. Il tema dei posti letto per gli studenti fuori sede è uno dei drammi silenziosi dell’università italiana. Eppure, mentre metropoli universitarie come Roma, Milano e Bologna viaggiano a passo di lumaca, la provincia di Frosinone ha raggiunto e superato il 50% del fabbisogno minimo di alloggi. È tra le poche università italiane ad avere centrato il target.

Cassino dimostra che la qualità universitaria non dipende solo dai ranking ma anche dalla capacità di leggere i bisogni del territorio, di saper sfruttare le opportunità dei fondi europei e di agire con un progetto chiaro. Qui la modernizzazione non è una parola d’ordine, è una pratica quotidiana.

E in un’Italia accademica ancora divisa tra centri d’eccellenza e periferie dimenticate, Cassino è la prova vivente che il sud, se ben amministrato, può non solo competere ma superare chiunque. È la prova che non basta dire “rilanciamo l’università”. Bisogna farlo, come a Cassino, con rigore, intelligenza e coraggio.

L’università che fa lezione anche allo Stato

CHRISTIAN PIERMATTEI

Christian Piermattei

La rivoluzione digitale si fa anche con il pallottoliere, un pezzo di carta ed una matita. Ed è capace di produrre risultati importanti. Come quelli annunciati ieri dal Comune di Ferentino, dove l’assessore alla Digitalizzazione Christian Piermattei ha dimostrato che il progresso passa anche per il controllo delle bollette. Facendo i conti, segnando su un foglietto e defalcando ad una ad una le bollette.

Con un’azione tanto silenziosa quanto efficace, l’amministrazione ha recuperato 17mila euro semplicemente facendo quello che ogni buona famiglia dovrebbe fare: controllare cosa si paga e perché. Dall’analisi delle utenze comunali è emerso che il Comune stava continuando a versare abbonamenti su linee telefoniche dismesse, servizi inutilizzati, assistenze mai erogate. Un “errore storico” che, grazie al lavoro meticoloso dell’assessore e degli uffici, è stato corretto. Non con una riforma epocale, ma con la serietà del buon amministrare.

Razionalizzare ed adeguare

Il risparmio è stato solo il primo passo. Piermattei ha poi sostituito tutte le linee obsolete del palazzo comunale, potenziando la banda internet e portando avanti un dialogo costruttivo con Fibercop per completare il cablaggio in fibra ottica del territorio. Obiettivo dichiarato: cablare quanto più possibile Ferentino, un comune vasto e complesso, ma con la volontà di stare al passo con le città più connesse d’Italia.

E non è finita qui. Perfino 14 foto-trappole inutilizzate da anni stanno per essere recuperate e reimmesse in funzione, dopo essere state adeguate alla normativa. Anche questo è un segnale: non si lascia nulla a marcire sui pali, non si sprecano risorse pubbliche.

Il risultato? Il Comune comincia a svegliarsi dal torpore che ha caratterizzato la prima fase dell’amministrazione Fiorletta. Dimostrando una cultura dell’efficienza fatta di dati, controlli e visione d’insieme. Che talvolta è migliore dei grandi progetti. Perché amministrare bene significa anche saper leggere le bollette. E da lì, costruire futuro.

Efficienti e connessi.

FLOP

ELLY SCHLEIN

Elly Schlein

Non serve una lente da orologiaio per cogliere il punto: doveva essere un referendum contro il governo, ed è diventato un’autodenuncia. Doveva mostrare una sinistra in piedi, ed è finita a gambe all’aria. Doveva mobilitare il Paese, e non ha mobilitato neppure il Partito. Doveva dire “Meloni, siamo qui”, e ha detto “PD, siamo confusi”. (Leggi qui: Contro tutto, contro tutti. Persino contro sé stessa. E leggi anche: Una sconfitta annunciata, un errore evitabile: il PD inciampa su se stesso).

Diciamolo con chiarezza: il problema non è che i referendum non abbiano raggiunto il quorum. Il problema è che nessuno abbia capito perché si votava, né cosa si sarebbe ottenuto votando. E quando un Partito, in piena crisi identitaria, si affida a un quesito tecnico sul diritto del lavoro per ritrovare la propria anima, non serve Freud per capire che qualcosa non funziona.

Legittimazioine nella negazione

Il flop, già ampiamente annunciato, non è solo numerico. È strategico, concettuale, culturale. Il Partito Democratico, sotto la direzione artistica di Elly Schlein, ha messo in scena l’ennesimo atto della tragedia che lo tormenta da anni: cercare legittimità rinnegando sé stesso. Questa volta è toccato al Jobs Act, una riforma firmata da un governo di centrosinistra, presentata come il nemico pubblico numero uno da abbattere.

Ma si può costruire un futuro partendo dalla negazione del proprio passato? Si può chiedere fiducia al Paese mostrando, come unico slancio, la voglia di farsi giustizia interna? Il PD ci ha provato. E ha fallito.

Il referendum è stato l’ennesima prova del “campo largo” che, all’occorrenza, si fa campo strettissimo, utile solo a contenere l’egemonia culturale di chi, ancora oggi, sogna il ‘68 in salsa digitale. La segreteria Schlein ha trasformato una battaglia che avrebbe dovuto essere nazionale in un regolamento di conti interno, sacrificando sull’altare del massimalismo ogni possibilità di allargare il consenso. Perché non basta stare “contro” qualcosa. Bisogna stare “per” qualcosa. E l’idea che basti evocare il fascismo dove non c’è, inseguire la CGIL, e abbracciare il grillismo per diventare “l’alternativa”, è una scorciatoia che porta dritto in un vicolo cieco .

I numeri dalla testa dura

(Foto: Vince Paolo Gerace © Imagoeconomica)

I numeri non mentono: l’affluenza si è fermata attorno al 30%. Neanche la metà di quella delle politiche del 2022. E mentre Elly e compagnia sognavano un’onda d’urto popolare contro il governo, il popolo ha scelto il mare. O il silenzio. O entrambe le cose. Quel vento che doveva gonfiare le vele dell’opposizione ha cambiato direzione. E oggi spinge altrove.

In tutto questo, il governo Meloni non ha fatto nulla. Ha semplicemente incassato. Il centrosinistra ha fatto tutto da solo. Ha confezionato il regalo, ha scritto il biglietto, e lo ha consegnato con tanto di fiocco: “A Giorgia, con affetto. I tuoi oppositori”.

Confusi e felici.