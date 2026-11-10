Top e Flop, i protagonisti di martedì 10 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 10 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 10 novembre 2026.

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TOP

GERMANO CAPERNA

Germano Caperna

Un sindaco con il calendario pieno di auguri a chi compie cent’anni: per la maggior parte dei sindaci è solo una curiosità da statistica, una soddisfazione benaugurante. Non per il primo cittadino di Veroli: forse è il retaggio degli esordi da giovane laureato al Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone ma Germano Caperna in quella legione di vegliardi ci ha intuito subito una possibilità per far crescere la sua città.

Lo ha rivelato nei giorni scorsi, a un’iniziativa della XII Comunità Montana sui prodotti tipici, Germano Caperna ha contato 25 centenari festeggiati in 2 anni e 4 mesi, quasi uno al mese. Lo ha detto per promuovere a sua volta con il sorriso i prodotti ed il loro territorio. Ma sotto la battuta c’era un’idea.

Il consorzio che manca

Foto © IchnusaPapers

Caperna ha spiegato che Veroli non ha mai avuto industria pesante e per lui il vero Consorzio Industriale che dovrebbe nascere sui Monti Ernici è il Consorzio per lo Sviluppo della Qualità della Vita. Cioè? Un modo per tornare ad imparare a riappropriarci dei nostri tempi, dei nostri ritmi, del gusto di vivere, del piacere per le piccole cose, dei gusti e dei sapori che ci circondano ed abbiamo smesso di apprezzare, tornando umani e smettendo di essere solo ingranaggio impazzito di un sistema sempre più veloce.

Veroli ha tutto per ospitare un posto del genere. C’è aria buona, cibo sano, servizi che funzionano: questa, per il sindaco, è la fabbrica del posto. Il prodotto da esportare non è il pezzo meccanico, è il tempo vissuto bene.

Perché non farne davvero un’accademia, un consorzio che insegni cos’è la Qualità della Vita? In fondo, si misura sul calendario di chi la pratica. E dove, se non a Veroli, con i suoi centenari a far da prova? I docenti, almeno, hanno cent’anni di esperienza.

L’industria dei centenari.

COOPERATIVA AZZURRA

Trent’anni fa un ingegnere e un gruppo di genitori hanno messo in piedi a Frosinone ciò che nessuno aveva previsto: un luogo dove le persone con disabilità potessero lavorare. Si chiama Cooperativa Azzurra e nelle ore scorse ha festeggiato l’anniversario alla Villa Comunale, con il sindaco Riccardo Mastrangeli, le famiglie e gli operatori.

Nei vari interventi si è parlato di lavoro, dignità, inclusione: parole giuste. Ma la notizia vera è un’altra. Sono i 30 anni.

Realtà così nascono dalle migliori intenzioni. Poi le intenzioni sbattono contro la vita di ogni giorno: la burocrazia, le strutture che non ci sono, spesso una norma che manca. Del resto, se tutto questo esistesse, il volontariato non servirebbe. Nasce proprio per coprire ciò che lo Stato lascia scoperto. Arrivare a trent’anni significa aver preso quel muro sulla faccia ogni mattina e non essersi fermati. Attraversandolo.

Un pezzo di territorio

Il sindaco Riccardo Mastrangeli con l’ex prefetto Emilia Zarrilli ed un gruppo di ospiti di Coop Azzurra

L’idea è dell’ingegner Vincenzo Fratarcangeli. Oggi il progetto è portato avanti dalla moglie, Rita Uccioli Fratarcangeli, insieme alla direttrice Stefania Buono, con il sostegno di Comune, Inner Wheel e Rotary di Frosinone.

Mastrangeli ha ricordato la convenzione per il terreno su cui sorge la cooperativa e ha parlato di una «straordinaria storia di dignità e partecipazione». Chi ci è riuscito ha scolpito un pezzo di territorio, lasciando il segno nella vita di tante famiglie: era questo lo scopo. Chi governa, prenda appunti.

Trent’anni di resistenza.

FLOP

SIGFRIDO RANUCCI

Sigfrido Ranucci (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Mentre a Sabbioneta, nel Teatro all’Antica, Sigfrido Ranucci presentava il suo libro, la prima puntata della nuova Report andava in onda senza di lui. Lui stesso dice di non averla vista. Ci può stare.

Ai nuovi conduttori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, non ha telefonato: «non ci siamo sentiti», racconta lei. Dalle nostre parti, quando uno non fa gli auguri a chi prende il suo posto, si dice che sta rosicando.

Il debutto ha raccolto 1 milione 182mila spettatori e il 6,6% di share, contro 1 milione 669mila e il 9,3% del 2025. La Rai chiede calma e ricorda che anche l’esordio di Ranucci, nel 2017, si fermò al 7,74%. Di Pasquale parla di una fase non semplice.

Le ragioni del calo

Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi negli studi di Report

Ma Report è un marchio noto da anni e il calo ha una ragione che non c’entra con i due conduttori. Il calo è dovuto alla perdita di credibilità. Lo sapevano benissimo i due nuovi timonieri che proprio per questo hanno dedicato la puntata d’esordio ai depistaggi di Valter Lavitola, lo stesso nome per cui Ranucci ha lasciato la conduzione, dopo che i suoi rapporti con lui avevano creato tensione in redazione e l’apertura di un’inchiesta.

Quel calo di credibilità che ha portato alla discesa degli ascolti è riconducibile proprio a Ranucci ed alla sua frequentazione, in buona fede fino a prova contraria, con Lavitola.

Un programma che vive della fiducia di chi lo guarda non la recupera in una domenica sera. E il passaggio di testimone, che sarebbe costato una telefonata, è partito a freddo. Il calo si recupera. Le telefonate mancate, di meno.

Report sul gelo.

ELLY SCHLEIN e GIUSEPPE CONTE

Elly Schlein e Giuseppe Conte (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Due euro: tanto chiede il Pd per votare alle primarie e i Cinquestelle nicchiano. Sono due euro ma dentro c’è una storia più lunga di qualsiasi regolamento. Mentre il tavolo sul programma di coalizione si avvia a chiudere entro fine mese, tra Pd e M5S le regole restano il nodo da sciogliere.

Il primo è il ballottaggio. Il Nazareno lo vuole come rete di sicurezza se le candidature saranno tante, i Cinquestelle preferiscono il turno secco, che a conti fatti favorirebbe Conte.

Il secondo è il voto online: i pentastellati lo vogliono accanto ai gazebo, i riformisti, da Giorgio Gori a Paolo Gentiloni, temono interferenze.

Il terzo è la pre-iscrizione, magari con lo Spid, più l’obolo: per il Pd è un presidio, per Conte un ostacolo. Rocco Casalino propone un patto: chi vince guida il campo contro Meloni, chi perde ha un ruolo nella partita per il Colle.

Una storia che non torna

Ma le regole sono la superficie. Schlein e Conte non hanno nulla in comune e ancora meno i loro Partiti. Il Pd si era liberato a fatica di un’area che avrebbe poi trovato casa nel M5S e lo aveva fatto costruendo qualcosa di nuovo: dal Pds ai Ds, fino al Pd. Rimettere insieme quei due mondi significa riportare indietro gli orologi della storia. Gli unici a non accorgersene sono i due leader, che guardano un solo punto: Giorgia Meloni. È lei l’unico collante a tenere vicini oggi Pd e M5S.

Le alleanze, però, non si fanno contro qualcuno, ma per cambiare le cose. Lo insegna il Prodi 2, finito con un Ulivo seccato per sempre. Contro unisce un giorno. Per, cinque anni.

Tre scogli e un patto.