Top e Flop, i protagonisti di martedì 13 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 13 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 13 ottobre 2026.

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TOP

MARIA TERRANOVA

Maria Terranova

Gli orologi e i bracciali ricevuti in dono, «loro li guadagnano e loro li spendono, noi siamo gli artisti di queste persone». È da un racconto così, fatto davanti alle telecamere, che a Termini Imerese la sindaca Maria Terranova ha preso la sua decisione: niente patrocinio e niente autorizzazione al concerto di Mauro Nardi, previsto sabato 17 ottobre alle 21 nella parte bassa della città per la festa di San Daniele.

Un patrocinio comunale è una carta con un timbro, uno di quei documenti che nessuno ricorda. Eppure è lì che un’amministrazione dice con chi sta e con chi no. La presenza dello Stato si misura nella quotidianità delle scelte amministrative, più che nelle cerimonie solenni. Terranova lo dice con parole nette: «Altrimenti non avrebbe senso commemorare Falcone e Borsellino e poi rinunciare, nelle scelte di ogni giorno, a difendere i valori per i quali hanno sacrificato la loro vita».

Le parole, non la persona

La sindaca precisa di non esprimere giudizi sulla persona. Il cantante, spiega, è libero di definirsi «artista di queste persone», così come lei è libera di non concedere il patrocinio della Città. Il Comune non processa nessuno: sceglie a chi prestare il proprio nome e la propria piazza. Per questo ricorda che la decisione «non è contro la festa di San Daniele», che potrà essere riproposta con un programma diverso.

Terranova costruisce il no come un’appartenenza: «Noi non siamo la Sicilia della Cupola. Noi siamo la Sicilia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Rosario Livatino, don Pino Puglisi». È qui che la linea di demarcazione tra la Repubblica e l’antistato smette di essere un concetto e diventa un elenco di nomi, scelto da chi amministra.

A Marsala, poche settimane fa, la sindaca Andreana Patti ha avviato il procedimento per revocare la concessione del Teatro Impero per il concerto del neomelodico Daniele De Martino, previsto il 24 ottobre. L’iter si è chiuso ad agosto con la revoca. Due Comuni siciliani, due sindache, lo stesso gesto. Quando le scelte si ripetono, smettono di essere episodi e cominciano a diventare un metodo.

Il senso delle Sindache per lo Stato.

TRA TOP E FLOP

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli

In Municipio a Frosinone, un foglio con il numero di protocollo 65449 ieri ha cancellato l’intera Giunta. Non per i risultati, che nessuno mette in discussione. Per la politica. Il sindaco Riccardo Mastrangeli somiglia sempre più ai 189 texani asserragliati nell’Alamo. Sul piano amministrativo nessuno gli contesta nulla il fuoco che lo stringe non viene dall’opposizione ma dalle stanze del suo stesso schieramento.

Nella revoca degli assessori il sindaco ha scritto di «motivazioni di carattere politico», e la formula dice tutto . È una crisi di sola natura politica, un patibolo su cui un centrodestra presuntuoso si sta suicidando, convinto di non avere avversari. La mossa di lunedì toglie la maschera a tutti, perché ciascuno dovrà dire che cosa vuole davvero.

Non basta

Fratelli d’Italia chiedeva l’uscita degli assessori vannacciani, a partire da Antonio Scaccia, passato a Futuro Nazionaledi Roberto Vannacci. Forza Italia chiedeva da anni l’azzeramento. Mastrangeli ha dato a entrambi più di quanto domandassero.

Il coordinatore regionale di FdI, Paolo Trancassini, deve ora ammettere che l’apertura è «apprezzabile», ma sospetta una logica del «levarli tutti per non levarne solo uno». Trancassini rivendica di aver chiesto l’estromissione dei «vannacciani» dalla maggioranza e dall’esecutivo e dice che la Giunta poteva restare com’era, senza i rappresentanti della Lista per Frosinone. FdI si dice disponibile a un «patto di fine consiliatura», non rivendica nulla e conferma la fiducia ai suoi due assessori. Poi fissa la condizione: prima si risolve la Giunta, poi si elegge il presidente del Consiglio. Se si voterà prima, i Consiglieri di FdI non parteciperanno alla seduta. Chiaro che non andranno.

Paolo Trancassini e Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

La risposta di Forza Italia è ancora più netta: «da oltre due anni siamo all’opposizione» e «per noi non cambia assolutamente nulla». Il nodo vero emerge qui: una ricomposizione «può starci senza Riccardo Mastrangeli», quindi il problema per il Partito non è la Giunta ma il candidato sindaco. Nulla di personale, precisa, perché il sindaco è un amico. Resta il dato politico.

Il sindaco, nella nota ufficiale, auspica che il nuovo assetto sia definito prima della seduta del Consiglio, che elegge il presidente dell’Aula. È più o meno l’ordine che chiede FdI, ma il calendario non lascia margini. Tutti dichiarano di non volere nulla e Frosinone si ritrova con una Giunta azzerata: la fotografia di una crisi che con gli assessori non c’entra. Cadono le ipocrisie. Resta da vedere chi avrà il coraggio di dire ad alta voce quello che le dichiarazioni lasciano intendere.

Mastrangeli, l’Alamo del centrodestra.

SILVIA SALIS

Silvia Salis nello studio di Che Tempo Che Fa

Domenica sera le luci dello studio di Che Tempo Che Fa, lunedì mattina la manifestazione dei lavoratori davanti alla fabbrica dell’ex Ilva di Cornigliano. In mezzo un solo filo: la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha parlato di stabilimenti e di spesa settimanale mentre il centrosinistra discute di candidature.

A Fabio Fazio ha detto che il ruolo di federatrice del campo largo non le è stato proposto: «Nessuno me l’ha chiesto», «in questo momento comunque non lo farei, non vedo le condizioni». Il «no» è in realtà un «non ora», ed è qui che il democristianesimo mostra la sua grammatica: nessuna porta sbattuta, nessuna spalancata. Anche sul libro È già domani e sulle ambizioni nazionali che alcuni vi leggevano, si è detta disposta a «dare una mano» al centrosinistra, ma portando avanti la campagna elettorale «come sindaco».

Le primarie degli altri

Salis ha ribadito la contrarietà alle primarie, definite «divisive», e ha criticato le continue discussioni interne sulla guida della coalizione. Pensa che al «popolo progressista» non interessi nulla di quel dibattito e che sia «abbastanza scoraggiato» nel vederlo. Spostare l’attenzione dal candidato al programma è la mossa più antica del mediatore: non si sceglie un nome, si invitano tutti a guardare altrove. Per lei il centro della discussione dovrebbe essere «il programma da presentare al paese».

La Ilva di Taranto (Foto: Riccardo Squillantini © Imagoeconomica)

Qui l’intervista trova il suo terreno più solido. Salis ha ricordato un costo della vita che cresce, con «le famiglie italiane» che «cominciano a rateizzare la spesa settimanale». Poi è passata all’ex Ilva: Acciaierie d’Italia ha comunicato la chiusura dello stabilimento di Cornigliano entro il 15 novembre, dopo la sentenza che ha disposto lo stop dell’area a caldo di Taranto, da dove arriva l’acciaio da lavorare. Il blocco, per la sindaca, è «assurdo» e va trovata la materia prima per tenere aperto l’impianto. Sono problemi che parlano a chiunque, a sinistra come fuori: per capirli non serve una tessera, basta pagare la spesa o temere per il proprio posto in fabbrica.

Il perimetro che la sostenne a Genova era largo: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione. Quell’esperienza la rende un ponte naturale, ma un ponte regge se qualcosa lo attende sull’altra riva. Il programma da presentare al Paese è la formula giusta; resta da capire quale sia, e quale visione tenga insieme aperture così diverse. Il caso ex Ilva lo mostra: lo stabilimento è a Genova, la materia prima arriva da Taranto, e la risposta passa da scelte che un sindaco non può prendere da solo.

Stile democristiano.

FLOP

STELLANTIS

di GUIDO SPEGLI DI PRESENE

La nuova Lancia Gamma

Il Salone di Parigi ha distribuito certezze agli stabilimenti italiani, ma non a tutti. A Pomigliano arrivano le piccole elettriche sviluppate con Leapmotor, e il direttore tecnologico Ned Curic rivendica di aver «imparato a costruire una nuova auto in due anni». A Mirafiori si lavora a un secondo modello oltre la 500: Arnaud Belloni promette che «arriverà prima di quanto immaginiate». A Melfi debutta l’ammiraglia Lancia Gamma, e il Ceo Antonio Filosa ha ricordato anche l’annuncio della «nuova Alfa a Melfi». Pomigliano, Mirafiori e Melfi ricevono un prodotto; Cassino riceve un «stiamo valutando». Nel piano FaSTLAne 2030, cinquanta nuovi prodotti entro il 2030, nella presentazione di Elkann e Filosa non c’era una parola su Cassino e su Maserati.

Va riconosciuto un merito: nessuno gira intorno al problema. Ficili ha spiegato che le attuali Giulia e Stelvio vivranno almeno fino alla fine del 2027, che un nuovo SUV compatto è previsto all’inizio del 2028 e che un’azienda deve guardare anche ai ritorni economici degli investimenti. Filosa è stato ancora più esplicito: «Il futuro di Cassino dipende molto dal piano Maserati, ne parleremo a dicembre». Finalmente un vertice aziendale che dice le cose come stanno: il destino dello stabilimento passa dal piano Maserati, e se ne parlerà a dicembre.

Chi aspetta

Cassino Plant, operai all’ingresso

Dall’altra parte della risposta ci sono due platee diverse. Ci sono le aziende dell’indotto, come quella che le linee per Giulia e Stelvio le ha già costruite ma poi il progetto è stato accantonato e c’è lo stabilimento. Secondo il dossier Uilm Frosinone (dati al 31 agosto), nello stabilimento lavorano circa 2.130 addetti, oltre 500 dei quali in solidarietà. Il titolo con cui questa testata anticipò a marzo la cancellazione dei due progetti parlava di due anni di deserto per Cassino. Da allora è arrivata una conferma, non un calendario. Chi ha costruito le linee e chi dovrebbe farle funzionare aspettano la stessa cosa: una strategia con una data.

Filosa chiede alle istituzioni di creare le condizioni per essere competitivi, a partire da un costo dell’energia che oggi pesa più che altrove. È un argomento che a Cassino si conosce bene ma non risponde alla domanda dei territori: che cosa si produrrà, e quando. Parlare chiaro è un merito; ma se la chiarezza coincide con l’assenza di tempi, a Cassino non resta che aspettare dicembre. La verità detta in anticipo evita le illusioni ma non riempie un reparto.

La chiarezza che non basta.