Top e Flop, i protagonisti di martedì 15 luglio 2025

Top & Flop. I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 15 luglio 2025.

TOP

ROBERTO SAVIANO

Roberto Saviano (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

“Non è una vittoria” ha detto Roberto Saviano, giornalista di Cronaca trasformato in martire civile, sepolto vivo da una condanna scritta dai boss di camorra per ciò che aveva scritto. Ed ha ragione Saviano. Perché non si vince quando, per dire la verità, ti rovinano la vita. Non si vince quando, per raccontare la camorra, ti costringono a vivere nascosto. Ma si resiste. E, a volte, si ottiene giustizia.

Diciassette anni dopo, la Corte d’Appello di Roma ha messo nero su bianco ciò che sapevamo dal primo istante: quella lettera letta in aula nel 2008, davanti ai giudici dello Spartacus, non era una normale memoria difensiva. Era una minaccia. Travestita, codificata, messa in bocca a un avvocato ma pensata dal boss Francesco Bidognetti, alias Cicciotto ’e mezzanotte. Era un messaggio chiaro: zitti o ve ne faremo pentire.

Non tacquero

Rosaria Capacchione (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Eppure non tacquero. Non Saviano. Non Rosaria Capacchione. Due giornalisti, due esseri umani, che hanno fatto il loro lavoro con ostinazione. E che per questo sono stati perseguitati prima dai clan, poi dalle insinuazioni, poi dalla macchina del fango. Colpevoli, agli occhi di molti, di non essere accomodanti. Di non dire “la mafia fa schifo” solo durante le commemorazioni ma di spiegare come funziona la mafia. Chi la sostiene. Chi le apre porte e portafogli.

Questo verdetto è una conferma preziosa. Ma è anche una condanna al ritardo dello Stato. Ci sono voluti diciassette anni per dire che minacciare chi informa è un reato. Ci sono voluti tre gradi di giudizio, scorte usate come argomento di attacco politico, e processi a carico di chi accusa la mafia, non di chi la serve.

Stanchezza ed amarezza

Roberto Saviano sotto scorta (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Saviano oggi è stanco. Capacchione è amareggiata. Ed è giusto così. Non è il giorno della retorica ma della realtà. E la realtà dice che le mafie, da sempre, temono solo una cosa: la parola libera. Quella che scava nei conti correnti, nei verbali delle procure, nei salotti delle complicità. Quella che non cerca like ma verità.

Chiunque oggi voglia davvero combattere le mafie — in politica, nelle istituzioni, nei tribunali — deve partire da qui: dare voce, protezione e credibilità a chi racconta. Non lasciarlo solo. Non infangarlo per convenienza. E nemmeno cercare di farlo tacere usando le querele come minaccia. Soprattutto, non ridurre la lotta antimafia a una sfilata di slogan: perché, come dimostrano le lacrime di chi resiste, questa è ancora una guerra. E le parole, per fortuna, continuano a fare paura a chi porta la coppola in testa o il colletto bianco.

La mafia ha paura delle parole.

CHRISTOPHER E JESSICA FARONI

La signora Nadia Faroni taglia il nastro inaugurale tra i figli Christopher e Jessica

È più facile trovare un biglietto per Roma che un posto per una colonscopia in provincia. Per questo la scelta dei fratelli Christopher e Jessica Faroni suona come un messaggio forte e chiarissimo: la provincia di Frosinone merita una sanità d’eccellenza. Senza dover affrontare viaggi della speranza nella Capitale.

Con l’inaugurazione del nuovo ambulatorio chirurgico presso la clinica INI Città Bianca di Veroli, ieri mattina il Gruppo sanitario ha lanciato un segnale che è molto più di un investimento sanitario. È un tributo concreto alla memoria dell’indimenticato fondatore Delfo Faroni e una scommessa sia sul presente che sul futuro della sanità ciociara.

Niente annunci in pompa magna o promesse a scadenza elettorale. Qui si parla di sale operatorie funzionanti, di strumentazione d’avanguardia, di piccoli interventi che evitano grandi disagi: quei “viaggi della speranza” che per decenni hanno svuotato il territorio. O imposto liste d’attesa lunghe anche un anno.

E tra poco anche i calcoli

L’inaugurazione di una delle sale

La Ciociaria, troppo spesso abituata ad attendere gli altri, oggi si guarda allo specchio. E scopre di poter dire la sua anche sui servizi sanitari. Dalla chirurgia ambulatoriale inaugurata ieri alla futura specializzazione sulla calcolosi renale, cioè quella branca di eccellenza che finora Ini aveva concentrato solo a Canistro. Tra poco sarà anche a Veroli.

INI, proseguendo la filosofia del professor Delfo non è solo un ospedale: è una risposta a un bisogno vero, un’idea concreta di modernità applicata al benessere collettivo. Non serve più prendere l’autostrada per Roma. Serve solo aprire gli occhi e riconoscere che, grazie al progetto Faroni, la qualità non è più un’utopia di importazione. È una realtà firmata Ciociaria.

Il paziente al centro.

FLOP

LORO PIANA

Tremila euro in boutique, centoventi all’origine. Le giacche in cashmere griffate Loro Piana avevano tutto: stile, prestigio, pedigree da manuale del made in Italy. Tutto tranne il rispetto per chi le cuciva. E lì casca l’eleganza.

Dietro l’etichetta nobile e l’allure sartoriale, i Carabinieri del Lavoro hanno trovato operai cinesi in opifici dell’hinterland milanese, stipati e sfruttati, pagati una miseria e senza diritti. Un déjà vu che comincia a stancare. Perché non è il primo marchio del lusso coinvolto (vedi Armani, Valentino, Dior) e non sarà l’ultimo, se davvero l’industria del bello continua a reggersi sul brutto del lavoro irregolare e sulla spinta dei profitti al massimo, contando su quanto i clienti siano disposti a pagare per soddisfare la propria vanità.

Serve una legge, non una crociata

Foto: Wolfgang Moroder © lusenberg.com

Eppure, pur dinanzi a questo quadro desolante, una domanda s’impone: davvero Loro Piana ha sfruttato quei lavoratori, o ha semplicemente chiuso gli occhi su ciò che non aveva formalmente l’obbligo di controllare? Per la Procura di Milano – con il pm Storari ormai trasformato in crociato del made in Italy etico – l’ignoranza non è ammessa. Il mancato controllo vale quanto la complicità. E giù con sequestri, amministrazioni giudiziarie e decreti d’urgenza.

Il risultato? Una narrazione semplificata e d’impatto, che però rischia di offuscare le sfumature del diritto. Perché il Codice, oggi, non impone alle aziende committenti la verifica capillare delle condizioni nelle ditte appaltatrici. Farlo diventare obbligo a posteriori, con l’arma dell’amministrazione giudiziaria, è un passo oltre. Una scorciatoia giuridica che potrebbe trasformarsi in boomerang.

Intendiamoci: nessuno difende chi si gira dall’altra parte. Ma tra l’etica del marchio e la responsabilità penale c’è un confine. Che va maneggiato con cura, non a colpi di sentenze esemplari. Se il problema è sistemico – e lo è – allora serve una legge nuova, chiara, vincolante. Non una crociata personale che riscrive i doveri delle imprese mentre il legislatore dorme.

La certezza del Diritto

Foto © Saverio De Giglio / Imagoeconomica

Perché se da un lato è sacrosanto pretendere che chi vende lusso non si affidi a chi sfrutta, dall’altro non possiamo accettare che l’Italia industriale viva nell’incertezza giuridica di un “doveva saperlo” che cambia da Procura a Procura .

Serve pulizia, sì. Ma anche regole scritte. Perché giustizia e moda, per camminare insieme, devono avere lo stesso taglio: netto, su misura, e senza sbavature.

Cashmere, silenzio e contoterzismo: la giustizia in passerella.

LUCIANO VIOLANTE

Luciano Violante (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Giura di non volerlo dire. Mai. E lo fa con la solennità di chi brandisce il silenzio come una medaglia al valore. Luciano Violante, ex magistrato, ex presidente della Camera, uomo delle Istituzioni con la “I” maiuscola, ha annunciato che non rivelerà mai chi lo convinse della colpevolezza di Adriano Sofri. Eppure, il tempo passa, la storia si assesta, la memoria collettiva si fa più esigente, e quella frase — «non dirò mai» — suona come un torto che si rinnova.

Perché ha ragione Sofri: non c’è nulla di sacro in quel silenzio. Nessun segreto d’ufficio, nessuna confessione da sacerdote, nessun vincolo di Stato. Solo una convinzione personale, maturata da una “fonte” di cui non sappiamo nulla, che oggi resta prigioniera dell’ambiguità. E allora la domanda è legittima: come si può accettare che la reputazione, la vita, la libertà di un uomo — condannato per un delitto che ha sempre negato — siano state segnate da una “prova non ostensibile”? Da un passaparola con la patina dell’intuizione investigativa?

Il vero problema

Il problema, oggi, non è la verità giudiziaria. Quella, nel bene o nel male, è cristallizzata in sentenze. Ma la giustizia morale e civile ha il dovere di interrogarsi ancora. Perché se chi ha esercitato ruoli centrali nella macchina pubblica conserva nei cassetti della coscienza indizi, retroscena, soffiate o convinzioni che hanno inciso sulle sorti di un imputato (e che nel tempo potrebbero rivelarsi infondate), allora quel silenzio diventa complicità nella mistificazione .

Adriano Sofri, con la lucidità e l’eleganza polemica che non gli mancano, non si limita a proclamare la sua innocenza — lo fa da decenni. Ma ora alza la posta: non chiede la revisione del processo, chiede la verità sulla verità che altri hanno brandito contro di lui. Chiede a Violante, oggi uomo libero e fuori dai palazzi, di essere coerente con lo Stato di diritto che ha sempre servito. Di dimostrare, finalmente, che le convinzioni possono anche essere riconsiderate, e che l’onestà intellettuale, se è autentica, non ha paura del tempo che passa.

Mai dire mai, scrive Sofri. Perché l’etica pubblica non si prescrive. E la memoria è un dovere, non un’opzione.

Il diritto di sapere (anche dopo 37 anni).