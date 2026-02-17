Top e Flop, i protagonisti di martedì 17 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 17 febbraio 2026.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 17 febbraio 2026.

*

GIOVANNI ACAMPORA

Giovanni Acampora

Certe unanimità non sono formali. Sono politiche. La riconferma di Giovanni Acampora alla guida di Assonautica Italiana non è un semplice rinnovo di mandato, ma la scelta consapevole di una linea di continuità in un settore che oggi pesa più di quanto si creda. (Leggi qui: Assonautica, l’unanimità che pesa: Acampora e la scelta della continuità).

Quando un’assemblea vota compatta, non significa assenza di confronto. Significa che il confronto è già avvenuto e che la sintesi è stata trovata prima del voto. In un sistema camerale spesso attraversato da equilibri delicati, l’unanimità è un indicatore di forza.

Negli ultimi anni Assonautica, sotto la presidenza Acampora, ha smesso di essere soltanto organismo di rappresentanza per diventare interlocutore stabile nei tavoli che contano: blue economy, concessioni demaniali, Marina Resort, legge “Salva Mare”. Non dettagli tecnici, ma nodi strategici dove si decide il futuro economico delle coste italiane.

Il ruolo della Blue Economy

La Blue Economy non è più uno slogan ambientale. È una partita industriale e regolatoria. E chi partecipa alla scrittura delle regole partecipa alla definizione del mercato. Il terreno sul quale creare le condizioni per definire le nuove regole è anche Gaeta con il suo Blue Forum, diventato un punto di riferimento grazie anche ad Assonautica. In questo senso, la riconferma di Acampora segnala che Assonautica vuole restare dentro il perimetro decisionale, non ai margini.

L’ampliamento del consiglio direttivo e il rafforzamento del legame con Unioncamere completano il quadro: non celebrazione, ma consolidamento.

Il mare è tornato al centro delle strategie economiche e geopolitiche, la continuità può essere la scelta più innovativa. E sta qui, più di ogni altra cosa, il significato politico del successo di Acampora.

Vento in poppa.

GENNARO D’AVINO

Gennaro D’Avino

L’elezione di Gennaro D’Avino alla guida della UILM della provincia di Frosinone arriva nel momento più delicato per l’automotive del basso Lazio. Il Congresso che si è tenuto nelle ore scorse a Cassino non è stato un passaggio interno ma un segnale politico. (Leggi qui: Cassino al bivio, la Uilm alza la voce: D’Avino raccoglie la sfida industriale).

Cassino oggi è il punto più fragile della geografia industriale italiana. Produzione ai minimi storici, cassa integrazione record, indotto in affanno. Le parole del segretario nazionale Rocco Palombella non sono state rituali: “O si cambia o si muore” non è uno slogan congressuale, ma la sintesi di una crisi strutturale.

Il nodo non è soltanto Stellantis. È la transizione elettrica non governata, sono i modelli rinviati, sono gli investimenti spostati altrove. Quando in uno stabilimento si lavora quattro giorni in un mese, il problema non è sindacale: è industriale e territoriale.

L’assunzione di responsabilità

In questo quadro, l’elezione di D’Avino assume un significato preciso. Non è la continuità di una linea ma l’assunzione di una responsabilità: trasformare l’allarme in leva contrattuale. Difendere l’occupazione immediata e, insieme, costringere azienda e Governo a definire una strategia credibile.

Il Congresso ha parlato di contrattazione, sicurezza, rinnovo del contratto nazionale. Ma la partita vera è un’altra: riportare Cassino al centro della mappa produttiva italiana. Senza quel rilancio, non c’è equilibrio sociale nel territorio .

La sfida di D’Avino sarà tutta qui: evitare che il sindacato resti cronista della crisi e farlo tornare protagonista. Se ci riuscirà, la sua elezione non sarà ricordata come un normale avvicendamento ma come l’inizio di una fase diversa per l’intera provincia.

Speranze Operaie.

GIANLUCA QUADRINI

Gianluca Quadrini

In politica, quando arriva la tempesta, la regola non scritta è una sola: abbassare il profilo e aspettare che passi. Gianluca Quadrini ha scelto l’opposto. E questa, al di là di ogni valutazione giudiziaria, è già una notizia. (Leggi qui: Quadrini, la forza dell’esilio: quando la tempesta diventa trampolino).

Sospeso, destinatario di un divieto di dimora nei 91 Comuni della provincia, formalmente fuori dai giochi. Eppure capace di presentare per primo la lista, con dieci giorni di anticipo, raccogliendo 117 firme di amministratori. Non un atto simbolico, ma un’operazione aritmetica: alle Provinciali, i numeri non mentono.

Il punto non è l’opportunità della candidatura. Il punto è la dimostrazione di forza organizzativa. Le elezioni provinciali non si vincono con i comizi ma con le relazioni sedimentate nel tempo. Se decine di amministratori sottoscrivono la tua candidatura mentre sei politicamente confinato, significa che la rete costruita negli anni non era occasionale.

Ma il dato più interessante è un altro: Quadrini ha trasformato una fase difensiva in un terreno offensivo. Non si è limitato a resistere, ha rilanciato.

Si potrà discutere a lungo di ciò che accadrà nelle Aule Giudiziarie. Ma sul piano strettamente politico, un fatto resta: la capacità di mobilitazione dimostrata in queste settimane è fuori scala rispetto agli standard provinciali.

E questo, nel linguaggio asciutto della politica, si chiama forza.

Atto di Forza.

VITTORIO SGARBI

Vittorio Sgarbi (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

L’assoluzione giudiziaria di Vittorio Sgarbi pronuncia nelle scorse ore a Reggio Emilia per l’accusa di riciclaggio nel caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, apre un capitolo politico. La Procura aveva chiesto tre anni e quattro mesi: il processo abbreviato si è chiuso perchè non ci sono abbastanza elementi per una condanna. In precedenza erano già state archiviate le contestazioni di contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali. Resta un dato: il sindaco di Arpino non è colpevole.

La vicenda nasce da un’inchiesta giornalistica, rimbalza nelle procure, attraversa perizie, dichiarazioni, ricostruzioni televisive, fino a diventare un caso nazionale. Un quadro rubato nel 2013, riapparso anni dopo in una mostra curata da Sgarbi, una fiammella aggiunta – secondo l’accusa – su incarico del critico. Un intreccio perfetto per la cronaca culturale-giudiziaria.

Ma il punto, ora, non è il dipinto. È il cortocircuito tra giustizia e reputazione.

Presunzione di colpevolezza

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

Perché quando un personaggio come Sgarbi finisce sotto accusa, il processo mediatico corre molto più veloce di quello penale. La presunzione d’innocenza si dissolve nel rumore di fondo. E l’assoluzione, quando arriva è sempre meno rumorosa dell’imputazione.

Questo non significa che le inchieste non vadano fatte. Anzi. Il patrimonio culturale è materia serissima. Significa però che l’eco pubblica di un’accusa produce effetti immediati e spesso irreversibili: danni d’immagine, sospetti permanenti, etichette difficili da rimuovere. I difensori parlano di “macchina del fango”. L’espressione è forte ma il tema è reale. Chi restituisce il tempo, la reputazione, il peso politico intaccato? Chi risarcisce, quando un teorema cade?

Sgarbi, sindaco di Arpino e polemista per vocazione, non è certo tipo da sottrarsi allo scontro. Anzi, probabilmente trasformerà l’assoluzione in un’arma retorica. Ma al di là del personaggio resta una questione più ampia: la distanza tra l’accusa e la sentenza è uno spazio che la politica fatica ancora a governare.

Il quadro di Manetti tornerà nelle aule della critica d’arte. La vicenda giudiziaria si chiude. Ma la lezione resta: tra clamore e verità c’è sempre una distanza. E attraversarla, senza farsi travolgere, è ormai l’arte più difficile.

L’innocenza di Vittorio.