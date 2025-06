Top e Flop, i protagonisti di martedì 17 giugno 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 17 giugno 2025

TOP

MARCO COLUCCI

Marco Colucci

C’è chi paragona l’elezione a sindaco all’ascesa di un sovrano locale fino al potere. A Ceprano, il sindaco Marco Colucci invece di impugnare uno scettro s’è messo tra le mani un decespugliatore. Non per farsi un video virale ma per ripulire fossi, scarpate e marciapiedi, spalla a spalla con cittadini e volontari. Altro che “spazzare via il degrado“: a Ceprano si spazza per davvero.

Via l’abito buono, via la cravatta: nell’era dei comunicati standard e delle cerimonie ingessate, a Ceprano il sindaco indossa la tuta da lavoro e la ramazza. Disarmante e, allo stesso tempo, profondamente civico.

Ma soprattutto coinvolgente: è questa la vera novità. Il sindaco non è sceso in campo armato di tagliaerba contro il disordine della natura: ha coinvolto una comunità: trasformando un’iniziativa di manutenzione urbana in un’azione collettiva che somiglia più a un movimento culturale che a una falciatura .

La “benzina vera” del sindaco

Una delle volontarie, alla guida del trattore

Infatti, in pochi giorni sono stati 50 i volontari che hanno risposto all’invito del sindaco per mettersi a disposizione della collettività, gratis, per pulire il verde pubblico.

Ceprano si sta riscoprendo comunità grazie a un sindaco che preferisce la benzina del decespugliatore ai buoni benzina per conquistare l’elettorato. “Siamo tutti figli di Ceprano”, scrive Colucci sulla sua bacheca Facebook.

È un modo per far capire, con azioni concrete, che chi amministra non dà ordini ma dà l’esempio. Niente proclami, niente fronzoli. Solo mani sporche di terra e senso del dovere. Ed è forse proprio questo che sorprende: in una fase storica in cui molti sindaci si rifugiano dietro alla cronica carenza di personale o alla burocrazia elefantiaca, a Ceprano si tagliano le erbacce invece delle scuse.

Marco Colucci durante i lavori

E se questo moto spontaneo di cittadini che innaffiano fiori e potano alberi proseguirà, forse un giorno qualcuno, altrove, proverà a imitarli. Magari senza bisogno del riflettore. Ma con una ramazza. E un po’ di amore per il proprio paese.

Niente scettro ma decespugliatore.

ENZO SALERA

Enzo Salera

Ci vuole più coraggio a chiedere scusa che ad affrontare le conseguenze di una cosa fatta male. Il vero coraggio non è nell’ostinarsi ma nel riconoscere di aver sbagliato. Chiedere scusa espone, disarma, spoglia di ogni alibi. Ecco perché spesso è più difficile che affrontare le conseguenze. Perché richiede umiltà, non muscoli. E una politica (e una società) che lo capisce, cresce. Enzo Salera, sindaco di Cassino, ha le spalle larghe. Ed ha chiesto scusa. Ma non in un modo sbrigativo o di circostanza, bensì con parole calibrate, sentite, pubbliche.

Ha scritto al collega di Corleone Walter Rà, dopo un’espressione infelice usata nel contesto di un incontro con i commercianti cassinati. «Cassino non è diventata Corleone», aveva detto per frenare l’allarmismo attorno ad alcuni gravi episodi di cronaca nella sua città. (Leggi qui: Cassino ritrova 100 posti auto (e un po’ di fiducia nella logica urbana)).

Il fuoco inatteso

Il sindaco di Corleone Walter Rà

Quella frase, pronunciata per arginare lo spettro della “emergenza sicurezza”, ha però evocato un altro spettro: quello dell’eterna condanna per Corleone, marchiata a fuoco nella memoria collettiva come sinonimo di mafia. Peccato che Corleone, oggi, non sia più quella Corleone. Non è più il nido oscuro dei Riina, ma una comunità che da anni lavora al proprio riscatto, amministrata con dignità da chi – come il sindaco Rà – non ci sta più a sentirla tirare in ballo come esempio negativo. (Leggi qui: (Leggi qui: Cassino, Corleone e il solito vizio italiano di semplificare tutto (male)).

Salera, va detto, non aveva voluto offendere. Ha fatto quello che fanno (quasi) tutti: ha cercato la metafora ad effetto, lo scatto linguistico, il colpo che fa presa. Ma si sa, le metafore possono diventare mine. E questa lo è stata. Non per mala fede, ma per superficialità. Che è forse il peccato più diffuso in politica, ben più delle offese deliberatamente lanciate.

Il punto, però, non è solo cosa ha detto Salera. È cosa ha fatto dopo. Ha riconosciuto l’errore, ha scritto nero su bianco che il paragone era “inopportuno e sbagliato”, ha chiesto scusa ai corleonesi e ha colto l’occasione per invitare il sindaco siciliano a Cassino. Un gesto che va molto oltre la riparazione formale. È un modo per dire: le città hanno un’anima, e i sindaci ne sono i custodi. Quando parlano, parlano anche a nome di chi rappresentano. E quando sbagliano, hanno il dovere – e l’onore – di rimediare. E questo, sì, è un buon segno.

Quando chiedere scusa è politica vera.

GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte

Era partito tutto con il presunto azzeramento da parte di Renato Schifani delle liste d’attesa nella Sanità siciliana. Il dato per cui quel settore cruciale nell’isola sembra essere ancor più in crisi che altrove tuttavia resta.

E come in ogni circostanza in cui si determina una crepa evidente nella gestione della cosa pubblica lì Giuseppe Conte è arrivato a fare il nido. Attenzione: se il leader dei Cinquestelle va a fare il nido polemico in Sicilia dietro non c’è solo il legittimo “gioco di ruoli” tra maggioranza ed opposizione.

Quella di Conte è stata e resta una battaglia di strategia politica in purezza. Perché la Sicilia è la regione archetipo di un destracentro forte ma non blindato. Regione dove la Lega, malgrado l’invio da parte di Salvini di Claudio Durigon come commissario, non ha attecchito. Dove il romanocentrico Fratelli d’Italia ha un appeal non debordante. E dove resiste solo, in ambito centrodestra, lo zoccolo duro di Forza Italia.

Scenario siciliano

Renato Schifani (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Soprattutto la Sicilia è quella Regione dove il fu Reddito di Cittadinanza e la mistica pop del primo Movimento Cinquestelle avevano conquistato una grossa fetta di elettorato.

Perciò Conte è andato a battere dove il dente duole. Lo aveva già fatto nel fine settimana con una marcia in quel di Palermo contro la privatizzazione subdola della sanità a discapito della fondamentale branca pubblica.

E siccome Conte sa essere “martello” come pochi, specie quando fiuta l’usta di una Elly Schlein sotto scacco di polemiche interne, è tornato all’attacco anche in esordio di settimana. Così: “I cittadini in lista di attesa in ospedale mentre i comitati d’affari sono in prima fila a spolpare la sanità pubblica a suon di mazzette, come emerge dalle inchieste di questi giorni. Hanno trovato un muro”.

E ancora, ribadendo il concetto sui suoi social: “Giorgia Meloni le sta dando il colpo di grazia con tagli e decreti flop sulle liste d’attesa mentre aumenta le spese in armi a livelli record”.

“Soldi per le lobby”

Giorgia Meloni

I soldi ci sono solo “per lobby delle armi e per risparmiare alle banche le tasse sugli extraprofitti. Hanno lasciato in lista d’attesa tutti gli altri”.

La chiosa è da aneddotica tribunizia, quella forse più demagogica, ma anche quella più efficace. “C’è chi per seguire le terapie si sposta dalla Sicilia all’Emilia Romagna a spese proprie, chi ha perso un familiare mentre aspettava da mesi l’esito del referto. Dobbiamo fermare questo scempio”.

Tribuno efficace.

FLOP

NICOLA FRATOIANNI

Angelo Bonelli, Ignazio Marino, Nicola Fratoianni (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Continua a far finta di non capire, ed è davvero difficile pensare che lui, Nicola Fratoianni, certe cose non le capisca davvero, perché è una persona molto intelligente.

Perciò la sola lettura possibile in chiave cartesiana è quella per cui il Segretario di Sinistra Italiana stia semplicemente giocando una partita tutta ideologizzata. Almeno queste sembra di desumere quando il politico in questione continua ad ignorare un dato cardinale. Quello per cui il destracentro in carica governativa oggi potrà essere battuto solo e soltanto se tutte le forze di opposizione troveranno una crasi.

Basta recinto chiuso

Tuttetutte, non le sole che ideologicamente oggi hanno i maggiori punti di tangenza ed endorsement ideologico con il core del partito che Fratoianni guida. Ed in questo non c’è solo la buona fede ideologica, per quanto poco funzionalista, di un leader che punta ancora al sogno in purezza, ma sembra fare capolino anche una buona dose di “cazzimma”.

Elly Schlein (foto © Glauco Dattini)

Di che tipo? E’ presto spiegata: Fratoianni sa benissimo che oggi Elly Schlein, con la sua linea dem-massimalista, è più che mai assediata dalle frange riformiste del Nazareno.

Perciò nella sue dichiarazioni spinge molto sull’omologazione assoluta tra le rotte di un certo Pd e quelle della “parte buona” delle opposizioni che lui patenta come la sola in grado di ribaltare lo status quo.

E sbaglia due volte. Primo, perché se Fratoianni vuole anche solo sperare di sovvertire nel tempo l’ordine politico delle cose in Italia deve capre che il Partito Democratico è galassia composita e che servono tutti i suoi numeri per fare massa.

Secondo, che per quanto abbiano numeri non proprio esaltanti oggi per incastrare la massa critica sufficiente ad una vittoria servono anche Italia Viva, Azione e +Europa.

Renzi e Calenda out

Matteo Renzi (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Partiti invece che Fratoianni ideologicamente snobba, che non menziona mai. E con i cui leader non cerca mai qualche punto di convergenza funzionalista per costruire in futuro qualcosa di più solido, e soprattutto più vincente.

Ecco perché affermazioni come questa a seguire, per quanto apparentemente “normali” ed innocue, non hanno ragione alcuna di essere. “Per l’alternativa a questa brutta destra il cuore è l’alleanza tra Pd, M5s e Avs”.

E ancora: “Senza queste tre forze non si comincia la discussione. Allora proviamo a mettere in campo un’idea di Paese: diritti del lavoro e basta precarietà , pace, no al riarmo, diritti civili”.

Senza nulla discutere dalle finalità etiche a Fratoianni andrebbe spiegato che adesso servono fini pratici. E che quelli col suo “talebanesimo” non li otterrà mai.

Ostinato, cioè poco vincente.