Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 17 novembre 2026.

*

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 17 novembre 2026.

*

TOP

RAFFAELE TREQUATTRINI

di GUIDO SPEGLI DI PRESENE

Raffaele Trequattrini

Coerente. Con le sue convinzioni e con la sua missione, che è formare nuovi giovani economisti e valorizzare il tessuto industriale del Lazio. Il professor Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio Industriale del Lazio, ha deciso che il suo Ente dicesse no a 431 letti per studenti. Un maestro che boccia uno studentato sembra un paradosso. Non lo è.

Stellantis da alcuni anni ha messo in vendita la storica Palazzina Uffici dello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano, pubblicando l’annuncio su Immobiliare.it (Leggi qui: Stellantis, la vendita non è più riservata). Nei giorni scorsi è stata definita la vendita di uno degli asset messi in vetrina con quell’annuncio: lo stabilimento Giovanni Agnelli di Grugliasco nato da un’intuizione di Sergio Marchionne. Lo rileva un’azienda svizzera che produce bus elettrici. (Leggi qui: Il museo dei motori e lo stile Agnelli che non c’è più)

Per la Palazzina c’è un’offerta di una società con nome sardo ma sede in Sicilia, la Is Arutas di Motta Sant’Anastasia che secondo i dati di ReportAziende ha avuto un fatturato passato da €0 nel 2024 a €0 nel 2025 e capitale sociale di 10mila euro. Ha presentato al Comune di Piedimonte San Germano una richiesta per trasformare gli uffici in alloggi per studenti, richiamando la legge 338/2000 sulle residenze universitarie. Il progetto figura tra le opere finanziate dal Pnrr per circa 8,61 milioni, ma al momento nulla risulta erogato. L’area è a destinazione produttiva, non è residenziale: il Consorzio ha detto no, il Comune ha spedito il 10 novembre un preavviso di rigetto.

La logica del no

La Palazzina Uffici dello stabilimento Stellantis Cassino Plant

Non è una novità. A gennaio, intervenendo alla trasmissione A Porte Aperte su Teleuniverso, Trequattrini aveva escluso il cambio di destinazione d’uso. Concetto che aveva confermato nell’aprile successivo in una conferenza stampa: aveva garantito che lo stabilimento di Piedimonte non sarebbe stato venduto a pezzi. E non per partito preso.

Il suo ragionamento è da manuale di economia: un’area industriale unica vale e attira finché resta unica. Spezzettarla, anche solo in parte, vorrebbe dire certificare l’inizio della fine. Chi vende un pezzo alla volta non fa una vendita: fa un funerale a rate.

Resta un dettaglio. Il commissario ha incaricato un avvocato di verificare la compatibilità del progetto, le ragioni del diniego e lo spazio per un riesame. Prudenza, si dirà. Ma una porta socchiusa invita a spingere e qualche lavoro è già partito dopo l’estate: come testimoniano i furgoncini delle imprese edili parcheggiati davanti alla Palazzina con tanto di bagni chimici in uso ai cantieri.

Un no vale quanto la fermezza di chi lo ripete. La coerenza è la merce più rara. Per ora il commissario ne ha.

Il no del professore.

MASSIMILIANO ALVINI

di MATTEO SANSONI

Massimiliano Alvini

Sul podio della Panchina d’Oro di Serie B salgono tre allenatori. Due, nelle ultime settimane, sono stati esonerati. Il terzo, quello che ha vinto, è ancora in panchina: Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha raccolto a Coverciano 26 dei 43 voti arrivati. Gli altri due sono Giovanni Stroppa, secondo, e Alberto Aquilani, terzo, mandati via da Venezia e Sassuolo. (Leggi qui: Panchina d’Oro, trionfa Alvini: “Il premio più bello per un allenatore”).

È il giudizio più difficile da ottenere, perché viene da chi sa quanto brucia una panchina. Alvini è il terzo tecnico del Frosinone a vincere il premio, dopo Roberto Stellone e Fabio Grosso. Lo ha riconosciuto: il riconoscimento porta il suo nome ma «non mi sento solo in questo». Il voto premia l’ultima Serie B, la promozione con la squadra più giovane del campionato. Premiare un allenatore per aver vinto è facile. Premiarlo per come ha cambiato il proprio modo di vincere è un’altra cosa.

La scommessa doppia

Alvini arrivava da risultati non esaltanti. Il direttore sportivo Renzo Castagnini ha voluto con forza il suo arrivo e il presidente Maurizio Stirpe, dice lui, ha «una grande visione» che permette di lavorare.

Il Frosinone ha scommesso su di lui. Lui ha scommesso sul Frosinone. Reinventarsi è questo: trovare qualcuno che ti dia ragione e dargli ragione prima che arrivi il risultato.

Oggi il tecnico guarda avanti con i piedi per terra: l’obiettivo primario è la salvezza, e fare discorsi che vadano oltre sarebbe «dannoso». La Panchina d’Oro si appende. La salvezza si conquista. Lui sa già in quale ordine.

Il premio alla scommessa.

ANTONIO CAMELIO

Il comandante Antonio Camelio

Il veliero ruppe gli ormeggi, andò alla deriva e finì incagliato nel porto. Era la notte tra il 16 e il 17 novembre 2019, esattamente sette anni fa: sul Golfo di Gaeta infuriava la tempesta e a bordo c’era il comandante Antonio Camelio. L’equipaggio fu tratto in salvo, senza vittime né feriti, grazie al sangue freddo ed alla perizia del comandante. La Signora del Vento, nave scuola dell’Istituto Nautico Caboto, restò danneggiata in maniera severa. Per il suo comandante la tempesta è durata sette anni.

Dopo quella notte le indagini si concentrarono su di lui, con le accuse di danneggiamento seguito da naufragio e disastro colposo . Il 18 maggio 2026 il Tribunale di Cassino lo ha assolto con formula piena, «per non aver commesso il fatto». La giustizia ha detto che non fu lui ma l’ha detto dopo sette anni di vita passati sotto accusa.

Il grazie che manca

Gaeta vive di mare e celebra, giustamente, i gesti di coraggio. Di questo comandante, invece, non risulta nessun riconoscimento pubblico. Eppure basterebbe poco: il Comune, l’Istituto che lo ha formato, le istituzioni del settore potrebbero convocarlo e dirgli grazie davanti a tutti, per una notte in cui era lui al comando e limitò al massimo i danni, anche se furono catastrofici.

Il grazie è l’unica cosa, in questa storia, che non costa nulla a nessuno. E proprio per questo la sua assenza si nota. Il processo lo ha chiuso un tribunale. Il conto con la gratitudine può chiuderlo solo una città.

Sette anni di tempesta.

FLOP

MASSIMILIANO ROMEO

Massimiliano Romeo (Foto: Alessandro Amoruso)

Venti firme su ventinove. Davanti a un foglio così, un capogruppo ha di solito una sola cosa da fare: leggerlo e trarne le conseguenze. Massimiliano Romeo ha scelto di rispondere. «Non mi dimetto», ha detto ai colleghi, mentre i senatori della Lega venivano convocati per stasera alle otto a Palazzo Madama per designare al suo posto Marco Dreosto.

Romeo rivendica di aver tenuto separati i ruoli. Come segretario della Lega lombarda ha preso posizioni politiche. Come presidente dei senatori ha seguito alla lettera le indicazioni di Matteo Salvini. Sulle armi a Kiev, aggiunge, è stato semmai un precursore. E se vogliono un altro capogruppo, che si voti. Il guaio dei due cappelli è che gli altri li vedono sempre sulla stessa testa.

Venti su ventinove

Matteo Salvini e Mario Abbruzzese

Gli altri paiono aver già deciso: venti senatori hanno firmato per la rimozione, pur con assenze di peso come Giulia Bongiorno e Roberto Calderoli. Dreosto, friulano, non è vicino a Massimiliano Fedriga. A Claudio Borghi potrebbe toccare un posto da vicecapogruppo. Matteo Salvini, riferisce Repubblica, non prende le distanze: «Il congresso è finito com’è finito», dice, e i senatori sceglieranno secondo coscienza. Quando le firme sono venti, la coscienza ha già parlato.

Per l’ala lombarda il conto è salato: potrebbe restare senza capogruppo al Senato, senza il suo governatore in segreteria, con il solo Andrea Crippa. Intanto, raccontano i fedelissimi di Salvini, il segretario ha incontrato Luca Zaia per offrirgli un posto nell’esecutivo del Partito. Le nomine slittano. Un no, in politica, pesa quanto le firme che lo accompagnano.

Stasera si contano.