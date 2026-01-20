Top e Flop, i protagonisti di martedì 20 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 20 gennaio 2026.

ENZO SALERA

Enzo Salera

Non è da tutti tornare sui propri passi. Ancora meno lo è indossare i panni del pompiere per spegnere l’incendio che si è contribuito ad appiccare. Enzo Salera dimostra di avere spalle larghe quanto il suo carattere fumantino. Il sindaco di Cassino, dopo aver incendiato e sabotato il suo Partito Democratico per un’intera settimana, ora si rende protagonista di una strambata degna del miglior Paul Cayard al timone del Moro di Venezia: stop alle polemiche, silenzio stampa rigoroso. (Leggi qui: La danza delle giravolte di Salera: ora si candida lui, a Consigliere).

Attenzione: non si rimangia una sola parola di quelle pronunciate sette giorni fa, quando ha subito l’accordo politico che ha messo fine a tredici mesi di liti interne al Pd. Un’intesa che, dal suo punto di vista, lo taglia fuori. In realtà non è così: al massimo non lo rende centrale, non passa attraverso di lui. Ma per l’ego di Enzo Salera è sostanzialmente la stessa cosa. (Leggi qui: Unità Pd a che prezzo: l’ombra lunga di Di Stefano sulla corsa di Salera).

Dopo aver minacciato il boicottaggio del Partito alle Provinciali, dopo aver annunciato fuoco e fiamme nei corridoi di Palazzo Iacobucci, è lui stesso a soffocare i focolai. Senza rinunciare allo scontro, lo riporta dentro un alveo politico. Il confronto ci sarà, ma nei binari dello Statuto e davanti alla nuova Direzione provinciale. Sarà quella sede a stabilire se Enzo Salera dovrà o meno candidarsi alla Provincia come consigliere.

Il cambio di rotta

Sara Battisti

Cosa c’è alla base di questo repentino cambio di linea? Innanzitutto le parole della consigliera regionale Sara Battisti, donna forte del Pd e punta di lancia di Rete Democratica guidata da Claudio Mancini. «Ho chiesto al consigliere comunale di Cassino Luca Fardelli di candidarsi, lui mi ha dato la disponibilità. Siccome concordo con il Segretario provinciale designato Achille Migliorelli nel dire che sarà il gruppo dirigente ad approvare la lista, io farò questa proposta: pertanto Fardelli resta in campo».

E poi un’evidenza politica. Enzo Salera ha capito che stava facendo il gioco dei suoi avversari. Andare alle Provinciali, oggi, rischia di essere ciò che furono le Idi di Marzo per Giulio Cesare: la fine. Perché basterebbe anche un solo voto in meno rispetto a quelli raccolti due anni fa dal suo vice Gino Ranaldi per trasformare la sfida in una pugnalata alle spalle. E a qualcuno, l’idea di colpire il simbolo del Pd nel Sud della Ciociaria, non dispiace affatto. Toglierebbe di mezzo un interlocutore ingombrante in vista delle partite vere: Regionali, Politiche, Europee.

Di Enzo Salera si può dire molto. Ma non che sia sciocco.

Strambata strategica.

I CARDINALI CUPICH, McELROY, TOBIN

La Chiesa non urla: perché, come profetizzò Isaia, viene nel nome di colui che “Non griderà nelle piazze, non spezzerà una canna incrinata“. Se vuole, il suo sussurro è più potente di qualsiasi grido. E lo ha dimostrato nelle ore scorse: attraverso le parole dei cardinali Blase Cupich (Chicago), Robert McElroy (Washington) e Joseph Tobin (Newark).

Tre porporati americani, tre diocesi simbolo, una presa di posizione netta: la politica estera dell’America di Trump viene messa sotto esame non sul piano dell’efficacia, ma su quello – ben più scomodo – della coscienza. È qui la vera novità. Perché quando la Chiesa parla di morale, non sta facendo ideologia: sta ricordando che esiste un limite, e che superarlo ha un costo umano prima ancora che geopolitico.

Il messaggio è chiaro: la guerra non può tornare a essere uno strumento ordinario della politica nazionale. La forza non può sostituire il diritto. Il multilateralismo non può essere liquidato come un intralcio. E soprattutto, la pace non è un sottoprodotto delle armi, ma un bene in sé. Parole che sembrano ovvie, e proprio per questo oggi risultano radicali.

La denuncia dei monsignori

Papa Leone XIV

C’è un passaggio che pesa più degli altri: la denuncia della riduzione della politica estera a categorie partigiane. È lì che la Chiesa americana affonda il colpo. Perché la polarizzazione non è solo un problema interno: quando diventa bussola delle relazioni internazionali, produce politiche distruttive e conflitti permanenti. Non serve essere teologi per capirlo, basta guardare le mappe.

Colpisce che i cardinali parlino da pastori e da cittadini. Non alzano muri tra fede e responsabilità civile: li tengono insieme. Trump mette l’interesse nazionale sopra ogni cosa? I cardinali gli rispondono che, se isolato dalla solidarietà e dalla dignità umana, l’interesse nazionale finisce per danneggiare lo stesso Paese che pretende di difendere. È una lezione antica ma evidentemente da ripetere.

Noi stiamo con i migranti

E poi c’è il tema dei migranti, evocato senza giri di parole. La Chiesa “sta dalla parte dei migranti”. Non perché ignori la complessità dei fenomeni, ma perché vede le persone prima delle statistiche. Famiglie separate, bambini terrorizzati, comunità lacerate: non sono effetti collaterali, sono ferite.

Questo intervento non rovescerà le scelte della Casa Bianca. Ma segna una linea. Ricorda che esiste una tradizione morale americana più ampia del ciclo elettorale, più profonda della retorica muscolare, più esigente della propaganda. Ed è su quella tradizione che i cardinali chiedono di tornare a misurarsi.

La Chiesa ha scelto di fare quello che le riesce meglio quando è fedele a se stessa: disturbare le certezze del potere. Non con anatemi, ma con una domanda semplice e terribile: che prezzo siamo disposti a far pagare al mondo per i nostri interessi?

L’urlo della croce.

GENESIO ROCCA

Genesio Rocca

Per mestiere costruisce sogni. Per missione ha deciso di trasformare quei sogni in un impegno concreto per il futuro del pianeta. Con l’ottenimento della certificazione B Corp, Gemar non ha solo scritto una pagina importante nella sua storia imprenditoriale: ha dato forma a una lezione di responsabilità che va ben oltre la gomma naturale dei suoi prodotti. (Leggi qui).

Dire B Corp nel 2026 non è una medaglia da appuntare sopra la giacca ma una scelta di campo ben precisa: significa accettare che profitto e impatto sociale e ambientale non solo possono coesistere ma devono farlo. Significa accettare che la sostenibilità non è un’etichetta ma un compito quotidiano, una bussola etica che guida ogni decisione di prodotto, di investimento, di relazione con lavoratori e comunità .

E qui entra in scena la figura di Genesio Rocca, che con ostinata determinazione imprenditoriale ha accompagnato Gemar in questa trasformazione culturale. Non si tratta tanto di un talento per il marketing ma di una visione: quella di un’impresa che non si limita a vendere articoli per feste, ma che respira l’idea secondo la quale il valore di un’impresa si misura anche da quanto questa riesce a fare bene ciò che fa bene al mondo.

La sfida doppia

La sfida era doppia. Da una parte, mantenere la leadership europea nel mercato dei palloncini in lattice naturale — gomma che viene dagli alberi, rinnovabile, senza plastica negli steli, con gamme FSC® dedicate alla gestione responsabile delle foreste. Dall’altra, alzare l’asticella dell’impegno sociale perché essere grandi non significa solo vendere molto, ma fare molto bene ciò che si vende.

Gemar ha scelto di rispondere: qualità del prodotto, attenzione alla sicurezza e alla formazione dei lavoratori, tutela dell’ambiente, sostegno alla comunità. Questa non è una somma di buone intenzioni, ma un profilo di impresa che guarda lontano — non per moda, ma per convinzione. Ed è un messaggio che parla ai clienti, ai lavoratori, ai fornitori, alle comunità. Ma soprattutto parla al mercato globale: si può crescere rispettando il pianeta e le persone.

L’imprenditore etico.