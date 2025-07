Top e Flop, i protagonisti di martedì 22 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 22 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 22 luglio 2025

TOP

I DUE IGNOTI DI FROSINONE

L’ospedale Spaziani

Ci sono gesti che parlano piano ma arrivano lontano. In provincia di Frosinone, nelle ultime ore, sono avvenute due storie che raccontano più di mille proclami cosa significhi essere comunità.

Da una parte, il dolore più assoluto: un uomo di trent’anni muore all’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Famiglia devastata, un lutto che spezza ogni logica. Eppure, in quel momento, i suoi cari trovano la forza di dire sì. Sì alla vita, per altri. Sì a cuore, pancreas, fegato e reni che continueranno a vivere altrove. Sì a quattro sconosciuti che ora avranno una seconda possibilità.

È l’altruismo più puro, quello che si offre senza sapere a chi andrà il beneficio. Un gesto che non si rivendica, ma si compie. Che non cerca gloria, ma senso. Una scintilla di civiltà nel buio dell’assenza.

Senza apparire

Una fase del restauro

Dall’altra parte, un’altra famiglia, un altro tipo di dolore. Non c’è morte, ma c’è memoria. A Sora, nella Cappella del Parco Santa Chiara, l’unica parte sopravvissuta dell’antico monastero distrutto dal terremoto del 1915, un affresco dedicato alla Vergine Immacolata cade a pezzi. Un’opera di Aristodemo Giacchetti, che racconta un tempo, una fede, una storia.

E anche qui, una famiglia – questa volta di benefattori silenziosi, senza volto e senza proclami – decide di finanziare interamente il restauro. Senza apparire, senza voler essere ringraziata pubblicamente. Solo per restituire alla città un pezzo del suo cuore artistico e spirituale. Perché la bellezza, come la vita, va salvata.

Corpo e anima

Due gesti, due doni. Uno salva il corpo, l’altro salva l’anima. E tutti e due ci ricordano che la vera ricchezza non sta in ciò che si possiede, ma in ciò che si offre. Che il senso profondo dell’umano non è l’accumulo, ma la restituzione.

L’egoismo oggi si traveste da pragmatismo e la solidarietà è spesso derubricata a buonismo: c’è qualcosa di rivoluzionario in queste scelte, una rivoluzione dolce, fatta di altruismo e silenzio. A Frosinone e a Sora, nel cuore di una provincia troppo spesso raccontata solo per le sue crisi industriali, batte un cuore diverso. Un cuore che sa piangere ma anche donare. Che sa ricordare, ma anche progettare.

Due storie che raccontano il volto migliore di un territorio. Ricordando una verità semplice e disarmante: che il bene, quando è fatto bene, non ha bisogno di firma.

Il dono che salva, il dono che conserva

ALESSANDRO GIULI

Alessandro Giuli

Non urlato, non ostentato, non pretestuoso: il gesto compiuto nelle ore scorse dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli è un gesto silenzioso, simbolico ma capace di gridare molto più forte di un comunicato stampa.

Quando ieri mattina si è recato da solo, senza conferenza e senza bandiere, al monumento romano dedicato a Giacomo Matteotti — bersagliato per l’ennesima volta da un atto vile e ripetuto — Giuli non ha fatto politica nel senso deteriorato del termine. Non ha capitalizzato il momento. Non ha cercato l’applauso automatico. Ha fatto memoria. E la memoria, oggi, è un atto politico più profondo di qualsiasi talk show.

Eredità repubblicana

Giacomo Matteotti

Quel piegarsi per pulire con le mani la lastra dove sono incise le parole di Filippo Turati (“Matteotti di noi fu il più giovane, il più prode, il più degno”) non è coreografia. È consapevolezza storica. È dirimente. Perché Giuli, ministro di un Governo di destra, si assume sulle spalle un’eredità repubblicana.

Giacomo Matteotti venne rapito ed assassinato dal fascismo perché ebbe il coraggio di difendere in Aula la Democrazia; un delitto del quale si assunse ogni responsabilità politica e morale Benito Mussolini con un tristemente celebre intervento. Proprio per questo è importante il gesto di Alessandro Giuli: ha detto che quell’eredità non può e non deve essere relegata alla sinistra storica ma è condivisa anche dalla destra contemporanea. È la più netta presa di distanza dal Ventennio fatta da un Governo che non si dichiara antifascista.

Non c’è bisogno di tirare Matteotti per la giacca da una parte o dall’altra. Il suo martirio è pietra fondativa dell’Italia democratica. Lo dice lo stesso Giuli: “È un atto di viltà che inorridisce la nostra coscienza repubblicana”. Parole pesate, non a caso. In un clima spesso attraversato da ambiguità memoriali, quel riferimento esplicito alla coscienza repubblicana ha il valore di una dichiarazione di appartenenza ai principi costituzionali , prima che a uno schieramento.

Matteotti è di tutti

Alessandro Giuli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Ecco allora che quel gesto diventa molto più efficace proprio perché inatteso. Non è una risposta automatica, non è una toppa sul dissenso. È un punto fermo. È la destra istituzionale che dice: “Matteotti è anche nostro. Matteotti è di tutti.”

Nel suo inchinarsi, nel suo bacio alla pietra, nel suo richiamo alla giustizia (“Dovrebbe essere l’ultima volta”), Giuli lancia un segnale che sarebbe miope ridurre a cerimoniale. In un’Italia ancora scossa da rigurgiti vandalici e da una cultura del disprezzo, quel gesto è pedagogia. E, nel linguaggio della democrazia, forse è proprio questa la forma più alta di leadership.

Lezione senza proclami.

BEPPE SALA

Beppe Sala (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

A Palazzo Marino ieri la politica si è separata dalla propaganda ed è tornata a camminare sul filo dell’etica. E della responsabilità. È successo con la decisione del sindaco Beppe Sala di andare avanti. Nonostante tutto. Anzi, proprio dopo tutto.

Tutto si è consumato dopo i giorni cupi in cui ha dovuto scoprire dai giornali di essere indagato. Dopo le proteste sotto Palazzo Marino e le scenette da social di certa opposizione che ha scelto la gogna digitale invece del confronto civile. E dopo il fango, le allusioni, la corsa di chi ha fretta di affossare senza conoscere, giudicare senza capire.

E invece Sala ha scelto di restare. Con una schiena dritta che oggi in politica è più rara di una metropolitana in orario.

L’intervento in Aula

L’intervento del sindaco Sala (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Il sindaco ha parlato davanti al Consiglio comunale con fermezza, senza toni eccessivi, senza scagliarsi contro la magistratura. Ha detto: «Le mie mani sono pulite». Ed ha rivendicato ogni scelta fatta nel solo interesse della città. Non è una dichiarazione di comodo: è una presa di posizione netta. Un modo per dire che il sindaco non è un passante e nemmeno un bersaglio mobile: è una figura di responsabilità e la esercita fino in fondo.

Allo stesso tempo, è stata accolta con compostezza istituzionale la scelta dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi di dimettersi. Un gesto sofferto, certo. Ma necessario. Non perché vi sia una condanna – non ancora, non ora – ma perché in democrazia la trasparenza non è un optional, è una premessa. Il suo passo indietro rafforza, non indebolisce, la tenuta dell’amministrazione . È quel genere di decisione che ha un solo sinonimo possibile: dignità.

Il paradosso

Beppe Sala (Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica)

Il paradosso è che questa vicenda, che poteva affossare la giunta, sta forse segnando la sua rigenerazione politica. Il Pd ha colto la sfida e rilanciato: “Non vivacchiamo”, ha detto. E Sala ha raccolto l’invito: trasporti, case, ambiente, rigenerazione urbana, San Siro. L’agenda c’è, e torna al centro il tema decisivo: cosa fare di Milano nei prossimi anni. Nonostante le indagini. Nonostante le caricature.

Se la politica è anche pedagogia civile, ieri Milano ha avuto una lezione: si può restare senza aggrapparsi alla poltrona. E si può lasciare senza alzare barricate. La Giustizia farà il suo corso. Ma nel frattempo, la politica può ancora scegliere di essere seria. E forse, proprio per questo, ancora credibile.

Il passo avanti della dignità

FLOP

MARIA ROSARIA BOCCIA

Maria Rosaria Boccia

C’è una linea sottile – ma precisa – tra la sfera privata e quella pubblica, tra il diritto alla riservatezza e il dovere della trasparenza. Ma quando questa linea si spezza, quando il privato esplode dentro le istituzioni, il risultato è un corto circuito che brucia credibilità, reputazione e a volte, come nel caso dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, anche la carriera.

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice e protagonista di un affaire che lo scorso settembre ha travolto il Ministero della Cultura, si trova oggi in una posizione difficile. La Procura di Roma ha chiuso le indagini e la porta del processo si è ormai socchiusa. I capi di imputazione sono pesanti: stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione. Non solo: si parla anche di false dichiarazioni nel curriculum usato per ottenere incarichi nell’ambito dell’organizzazione di eventi. E tra le parti offese ci sono l’ex ministro, sua moglie e l’allora capo di Gabinetto Francesco Gilioli.

Meglio di una soap

Gennaro Sangiuliano (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Sembra la sceneggiatura di una serie tv che mescola intrighi sentimentali, ansie istituzionali e vendette digitali. Ma questa è realtà, ed è una realtà che ha già avuto un prezzo altissimo: le dimissioni di un ministro, lo scossone a un dicastero delicato, e un’intera opinione pubblica rimasta a osservare mentre i confini tra relazioni personali e incarichi istituzionali si frantumavano in diretta.

Secondo i magistrati, la relazione tra Boccia e Sangiuliano, una volta terminata, ha dato vita a una spirale ossessiva, fatta di pressioni, intrusioni e ricatti emotivi. Il racconto che emerge dall’atto di chiusura delle indagini è impietoso. Si parla di controllo del cellulare del ministro, accessi forzati a dati sensibili, imposizioni sull’abbigliamento, sull’alimentazione, sulle frequentazioni istituzionali. Addirittura di una fede nuziale sottratta e mai restituita . E poi messaggi dal tono sinistro: “La vita è come un ristorante: nessuno se ne va senza pagare”. Un messaggio che gli inquirenti leggono come una punizione, postato quando Sangiuliano era in missione ufficiale con la moglie.

Boccia si ritrova ora davanti a un bivio esistenziale e giudiziario. Ma anche la politica deve interrogarsi su come garantire trasparenza, selezione delle competenze e tenuta istituzionale anche di fronte alle fragilità umane. Il cortocircuito che ha coinvolto il Ministero della Cultura non è solo un incidente individuale: è un segnale d’allarme su quanto possa diventare vulnerabile l’architettura delle istituzioni quando le scelte personali diventano troppo ingombranti per rimanere fuori dalla porta.

E se davvero, come ha scritto l’imprenditrice, nessuno esce dal ristorante senza pagare, allora il conto – in questa vicenda – rischia di essere salato per tutti.

Quando il privato implode nel pubblico.