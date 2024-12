Top e Flop, i protagonisti di martedì 24 dicembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 24 dicembre 2024

TOP

LUCA DI STEFANO

Foto © Stefano Strani

I detrattori diranno che come Presidente della Provincia non ha lasciato il segno. Gli estimatori ribatteranno che è stata una precisa scelta di stile: perché la Provincia è la casa dei Comuni e lui vuole essere sindaco tra i sindaci, primus inter pares. Se il giudizio sul punto può essere discusso, poco c’è da discutere suol ruolo di Luca Di Stefano come sindaco di Sora.

Nelle ore scorse ha messo a segno un altro successo. Ottenendo 5,2 milioni di euro per mettere finalmente mano al dissesto idrogeologico che affligge la zona di Compre Alte. A mettere i soldi saranno il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Traguardi in serie

Francesco Rocca e Luca Di Stefano

Il fatto è che si tratta solo dell’ultimo traguardo centrato nel 2024 dalla municipalità di Sora. Che non vedeva tanti progetti da lustri. Il più clamoroso è quello dei giorni scorsi: lo sblocco dei finanziamenti per la scuola modello di Renzo Piano: il cantiere aprirà entro la primavera grazie ad un’anticipazione di 12 milioni. Ma nei mesi precedenti c’è stata la realizzazione della nuova illuminazione per il quartiere di Madonna della Figura, che oltre ad avere luci migliori consumerà meno elettricità.

Durante l’anno è venuto direttamente il Governatore del Lazio Francesco Rocca a mettere il sigillo sul finanziamento regionale da 1,75 milioni per il recupero di un tratto strategico del fiume Liri. Senza contare i fondi per la frana in via Grignano.

Sora è tornata centrale. E la Provincia ha sicuramente avuto un ruolo catalizzatore. Che Luca Di Stefano ha messo a disposizione di tutti gli altri sindaci: con strutture ed uffici che hanno il compito di supportare i progetti di tutti. È un ruolo diverso, quello che l’Ente sta svolgendo: meno paternalista e più efficientista. Ma bisogna saperlo comprendere se lo si vuole sfruttare a pieno. Sora c’è riuscita.

Sindaco presidente.

CARLO CALENDA

Carlo Calenda (Foto: Paolo Cerroni © Imagoeconomica)

Queste sono ore che preludono il Natale, la festa per eccellenza della famiglia, del calore e per certi versi di una serenità “forzosa” che sempre meno spesso riusciamo a rendere naturale. Colpa delle cose e di come vanno, e birba chi la buttasse solo sulla retorica della perdita dei significati reconditi e dell’inaridimento dell’uomo.

Quando lavori per una ditta dell’indotto Stellantis per esempio sai che non ci sono miracoli che tengano, e che Frank Capra è un che ha fatto un film bellissimo, ma film. Ecco perché l’analisi di Carlo Calenda appare (ancor più) congrua di quanto non sarebbe stata in condizioni di calendario neutre.

Quella del leader di Azione è una disamina cruda e non prende in focus il fattore umano, piuttosto il sistema complesso che il fattore umano lo contiene. E a volta lo schiaccia. Come l’Ue, ad esempio, che ha confermato (anche se non esclude limature d fuffa) la linea della rigidezza in ordine al passaggio completo alle auto elettriche entro il 2035.

Urso ci ha provato, ma invano

La deadline resta quella, senza alcuna deroga, e per quell’anno si dovrà fermare del tutto la produzione di quelle a motore termico.

Adolfo Urso e Jean Philippe Imparato (Foto: Maurizio Brambatti © Ansa)

Ha fallito Adolfo Urso nel provare ad ottenere la proroga della scadenza e salvare il termico residuo di Stellantis. Ma il “tavolo von der Leyen” ha detto no, al limite potrebbe solo “congelare le multe alle case automobilistiche dovute al mancato rispetto dei parametri stabiliti di emissione”.

E proprio su quelle multe, caldeggiate invece da Teresa de Ribeira, Calenda ha detto la sua. Secco, senza fronzoli, come una sorta di Cassandra-Grinch.

“Le multe della Commissione europea per accelerare la transizione alle auto elettriche hanno tre risultati: 1) distruggono il settore auto europeo. 2) Fanno vincere le auto cinesi. 3) Aumentano l’inquinamento perché in Cina le auto si producono senza alcun rispetto per l’ambiente. Mi pare un perfetto autogol”.

E proprio con la sottolineatura di questo “autogol” Calenda ha voluto ricordare che c’è un Italia che arranca, e che sotto il suo albero per adesso non si vedono regali da scartare.

Scrooge obiettivo.

FLOP

FABIO TAGLIAFERRI

Fabio Tagliaferri ed Alessandro Giuli

Democristiano. Nella declinazione andreottiana del termine. Ha bloccato le truppe avversarie lanciate verso l’assedio e poi le ha avvolte in un rassicurante abbraccio: togliendogli la vera motivazione per cui impugnare le armi contro di lui, la sua nomina, la sua presidenza. Fabio Tagliaferri ha utilizzato la più classica delle tattiche del Divo Giulio per blindare il suo nuovo ufficio, storicamente appannaggio del Centrosinistra. E cioè il braccio operativo del Ministero della Cultura, l’agenzia ALeS che si occupa dei servizi connessi alle attività culturali.

Quando hanno iniziato a dire che non poteva fare il presidente perché non aveva i titoli aveva risposto chiedendo quali gli mancassero. Quando hanno detto che era stato vicesindaco di Frosinone e veniva dalla Ciociaria ha risposto con il più classico degli “embeh”. Quando ha visto che continuavano è andato alla polpa del problema: domandando se fossero i generosi contratti con le banche ed il timore che li cambiasse ad ispirare tanta passione. Fine dell’assedio.

L’abbraccio è scattato quando ha fatto capire democristianamente che non avrebbe compiuto decimazioni, confermato gradi e furerie, migliorato le condizioni del suo esercito. Che però da quel momento avrebbe dovuto seguire lui e le sue indicazioni. In accordo con i sindacati ha definito un piano. Che avrebbe ampliato il numero dei generali in ALeS ma anche le competenze dell’Azienda, rendendola ancora più competitiva e performante.

Il realismo di Stato

Fabio Tagliaferri (Foto © Stefani Strani)

Un progetto che aveva ricevuto il placet a tutti i livelli. Ma nelle ore scorse si è scontrato con la principale delle evidenze di questo Paese: non ci sono i quattrini per fare. Ecco perché da anni le grandi trasformazioni in Italia sono quelle che si fanno a costo zero.

È questo uno dei due motivi per i quali ieri la rivoluzione Tagliaferri è stata dimezzata. Il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è presentato in Consiglio dei Ministri con il filo della scure appena ripassato con cura avanti e dietro sulla cote per renderlo più acuminato. Ma non c’è stato bisogno che calasse l’ascia sul fascicolo affidato da Tagliaferri al ministro Alessandro Giuli per dirgli che anziché 6 nuovi dirigenti ad ALeS si sarebbero dovuti accontentare di 3, ritenuti bastevoli dalla Ragioneria dello Stato.

A farsi carico di produrre un Tagliaferri dimezzato è stato il potentissimo sottosegretario Alfredo Mantovano. Il quale, anziché puntare il dito in direzione dei soldi da risparmiare lo ha diretto verso le funzioni che si intendevano aggiungere. Il presidente Fabio tagliaferri nel suo progetto intendeva rendere ALeS anche stazione appaltante per gestire gli affidamenti e gli acquisti del settore. Mantovano ha rilevato che c’è già Invitalia che fa bene il suo lavoro e non c’è bisogno di invaderne il perimetro.

Non per ora almeno, non adesso che verrebbero sollevati seri dubbi di costituzionalità e ci sono ben altri problemi da affrontare. Niente rivoluzione. O almeno solo mezza per adesso.

Il (piano) Tagliaferri dimezzato.

GIUSEPPE VALDITARA

Giuseppe Valditara

Scuole chiuse per Natale e scuole non assolutamente adatte prima che Natale arrivi. Come sempre il periodo festivo più bello dell’anno narcotizzerà tutto, anche al netto di un nodo al fazzoletto grosso così che Giuseppe Valditara dovrebbe farsi. Proprio in questi giorni e per ripartire meglio tra qualche mese, magari dando notizia che sono stati reperito fondi sufficienti a migliorare una situazione paleolitica.

E diaccia, da quanto raccontano media e statistiche sul tema. Il tema è quello che ha messo a registro in maniera caustica ma puntuale l’Huffington Post. Citando come claim sempiterno proprio “l’impreparazione delle scuole nell’affrontare il calo delle temperature. Un teorema, questo, dimostrabile anche quest’anno”.

Il report di Skuola.net

La spiega ancor meglio il portale Skuola.net con un report. Un’indagine “che ha coinvolto 1.800 alunni di classi medie e superiori – circa 2 studenti su 3, proprio in questi giorni, stanno accusando il freddo quando sono in aula”.

Bèh, i risultati non sono affatto incoraggianti. Più del 50% degli stessi considera quella situazione “quasi insopportabile”. Cos’è che genera questo disagio e la conseguente situazione per cui a scuola ci si va più per soffrire e sopravvivere all’orario piuttosto che per apprendere? “Alla base del disagio, non ci sono tanto fattori ‘organici’ – per esempio una crescente percezione del freddo da parte delle nuove generazioni – quanto le solite, annose, questioni strutturali”.

Lo hanno spiegato a chiare lettere studenti studentesse: “Ben 6 intervistati su 10, infatti, parlano di impianti di riscaldamento non funzionanti. O comunque malandati oppure di edifici scolastici che non aiutano o, ancora, di problemi di budget”.

Cosa non va e dove non va

Basta addentrarsi per capire: c’è un 18% che spiega come i termosifoni vengano accesi “per poche ore, per limitare i consumi. L’11% riconduce l’accensione a singhiozzo dei caloriferi alla necessità di non far lavorare troppo un impianto non proprio in ottima forma. Il 13% sostiene che quest’ultimo è proprio rotto. Mentre per il 17% sono gli infissi, troppo vecchi, a non trattenere il calore”.

E’ evidente che qualcosa va fatto, e che non va fatto solo in ordine a gargarismi-spot o a voci minimal in legge di Bilancio. Il ministro Valditara ha inaugurato il format lessicale del “Merito”, nella sua mission istituzionale. E sarebbe ora che quel concetto valesse anche per lui.

Dopo le vacanze venga alla lavagna.