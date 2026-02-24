Top e Flop, i protagonisti di martedì 24 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 24 febbraio 2026.

*

*

TOP

MAURIZIO MARTINA

Maurizio Martina quando era Segretario del Pd

Il suo nome è strettamente collegato ad una delle pazzie che rendono il Partito Democratico un caso psichiatrico ben lontano da un fenomeno politico. Perché solo un Partito autolesionista, masochista, votato alla sua autodistruzione, può lasciare spalancata la porta ed accompagnare verso l’uscita gli uomini che ne hanno dettato la linea, una volta che la loro stagione si è conclusa.

C’è stato un tempo, in cui la carica di Segretario Generale del Partito Comunista Italiano era praticamente a vita. E, per contro, quella del suo omologo nella Democrazia Cristiana, era precaria più delle foglie secche sugli alberi in autunno. Ma in entrambi i casi, chi aveva guidato il Partito era a disposizione permanente del Partito stesso anche dopo. Perché una volta conclusa la stagione non si diventa improvvisamente deficienti: il proprio patrimonio di esperienza è sempre utile. Mentre nel Pd viene considerato semplicemente scomodo.

Per questo Maurizio Martina è stato felicemente accompagnato nella sua aspirazione di accasarsi alla Fao. Un po’ come fecero per Walter Veltroni quando disse di voler andare a scavare pozzi in Africa o Nicola Zingaretti quando scelse come esilio un seggio a Bruxelles. Non di meno, alcune nomine raccontano più del curriculum di chi le riceve. Raccontano il momento politico di chi le sostiene.

Il candidato e la Realpolitik

Nicola Zingaretti con Maurizio Martina

La candidatura di Maurizio Martina alla Direzione Generale della Fao non è soltanto la possibile promozione di un ex segretario del Pd . È un segnale strategico del Governo Giorgia Meloni. E dice una cosa semplice: quando il livello diventa globale, le casacche possono attendere. Il paradosso è evidente solo in superficie. Un esecutivo guidato dal centrodestra che punta su un ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni per una delle poltrone più pesanti del sistema multilaterale. Ma sotto la superficie la logica è lineare: la Fao ha sede a Roma, è un asset geopolitico, incrocia sicurezza alimentare, Africa, clima, stabilità dei mercati agricoli. E in questo scacchiere l’Italia non può permettersi neutralità.

Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida hanno fatto una scelta di realpolitik. Non hanno cercato un nome identitario. Hanno scelto il candidato con il profilo internazionale già consolidato. Martina è vice direttore, conosce le dinamiche interne, ha costruito relazioni multilaterali, è l’italiano con il grado più alto dentro l’organizzazione. È un investimento su una continuità, non un salto nel buio.

C’è poi un secondo livello, più politico. La Fao è coerente con il Piano Mattei. L’Africa non si stabilizza con slogan, ma con agricoltura, filiere, sicurezza alimentare. La lotta alla fame è diplomazia preventiva. Se Roma guida la Fao, il Piano Mattei acquista una piattaforma naturale.

Operazione di sistema

La sede della FAO a Roma (Foto: Riccardo De Luca © FAO)

È anche un’operazione di sistema. Coldiretti, Cia, mondo agricolo hanno reagito con entusiasmo. Non per spirito bipartisan, ma per interesse nazionale: l’agroalimentare italiano vale 73 miliardi di export. Avere un connazionale alla guida dell’agenzia Onu che detta linee su cibo e agricoltura significa peso, influenza, capacità di orientamento. Certo, la partita è appena iniziata. Servirà un’Europa compatta. Serviranno equilibri con altre candidature. Servirà diplomazia silenziosa.

Ma il messaggio è già arrivato: l’Italia vuole tornare a giocare in attacco nelle organizzazioni internazionali. E in questo caso la politica interna si è messa tra parentesi. Non è un dettaglio. È un cambio di stagione. Perché quando un Governo di destra punta su un ex leader della sinistra per un ruolo globale, sta dicendo che esiste un livello in cui l’interesse nazionale supera la contesa domestica.

Se Martina arriverà al vertice, sarà una vittoria personale. Ma soprattutto sarà la dimostrazione che, almeno a volte, l’Italia sa fare squadra quando la posta non è un assessorato, ma una leva mondiale.

Interesse nazionale bipartisan.

LAURA VICANO

L’ex assessore Laura Vicano

I risultati non nascono mai per caso: soprattutto quando riguardano la macchina amministrativa. E più ancora quando si parla di trasformazione digitale. Il balzo in avanti di Frosinone nell’iCity Rank non è soltanto una buona notizia statistica. È un cambio di postura. È il passaggio da Comune che insegue a Comune che struttura. E dietro questa svolta non c’è solo un indirizzo politico generale ma un lavoro tecnico e quotidiano del quale ora cogli i frutti l’assessore Maria Teresa Spaziani Testa ma che nasce dal lavoro di chi fino a poche settimane fa era la titolare di quella delega: Laura Vicano.

Ha guidato la fase di impostazione, nel momento in cui digitalizzare significava soprattutto mettere ordine. Adeguare, integrare, portare il portale comunale dentro i modelli nazionali, spingere su interoperabilità e sicurezza dei dati. È la parte meno visibile, ma più delicata: quella che costruisce l’ossatura.

Chi è venuto dopo ha raccolto il testimone in una fase diversa: non più solo infrastruttura, ma consolidamento e diffusione. Quando la digitalizzazione smette di essere un progetto e diventa cultura amministrativa. Quando SPID, CIE, PagoPA e App IO non sono sigle, ma strumenti quotidiani per cittadini e uffici.

I 29 punti in più

Il dato dei 29 punti in più nella dimensione “Amministrazioni digitali” non è un fulmine nel cielo sereno. È il risultato di una continuità politica che, in un contesto spesso litigioso, ha saputo garantire stabilità su un dossier strategico. Qui sta il punto politico vero: la trasformazione digitale non produce consenso immediato. Non taglia nastri. Non riempie piazze. Produce efficienza, trasparenza, accessibilità. Produce meno code e più servizi online. È una riforma silenziosa.

Eppure è esattamente su questo terreno che si misura la modernità di una classe dirigente. Perché la digitalizzazione non è tecnologia: è potere redistribuito. È cittadino che accede, controlla, verifica. È amministrazione che accelera.

Se Frosinone oggi può rivendicare un salto strutturale nella propria organizzazione digitale, è perché qualcuno ha lavorato senza clamore, dentro i meccanismi complessi della macchina comunale. La politica, quando funziona, è questo. Laura Vicano ha tracciato il percorso. Maria Teresa Spaziani Testa lo sta consolidando. Sul piano amministrativo. Su quello politico sarà altra faccenda, da analizzare in tempi differenti e contesti differenti: perché il resto – classifiche, conferenze stampa, dichiarazioni – viene dopo.

E per una volta, viene dopo un lavoro vero.

Leadership istituzionale trasversale.

FLOP

GIANLUCA DI COCCO

Gianluca Di Cocco e Mauro Visari

Una sfilata di carri allegorici, attesa dai bambini e dalle famiglie, ha trasformato domenica scorsa le piazze di Latina in un palcoscenico di colori e musica. Ma dietro la festa si è aperto un inatteso contenzioso istituzionale tra Comune e Curia vescovile.

Il Comune di Latina aveva organizzato il recupero della sfilata prevista per il 7 febbraio, annullata a causa del maltempo. L’iniziativa, protratta oltre il tradizionale Martedì Grasso, aveva sollevato qualche malumore tra chi riteneva inopportuno celebrare il Carnevale durante il periodo di Quaresima. L’assessore alla Cultura, Gianluca Di Cocco, aveva tentato di placare le polemiche con un post sul suo profilo Facebook: «Comprendiamo le osservazioni di chi evidenzia che siamo entrati nel periodo di Quaresima. Proprio per rispetto verso tale sensibilità, il Comune di Latina ha ritenuto opportuno richiedere preventivamente l’autorizzazione e il coinvolgimento della Curia Vescovile».

Di Cocco aveva precisato che «la Curia, comprendendo il carattere straordinario del recupero e il fatto che l’annullamento non fosse dipeso da una scelta organizzativa ma da cause di forza maggiore, ha concesso il proprio benestare allo svolgimento della manifestazione, rivolta esclusivamente a bambini e famiglie». Il post si concludeva sottolineando il valore comunitario dell’evento: «Si tratta dunque di un momento semplice e comunitario, autorizzato e condiviso, pensato per restituire ai più piccoli una giornata di festa che non si era potuta svolgere».

Il palo in faccia

Mariano Crociata (Foto: Valerio De Rose © Imagoeconomica)

Ma ieri, a sorpresa, la Curia vescovile è intervenuta con una nota ufficiale a smentire le dichiarazioni dell’assessore. Senza citare direttamente Di Cocco, il comunicato chiarisce che «un rappresentante istituzionale del Comune di Latina» aveva parlato di un «benestare della Curia a detta manifestazione in Quaresima». «A tale proposito posso affermare che non è mai stato “concesso” alcun parere favorevole o permesso all’evento. Di conseguenza la dichiarazione di “benestare” deve intendersi non vera».

La Curia ha colto l’occasione per ribadire i principi della collaborazione con le istituzioni locali: «L’occasione è utile per ricordare che la cordiale e comprensiva collaborazione per il bene comune che esiste tra istituzioni diverse deve sempre avvenire nel rispetto reciproco delle proprie autonomie, rispetto che la Diocesi di Latina ha sempre mantenuto verso gli enti istituzionali e locali. Cordialità e comprensione che, specie nelle normali interlocuzioni correnti, non può e non deve essere fraintesa e tantomeno curvata fino a dare interpretazioni fuorvianti alla cittadinanza».

Autogol istituzionale evitabile.

VANNACCI (e non solo)

Roberto Vannacci (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Esiste una differenza sottile ma decisiva tra garantire solidarietà a un servitore dello Stato e trasformare un fatto ancora da accertare in una bandiera politica. La vicenda di Rogoredo e del poliziotto ora sospettato di essere un assassino racconta soprattutto questo: la fretta. La fretta di occupare il campo, di inchiodare la narrazione prima che arrivino gli atti. La fretta di trasformare un’indagine in un referendum ideologico. Il caso dell’agente Carmelo Cinturrino è diventato in poche ore un simbolo. Non per ciò che era accaduto — ancora tutto da verificare — ma per ciò che doveva rappresentare. E così si è scatenata la gara alla dichiarazione più muscolare.

Matteo Salvini ha incarnato il testacoda più evidente. Prima il “senza se e senza ma”, poi la virata garantista: “Se ha sbagliato deve pagare più di tutti”. È la fotografia di un riflesso politico: prima si blinda, poi si ricalibra. Non per convinzione giuridica, ma perché i fatti, quando emergono, non si lasciano piegare agli slogan.

La stessa dinamica si è vista nelle parole di Giorgia Meloni, di Matteo Piantedosi, di Galeazzo Bignami, di Maurizio Gasparri. Tutti schierati, subito. Tutti pronti a evocare doppiopesismi, scudi penali, magistrature ideologiche. Prima ancora che l’inchiesta facesse il suo corso.

L’automatismo inopportuno

Matteo Salvini

Il punto non è difendere o meno le forze dell’ordine. È l’automatismo. È l’idea che ogni episodio vada immediatamente incasellato nello schema “noi contro loro”. È l’uso della cronaca come carburante per una battaglia identitaria permanente. E poi c’è la teatralizzazione. Il post di Roberto Vannacci, la metafora western, la “remigrazione” come soluzione universale. La pistola giocattolo puntata in studio. La medaglia invocata e poi cancellata da Silvia Sardone. Tutto amplificato dai megafoni mediatici che hanno trasformato un’indagine in una sceneggiatura.

Il problema politico è semplice: quando si anticipa il giudizio, si perde la misura. E quando la realtà si incarica di complicare la narrazione, resta l’imbarazzo. La sicurezza è materia seria. Non è un talk show. Non è una clip da social. Non è una gara a chi grida più forte “sto con il poliziotto”. È equilibrio tra autorità e responsabilità. Tra uso legittimo della forza e controllo democratico.

Ogni volta che la politica trasforma un’inchiesta in un comizio, si espone al rischio di dover fare marcia indietro. E la marcia indietro, in questi casi, non è solo tattica: è la prova che lo slogan aveva preceduto la verità.

Slogan contro realtà.