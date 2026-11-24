Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 24 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 24 novembre 2026.

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TOP

VINCENZO FORMISANO

Vincenzo Formisano e Roberto Caramanica

Una banca, per mestiere, non regala niente. Guadagna sul risparmio altrui, guadagna sull’esercizio del credito: è il suo lavoro, ed è giusto che lo faccia. Stavolta però investe su un capitale che non figura in nessun bilancio: la possibilità, per una donna, di ricominciare .

Si chiama BPC Credito Donna ed è un prestito a tasso zero per le donne seguite da un Centro Antiviolenza o ospitate in una Casa Rifugio convenzionati con la Banca Popolare del Cassinate. Niente garanzie personali: solo la parola di chi, fino a ieri, non aveva nemmeno il diritto di parlare. Finanzia la nuova casa, le spese per i figli, la formazione, il lavoro, le spese legali e sanitarie.

Una banca che finanzia senza garanzie non sta facendo credito: sta facendo scommessa, e scommette sul fatto che una donna, messa ai margini dalla vita, possa tornare al centro.

Il dramma nei numeri

I numeri, nel frattempo, non concedono sconti. Secondo il Viminale, nel primo semestre 2026 le vittime femminili tra femminicidi e omicidi volontari sono state 34, le violenze sessuali denunciate 3.142. Numeri cresciuti nella seconda parte dell’anno, dice il presidente Vincenzo Formisano, e dietro ogni numero ce n’è un altro che non si vede: quello di chi non denuncia, per vergogna o per paura.

Formisano non si ferma al prestito. Annuncia finanziamenti per l’imprenditoria femminile, agevolazioni nel bando Prima Idea per le start up, percorsi di educazione finanziaria «perché non deve essere la paura della mancanza di risorse a imprigionare le donne in situazioni degradanti». È la frase più semplice e più esatta: la dipendenza economica è spesso la prima catena, quella che tiene chiuse le altre porte.

C’è anche un avvertimento, utile a chi pensa che la violenza sia solo quella che fa notizia: quella «sottile, quasi invisibile», fatta di battute, allusioni, piccole discriminazioni sul lavoro, del carico di cura che ricade sempre sulle stesse spalle. È il terreno su cui cresce il resto.

Il 25 novembre si ricorda. Il 26, dice Formisano, comincia la vita quotidiana ed è lì che una banca o resta parola o diventa fatto. Stavolta ha scelto di diventare fatto.

Il prestito che dà garanzie.

SARA BATTISTI

Sara Battisti e Francesco Rocca

Una lettera aperta, si sa, non è mai per chi la riceve. È per chi la leggerà dopo. Sara Battisti lo sa benissimo, e ha scritto a Francesco Rocca la lettera più gentile e più scomoda dell’anno.

Non contesta la Zes unica, la elogia. Accetta in blocco la narrazione del centrodestra, i 60 miliardi d’impatto rivendicati da Giorgia Meloni, persino il sigillo della Corte dei conti. Poi chiude la trappola: se il modello funziona così bene, perché il Basso Lazio ne resta fuori? Concedere la premessa all’avversario per inchiodarlo alla conseguenza è il trucco più vecchio della politica, ed è anche il più efficace.

Il bello è il paradosso: un’esponente dell’opposizione che chiede al governatore di centrodestra di completare un’opera del governo del suo stesso colore. Se Rocca si muove e ottiene, il merito sarà conteso. Se non si muove, resta agli atti che Battisti ha chiesto per prima. Comunque vada, sotto la richiesta c’è sempre la sua firma.

Oltre la tattica

Dietro la tattica c’è una cartina, ed è quella che fa più male: intorno al Basso Lazio, a nord, a est e a sud, ci sono territori con credito d’imposta, esoneri, sportello digitale. In mezzo, un’enclave al contrario. Non serve un complotto: basta la geografia. E dietro la cartina, un bollettino di crisi: Stellantis, Henkel, l’indotto, Burgo.

Resta la domanda vera, che la cronaca di queste settimane rende più urgente di quanto sembri: tra un anno comincia la campagna elettorale e su Rocca pesa un’incognita in più. Con la nuova legge elettorale diventa prezioso oltre ogni misura chiunque sappia calamitare consenso per la corsa verso Camera e Senato, mobilitarsi un anno prima non è prudenza: è calcolo. Chi muove per primo, in politica, muove sempre due volte.

Dire sì, per Rocca, significa andare a Roma a misurare il proprio peso nel centrodestra nazionale. Dire no, o non dire, significa consegnare all’opposizione l’argomento perfetto per il 2027. La cortesia della forma non deve ingannare nessuno: l’assedio è già cominciato, ed è cominciato con un sorriso.

L’assedio comincia con un sorriso.

FLOP

IL CENTRODESTRA DI ALATRI

di MASSIMILIANO PISTILLI

Maurizio Cianfrocca e Roberto Addesse

A Roma il centrodestra posa per la fotografia di famiglia, tutti sorridenti, tutti abbracciati. Ad Alatri, al Brio Bar, la stessa famiglia si è riunita per spartirsi l’eredità prima ancora che il capofamiglia, Maurizio Cianfrocca, abbia tolto il disturbo. (Leggi qui: Il tavolo della Lega ufficializza Addesse: subito un tavolo per la sintesi con FdI).

Non è un comitato elettorale, è un tribunale. Imputati: tutti. La Lega ha scelto il suo erede, Roberto Addesse, vicesindaco da cinque anni e, dicono, braccio operativo del sindaco uscente. Fratelli d’Italia ha già il suo, Antonello Iannarilli, ex presidente della Provincia, che non aspetta permessi da nessuno. Risultato: due partiti, un solo posto, e la cortesia istituzionale di chiamarlo «tavolo» invece che braccio di ferro.

Si badi alla forma. La Lega non alza la voce, riconosce la legittimità dell’avversario, propone persino le primarie se la sintesi non arriva. Tutto molto educato. Ma chi offre le primarie come ultima spiaggia ha già capito che la prima non basta. E chi, come Iannarilli, ha già annunciato che si candiderà comunque, non sta aspettando un tavolo: sta aspettando solo che finisca la recita.

Apparenza e sostanza

Antonello Iannarilli

Nel frattempo Forza Italia fa concorrenza a se stessa. Il partito aveva un segretario in ascesa, poi un commissariamento firmato dalla coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli, e ora un ex segretario che minaccia una civica senza Forza Italia dentro. Dialoga con Patto Civico, che pone il veto sugli stessi due nomi in corsa, Iannarilli e Addesse: un partito che tratta la propria futura alleanza a colpi di «senza questi due». E se l’alleanza si fa, due dei suoi, l’assessore Gianni Padovani e la consigliera Eleonora Tavani, sono pronti a sbattere la porta. Un partito che litiga su chi escludere, prima ancora di sapere chi includere, non sta costruendo una coalizione: la sta smontando in anticipo.

Sommando i conti: due candidati che non arretrano, un partito alleato spaccato su se stesso, e civiche che, prudenti, non si sbilanciano. A Roma uniti. Ad Alatri, ognuno per la propria strada. La campagna elettorale non è ancora cominciata, e il centrodestra ha già litigato su tutto. Immaginarsi quando comincerà.

Uniti a Roma, soli ad Alatri

POSTAL MARKET

di GUIDO SPEGLI DI PRESENE

Una crocetta a penna Bic su una pagina patinata: ecco come un’intera generazione faceva shopping prima che esistesse la parola shopping. Postalmarket era quello. Nell’aula 1D del Tribunale di Treviso, nessuno ha voluto comprarne il marchio. Terza asta deserta. Il catalogo dei sogni degli italiani non ha trovato nemmeno un compratore per i saldi.

Chi oggi invoca un rilancio di Postalmarket ragiona come chi invocasse il ritorno del telefono a disco o della tv a tubo catodico: nostalgia comprensibile, teoria inutile. Il mondo non torna indietro, trova ogni volta un modello nuovo, e a decretarne il successo è il mercato, non il sentimento.

In questo senso il mercato è già nel futuro: è la nostalgia, semmai, che resta ferma nel passato.

I numeri non mentono

Foto: Andreas Prada Garcia / Pixabay

Nato nel 1959 dall’imprenditrice Anna Bonomi, il catalogo vendeva fino a 8 milioni di copie grazie ai volti di Romina Power, Ornella Muti, poi Cindy Crawford. Nel 1987 fatturava 385 miliardi di lire. Il rilancio del 2021, firmato dalle aziende trevigiane Projectmoon e Storeden, con le copertine di Diletta Leotta e dei The Jackal, ha prodotto fra il 2021 e il 2023 ricavi tra 264mila e 370mila euro. Tra 385 miliardi di lire e 370mila euro non c’è declino: c’è un altro secolo.

Il catalogo arrivava gratis nella cassetta della posta, restava in salotto per mesi, si sfogliava senza fretta. Oggi si compra con un clic, e con un clic si dimentica. L’e-commerce ha vinto, come vince sempre chi arriva dopo con qualcosa di più comodo.

Non si rimpiange un marchio. Si rimpiange il tempo che ci metteva a farci sognare.

Nemmeno in saldo.