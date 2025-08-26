Top e Flop, i protagonisti di martedì 26 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 26 agosto 2025.

ANTONIO TAJANI

Antonio Tajani e Papa Leone XIV

Globalismo di facciata e localismo retrivo. Antonio Tajani ha fatto qualcosa di semplice e geniale: ha unito i due mondi con un gesto che vale più di mille discorsi. Fronteggiando le sfide diplomatiche da ministro degli Esteri, ieri Tajani ha portato a Papa Leone XIV non una medaglia o un documento ufficiale, bensì uno stendardo artigianale: Sant’Ambrogio, patrono di Ferentino. Bronzo, stoffa, tela dipinta con le mani dei suoi concittadini. Un dono che parla di appartenenza, ma anche di una visione che non si perde nei cieli delle capitali.

È un gesto tanto politico quanto poetico. Da uomo di Stato con il compito di guardare lontano e, allo stesso tempo, non dimenticare il nome del piazzale della loro infanzia. Tajani lo ha fatto. Il vessillo di Sant’Ambrogio è diventato una specie di ambasciatore spirituale della Ciociaria. È entrato nel Vaticano non solo come simbolo devozionale ma come segno che la Patria non è solo un luogo sulla carta geografica ma una trama di volti, storie e sentimenti .

Antonio Tajani e Piergianni Fiorletta

Il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta ha colto l’essenza del gesto: «Un bellissimo atto di appartenenza», ha detto. E non poteva dirlo meglio. Perché la grandezza di un politico, specie di chi ha responsabilità internazionali, si misura anche dalla capacità di ricordare da dove è partito. Dove le aspirazioni iniziano nelle strade di casa. Dove il santo patrono è compagno di gioco, non solo santo da processione.

È il dna italiano, di un Paese che cresce in gesti come questo. Che parlano di madre e di memoria, tra l’ufficio di Palazzo Chigi e la piazza del paese. Di un’ulteriore lezione: si può costruire il futuro, a condizione di tenere saldo il filo con le proprie radici.

Le radici e le foglie.

DANIELE NATALIA

Daniele Natalia

C’è modo e modo di stare al timone di una città. È possibile accontentarsi di asfaltare due strade e tagliare qualche nastro. Oppure è possibile guardare un orizzonte più lontano andando anche oltre: verso qualcosa di più profondo, quasi impercettibile al Bilancio. Ma essenziale allo spirito: la crescita culturale della propria comunità. Una scommessa che non si misura in metri cubi ma in idee, passioni, futuro.

Un sindaco può costruire capannoni e spalancare palcoscenici: questione di sensibilità. Come quella dimostrata a Frosinone negli anni scorsi da Nicola Ottaviani che scommise sull’acquisizione dello storico Teatro Nestor. O dal suo successore Riccardo Mastrangeli con il Vittoria. Sulla loro scia ora c’è a pieno titolo il sindaco di Anagni Daniele Natalia.

Il progetto ambizioso

Natalia sta provando a fare entrambe le cose: alzare capannoni e ristrutturare teatri. E questa, in tempi così smaccatamente funzionalisti, è quasi una rivoluzione gentile.

I l progetto è ambizioso e simbolico insieme: restituire vita e voce all’ex cinema Tavani, storico presidio del centro di Anagni, da decenni inghiottito dal degrado. Non più sala chiusa e silente, ma teatro vivo e laboratorio creativo. Uno spazio restituito non solo alla memoria collettiva, ma alla cittadinanza attiva. Perché tra capannoni e logistica, Anagni potrà presto vantare anche un centro culturale all’altezza della sua storia e del suo potenziale umano.

Natalia lo ha annunciato ufficialmente durante la prima serata del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale. E non era una cornice casuale. Non si trattava soltanto di un evento istituzionale ma di un messaggio politico chiaro: la cultura non è un orpello, è infrastruttura. Non solo per le élite ma per le tante associazioni teatrali che oggi fanno i salti mortali per provare e portare in scena i propri spettacoli, spesso in spazi inadeguati o improvvisati.

La chiave, come sempre, è nei fondi. Ma questa volta – sorprendentemente – derivano proprio dallo sviluppo dell’area industriale e dai relativi oneri concessori. Una sorta di “restituzione morale” del cemento al pensiero. Ecco allora che il paradosso si scioglie: più fabbriche, sì, ma anche più palcoscenici. Perché l’anima di una città cresce con le sue imprese, ma si eleva con la sua cultura.

Cemento e palcoscenico.

FLOP

DAVIDE BRUNI

Davide Bruni

C’è qualcosa di profondamente stonato, e non sta nel cartellone del cinema all’aperto di Ceccano, ma nella reazione scomposta di certa opposizione che ha mal digerito la proiezione del film “Berlinguer, la grande ambizione” all’interno della rassegna “Cinema in erba”. Perché, a ben vedere, il problema non è il film. Il problema è la memoria corta.

Sì, Berlinguer era comunista. Lo era in un tempo in cui essere comunista – o missino – significava credere profondamente in una visione del mondo. Lo era fino all’ultimo respiro, quando morì facendo politica sul palco, mentre parlava al suo popolo . È esattamente per questo che la sua figura è entrata nel pantheon laico della Repubblica, insieme a De Gasperi, Moro, Nenni e, sì, anche Giorgio Almirante. Il quale, con una compostezza oggi purtroppo rara, si mise in fila per rendere omaggio alla salma del suo storico avversario. Un gesto che non fu retorico: fu la dimostrazione che, in politica, si può essere distanti come l’alba e il tramonto, ma riconoscersi nel valore dell’impegno.

L’assenza dei fondamentali

Enrico Berlinguer a Venezia nel 1980 (Foto: Gorup de Besanez)

Chi oggi, come l’avvocato Bruni, grida allo scandalo per la proiezione di un film su Berlinguer in un’iniziativa pubblica promossa anche da un oratorio, sembra ignorare proprio questo: che si può e si deve distinguere tra il giudizio ideologico e la statura morale. E Berlinguer, da quel punto di vista, ha poco da temere.

Non è un film propagandistico quello proiettato – come ha spiegato l’assessore alla Cultura Alessandro Ciotoli – ma un ritratto umano, affettuoso, persino struggente, degli ultimi anni di un uomo che ha fatto della sobrietà e dell’etica pubblica una cifra di vita. Un film che ha vinto un David di Donatello e che certo non può essere bollato come “fuori luogo” solo perché racconta un leader della sinistra.

Chi lo contesta, forse, non ha compreso davvero né la lezione di Berlinguer né quella – ben più inattesa, ma altrettanto significativa – di Almirante. Entrambi seppero alzare lo sguardo al di sopra del proprio recinto politico. A Ceccano invece, pare che il recinto sia stato recintato una seconda volta, a doppia mandata.

Riconoscersi nel valore.

MSC WORLD EUROPA

La Msc World Europa

Nemmeno i colossi sono immuni dalle giornate storte. Pure quelli galleggianti. Prendete la Msc World Europa, per esempio: 333 metri di lunghezza (tra campi di pallone messi in fila), 68 d’altezza, 215 mila tonnellate di maestà, 8.500 anime a bordo… eppure, si è piantata come una Panda in panne al casello di Ponza. Un guasto elettrico al sistema di propulsione – niente di tragico, per carità – ha lasciato il gigante fermo in mezzo al mare per ben nove ore.

Una pausa non prevista nel programma della crociera ma decisamente memorabile.

A bordo – rassicura Msc – tutto ha funzionato regolarmente: aria condizionata, ristoranti, animazione. Solo il motore ha deciso di prendersi un caffè lungo. E se è vero che il mare era calmo e i generatori attivi, tra i passeggeri non sono mancati stupore e domande del tipo: “Ma siamo ancora a largo di Ponza o ci stiamo girando in tondo con stile?”. Alla fine, grazie all’intervento dei tecnici e senza bisogno dei rimorchiatori accorsi da Napoli e Gioia Tauro, il mostro marino ha ripreso la via verso il capoluogo campano.

Morale della favola? Anche le navi più moderne, tecnologiche e mastodontiche ogni tanto hanno bisogno di tirare il fiato. Nessuno si è fatto male e la crociera ha guadagnato un aneddoto in più da raccontare a cena.

Perché sì, anche i colossi vanno in tilt. Ma lo fanno con classe, vista mare e spettacolo serale incluso.

Anche i giganti del mare, a volte, hanno il fiatone.