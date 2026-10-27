Top e Flop, i protagonisti di martedì 27 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 27 ottobre 2026.

*

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 27 ottobre 2026.

*

TOP

PAOLO FANELLI

(Foto © Alessandro Andrelli)

Dal mobiliere, semmai qualche volta nella vita c’è andato, non lo ha fatto per provare una poltrona. Meno che mai ha voluto provarne la comodità in politica. Che per Paolo Fanelli è sofferenza: perché è servizio e non è comodo privilegio. Al Comune di Frosinone ha fatto praticamente tutto: è stato sindaco, assessore, consigliere comunale. Da ieri è anche Presidente del Consiglio comunale. (Leggi qui: I 24 voti a Fanelli e la cambiale di Mastrangeli ancora in bianco).

Non è una carica in più: è un approdo. Dopo mesi di stallo e otto votazioni a vuoto, l’Aula ha affidato il ruolo a chi conosce il mestiere. E soprattutto non si lascia tirare la giacca: lo dimostrò una trentina di anni fa, quando anche lui fu sindaco e finì sotto assedio come oggi Riccardo Mastrangeli. Lo ha dimostrato ancora in questi mesi: votando contro la linea del Partito quando non la condivideva, scendendo in piazza con una parte dell’opposizione quando non si riconosceva nell’amministrazione. Quella parte di opposizione che ora si è fidata di lui e lo ha votato.

Il passaggio della campanella tra Marco Ferrara e Paolo Fanelli (Foto © Alessandro Andrelli)

Il suo nome è arrivato come punto di convergenza quando le altre strade sembravano esaurite: non il candidato di una corrente contro un’altra ma un amministratore la cui storia parla da sola. L’autorevolezza gli viene dal percorso, non dai numeri.

Adesso dovrà garantire equilibrio e imparzialità in un’Aula che è stata teatro di tensioni e prove di forza. Dopo aver guidato il Comune, amministrato il Comune e rappresentato il Comune, da ieri presiede anche il Comune.

Parla il curriculum.

RICCARDO MASTRANGELI

di ROBERTA DI DOMENICO

Riccardo Mastrangeli e Paolo Fanelli (Foto © Paolo Peticca)

A poche ore dalla scadenza, quando attorno al Comune di Frosinone aleggiava l’odore acre del commissariamento, più che quello di una intesa, Riccardo Mastrangeli non ha cambiato espressione: nessuna perdita di lucidità o di concentrazione ma obiettivo scolpito bene in mente. È rimasto seduto al tavolo ed ha continuato a giocare la partita che aveva in testa sin dall’inizio. (Leggi qui: I 24 voti a Fanelli e la cambiale di Mastrangeli ancora in bianco).

Il cronoprogramma era semplice solo sulla carta: prima sbloccare l’Aula con l’elezione del Presidente del Consiglio e quindi restituire piena operatività all’assemblea per approvare le delibere, poi aprire la fase della ricomposizione politica e della nuova Giunta. E alla fine è andata esattamente così. L’elezione dell’ex sindaco Paolo Fanelli, sostenuta da una convergenza larghissima di 24 voti, ha restituito la corretta legittimazione al Consiglio comunale dopo mesi di paralisi e otto tentativi andati a vuoto.

La differenza tra subire e governare la crisi

L’intervento di Riccardo Mastrangeli (Foto © Paolo Peticca)

La differenza tra chi subisce una crisi e chi prova a governarla sta tutta qui. Nel momento più difficile, con le dimissioni depositate e l’orologio che correva, Mastrangeli non ha inseguito le correnti né si è lasciato trascinare dall’ansia. Ha imposto lui la sequenza degli eventi. Prima la soluzione istituzionale, poi quella politica.

Nel discorso pronunciato in Aula ha rivendicato una cosa che in politica spesso si dimentica: la responsabilità delle decisioni. È stato lui ad indicare il nome di Fanelli come figura di sintesi ed è stato lui a fissare la cornice della fase che si apre adesso, chiedendo una maggioranza coerente con la filiera del centrodestra dal Comune fino ai livelli Regionali e Nazionali.

Adesso viene la parte più difficile, perché eleggere un Presidente non significa automaticamente ricomporre tutte le fratture che hanno attraversato la maggioranza negli ultimi mesi. Ma ieri il sindaco aveva un obiettivo: evitare che Frosinone uscisse dalla crisi senza una guida politica e senza un’Aula pienamente funzionante. Lo ha raggiunto.

Per cinque mesi tutti hanno recitato una parte. Lui ha aspettato l’ultimo atto.

Freddezza istituzionale.

DANIELE PILI

Daniele Pili

Fosso Valleradice: lavori ultimati. Fosso Campovarigno: in completamento. Canale Magnene, a Isola del Liri: trinciatura in chiusura, poi tocca al Tremoletto . È la risposta del Consorzio di Bonifica Conca di Sora al Comune di Sora, e non ha bisogno di una virgola in più.

Nelle settimane scorse il Comune ha chiesto di uscire dal perimetro consortile con una delibera giuridicamente inefficace, come si è già dimostrato in sede legale per un caso analogo. Il Consorzio poteva rispondere con la carta bollata. Ha scelto di rispondere con uomini e mezzi: nel Palazzo si vota, ma l’acqua scorre solo dove qualcuno ha pulito il fosso.

L’assessore Giancarlo Righini con il commissario Daniele Pili

Il commissario Daniele Pili ha parlato di prevenzione, di continuità, di lavoro quotidiano ed ha ringraziato gli operatori. Indicato i numeri: le manutenzioni aumentano proporzionalmente agli interventi aggiuntivi voluti dall’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini Il lavoro è la parte più difficile da contestare: un fosso pulito non ha opinioni.

Poi la chiusa, che è il vero messaggio. Pili assicura che gli interventi continueranno «mantenendo aperto il confronto con le amministrazioni locali» e ricorda che il territorio è un interesse comune. È un gesto diplomatico: una porta lasciata socchiusa a chi ha fatto il gesto di andarsene, perché il dialogo vale più dello scontro.

Il Consorzio ha già fatto la sua mossa. Adesso tocca al Comune: i fossi, le piene, gli allagamenti, le tracimazioni, non aspettano le delibere e non rispettano i confini.

La replica nel fosso.

FLOP

VINCENZO IACOVISSI

Vincenzo Iacovissi

Nell’Aula del Consiglio Comunale di Frosinone, ieri il banco più osservato era quello vuoto. Quello di Vincenzo Iacovissi, capogruppo Socialista e da pochi giorni candidato sindaco unitario dell’opposizione. Alla sua prima uscita dopo l’investitura ci si aspettava l’invettiva contro il suo prossimo avversario alle urne: il primo assalto politico con la baionetta tra i denti, il primo J’accuse. È arrivata l’assenza.

La mossa di individuare un candidato unitario era giusta, la data è stata clamorosamente sbagliata. Indicare il nome prima dell’elezione del presidente del Consiglio Comunale ha offerto al centrodestra, diviso per quattro anni, l’occasione di ricompattarsi nel nome di un avversario comune e di mostrarlo coram populo. Sarebbe bastato aspettare una settimana e lo scenario sarebbe stato diverso, o quantomeno quell’occasione non sarebbe stata regalata.

Vincenzo Iacovissi

Soprattutto, l’assenza di ieri non è stata concordata con il resto dell’opposizione e men che meno con il Gruppo del Pd. I socialisti hanno furbescamente marcato visita: perché da 5 anni il sindaco aveva messo Iacovissi a presiedere la Commissione per l’Area Vasta, affidandogli un ruolo visibile e di spessore, quasi costruendogli un percorso verso quella che poi è stata la candidatura unitaria. Mordere alla gola Mastrangeli sarebbe stato quasi un parricidio.

I Socialisti devono capire che dalla settimana scorsa non sono più soltanto un Partito: sono la guida degli avversari del centrodestra, e abbandonare il campo non va bene. Un banco vuoto, in Aula, parla sempre. Il guaio è che a raccontarlo saranno gli altri.

Il banco vuoto.