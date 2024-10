Top e Flop, i protagonisti di martedì 29 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 29 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 29 ottobre 2024.

FLOP

ROBERTO CALIGIORE

Roberto Caligiore

Il suo fallimento non è giudiziario. Non sta nelle decine di pagine con le intercettazioni fatte dalla Squadra Mobile di Frosinone e dal Servizio Centrale Operativo che autorizzano a dubitare della sua condotta. E nemmeno sta nelle decine di pagine con bonifici, viaggi di denaro, trasformazione in contanti che per le accuse erano tangenti in cambio del suo lavoro di ‘addomesticamento‘ degli appalti comunali di Ceccano finanziati con denaro Europeo. Se anche questo sia un motivo di fallimento per Roberto Caligiore, fino a ieri sindaco di Ceccano per Fratelli d’Italia, lo stabiliranno i magistrati. (Leggi qui: Giani ed Ippogrifi: cosa c’è tra le righe del terremoto giudiziario a Ceccano).

Il suo fallimento non sta nemmeno nella scelta fatta ieri della sua amministrazione: in blocco e senza riserve seppure con qualche sfumatura. Hanno scelto di andare dal notaio a dimettersi e quelli che non lo hanno fatto si sono premurati di mettere in chiaro che era solo per una questione di metodo. (Leggi qui: Ore 20:41 è finito il Caligiore 2).

La piazza del municipio ieri sera

Il fallimento di Roberto Caligiore sta nella condanna senza appello che i suoi uomini più vicini hanno implicitamente pronunciato. Immediata. Senza attendere quella della magistratura. Non uno, in questi giorni, ha accennato la minima difesa del sindaco: con ampio impiego di garantismo hanno utilizzato espressioni più o meno prudenti. Ma non uno che abbia detto: impossibile. O che si trattasse di una manovra politica per aggredire il sindaco più rappresentativo in Ciociaria del Partito al Governo.

Sia chiaro. Nessuno ha validato i sospetti. Ma è proprio la netta, istantanea, indiscutibile ed irrevocabile presa di distanze a rappresentare la condanna politica di Roberto Caligiore. Un leader è solo nel momento delle scelte ma non è mai solo nel momento della battaglia.

Esattamente quello che non è accaduto a Ceccano.

Abbandonato.

SIGFRIDO RANUCCI

Sigfrido Ranucci (Foto © Imagoeconomica)

Aveva promesso sfaceli con un tono che, data l’autorevolezza indiscussa della sua trasmissione, poteva benissimo sfociare in uno scoop. La caratteristica di Sigfrido Ranucci e del formar di report è ere sta quella d’altronde. Cioè riuscire a mettere a fuoco situazioni poco chiare e di metterle sotto la lente di inchieste fulminanti.

Se volessimo misurare lo score di Report e del suo uomo simbolo nel fare centro con quelle inchieste potremmo tranquillamente dire che oltre il 59% delle medesime va a segno. Ed è proprio questo il dato: Report sembra vivere perennemente della (robusta) luce riflessa di quello su cui fa centro anche quando centro non lo ha affatto. E quando un annunciato colpo di bombarda si risolve in un mortaretto da fiera.

Sanguliano, Giuli e Spano: fuffa

Alessandro Giuli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Come ad esempio è accaduto sull’annunciata inchiesta in merito ad Alessandro Giuli, sul Maxxi, su Francesco Spano e su Gennaro Sangiuliano. I guai di quest’ultimo? Una foto con una cicatrice sa più di gossip che di scoop di polpa e di merito.

Il programma della Lega a cui avrebbe partecipato con le sue iperboli Giuli illo tempore? Non è certo roba da Pulizter, anche a contare che molte delle presunte “situazioni equivoche” e passate del ministro non sono primizia giornalistica, ma roba fritta che lui stesso ha ammesso su altri media. E Spano? Nicola Porro, che sarà pure di parte ma che non è certo un nano in quanto a capacità cartesiane, l’ha messa meglio di tutti. “Anche su Spano, tanto rumore per nulla”. O meglio: niente di così tragico. Il tema è quello delle “consulenze del Maxxi a Marco Carnabuci, marito del dimissionario Capo di Gabinetto al Mic”.

Promettere faville e mantenere focherello

Gennaro Sangiuliano (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Il dato cardinale è quello per cui le cose presentate come scoop e con lanci anticipatori di quelli che promettono faville, se poi si “smosciano” e perdono solo un grado, poi è come se perdessero tutto. “Anche qui, niente di più di quanto già visto nelle anticipazioni”.

Anzi: “Report sorvola un po’ sul fatto che sia Spano che Carnabuci arrivino al Maxxi non per volere ‘della destra’, ma di Giovanna Melandri”. E Ranucci? ha fatto come lo chef che prometteva “sfoglie di grano nobile lardellate di sfere di magro in intingolo latteo”. E alla fine ti ha messo a tavola le lasagne.

Trattoria (poco) stellata.

TOP

GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni

Già nelle ore della serata di ieri la quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai aveva disegnato lo scenario. Lo aveva fatto avendo a disposizione una copertura del campione del 51%. E quella proiezione ha decretato nelle ore successive la vittoria di Marco Bucci alle elezioni regionali in Liguria.

Bucci alla fine ha prevalso su Andrea Orlando con un distacco di un punto e passa, e con un 49% raggiunto a discapito di poco più del 47%. Fuori partita come da previsioni Nicola Morra, che ha toccato un risicato 1%. Tutto questo secondo un’affluenza in calo che ha marcato le sorti elettorali di una regione spersa tra sfiducia nella politica e guai innescati dall’alluvione.

Tuttavia ed a prescindere dal dato empirico, da vincitori, vinti e da quanto ne hanno decretato le posizioni, il cardine su cui riflettere è quello per cui GIorgia Meloni tira. E tira ancora di brutto esattamente quando c’è bisogno di lei. Cioè in circostanze in cui la debolezza affiorata o canonica di parti organiche dello schieramento che fa riferimento a lei necessita di una “botta di Nos”.

Il dopo Toti e la sferzata di Nos

Giovanni Toti (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Cos’è il Nos? Chi ha visto la saga di Fast and Furious inorridirebbe: è il Protossido di azoto, cioè una cosa che consente di bruciare più carburante e incrementare la potenza del motore quando il motore è in crisi o deve competere.

Ecco, il dopo Giovanni Toti era la classica situazione in cui c’era bisogno di Nos, ed il Nos unico del destracentro è la sua leader. “Questo entusiasmo mi fa sperare bene e mi rende ottimista sui risultati”. Questo aveva detto la premier nel suo comizio di chiusura. E ancora: “Fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Noi ci siamo trovati ad attraversare una situazione difficile e loro già pregustavano una vittoria schiacciante, poi hanno dovuto tornare a fare i conti con la realtà”.

“Il centrodestra in questi anni ha fatto conoscere una stagione bellissima di rilancio e sarebbe un peccato interromperla”. Piaccia o meno ha avuto ragione.

Oltre i dati contingenti

Marco Bucci

Non la qualità degli schieramenti, non gli scivoloni o le mosse azzeccate degli esponenti di rango. Men che mai la territorialità che può fare a differenza solo in casi estremi (come la Sardegna e la scelta suicida di cambiare la griglia di partenza), ma solo lei, Giorgia Meloni.

Che ha messo suggello alla vittoria in Liguria di Marco Bucci e che ha salvato se stessa ed i suoi da uno scenario che, oggi, sarebbe stato molto più di quel che avrebbero detto i numeri.

Protossido di Giorgia.

MASTRANGELI E MARZI

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

Andare oltre, lasciandosi tutto alle spalle. Il successo e la sconfitta, i numeri e le percentuali, i tifosi e gli avversari che ululano alla stessa maniera ma assiepati su curve contrapposte. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e l’ex sindaco Domenico Marzi hanno ulteriormente alzato il loro standing che già stava due spanne sopra il resto dell’Aula.

Lo hanno fatto voltando le spalle alla folla ululante su assessorati, appoggi interni o esterni, poltrone e strapuntini da rivendicare, predellini sui quali salire in corsa. E si sono messi a ragionare insieme nonostante provengano da fronti politici che più distanti non si può. Hanno deciso di lasciare il segno sulla Frosinone del futuro: e lo faranno a prescindere dai boicottaggi che hanno come unica vittima la città. (Leggi qui: Alta Velocità, la sottile strategia di Marzi e Mastrangeli).

Hanno deciso di convergere su alcuni punti capaci di trasformare la città del futuro, costruendo quella per la prossima generazione e non per le prossime elezioni. Ragionando insieme su temi come la mobilità sostenibile, lo sviluppo urbanistico, la stazione ferroviaria Tav in linea della quale il centrosinistra dopo Zingaretti non ha lasciato traccia ed il centrodestra dopo Ottaviani non ne ha trovato indizio.

Consociativi mai

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

I due uomini hanno una storia politica ed uno spessore morale che nemmeno per sbaglio è possibile utilizzare con loro l’espressione consociativismo. La loro è una collaborazione che invece va strame del dialogo occulto tra fronti contrapposti. È invece un confronto alla luce del sole, fatto dalle rispettive posizioni, con un solo obiettivo: consentire al capoluogo di uscire dalla spirale recessiva nella quale è entrato da anni.

Perché solo un cieco non vede che Frosinone continua a perdere abitanti e non è attrattiva, mentre Latina lo è. Non attira investitori, si avvita in un’inutile chiacchiericcio di provincia che nulla costruisce. Riccardo Mastrangeli e Domenico Marzi hanno deciso di provare ad andare in un’altra direzione: e chi vuole li segua chi non intende farlo resti dov’è. Perché loro andranno avanti comunque, a costo di farlo da soli. Insegnando a tutti cosa significa avere al centro dei propri obiettivi una città che oggi non si vede ma domani sarà la casa dei loro nipoti.

Lungimiranti.