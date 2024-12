Top e Flop, i protagonisti di martedì 3 dicembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 3 dicembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 3 dicembre 2024.

TOP

JOHN ELKANN

John Elkann davanti alla foto del nonno Gianni Agnelli Foto © Imagoeconomica / Stefano Carofei

Quando un’azienda come Stellantis si ritrova senza Ceo ed al culmine di un periodo buio come quello di cui probabilmente ancora non si è visto il culmine è facile passare alla fase del giudizio sommario. Facile soprattutto perché se il tema è la grande finanza entrano in gioco fattori che per noi italiani sono imprescindibili.

Roba mainstream come la mistica di un mondo iperuranico che ai comuni mortali è pregiudicato. Oppure mercanzia come le logiche dei poteri occulti, di un Deep State affamato che neanche li conta più i miliardi. (Leggi qui: Stellantis accompagna alla porta Tavares: nessuno lo rimpiange).

Le stimmate del “nipotino”

Se poi a tutto questo si aggiunge il fatto che John Elkann porta le stimmate del suo essere molto altro dall’archetipo del “patron” della fu Fiat, Gianni Agnelli, la frittata è fatta. Eppure non sono pochi quelli che giurerebbero che di bolle speculative ne ha vissute e determinate anche l’Avvocato, solo che lui metteva l’orologio sopra la camicia e chiamava “puttane” le nobili parvenues capresi e riusciva ad emendare tutto un mondo.

Un mondo che è fatto di scelte, strategie a macro sistemi che, solo perché non li capiamo, non è detto che debbano essere solo delle mangiatoie per super bulli.

La briscola inattesa

Foto Tony Vece © Ansa

John Elkann per esempio ha fiutato l’aria, e dopo aver declinato l’invito della Commissione Attività Produttive della Camera a riferire sui piani di Stellantis per l’Italia, ha calato la sua briscola.

All’inizio non sembrava, dato che lo stesso Elkann aveva motivato il suo no alla convocazione official con la “piena fiducia nelle dichiarazioni rese in audizione parlamentare dall’allora amministratore delegato Carlos Tavares”.

Ma Tavares era già societariamente un dead man walking: colpa delle sue strategie definite solo sulla base dei numeri; ineccepibile in un contesto finanziario, ma quando di mezzo ci sono i lavoratori e la loro pelle si entra sul terreno della politica. Che non ha gradito di essere trattata con la sufficienza esibita dal grande manager. E la loro risposta, dagli Usa alla Francia ed all’Italia è stata conseguente. Elkann ad un certo punto ha capito che si stava muovendo su un terreno ricco di profitti ma minato per il futuro. Così ha agito di conseguenza. Recidendo quel cordone efficace per i dividendi ma fallimentare per i rapporti.

Di fatto Elkann si è ripreso Stellantis senza nominare un sostituto, e lo ha fatto rischiando la faccia che aveva messo sull’uomo di punta e la tasca per un titolo che ieri è precipitato in Borsa. E questo lo fanno i coraggiosi, anche se ammantato del coraggio delle cose ormai ineluttabili.

Orgoglio e salasso.

GIANCARLO GIORGETTI

Giancarlo Giorgetti (Foto Carlo Lannutti / Imagoeconomica)

La croce un po’ di tutti i ministri dell’Economia italiani è sempre quella: appena arrivano i tempi grami della Legge di Bilancio iniziano ad emergere dal mezzo anonimato del loro ruolo istituzionale “tecnico” e passano i loro guai. Qualunque sia il colore, la tessera, l’orientamento e perfino l’ascendente zodiacale i titolari del Mef sono destinati al loro personalissimo “autunno caldo”.

E non è un caso che questo sia termine-claim tipico anche (una volta, per lo più) della galassia sindacale. Perché quello che ha fatto saltate la mosca al naso di Giancarlo Giorgetti è stato proprio un sindacalista, anzi, in una certa vulgata IL sindacalista, cioè Maurizio Landini della Cgil. Entrambi e ciascuno per suo ruolo che in queste ore si sono ritrovati anche il “lascio coatto” di Carlos Tavares a Stellantis.

Tutto in punto di dialettica

Maurizio Landini (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Attenzione, quello che Giorgetti e Landini hanno da rinfacciarsi non è nel merito di quel che qui si analizza, anche perché l’economia è e resta materia troppo tecnica per noi italiani in barba al Sole 24 Ore che molti di noi infila(va)no sotto l’ascella. E parte del sindacalismo è ancora troppo ammantata di demagogia per poter coincidere in tutto e per tutto con la verità storica.

Quello che invece ha colpito dell’attuale titolare del Mef è stato l’insolito vigore con cui ha replicato agli attacchi (legittimi, in punto di dialettica democratica) di Landini reduce dallo sciopero generale di qualche giorno fa con la Uil di Bombardieri. Giorgetti è sempre sembrato più a suo agio in trincea che in modalità “beyond enemy lines”, perciò il suo cambio di passo spiazza.

Il cambio di passo

Ed è un cambio di passo che concede anche spazio ad una certa sardonicità fumantina che, nel personaggio, decisamente fa molta polpa e molto meno “ragioniere aziendale di rango”. “Landini dice che il governo è autoritario? Autoritario… Il fatto di non essere d’accordo non vuole dire che uno è autoritario, non è così”.

Qui Giorgetti un po’ si supera: “A me sembra che sia autorevole, almeno in tutti questi in questi contesti dove partecipiamo abbiamo uno standing che francamente mi sembra anche sorprendente, quindi non capisco…”. Insomma, il ministro dell’Economia ha detto “papale papale” al numero uno di Cgil che la sua “chiamata” alla rivolta sociale contro le politiche economiche del governo non ha senso.

Senza evocare spettri eversivi

E non lo ha fatto evocando gli spettri di una nuova eversione sobillata da Landini, ma spiegando a Landini nel merito che per lui quelle che Landini dice sono in parte c…..te. Così. “Rivolta sociale”? Significa non voltarsi dall’altra parte rispetto alle diseguaglianze e mettersi insieme per cambiare le cose. Se lui vuole dire che ha ragione e che se gli diamo ragione diventiamo bravi, no”.

E a chiosa: “Il governo fa la sua politica, poi casualmente, accidentalmente fa la politica esattamente a beneficio dei lavoratori dipendenti con reddito medio-basso. Forse questo gli dà fastidio, non lo so, è strano però”. In punto di dialettica e senza spettri chiamati al capezzale di un dualismo ormai fatto solo di toni forti.

Otto più alla tigna.

RAFFAELE TREQUATTRINI

Raffaele Trequattrini

In mezzo ad una sorta di delirio collettivo, l’unico con la razionalità dei numeri è il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio. Ha analizzato la situazione Stellantis: ed è relativamente tranquillo. Il vero problema è l’indotto e le ditte dei servizi: esattamente come aveva detto nei giorni scorsi il numero 1 in Europa di Stellantis, Jean Michel Imparato. (Leggi qui: Cassino, i cinesi e perché certe scelte: la verità del n°1 in Ue di Stellantis).

Con la concretezza dei numeri, Raffaele Trequattrini ha detto ai rappresentanti di Unindustria che la salvaguardia della capacità produttiva del nostro tessuto industriale passa attraverso una serie di azioni. Che in parte dipendono da loro, in larga parte dipendono da Regione e Governo. Perché le industrie del territorio ci possono mettere la loro capacità e la loro efficienza, ma il rifinanziamrnto delle Leggi regionali sull’Indotto, l’abbattimento dei costi per l’energia, una cassa integrazione europea, l’attrazione di investitori cinesi ed americani interessati a produrre in Italia per evitare i dazi sono misure che solo il Governo può prendere.

Noi però, ha evidenziato l’enconomia prestato all’Industria, dobbiamo farci trovare pronti: con un sistema industriale efficiente, preparato, proiettato verso il futuro. Perché, come ha detto il prof “Oggi non è il momento di lamentarsi o di additare responsabilità.È il momento di agire. Noi siamo pronti a mettere in campo azioni operative e mirate per sostenere l’indotto di Stellantis e per gettare le basi di una nuova visione industriale” .

Il realismo dei numeri.

GLORIA VETA

L’understatement è una scelta strategica. Che affonda le sue radici nell’umiltà, nella saggezza antica di chi vuole che a parlare siano i fatti. Il peso della sostanza contrapposto all’evanescenza delle parole. È una scelta che ha caratterizzato da sempre una delle principali realtà industriali italiane: Gemar. Che è da anni uno dei primi due player mondiali nel settore dei palloncini, spesso sta in vetta alla classifica ma non ha mai enfatizzato i suoi traguardi.

Scelta strategica. Niente sede ad Amsterdam, niente affaccio sulla Fifth Avenue a New York, nessun palazzo istituzionale a Parigi. Ma, al loro posto, l’azienda fondata dalla famiglia Rocca a Casalvieri ha stabilimenti e poli logistici. Concretezza fino al midollo.

A rinoscere la dimensione e la capacità del produttore ciociaro è stata nelle ore scorse l’Ebpc, sigla che sta per European Balloon & Party Council cioè l’associazione Europea del palloncino con sede a Bruxelles. Ha annunciato la nomina di Gloria Veta a presidente del Consiglio Direttivo dell’organizzazione.

All’unanimità per merito

Non è un pennacchio, non è un contentino. Perché la nomina arriva in un momento molto particolare per il settore. Ha dovuto affrontare una serie di scelte europee imposta del Green Deal poco conosciute ma dall’impatto paragonabile a quello che quel documento sta determinando sulla produzione automobilistica. Con le norme sulle plastiche per le asticelle dei palloncini, il passaggio a nuovi materiali biodegradabili ed ecosostenibili…

Ad affrontare la transizione è stata Gloria Veta con la sua leadership neutrale e la profonda esperienza tecnica: hanno svolto un ruolo essenziale nell successo dell’EBPC. Ora gli viene riconosciuto il contributo fondamentale per lo sviluppo e consolidamento dell’organizzazione. Per questpo è stata votata all’unanimità, nel nuovo board che la vede come presidente, affiancata da Julie Dommett (Anagram Europe) come Vicepresidente e Dominik Czermak (Gummiwerk Feger) come Tesoriere.

Gloria Veta ha espresso una visione chiara e ambiziosa per il futuro dell’organizzazione: “Siamo consapevoli delle significative sfide legislative, finanziarie e operative che ci attendono, in particolare nell’affrontare le pressioni legislative e ambientali, che ci richiederanno di essere strategici, adattabili e uniti. La strada da percorrere non è priva di ostacoli, ma dando priorità alle battaglie che possiamo vincere e razionalizzando il nostro lavoro all’interno dell’EBPC, possiamo trasformare le sfide in opportunità“.

Palloncini in aria, piedi bene a terra.

FLOP

GIOACCHINO FERDINANDI

Gioacchino Ferdinandi (Foto © Michele Di Lonardo)

Chi non ha idee copia quelle del passato. Talvolta funziona, perchè ci sono soluzioni evergreen. Ma a volte non ingrana proprio e la cosa si risolve in un flop clamoroso. Come quello rimediato dal sindaco di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi di fronte al dramma dei lavoratori dei servizi Stellantis ai quali l’azienda non ha rinnovato il contratto.

Illudendosi di essere ancora negli Anni 70 e di vivere all’epoca di Giulio Andreotti, il sindaco di Piedimonte San Germano ha scritto al direttore dello stabilimento automobilistico che si trova sul suo territorio. E gli ha chiesto un incontro. In altri tempi, mezzo secolo fa, nessuno glielo avrebbe negato e l’avrebbero ricevuto con ogni onore.

Ora non gli hanno nemmeno risposto. Gli hanno fatto mandare una mail da Parigi, spiegandogli che la questione Stellantis è un po’ più grande di Piedimonte San germano e gli hanno rivelato che se ne sta occupando il Ministro dell’Industria Adolfo Urso.

Il problema è che come il sindaco di Piedimonte San Germano ci sono ancora un altro paio di politici che girano per le fabbriche pensando di essere rimasti a cinquant’anni fa e che basti sollecitare Andreotti o il governo per ottenere qualcosa.

Vincenzo Ignazio Senese (Archivio IchnusaPapers)

Sono rimasti ai tempi in cui Vincenzo Ignazio Senese da Sora era sottoegretario al Commercio Estero e Fernando d’Amata era il suo Capo Segreteria. Di fronte al blocco dei motori realizzati in Polonia dalla FSM per spingere le Fiat 126 che all’epoca si realizzavano a Piedimonte San Germano, Senese non esitò un solo secondo e su carta intestata del Ministero autorizzò il superamento della Bilancia Commerciale che a quel tempo imponeva quote precise da non superare per gli acquisti in dollari fatti dall’Ovest nei Paesi dell’Est.

Bastò una lettera. Ma erano gli Anni 70. Oggi il problema è globale e pretendere di risolvere la cosa con una chiacchierata con il direttore è anacronistico, una inutile perdita di tempo. Come è inutile la richiesta di riassorbire le maestranze delle ditte esterne: le hanno messe fuori proprio per non riprenderle, il pretesto sarà che in questo modo si tutelano i posti interni Stellantis. Sono i fondamentali.

Servono soluzioni, non fumo negli occhi.

GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni da Vespa con la calcolatrice (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Giorgia Meloni è molto più di quel che dicono coloro che Meloni politicamente non la amano: è una ottima “commerciante”. Una che ti piazza il broccolo spiegandoti che per coltivarlo si è spezzata la schiena all’addiaccio del mattino. E non nel senso più deleterio ed offensivo del termine, tuttavia quanto basta per far capire che la premier è più furba che solenne. Come ha fatto nell’annunciare il centro Pino Daniele a Caivano con tanto di “fase 2” a traino degli sgomberi di Caivano.

Una “scoperta” che ormai non è nuova, ma che tuttavia è entrata in una fase, con il mese di dicembre iniziato, con Stellantis senza Ceo e con la Legge di Bilancio da approvare, in cui può fare più danno.

E può farlo non solo e non tanto per temi squisitamente economici, ma anche per alcune battaglie “concettuali” che mettono Meloni in una situazione molto complicata. Quale? Quella del gatto col topo morto in bocca che però col suo umano si proclama vegetariano proprio mentre la preda annaspa tra le sue fauci.

Pino Daniele e Roma-Tirana

Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica

Sul tema migranti-Albania ad esempio Meloni, che oggi in Ue governa di fatto con i socialdeocratici, si affida ad un loop che pare davvero un disco rotto. Quello della sponda foresta alle sue presunte botte di genio. “Continua a esserci uno straordinario interesse da parte dei nostri colleghi, un’attenzione che considero assolutamente positiva. C’era un po’ di curiosità anche sul dibattito che riguarda il tema dei Paesi sicuri”.

E qui la premier crede di calare una briscola di solidarietà in tema di sovranità nazionale, ma dimostra di non conoscere l’Ue, che se fiuta i guai di un singolo è felice di lasciarli a lui. “Perché poi, chiaramente, quello che accade in Italia coinvolge anche gli altri”. E sui giudicati che “intralciano” il suo percorso politico e legiferativo? Quelli che stanno erodendo credibilità e congruità del protocollo Roma-Tirana?

“Secondo alcuni – (‘alcuni’, meraviglioso e venefico – ndr) i governi non sono nella condizione di poter definire cosa sia uno Stato sicuro, un Paese sicuro. Leggendo alcune sentenze, si rischia di trovarsi di fronte a una realtà nella quale non esistono Paesi sicuri”. Come la Siria appena riesplosa, che Meloni premeva per inserire nei Paesi sicuri fin dal 24 ottobre?

La solidarietà che trova la premier

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Perciò “come ho detto tante volte e come tutti capiscono, di fatto compromette ogni possibilità di governare l’immigrazione. E di fermare l’immigrazione illegale di massa. Questa è una parte del dibattito sulla quale trovo molta solidarietà”.

E ancora questo bisogno di trovare sponde foreste per una cosa di cui magari non si è abbastanza sicuri da poterla sostenere da soli. Senza sparring morali e senza quel trito concetto di “solidarietà”.

Come se qualcuno a Meloni l’avesse offesa o vilipesa o stremata. E’ il lessico, è quello che proprio non regge più, e la premier dovrebbe iniziare ad usarne uno più adulto. Perché ormai è grande. Dicono.

Orgoglio e baratto.