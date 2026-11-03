Top e Flop, i protagonisti di martedì 3 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 3 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 3 novembre 2026.

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TOP

RICCARDO MASTRANGELI

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

Chirurgico come un medico, preciso come un farmacista, cinico come un politico: dicevano che a Riccardo Mastrangeli mancasse però la cattiveria del suo predecessore Nicola Ottaviani . Il sindaco di Frosinone ha dimostrato che non occorre andare in giro per il palazzo municipale con un femore degli avversari tra i denti per ottenere rispetto. Ottaviani lo faceva quotidianamente : o la sera a cena o al mattino a colazione qualcuno lo doveva macellare. Politicamente, ‘intende. Riccardo Mastrangeli ha dimostrato nelle ore scorse che anche con il fioretto si può governare e non solo con la sciabola.

La prova sul campo l’ha data alle 14 di ieri: attorno al tavolo della Giunta di Frosinone ha fatto accomodare gli stessi volti di un mese fa. Stessi assessori, stesse deleghe. In mezzo, cinque mesi di trattative inconcludenti del Consiglio, otto scrutini a vuoto per il presidente dell’Aula, una maggioranza sbriciolata.

I nervi del sindaco

Il sindaco Mastrangeli da solo al centro dell’Aula dopo il Consiglio andato a vuoto

Il sindaco Riccardo Mastrangeli aveva azzerato la Giunta per imporre una accelerazione a quella crisi, reclamare una soluzione rapida, mettere fine a quel lento logoramento che dopo avere fatto evaporare il Consiglio rischiava di intaccare la Giunta.

L’esordio non è stato dei migliori: dopo il suo input solo 13 voti con lui quando il minimo sindacale era di 17. Mastrangeli non ha perso la testa quando sembrava dovesse crollare tutto. Ha messo le mosse in fila: prima le dimissioni, poi l’azzeramento della Giunta, quindi l’accordo per il presidente del Consiglio Comunale, le dimissioni ritirate, infine la firma sul documento che ribadisce la fedeltà al centrodestra di Governo.

In modo sottile: non ha messo fuori dalla porta il fedelissimo vicesindaco Antonio Scaccia ancora con i galloni di Coordinatore Provinciale di Roberto Vannacci e suo responsabile regionale per gli Enti Locali. Non lo ha messo fuori: gli ha fatto capire che fuori ci si era messo da solo. Perché Futuro nazionale non è destra di Governo.

La soluzione

Il municipio di Frosinone

Il vero successo politico non è quel documento ma averlo fatto firmare ad Antonio Scaccia senza umiliazione politica, senza prevaricazione, senza sminuire lo spessore di un alleato che continuerà ad essergli preziosissimo e proprio per questo non andava delegittimato. Osservate il garbo nel tiro di fioretto fatto da Mastrangeli: non è Scaccia ad avere sbagliato ad andare con Vannacci ma è Vannacci ad essersi posto fuori dal perimetro tracciato da Giorgia Meloni e questo stesso fatto lo rende incompatibile con chiunque si dica di centrodestra.

Quando la definizione del perimetro e la distinzione tra dentro e fuori, tra stare con Giorgia e non starci, è stata evidente, la risposta di Scaccia è stata la più naturale. Nessuna rottura e squadra confermata senza lacerazioni e cicatrici.

Chiunque, davanti a una crisi così, avrebbe cercato la scorciatoia. Riccardo Mastrangeli ha scelto la strada più lunga e ha tenuto i nervi. Una strategia talmente sottile che pochi ci avrebbero scommesso un euro: e invece ha vinto. La partita del 2027 è un’altra, e Forza Italia, che resta fuori, può ancora cambiare i conti. Ma intanto, alle 14 di ieri, i nervi li aveva tenuti lui.

I nervi del sindaco.

RAFFAELE TREQUATTRINI e ROBERTA ANGELILLI

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Lui scrive a penna su un foglio, lei spiega con la mano aperta: nella foto del tavolo di Civitavecchia c’è già tutto il metodo. Il commissario Raffaele Trequattrini prende appunti per svilupparli e trasformarli in sostanza, l’assessore regionale Roberta Angelilli indica la rotta politica.

Il Consorzio Industriale del Lazio ed il Comune di Civitavecchia hanno messo a punto un programma per pianificare e valorizzare le aree produttive, con l’obiettivo di un Piano Regolatore Consortile. Al tavolo c’erano il sindaco Marco Piendibene e l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani. Due i nodi: la variante urbanistica per ampliare gli insediamenti produttivi e la destinazione dei 36 ettari dell’ex Parco Serbatoi della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord.

Si parte da una delibera con cui il Consiglio Comunale darà al Consorzio il compito di pianificare le aree industriali, e Angelilli parla del «pieno supporto del Consorzio Industriale del Lazio».

Dal tavolo ai fatti

Foto © Can Stock Photo / Jan Pietruszka

È la logica per cui l’ente era stato concepito: una visione complessiva del territorio regionale del Lazio da cui calibrare le strategie di sviluppo: non più cinque Consorzi che agiscono ciascuno per conto proprio e pianificano le loro strategie senza tenere conto di quelle messe a terra dagli altri. Solo a titolo di esempio: provate ad immaginare lo sviluppo del Porto di Gaeta (in provincia di Latina) senza che ci sia una strada a collegarlo con il distretto dell’Automotive nel Cassinate (in provincia di Frosinone). Sarebbe stato una cattedrale nel deserto. Ecco: il Consorzio Industriale serve a dare una logica all’intero programma di sviluppo del Lazio.

E Civitavecchia ora entra a fare parte di questo ragionamento, si inserisce in questa logica. Dopo la ricognizione tecnica delle superfici toccherà ai passaggi amministrativi e urbanistici. E il 13 novembre il confronto si sposterà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ci sono quasi cento ettari nella Zona Logistica Semplificata, Mimit e Invitalia a valutare i progetti degli investitori, Enel disposta a mantenere i livelli occupazionali. Un consorzio che guarda la mappa dall’alto non perde tempo con i confini dei campanili.

Il merito, in due parole, è di metodo: stesso tavolo, stesso foglio. Per una volta, uno strumento serve a ciò per cui è nato.

Dalla carta al cantiere.

MASSIMO PIZZUTI

Due tappe, quindici giorni di distanza e un’idea sola: che l’interno e la costa si completano. Si chiama area vasta ed il direttore generale di Editoriale Oggi (la cooperativa che edita i quotidiani Latina Oggi e Ciociaria Oggi) Massimo Pizzuti ha avuto il merito di prenderla sul serio. E di passare in modo pragmatico all’azione: mettendola a terra con un progetto mai tentato prima, Nexus.

Frosinone e Latina sono abituate a leggersi come due territori distinti. Nexus parte dal presupposto opposto: un unico sistema in cui le vocazioni si completano. Industria e agroalimentare, infrastrutture e comunità, interno e costa. Non è una questione di cartina ma di sguardo.

Il merito di Massimo Pizzuti è di averla tradotta in un programma. A Latina il polo bio-farmaceutico, l’agroalimentare pontino, il turismo e la portualità. A Fiuggi la stazione dell’Alta Velocità, l’aerospazio e la difesa, le terme, l’energia e i datacenter. Le due tappe restano distinte, con panel propri ma sono legate dalla stessa idea: un ragionamento solo, su due palcoscenici. E ci sono i giovani, con una giornata tutta loro per portare le proposte nei panel del giorno dopo.

Chi ci sta

Si vede da chi ha deciso di partecipare alla realizzazione: Regione Lazio, Camera di Commercio Frosinone Latina, le due Province, i Comuni di Frosinone, Latina e Fiuggi, le banche popolari del Cassinate, di Fondi e del Frusinate. Un’area vasta comincia quando istituzioni e imprese delle due province siedono allo stesso tavolo.

Gli interlocutori sono nomi che hanno molto da raccontare: come Fabio Panetta (governatore della Banca d’Italia) e Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera). E come Giovanni Malagò (Commissario della Federcalcio) ed Antonio Baldassarra (il geniale fondatore di Seeweb). La novità di Nexus è proprio questa: non sta nel parlarsi addosso ma nel parlare adesso e dire che la comfort zone nella quale ci siamo accomodati per decenni, ora non esiste più. Che il mondo è in fase di cambiamento e tra poco nulla sarà più come prima.

Messaggio scomodo per chi ha da perdere la sua rendita di posizione. Ma utilissimo per chi avrà il coraggio di accendere i fari e guardare oltre. Non a caso i panel dei vari momenti sono composti in larga parte da innovatori.

Sarà la sala a dire se la visione regge: si misura nei progetti che usciranno dai panel, dalla stazione TAV alle aree industriali. Ma la prospettiva giusta, intanto, c’è. E in una terra che troppo spesso ragiona per recinti, alzare gli occhi come ha fatto Pizzuti è già un merito.

Visioni non convenzionali.

FLOP

ROBERTO VANNACCI

Roberto Vannacci (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

La posizione, la sorpresa, il tempo: sono tre elementi chiave per il successo di ogni strategia. Lo si studia in ogni accademia militare ed in ogni luogo nel quale occorra organizzazione e decisione. Il generale cinese Sun Tzu 14 secoli prima di Cristo ne ricavò un manuale che ancora oggi viene studiato.

Non basta leggerlo, non è sufficiente studiarlo. A rendere vincente la tattica è il talento dei generali, la loro innata attitudine a comprendere al volo quei tre elementi basi ed applicarli in maniera non convenzionale. Come ha fatto in queste settimane Giorgia Meloni. E Frosinone è stato il terreno sul quale è stata combattuta una battaglia politicamente sanguinosa contro il generale Roberto Vannacci ed il suo tentativo di accerchiare il Centrodestra nazionale per poterlo stringere, logorare e conquistare.

Il ribaltamento del fronte

Roberto Vannacci a Frosinone con quello che all’epoca era il suo coordinatore regionale, il vicesindaco Antonio Scaccia

Tre manifesti con il suo volto, un microfono, un tavolo con la tovaglia rossa: un anno fa più o meno, all’Hotel Astor di Frosinone il generale Roberto Vannacci parla e, accanto a lui, siede Antonio Scaccia. È l’inizio della sortita di Futuro Nazionale: il generale ingrossa le sue fila facendo vedere una mandria di cavalli pronta a lanciarsi nella sfida elettorale. Sono con la sella già sistemata, manca solo chi ne prenda le redini. Il messaggio è per tutti gli scontenti del centrodestra cioè quelli che hanno già chiaro che la prossima volta non riavranno la candidatura.

A distanza di un anno i cavalli sono ancora lì e le selle sono di nuovo vuote: qualcuna è stata scaldata per poche settimane. A farli smontare è arrivata lei, la generalessa Giorgia Meloni a dire che quel reparto non fa parte del suo esercito, non è un’armata di Spartaco che si ribella contro Roma. Semmai è una sedizione.

Lo dice in un libro di Bruno Vespa dove ricorda come Vannacci «ha scelto lui di abbandonare la Lega e, quindi, il centrodestra». A Frosinone l’ha declinata il sindaco Riccardo Mastrangeli con l’avvallo dei coordinatori regionali di FdI e Lega Paolo Trancassini e Claudio Durigon: con Vannacci non si governa.

Mossa semplice ma micidiale: la Giunta è di centrodestra, e chi vuole restarci sceglie.

Le truppe

Antonio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Le periferie raccontano il resto. Nel Cosentino sei esponenti hanno lasciato il partito, nel Polesine è stato sciolto un comitato, nel Vicentino si è dimesso il direttivo di Thiene; tessere restituite anche a Cuneo, Latina, Benevento. A Lamezia circa seicento iscritti se ne sono andati. Ipsos Doxa lo vede sceso dall’8,8% al 7,9%. Un generale non perde quando perde una battaglia: perde quando i soldati restituiscono la tessera. (Leggi qui: Il Mastrangeli 1.2 ha preso il largo. Vannacci arretra non solo a Frosinone . E qui: Il contropiede di Scaccia: resta e dice addio a Vannacci).

La stratega è lei: non lo attacca di fronte, gli toglie il terreno sotto i piedi, un territorio dopo l’altro, un’alleanza dopo l’altra. Terra bruciata, la chiamano i manuali. Un generale sotto la collina e senza truppe è spacciato. Vannacci, naturalmente, smentisce: parla di ricambi fisiologici, tesserati in aumento, donazioni e nuovi comitati, e nei mesi scorsi i sondaggi lo davano oltre il 6-7 per cento, davanti alla Lega. La partita è aperta e le Politiche sono lontane: solo allora si conteranno davvero le truppe.

Ma intanto si contano le situazioni sul campo: come quella di Frosinone.

Il generale senza truppe