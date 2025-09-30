Top e Flop, i protagonisti di martedì 30 settembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 30 settembre 2025

TOP

FRANCESCO ACQUAROLI

Francesco Acquaroli

Le Marche hanno scelto la continuità. Altro che “Ohio d’Italia”, altro che “avviso di sfratto” al Governo: Francesco Acquaroli è stato riconfermato con l’8% di vantaggio su Matteo Ricci. La sinistra aveva parlato di 5-1, il risultato è stato 1-0, secco, per la destra. E se a fare da ariete doveva essere la questione di Gaza, evocata e agitata da Ricci con l’idea di dare un respiro internazionale alla contesa, la realtà del voto ha smontato quella narrazione. I marchigiani hanno risposto che la partita si gioca a casa loro, sulle fabbriche, sulla sanità, sulle strade. Non sulle grandi emergenze globali.

Acquaroli, timido e mite, ha vinto con il metodo più classico: promettendo di completare ciò che aveva iniziato. La sanità territoriale, la vicinanza agli alluvionati, il rapporto diretto con Giorgia Meloni, alla quale ha dedicato la vittoria chiamandola «la prima che ha creduto in me». La premier, da parte sua, ha trasformato il risultato in un post da Coppa Campioni: «Gli elettori hanno premiato una persona che ha lavorato senza sosta».

Con i cocci in mano

Matteo Ricci (Foto: Francesco Mazzanti © ANSA)

Il centrosinistra, invece, si ritrova con i cocci in mano. Il Pd resta il primo partito dell’opposizione ma non è più il primo nelle Marche: FdI veleggia oltre il 27%, i dem si fermano al 22,5%. Il M5s scende, Avs arranca. La “remuntada” promessa da Dario Nardella non si è vista ; l’effetto Schlein non si è materializzato. Pina Picierno ha avuto il coraggio di dirlo chiaramente: il Pd non sa più parlare al ceto medio e alla piccola industria, cuore economico di questa regione. Paolo Gentiloni, che tempo fa avvertiva che “non sono pronti”, appare oggi come un Nostradamus ascoltato troppo tardi.

Le Marche hanno detto due cose. Primo: che il voto locale resta locale, e Gaza non sposta consensi. Secondo: che la continuità paga, quando dall’altra parte non c’è un’alternativa credibile ma un’alleanza che somiglia a una flotilla sgangherata. Romano Prodi lo ripete da mesi: «Il Pd da solo non basta. E il campo largo neppure».

Non servono invettive, servono idee. E, soprattutto, servono leader che non si accontentino di dire «non ha vinto Acquaroli, ha vinto la destra». Perché il problema, oggi, è esattamente questo: la destra vince. E la sinistra, più che larga, appare smarrita.

Chi vince governa, chi perde resta a contare.

NAZZARIO MALANDRINO

Il ruolo di preside (o di Dirigente Scolastico, come si dice oggi) non pone sotto i riflettori. Impone invece un faticoso lavoro nell’ombra: per organizzare, gestire, bilanciare tra le poche risorse presenti e la necessità di garantire alla generazione del futuro un’educazione moderna. Come sta facendo il professor Nazario Malandrino, trasformando la sua scuola in un laboratorio civile, oltre che educativo. È accaduto a Sant’Elia Fiumerapido e a Vallerotonda : lì le due scuole, grazie al lavoro paziente e visionario del dirigente, sono finite sulle scrivanie di Buckingham Palace. (Leggi qui: Dal Rapido a Buckingham: il grazie dei ragazzi e la risposta di Carlo III).

Gli alunni hanno scritto a Re Carlo III per dire “grazie” ai soldati del Commonwealth caduti per la libertà d’Italia. Una lettera che ha commosso il Sovrano e che ha avuto risposta ufficiale: gesto che va oltre la cortesia diplomatica, trasformandosi in un riconoscimento solenne alla memoria di una terra martoriata dalla guerra. (Leggi qui: C’è posta per il Re).

Oltre l’intuizione

Re Carlo III (Foto: Roger Harris © House of Lords)

Dietro quell’iniziativa non c’è solo un’intuizione della professoressa Pina Mauriello, che ha guidato i ragazzi nel percorso linguistico e civile ma c’è una regia più ampia: quella di Malandrino, che ha fatto della scuola non un recinto ma una finestra aperta sul mondo. È la sua idea di educazione: non basta imparare l’inglese, bisogna imparare la gratitudine; non è sufficiente ricordare la storia, bisogna restituirle senso e voce.

In anni in cui la scuola rischia di essere ridotta a contabilità di ore e voti, il dirigente di Sant’Elia e Vallerotonda ha mostrato che l’istruzione è ancora capace di “fare Storia”. E che i ragazzi, se guidati, possono diventare ponti viventi tra passato e futuro.

Dal banco a Buckingham Palace.

IL POLICLINICO GEMELLI

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia, un’epidemia silenziosa che ogni anno stronca oltre 220mila vite: un decesso su tre. Da ieri, al Policlinico Gemelli di Roma si intravede la risposta più ambiziosa che il nostro Paese abbia mai immaginato.

Si chiama Centro Cuore – acronimo elegante per Cardiovascular Unique Offer ReEngineered – ed è più di un ospedale: è la promessa di un cambio di paradigma. Non più la somma di singole prestazioni, ma un modello “value-based” che prende in carico la persona nella sua interezza, le sue fragilità e i suoi bisogni complessivi. Non un contenitore sterile di macchinari ma un luogo che mette al centro la vita, la dignità e persino l’emotività del paziente.

Tre anni di lavori

Tre anni di lavori, 27mila metri quadri, dieci sale operatorie (di cui due ibride), 104 posti letto, 29 di terapia intensiva, 16 postazioni di day hospital, 24 ambulatori multidisciplinari. Numeri che raccontano un’opera colossale ma che non spiegano da soli l’anima del progetto. Perché l’innovazione non è solo nella tecnologia, pure all’avanguardia – telemedicina, diagnostica digitale, monitoraggio in tempo reale – ma anche nell’ambiente: un ospedale immerso nel verde, con giardini e percorsi pensati per abbattere l’ansia e restituire al paziente il contatto con la natura.

La Fondazione Policlinico Gemelli, l’Istituto Toniolo e la Fondazione Roma hanno investito 77 milioni di euro senza l’ossessione del ritorno economico ma con l’obiettivo dichiarato di generare un impatto sociale positivo.

Quella che sta prendendo forma al Centro Cuore del Gemelli è la fotografia di come il futuro della sanità italiana possa (e debba) essere ripensato. Una sanità che non rincorre le emergenze ma le previene, che non frammenta i pazienti in specialisti e reparti ma li accompagna in un percorso unitario. In modo concreto per dire che di cuore non si muore soltanto: di cuore si può anche rinascere.

Questioni di cuore.

FLOP

ELLY SCHLEIN

Nicola Fratoianni con Elly Schlein (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

La sconfitta nelle Marche, per Elly Schlein e per il “Campo largo”, non è una disfatta ma neppure un dettaglio trascurabile. È, se vogliamo usare un linguaggio da laboratorio politico, un reagente. Mostra la composizione chimica di una coalizione che esiste ma che non è ancora percepita come alternativa credibile. Acquaroli ha vinto con l’agio del favorito, col 52% contro il 44% di Ricci ma il risultato non è un terremoto: è la conferma di una continuità. La destra resta compatta, la sinistra resta competitiva ma ancora priva di un’identità pienamente riconosciuta.

La segretaria del Pd, con l’ostinazione che la contraddistingue, insiste sull’unità. “Continua il nostro impegno”, ha detto. Ed è vero che, rispetto al passato, l’alleanza Pd-M5S-Avs ha reso il centrosinistra più competitivo. Divisi avrebbero subito un tracollo. Uniti hanno ridotto lo scarto ma non lo hanno colmato. Il punto, allora, è la natura stessa di questa alleanza: appare ancora come un cartello elettorale contro il centrodestra, non come un progetto di Paese. Non basta dire “non loro”. Serve dire “noi, per questo motivo”.

Si è chiusa un’epoca

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Schlein ha scelto una linea radicale, vicina ai Cinque Stelle, attenta a Gaza più che al ceto medio marchigiano evocato da Pina Picierno come “il sogno spezzato” che la sinistra non sa interpretare. Il risultato è che il Pd, nato per contenere anime riformiste e radicali, oggi fatica a parlare a entrambi i mondi.

Non è un dettaglio: è il cuore del problema. Perché il Pd senza il riformismo moderato è dimezzato, e il campo largo senza un leader riconosciuto resta fragile.

Da qui parte la vera partita di Schlein. Non tanto sulle prossime elezioni regionali – Calabria, Veneto, Campania – ma sulla definizione del profilo politico dell’alleanza. Vogliamo essere un movimento di resistenza o una proposta di governo? Vogliamo attrarre i moderati o rimanere una somma di opposizioni? La discussione, inevitabile, non riguarda solo il merito delle politiche ma anche la leadership. E questo, nel Pd, non è mai un tema secondario.

Motivi di seria riflessione.