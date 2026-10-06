Top e Flop. i protagonisti di martedì 6 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 6 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 6 ottobre 2026.

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TOP

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Un foglio protocollato e un calendario con una data cerchiata: venerdì, ore 18. Così Riccardo Mastrangeli ha messo la sua maggioranza davanti allo specchio. O entro venerdì sera arriva il nome del nuovo presidente del Consiglio comunale, o sabato a mezzogiorno, in conferenza stampa, il sindaco annuncia dimissioni irrevocabili. Le ha già protocollate ed è questo il dettaglio che cambia tutto: non una minaccia, un atto compiuto. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

Non è una sconfitta, e tantomeno la mossa di un disperato. È la lucida tattica di chi non ha alcuna intenzione di essere tirato per la giacca e logorato fino alle prossime elezioni, ormai a circa otto mesi di distanza. Per quattro mesi e sei votazioni il Consiglio, cui spettava per competenza trovare la sintesi sul nome di chi avrebbe dovuto governare i lavori d’Aula, non ci è riuscito. Il sindaco si riprende il centro della scena che aveva lasciato all’Aula.

Via il giocattolo e mettete tutto a posto

L’ultima votazione andata a vuoto (Foto © Massimo Scaccia)

È la mossa di chi toglie il giocattolo ai bambini rissosi e dà loro quattro giorni per rimettere tutto a posto. Ma è anche una mossa che fa da spartiacque: costringe ciascuno a dire da che parte sta, e per questo getta le basi della prossima coalizione. Chi vorrà essere dentro il perimetro dovrà dirlo e sottoscriverlo adesso, non fra sei mesi.

Si chiude prima del previsto ed è parte del disegno, la porta del ritiro: la legge concede venti giorni per tornare sui propri passi, Mastrangeli li riduce a quattro. Perché, come pontificava un celebre ginecologo del vecchio Umberto I di Frosinone, la donna o è in cinta o non lo è. Se prevarrà la gestione della città sugli interessi di parte, Mastrangeli potrà ritirare le dimissioni e incassare una vittoria politica, quella di aver portato tutti allo scoperto. Se no, sarà il commissario a chiudere la partita.

La mossa di ieri ribadisce che c’è una differenza tra il garbo e la fessaggine. Il primo, notoriamente, abbonda nel sindaco; la seconda, ha detto ieri, non è tollerata.

Fine dei giochi.

ALESSANDRO COCHI

Alessandro Cochi

L’estate è ai titoli di coda e il bilancio, per il CONI del Lazio, si può leggere senza ricorrere agli aggettivi. Il presidente regionale Alessandro Cochi ha messo in fila due iniziative diverse per dimensione e per pubblico, che però dicono la stessa cosa.

La prima sono gli EduCamp CONI: centri sportivi multidisciplinari per ragazzi dai 5 ai 14 anni, aperti nei mesi estivi. Lì i bambini provano discipline diverse, si muovono e imparano a stare in squadra. Possono orientarsi e avviarsi allo sport senza la pressione di dover scegliere subito e senza l’ansia del risultato. C’è anche un capitolo sull’alimentazione, curato con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI: poche regole semplici per mangiare bene.

La seconda è la Notte bianca dello sport, che ha riversato nel centro di Sora decine di migliaia di persone. L’evento è stato poi ripetuto in altri comuni del Lazio, con lo stesso successo. Quando una piazza si riempie di famiglie, ragazzi e curiosi per provare un centinaio di discipline, la politica dovrebbe prendere appunti.

Il posto giusto dello Sport

Il merito di Cochi è aver riportato lo sport al suo significato originario, togliendolo dalla gabbia dell’agonismo fine a sé stesso. Sport vuol dire sana competizione, sfida con sé stessi, movimento, salute, squadra. Sono parole che, un po’ alla volta, stavamo perdendo: schiacciate dalla ricerca del campione a ogni costo e da un’idea della prestazione che esclude chi non vince.

È un lavoro meno vistoso di una medaglia, ma più utile. Un bambino che impara a giocare in squadra oggi sarà un adulto che sa perdere, rispettare le regole e prendersi cura del proprio corpo. Scelta balsamica per un territorio che di ragazzi smarriti ne conta troppi.

Lo sport che torna a casa.

FRANCESCO STORACE

Francesco Storace

Un fascicolo datato agosto 2013 ha avuto tutto il tempo di ingiallire, cambiare scaffale e sopravvivere a più di una stagione politica. Ora si chiude: la Corte d’Appello di Roma ha assolto Francesco Storace e Federico Colosimo dall’accusa di diffamazione nei confronti di Aldo Natalini, già sostituto procuratore a Siena. Formula piena: il fatto non sussiste.

Che ci sarebbe voluto un tempo biblico non era in dubbio. Le cause con poche probabilità di essere accolte imboccano, puntuali, un binario lento che porta alla prescrizione. Qui la prescrizione era maturata, ma gli imputati non hanno voluto beneficiarne e la Corte, presieduta da Clementina Forleo, è entrata nel merito. Ed ha ribaltato il primo grado.

Senza bavaglio

C’è chi alla prescrizione rinuncia, per ottenere una sentenza al di là di ogni ragionevole dubbio. Molti non lo fanno: il tempo è passato, gli animi si sono placati, le cause hanno sempre un costo da sostenere. Il vero bavaglio non è la condanna: è la durata. Chi ha le spalle larghe aspetta; chi non le ha, si ferma prima.

Nel caso di Storace il bavaglio non sarebbe riuscito nemmeno con una condanna. Si può non condividere ciò che dice, e talvolta non lo si condivide. Ma cose sciocche non ne dice. Soprattutto scrive con una prosa che è un piacere leggere e ascoltare.

Proprio alla luce di questa esperienza e della consuetudine che ha col mondo politico, una proposta per contrastare le liti temerarie e per tutelare meglio i giornalisti sarebbe auspicabile. Soprattutto quelli che oggi sono pagati cinque euro ad articolo e scrivono per pura passione.

Senza bavaglio.

FLOP

LE TRUFFE AGLI ITALIANI

di GIOVANNI LANZI

Frame dal film Tototruffa 62

Phishing, fishing, vishing, smishing. I verbi al gerundio, nella lingua inglese, delle truffe del secolo che aleggiano da oltre un decennio su milioni di italiani. Sì, avete letto bene: oltre un decennio. Lo Stato? Praticamente ha alzato bandiera bianca, si è arreso. E uno Stato che si arrende di fronte a questo tipo di crimini, dimostra di non essere all’altezza.

Lo Stato che con una mano pretende e prende ma con l’altra non riesce a difendere i propri cittadini, rischia di non essere uno Stato di diritto. Dovrebbe aver già ideato da anni, testato e messo in opera un maxiscudo sulla sicurezza dei conti degli italiani: invece scarica tutto sulle spalle delle Forze dell’Ordine sui territori.

Nel 2025-’26 i tentativi di truffe telefoniche hanno toccato i 3.2 milioni di persone (fonte: Tgcom24). Nei tre anni precedenti a quello in corso, gli italiani caduti nella rete di questi tipi di crimine hanno perso qualcosa come 559 milioni di euro (fonte: Asefibrokers), saliti fino ad oggi a 731 milioni.

Soli e abbandonati

Se un poveraccio, che non deve essere necessariamente un anziano, ci cade dentro è fregato.

Un’avvocata di Frosinone nei giorni scorsi aveva reagito con freddezza e rapidità riuscendo a sventare una truffa telefonica a suo danno. Ha lanciato l’allarme ai Carabinieri. E con l’incrocio delle celle telefoniche si è arrivati al truffatore di turno, in quel di Mondragone, provincia di Caserta. È delle ultime ore il tentativo di frodare una signora che ha portato all’arresto a Ceccano. In precedenza c’erano state delle segnalazioni di telefonate ricevute sulle utenze fisse di Amaseno e Giuliano di Roma.

Telefonate che sono all’ordine del giorno anche sulle utenze fisse e mobili anche per ‘piazzare’ altro tipo di truffa: il più comune è il cambio di gestore di un servizio di utilità come luce, gas, acqua o telefonia. Che non è richiesto e spesso non è voluto. Un tentativo di ladrocinio continuo a danno degli italiani. Che per ben che vada vedono violata la loro privacy, vengono stalkerizzati da malintenzionati ma se va male rischiano di perdere soldi e altri beni.

A quando un vero scudo normativo dello Stato? Soprattutto funzionante. Può bastare solo il lavoro già massacrante delle Forze dell’Ordine a contrasto di organizzazioni criminali su vasta scala? Diremmo di no…

Prendimi, se ci riesci…